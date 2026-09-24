El fantasma rehuffle: Insatisfecho Aoun y Salam, ministros en el arnés, pero nadie quiere abrir la caja de Pandora

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El gobierno de Nawaf Salam acababa de surgir de un nuevo evento parlamentario cuando las primeras listas comenzaron a circular. Se entregaron ministros. Se mencionaron posibles reemplazos. Relaciones Exteriores, Turismo, Medio Ambiente y Telecomunicaciones aparecieron en las conversaciones. El nombre del Ministro de Energía Joe Saddi se asoció directamente con la crisis de electricidad. Entonces, casi tan rápido, el proyecto de rediseño perdió el impulso.

Sin embargo, este revés no refleja una satisfacción encontrada en la parte superior del estado. Las reservas existen en Baabda como en Serail. Joseph Aoun comentaría la labor de los ministros bajo su gobierno. Nawaf Salam también tendría reservas sobre miembros del equipo considerados cercanos a él. La información más precisa también indica la insatisfacción presidencial con la gestión de varias cuestiones económicas, sociales y ambientales.

Pero no se llegó a un acuerdo entre Joseph Aoun y Nawaf Salam para cambiar el gobierno. El Presidente de la República ni siquiera habría presentado oficialmente un proyecto de reanimación.

La paradoja está ahí: la actuación de algunos ministros ya está impugnada, pero el sistema político considera que sería más peligroso reemplazarlos hoy que mantenerlos.

68 votos de confianza, entonces los nombres comienzan a circular

El debate se amplió después de la sesión parlamentaria sobre el gobierno. Obtuvo la confianza de 68 Miembros contra 12 votos hostiles y dos abstenciones.

El resultado fue una mayoría. It did not remove the criticisms made in Parliament.

En los días siguientes, la información comenzó a circular sobre ministros que podían abandonar el equipo y sobre posibles sucesores. El movimiento ha causado malestar dentro del gobierno y entre las formaciones a las que algunos ministros están políticamente unidos.

Sin embargo, la información disponible muestra que no había una lista definitiva.

Es un punto esencial. Varios nombres fueron probados en conversaciones políticas. Esto no significa que Joseph Aoun y Nawaf Salam hubieran detenido una lista de salidas.

La remodelación existía como hipótesis política antes de que existiera como decisión institucional.

Y fue precisamente la transición de uno a otro lo que resultó casi imposible.

Aoun no pidió rehuffle, pero no está satisfecho

Una fuente oficial informada proporciona una aclaración que cambia la lectura del archivo.

Joseph Aoun no propuso formalmente un rehuffle ministerial ni la sustitución de ministros específicos.

Por otro lado, su insatisfacción sería real.

Se centrará en el desempeño de algunos miembros del Gobierno y, más ampliamente, en la forma en que se abordan varias cuestiones económicas, sociales y ambientales.

Esta distinción es importante.

Así que el presidente no habría llegado delante de Nawaf Salam con una lista de nombres prohibidos. Más bien, habría notado un problema de rendimiento.

La misma fuente, sin embargo, trae una segunda y aún más interesante aclaración: no todos los ministros que parecen ser ineficientes serían necesariamente responsables de su inmovilismo.

Algunos miembros del gobierno darían satisfacción. Otros habrían caído en una forma de inercia. Pero esta inercia a veces estaría vinculada a la situación general del país, las circunstancias regionales o las limitaciones internacionales.

En otras palabras, la evaluación de los ministros ya aborda un problema muy concreto: distinguir la incompetencia del bloqueo.

Un ministro no puede producir resultados porque trabaja mal. Tampoco puede producir un resultado porque la decisión depende de financiación inexistente, de un acuerdo político no encontrado o de una situación regional que no controle.

Cambiar el primero puede resolver un problema.

Cambiar el segundo solo cambia el nombre en la puerta del departamento.

Salam también tendría sus propias reservas

La enfermedad no se limitaría a Baabda.

La información reunida indica que Nawaf Salam también tendría reservas sobre el desempeño de algunos ministros considerados como de su elección o entorno político.

Este hecho impide que el caso se reduzca a una tensión clásica entre el Presidente de la República y el Presidente del Consejo.

Aoun no trataría simplemente de corregir « los ministros de Salam », mientras que Salam protegería a su equipo.

Ambas presidencias tendrían sus propias críticas.

Pero tener reservas comunes sobre el funcionamiento del gobierno no significa aceptar cómo cambiarlo.

Eso es precisamente lo que falta.

Una fuente oficial indica claramente que no se llegó a un acuerdo entre los dos presidentes para reanimarse.

También da la razón: las circunstancias actuales no cambiarían el gobierno ni afectarían su equilibrio.

La palabra « equilibrio » explica mucho más que la palabra « circunstancias ».

Joe Saddi: La electricidad convierte a un ministro en una prueba política

El caso más visible es Joe Saddi.

El Ministro de Energía estaba en el centro de los debates debido a la situación de la electricidad. Su nombre estaba asociado con las suposiciones de cambio.

Pero su reemplazo encontró inmediatamente una línea roja política.

Los círculos de las fuerzas libanesas afirman que no hay duda de abandonarlo. Su lectura es que la presión alrededor de su ministerio pretende poner a todas las partes ante sus responsabilidades en el tema de la energía, no para conseguir su partida.

Georges Okais formuló la defensa de una manera mucho más ofensiva. Advirtió que las Fuerzas Libanesas no aceptarían « quemar » en el gobierno. También acusó a algunos actores de intentar deliberadamente derrotar al partido en el sector de la energía para romper su imagen y ponerla en el mismo plano que aquellos que anteriormente manejaban el archivo.

Esta reacción muestra inmediatamente por qué un rediseño presentado como técnica nunca permanece tan largo.

Si Joe Saddi es reemplazado, la discusión ya no se centrará únicamente en el número de horas de electricidad.

Se ocupará de la participación de las Fuerzas Libanesas en el gobierno, la responsabilidad histórica del sector y la identidad del sucesor.

Un problema de eficiencia administrativa se convierte dentro de horas en una confrontación entre las formaciones políticas.

Otros cuatro departamentos entablaron conversaciones

La energía no es la única cartera que se ha mencionado.

Detrás de las escenas, la información también cita Asuntos Exteriores, Turismo, Medio Ambiente y Telecomunicaciones.

Sin embargo, no se preparó una lista definitiva.

Por lo tanto, sería incorrecto presentar a los titulares de estos departamentos como ministros amenazados oficialmente con revocación. Su presencia en conversaciones muestra más bien la medida en que la operación hubiera tenido lugar rápidamente.

Si el debate incluye una sola cartera, se puede llegar a un compromiso.

Desde el momento en que cinco departamentos aparecen en las discusiones, el asunto cambia de naturaleza.

Cada cartera corresponde a un componente del compromiso que permitió la formación del gobierno. Detrás de cada ministro hay una combinación de consideraciones políticas, religiosas e institucionales.

Por lo tanto, reemplazar a varias personas equivale a tirar varios hilos de la misma tela.

Nadie puede saber de antemano quién renunciará al todo.

Shiite tandem no quiere reabrir el gobierno compartiendo

Este miedo explica la precaución de las principales fuerzas políticas.

El tándem chií, en particular, no habría mostrado ningún deseo de abrir ampliamente el archivo de la rifa.

Esta negativa no significa necesariamente que sus funcionarios consideren que el desempeño de todos los ministros es perfecto.

El problema está en otro lugar.

Una vez que se discute una cartera, los otros componentes pueden preguntar por qué sus propias acciones no se discutirían.

Si una parte retiene el derecho de elegir el sucesor de su ministro, otra puede reclamar la misma regla. Si la Presidencia quiere reemplazar a un ministro por su parte, el Serail puede querer hacer su propia corrección. Si se producen varios cambios simultáneamente, las formaciones parlamentarias pueden considerar que ya no existe el equilibrio inicial del gobierno.

La reorganización se convierte en una segunda formación del gobierno.

Pero esta vez, tiene lugar sin la renuncia previa del gabinete y mientras el ejecutivo debe seguir dirigiendo el país.

Este es exactamente el escenario que los actores políticos buscan evitar.

La Constitución agrega una cerradura: un ministro no es un director general revocable por decreto

El problema se vuelve aún más complejo cuando dejamos política por ley constitucional.

La Constitución libanesa no contiene un procedimiento autónomo titulado « Reforma migratoria ».

Por consiguiente, el mecanismo debe reconstruirse sobre la base de varias disposiciones.

El artículo 53 organiza el papel del Presidente de la República y del Presidente del Consejo en la formación del Gobierno.

Pero la verdadera cerradura está en el artículo 65.

La remoción de un ministro pertenece a decisiones importantes que requieren una mayoría de dos tercios del Consejo de Ministros.

Esta regla significa que un ministro no puede ser tratado como un funcionario superior que los dos presidentes simplemente reemplazarían después de aceptar.

Incluso si Joseph Aoun y Nawaf Salam concluyeran que un ministro tenía que salir, la cuestión del procedimiento permanecería.

Esta protección no es accidental.

El sistema Taif se basa en la naturaleza colegial del ejecutivo. El Gobierno no es legalmente una colección de ministros que dependen individualmente del Presidente de la República.

Por consiguiente, la estabilidad del Consejo de Ministros es un valor institucional.

La solución del cambio de cartera abre otra batalla

Sin embargo, la historia del gobierno libanés ofrece un camino intermedio.

En lugar de eliminar explícitamente a un ministro, se puede cambiar la asignación de cartera.

Un ministro puede perder una función, recibir otra responsabilidad o convertirse en ministro de estado. Su vieja cartera se puede confiar a alguien más.

Esta técnica aparentemente evita el procedimiento de revocación pesada.

Pero plantea una pregunta legal formidable: ¿cuándo se convierte una redistribución de carteras en una revocación disfrazada?

Si un ministro conserva formalmente su título pero se retira de todos los poderes que justificaron su presencia en el gobierno, el problema no desaparece necesariamente porque el vocabulario ha cambiado.

Esta cuestión reviste particular importancia en el contexto actual.

Una rifa diseñada para eludir a dos tercios podría abrir una disputa política y constitucional mucho más grave que el problema de rendimiento que tenía que resolver.

El verdadero rompecabezas: ¿cómo medir el fracaso de un ministro?

Detrás de estos obstáculos aparece una debilidad más fundamental.

¿Cuáles son los criterios utilizados para decidir que un ministro ha fracasado?

La información disponible indica reservas, insatisfacción e inercia. No revelan un mecanismo de evaluación pública basado en objetivos específicos.

No hay ninguna rejilla en las pruebas disponibles para decir que dicho ministro tuvo que llevar a cabo tres reformas antes de septiembre, que dos no se completaron y que por lo tanto debe ser reemplazado.

Esto no significa que la crítica sea infundada.

Esto significa que la transición de la crítica al castigo sigue siendo en gran medida política.

El problema es particularmente visible en la energía.

Si el suministro de energía sigue siendo insuficiente, ¿cuál es la parte del actual ministro? ¿Qué proporción resulta del estado estructural del sector? ¿Qué parte depende de la financiación? ¿Cuál es la parte de opciones anteriores? ¿Qué parte tiene el Consejo de Ministros?

Sin una respuesta específica, reemplazar a Joe Saddi puede ser presentado como una sanción administrativa o como una operación política.

Ambas interpretaciones se utilizarían inmediatamente.

El tiempo elegido es probablemente el peor posible

A estas dificultades se añade el calendario.

Nawaf Salam participa en una importante secuencia diplomática en los Estados Unidos. El Líbano procura preservar una presencia internacional en el Sur después de la final. Está negociando la continuación del mecanismo con Israel. Intenta conseguir apoyo para el ejército y la reconstrucción.

El debate sobre el monopolio de armas sigue abierto.

La relación con Damasco está en medio de una recomposición.

El gobierno debe proseguir las reformas solicitadas por sus socios financieros.

Al mismo tiempo, el frente social está empezando a moverse.

Los sindicatos de transporte decidieron una huelga general, rallies y sentadas en todo el país el 30 de septiembre.

Bassem Tlais critica al gobierno por no haber implementado ciertas decisiones tomadas en febrero sobre el sector.

Béchara Asmar cree que la situación ha alcanzado un nivel « que ya no puede ser apoyado ». Advierte que el sufrimiento de los trabajadores y de la población puede impulsar acontecimientos hacia consecuencias difíciles de controlar.

Abrir una crisis gubernamental en este contexto significaría añadir un nuevo frente a todos los demás.

El principal riesgo de remodelar es la ilusión de una respuesta

La pregunta entonces se hace más profunda: ¿Cuál sería el verdadero propósito de la remodelación?

Si sustituye a un ministro cuya discapacidad se establece, puede mejorar la acción gubernamental.

Si aclara responsabilidades o corrige una distribución errónea de habilidades, también puede ser útil.

Pero si sirve para satisfacer fiestas, redistribuir carteras o dar la impresión de que el poder responde al descontento popular, se convierte en una operación cosmética.

Este es el riesgo identificado en el análisis legal del caso.

Un resurgimiento que se supone que mejora la jurisdicción puede eventualmente replicar exactamente los mecanismos políticos y denominacionales que determinan la primera composición del gobierno.

La paradoja sería completa.

Para corregir un gobierno que se considera insuficiente, los funcionarios deben reabrir las negociaciones de cuotas que dificultan la evaluación individual de los ministros.

Por lo tanto, el gobierno permanece intacto por una razón incómoda

El proyecto se desplazó poco a poco, pero ninguna de las críticas que habían provocado realmente desapareció.

Joseph Aoun sigue insatisfecho con algunos resultados.

Nawaf Salam tendría sus propias reservas.

Varios ministerios fueron citados detrás de las escenas.

La energía está bajo presión pública.

Los problemas económicos, sociales y ambientales siguen intactos.

Sin embargo, no hay acuerdo sobre el cambio.

La fórmula utilizada por una fuente oficial resume la situación: las circunstancias no cambian al gobierno ni afectan su equilibrio.

Esto significa que la estabilidad actual no es necesariamente el producto de la confianza total en el equipo.

Es también el producto del miedo a las consecuencias del cambio.

El gobierno de Salam se encuentra así en una situación inusual: lo suficientemente criticado para que el cambio se haya mencionado seriamente, pero lo suficientemente difícil de recomponer para que sus debilidades constituyan temporalmente un riesgo menor que el de su corrección.

Es probable que la cuestión vuelva tan pronto como un fracaso departamental pueda atribuirse claramente a una persona en lugar de a circunstancias, o tan pronto como los equilibrios políticos permitan el cambio sin renegociación general.

Hasta entonces, el « rehuffle fantasma » ya tiene un efecto muy concreto. Cada ministro sabe ahora que la cuestión de su actuación puede dirigir su nombre en las discusiones de Baabda y Serail. Pero todo el mundo también sabe que en el sistema libanés, identificar a un ministro fracasado es infinitamente más simple que tener éxito en reemplazarlo sin reabrir a todo el gobierno.