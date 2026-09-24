Petróleo y electricidad: cómo el Líbano paga el doble de su déficit energético

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El aumento del aceite de combustible muestra una debilidad más profunda que el precio de la bomba

El derrame de petróleo pone de relieve una anomalía estructural en la economía libanesa. A medida que aumenta el precio internacional de los hidrocarburos, el Líbano no sólo está sujeto a mayores costos de transporte o calefacción. También importa parte del combustible necesario para generar electricidad pública, y luego más petróleo para producir, en miles de generadores privados, electricidad que la electricidad del Líbano no suministra.

El país apoya dos sistemas de producción paralelos. La primera se basa en centrales eléctricas públicas, la red nacional y la infraestructura eléctrica del Líbano. Este último se ha desarrollado para compensar las deficiencias del primero y se basa principalmente en generadores distribuidos en barrios, aldeas, empresas y edificios.

En tiempos de petróleo relativamente barato, esta duplicación ya representa un costo considerable. Cuando el petróleo vuela, se convierte en una vulnerabilidad macroeconómica. Cada hora de electricidad en el Líbano no tiene que ser reemplazada en algún lugar. En la mayoría de los casos, este reemplazo consume combustible importado pagado en moneda extranjera.

Los datos económicos disponibles para 2026 muestran la importancia del fenómeno. Los productos energéticos ya representaron alrededor del 23% de las importaciones libanesas en 2025. Se espera que la factura energética aumente significativamente en 2026, con un aumento estimado del 17,5% en las proyecciones disponibles. Por lo tanto, el shock no es sólo sobre las facturas del hogar. Afecta directamente las necesidades en dólares del país, los costos comerciales y el equilibrio comercial.

La pregunta entonces se hace diferente de la que normalmente se hace. Ya no es suficiente preguntar cuánta electricidad del Líbano al Estado. Tenemos que calcularcuánto cuesta la electricidad que la electricidad del Líbano no produce.

La aparente economía alcanzada por el Estado puede convertirse en un gasto para todo el país

Cuando la electricidad en el Líbano reduce su producción debido a la escasez de combustible o liquidez, sus gastos disminuyen mecánicamente. Quema menos combustible y produce menos kilovatios horas.

Contablemente, esta reducción puede dar la impresión de que el sector público está ahorrando.

Económicamente, la falta de electricidad no desaparece. Las familias siguen iluminando sus hogares. Los supermercados deben mantener sus refrigeradores. Restaurantes, hospitales, oficinas, hoteles, talleres y fábricas necesitan energía eléctrica. La demanda simplemente se mueve a los generadores.

El gasto deja que las cuentas de electricidad del Líbano aparezcan en las de hogares y empresas.

Esta distinción es esencial. Los costos públicos pueden disminuir, pero los costos nacionales pueden aumentar.

La información económica disponible estima que la producción de generadores privados es aproximadamente el doble de la cara que la de la electricidad en el Líbano en las condiciones examinadas. La diferencia obviamente varía según el precio del aceite de combustible, la eficiencia del generador, su tamaño, sus costos de carga y operación. Pero hay pocas dudas sobre la dirección del fenómeno: producir electricidad con una multitud de unidades diésel pequeñas es generalmente menos eficiente que con un sistema centralizado bien operado.

Por lo tanto, cada hora transferida de la red pública a un generador puede aumentar la cantidad de recursos necesarios para proporcionar un servicio comparable.

El generador no es sólo una solución de respaldo

El modelo libanés ha transformado gradualmente el equipo de emergencia en infraestructura eléctrica permanente.

Un generador normalmente debe funcionar durante unas horas durante un desglose excepcional. En el Líbano, ha sido una fuente regular de electricidad durante años. En algunos períodos, proporciona más horas que la red pública.

Esta permanencia cambia completamente su peso económico.

Es necesario comprar el generador, mantener, cambiar los aceites, reparar los motores, financiar las piezas de repuesto y pagar a las personas que lo operan. A esto añadir combustible.

La pérdida de eficiencia también es significativa. Una gran central eléctrica puede optimizar su producción más que una multitud de motores pequeños que operan con niveles de carga variables.

Por lo tanto, el país financia constantemente dos capacidades de producción: las centrales públicas que ya posee y un parque privado muy fragmentado.

El consumidor paga ambos. Contribuye directa o indirectamente al funcionamiento del sector público, entonces establece una suscripción privada para obtener el servicio que el primero no proporciona lo suficiente.

Es esta duplicación, incluso más que el precio aislado del petróleo de combustible, lo que explica la extrema sensibilidad del Líbano ante los choques energéticos.

El aumento del aceite de combustible afecta a las empresas antes de llegar al consumidor

Para las empresas, la electricidad privada es un componente directo del costo de la producción.

Una panadería, taller industrial, sala fría o restaurante no puede simplemente interrumpir su actividad cuando la red pública se detiene. La empresa cambia a su generador o al de su barrio.

Cuando el petróleo aumenta, su costo de unidad aumenta inmediatamente.

La compañía entonces tiene tres posibilidades. Reduce su margen, que rápidamente se vuelve imposible en sectores ya frágiles. Reduce su producción. O afecta sus precios.

En este último caso, el choque energético se propaga por toda la economía.

El aceite de combustible se convierte en un componente invisible del precio del pan, alimentos fríos preservados, producto fabricado localmente, hotel nocturno o servicio médico.

Esta es una razón por la cual una crisis energética puede alimentar la inflación incluso cuando la moneda permanece relativamente estable.

El fenómeno también reduce la competitividad de los productores libaneses. Una empresa que tiene que fabricar una parte significativa de su propia electricidad está discapacitada por un competidor extranjero impulsado por una red estable.

La debilidad eléctrica se convierte así en un impuesto implícito sobre la producción local.

Los hogares ahora tienen tres choques

La situación es igualmente difícil para las personas.

El primer choque viene del transporte. Un aumento de los precios del petróleo aumenta el precio de la gasolina o el diesel utilizado por los vehículos.

El segundo viene del generador. La tasa mensual depende directamente del precio del aceite de combustible.

El tercero puede provenir de la Electricidad del propio Líbano. Si el costo del combustible utilizado por la empresa pública aumenta con el tiempo, su equilibrio financiero requiere teóricamente un ajuste de la tarifa.

Por lo tanto, el mismo hogar puede experimentar el aumento de energía tres veces en el mismo mes.

El problema se vuelve particularmente agudo cuando los ingresos no crecen a la misma tasa. Las demandas sindicales de septiembre de 2026 sobre salarios y compensación de transporte también deben leerse a través de este desarrollo.

El empleado no sólo pide un aumento abstracto. Una proporción creciente de sus ingresos es absorbida por la energía necesaria para ir al trabajo y tener electricidad en casa.

Esta presión explica por qué un aumento del arancel público puede ser políticamente explosivo incluso cuando está económicamente justificado.

Más electricidad pública puede costar menos al país, incluso si la electricidad del Líbano gasta más

Es aquí que la paradoja aparece claramente.

Supongamos que la electricidad del Líbano compra más combustible y aumenta su producción. Su gasto está creciendo. Visto sólo desde su balance, la operación parece costosa.

Pero si cada kilovatio adicional proporcionado por la red sustituye un kilovatio más caro producido por un generador, el país puede lograr una economía global.

El gasto público está aumentando mientras el gasto privado está disminuyendo aún más.

Por consiguiente, la recuperación de la electricidad en el Líbano no debe evaluarse únicamente mediante la cantidad de sus compras de combustible.

Debe medirse el costo total de la electricidad a la economía.

Este enfoque cambia la forma en que se juzgan las decisiones gubernamentales. La reducción de las compras de combustible en el Líbano no es necesariamente una economía si esta reducción obliga a los consumidores a comprar aún más aceite de combustible para sus generadores.

El mismo razonamiento se aplica a las monedas. Si la producción privada requiere más combustible para proporcionar la misma cantidad de electricidad, el Líbano eventualmente puede importar más energía que en un sistema público más eficiente.

El problema de la moneda se ha vuelto central

Desde la relativa estabilización del mercado de divisas, la cuestión de las reservas de divisas es a veces menos visible que en el centro de la crisis financiera. Sin embargo, sigue siendo decisivo.

El Líbano importa la mayoría de sus hidrocarburos. Estas compras deben resolverse en moneda extranjera.

Cuanto mayor sea la factura del petróleo, más la economía tiene que generar dólares a través de exportaciones, turismo, transferencias de expatriados, inversiones u otras entradas de capital.

Por consiguiente, un aumento significativo de las importaciones de energía puede empeorar el equilibrio comercial, incluso si otras importaciones siguen estables.

La operación masiva de generadores aumenta esta dependencia. Algunos de los dólares que salen del país no se utilizan para aumentar la capacidad productiva futura. Simplemente financia combustible quemado para compensar la insuficiente infraestructura pública.

Así pues, el país consume divisas para mantener un sistema permanente de socorro.

Esta es una de las principales diferencias entre el gasto energético productivo y los gastos de sustitución. Invertir en una central eléctrica, red o instalación solar crea un activo que continúa produciendo. La importación de aceite de combustible para un generador permite producir durante unas horas, luego el combustible ha desaparecido.

La energía solar ya ha cambiado la ecuación, pero no lo suficiente

La crisis ha impulsado a miles de hogares y empresas a invertir en energía solar. Este movimiento redujo parte de la demanda de generadores, especialmente durante el día.

Esta transformación es uno de los pocos ajustes estructurales producidos espontáneamente por la crisis.

Sin embargo, tiene límites. La producción solar varía según el tiempo y la temporada. Sin almacenamiento suficiente, no reemplaza completamente la red o los generadores. Las baterías son también una inversión importante y necesitan ser renovadas.

El desarrollo solar masivo también plantea un nuevo problema para la red pública. Los consumidores capaces de invertir producen parte de su propia electricidad. Aquellos que no pueden seguir dependiendo más de la electricidad del Líbano y de los generadores.

A largo plazo, la financiación de la red debe ser repensada para asegurar que los clientes más solventes no reduzcan significativamente su contratación pública, mientras que los costos fijos de la infraestructura quedan por pagar.

La transición energética no se limita a añadir paneles a techos. Requiere una organización de red capaz de integrar esta producción descentralizada.

El gas podría cambiar el costo de la producción, pero la infraestructura sigue siendo crucial

El gobierno también se refiere a proyectos de gas y enlaces energéticos regionales.

El gas puede proporcionar una producción más eficiente en ciertas centrales eléctricas diseñadas o adaptadas para su uso. También puede reducir la dependencia de algunos productos de petróleo más caros.

Pero de nuevo, el anuncio de un proyecto no produce electricidad.

Es necesario asegurar la oferta, tener infraestructura de transporte, adaptar las centrales eléctricas y concertar contratos financieramente viables.

El Líbano ha experimentado muchos proyectos energéticos anunciados y posteriormente retrasados por limitaciones políticas, financieras o regionales.

Por consiguiente, la credibilidad de la nueva estrategia dependerá menos de los anuncios que de los plazos de aplicación.

Cada año de retraso mantiene al país dependiente del sistema actual.

La red es tan importante como las centrales eléctricas

Aumentar la producción no es suficiente si una parte significativa de la electricidad inyectada no es facturada o cobrada.

Las pérdidas técnicas provienen del estado de la red. Las pérdidas no técnicas incluyen conexiones ilegales y dificultades de recuperación.

Por ello, el problema de la deuda pública reviste particular importancia. La electricidad en el Líbano debe ser capaz de cobrar lo que factura, ya sea un hogar, un negocio o una institución estatal.

De lo contrario, cada aumento de la producción puede simplemente aumentar las cantidades no recuperadas.

Por lo tanto, la reforma debe proceder simultáneamente en tres frentes: producción, creación de redes y recogida.

Tratar sólo el primero repetiría viejos errores.

El costo real debe calcularse a nivel nacional, no sólo la electricidad del Líbano

En última instancia, el debate sobre la energía libanesa sufre un problema de medición.

Los gastos de electricidad del Líbano son relativamente conocidos porque aparecen en las cuentas públicas. Las transferencias de tesorería han sido visibles desde hace mucho tiempo y han sido impugnadas políticamente.

El costo del sistema privado está mucho más disperso. Se paga por cientos de miles de hogares y empresas. Por lo tanto, no aparece en forma de una sola partida presupuestaria.

Esta diferencia crea una ilusión.

Un billón gastado por el Estado parece ser inmediatamente un problema público. Un billón dividido entre las facturas de generadores de toda la población es menos visible, mientras que pesa igual en la economía.

Para tomar una decisión racional, el gobierno debe comparar ambos.

¿Cuánto cuesta realmente una hora kilovatio de Electricidad Líbano, integrando combustible, operación y pérdidas? ¿Cuánto cuesta el mismo kilovatio producido por los generadores? ¿Cuánto aceite de combustible se importa específicamente para la producción privada? ¿Cuánto se puede salvar con cuatro, ocho o doce horas adicionales de poder público?

Estas cifras ayudarían a determinar el nivel económico óptimo de producción pública en lugar de razonar únicamente del flujo inmediato de efectivo de la empresa.

La crisis petrolera finalmente ofrece una prueba simple

El Líbano no puede controlar el precio mundial del petróleo. Sin embargo, puede controlar la cantidad de combustible que está gastando en producir la misma electricidad en un sistema fragmentado.

Aquí es donde está la apuesta real.

Cuando los alimentos públicos disminuyen, el consumo de energía no desaparece. Se mueve hacia un sistema generalmente más caro. El déficit de electricidad del Líbano se convierte en una factura privada, un aumento de los costos de negocio y una presión adicional sobre las importaciones.

Por lo tanto, la política energética ya no debe tratar de reducir lo que el Estado gasta en electricidad. Debe tratar de reducirlo que todo el Líbano gasta para conseguir un kilovatio hora confiable.

Es esta diferencia la que permite comprender la paradoja actual: La electricidad en el Líbano puede gastar menos mientras el país pasa más.