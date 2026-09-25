Baril a más de $105: La guerra energética amenaza directamente la cartera libanesa

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En pocos días, el petróleo ha cruzado un nuevo umbral

El shock petrolero ya no es una hipótesis. El Brent superó $100 por barril, y luego se aceleró con tensiones crecientes entre Estados Unidos e Irán. El miércoles fue de $101.09, antes de avanzar. El jueves ganó $2.03, o el 2%, para alcanzar $105.11 aproximadamente a las 13.20 horas, después de recibir $106.50 durante la reunión. Otro cierre reportado en el corpus fue de 106,60 dólares, un aumento del 3,4%. Al mismo tiempo, el bruto estadounidense era de 93,64 dólares.

Esta volatilidad refleja una prima de riesgo directamente relacionada con la guerra. El mercado no sólo responde a la producción mundial. Ahora incorpora la amenaza al Estrecho de Ormuz, las dificultades de navegación, las sanciones contra Irán y la extensión del conflicto al Mar Rojo. Haughty attacks on Saudi Arabia have added a second source of risk. Se interceptaron seis misiles balísticos mientras que Taef y Yanbu estaban entre las zonas seleccionadas. Sin embargo, Yanbu es precisamente una de las principales soluciones sauditas para exportar petróleo a través del Mar Rojo cuando la carretera del Golfo se vuelve problemática.

Para el Líbano, la cuestión es mucho más grave que el aumento de los precios de la gasolina. El país importa casi su energía fósil y depende en gran medida de generadores privados para generar su electricidad. Como resultado, el aumento del petróleo afecta simultáneamente al transporte, la electricidad, las empresas, las empresas y el costo de las mercancías. El shock pasa a través de alimentos y servicios.

Lo más importante es que este aumento ocurre cuando los hogares casi no tienen márgenes de absorción. La inflación acumulada durante los primeros ocho meses de 2026 ya se aproxima al 17%. Los ingresos no recuperaron su poder adquisitivo de precrisis. Por lo tanto, el próximo choque petrolífero no afectaría a una economía estabilizada, pero una población, parte de la cual ya no cubre sus necesidades básicas.

Ormuz y Yanbu: Por qué el riesgo de aceite es excepcional

El aumento actual no es una mera decisión del productor. Se basa en una amenaza física a las carreteras petroleras.

El Estrecho de Ormuz concentra una parte importante de las exportaciones energéticas del Golfo. La información disponible indica que la navegación sigue estando muy por debajo de su nivel habitual. Por lo tanto, el Brent tiene una prima geopolítica más alta que la cruda estadounidense, precisamente porque está mucho más expuesto a las perturbaciones del Oriente Medio y las rutas marítimas internacionales.

La situación de Yanbu aumenta el riesgo. Arabia Saudita tiene la red de oleoductos Este-Oeste para transportar petróleo al Mar Rojo y pasar por Ormuz. Saudi Aramco afirma tener tres principales rutas de exportación y estudiar dos rutas adicionales. Su gerente general, Amin Nasser, también asegura que las perturbaciones se puedan reparar en pocos días y discute la posibilidad de utilizar el oleoducto Sumed que une el Mar Rojo al Mediterráneo a través de Egipto.

Pero los ataques contra Yanbu muestran que el camino de circunvalación en sí puede convertirse en un blanco. Por lo tanto, el riesgo energético está pasando del Golfo al Mar Rojo.

Esto es precisamente lo que el mercado valora. El Brent ya no paga sólo el riesgo de un cierre de Ormuz. Incorpora la posibilidad de que varias rutas puedan ser amenazadas simultáneamente.

Para el Líbano, que no tiene control sobre estos acontecimientos, la transmisión es mecánica: cuanto mayor sea el costo del petróleo importado, mayor será el costo de toda su economía energética.

El primer choque llega a la bomba

El 18 de septiembre, incluso antes de las nuevas explosiones del Brent, la lata de 20 litros de gasolina a 95 octavas ya costó 2,81 millones de libras.

Una estimación de las necesidades de transporte permite medir lo que representa. Un coche de pasajeros viaja alrededor de 12.893 kilómetros al año en el modelo utilizado, o 1.074 kilómetros al mes. Con un consumo medio de nueve kilómetros por litro, se necesitan aproximadamente 119 litros por mes.

En la tarifa del 18 de septiembre, la gasolina representa alrededor de 16,8 millones de libras al mes, o casi $187.

Y esta cifra subestima enormemente el costo real del coche. No incluye seguros, reparaciones, neumáticos, aceite, estacionamiento, impuestos o depreciación del vehículo.

Un aumento del 10% del precio de la gasolina aumentaría este gasto teórico único de alrededor de 187 a 206 dólares. Un aumento del 20% traería unos 224 dólares. Esto representa un adicional de 19 a 37 dólares mensuales para combustible solamente.

Para un hogar con dos ingresos modestos, estas decenas de dólares ya no son marginales. Deben retirarse de los gastos de alimentos, cuidado, escuela u otros gastos.

El segundo choque llega a la factura del generador

Aquí es donde Líbano destaca por los ahorros con una red eléctrica normal. Una oleada golpea al hogar por segunda vez cuando regresa a casa.

El escenario estudiado lleva aproximadamente 451 kilovatios de consumo mensual de electricidad para una familia. Con sólo cuatro horas de electricidad pública por día, alrededor de 128 kilovatios horas se asignan a la red estatal y 323 al generador.

Para agosto de 2026, la tasa oficial de generadores menores de 700 metros de altitud fue de 48.241 libras por hora kilovatio. Así, las 323 kilovatios horas de tiempo privado son aproximadamente $174. Con una cuota de suscripción fija de diez amperes, la factura del generador es cercana a $182. Al agregar electricidad pública y algunos cargos, el total es de alrededor de $204 al mes.

En otras palabras, incluso antes del nuevo choque petrolífero, una familia ya puede gastar casi $2.450 al año sólo para tener electricidad.

El aumento del combustible generador se pasa rápidamente a la velocidad de hora kilovatio. Si el choque de aceite persiste, la factura eléctrica aumentará en paralelo con el coche.

Un hogar puede ser golpeado dos veces por el mismo barril: por la mañana para ir al trabajo y por la noche para alimentar su refrigerador, iluminación o aire acondicionado.

Transporte y electricidad ya absorben casi $400

La adición permite entender la vulnerabilidad.

Con un coche, unos $187 se gasta mensualmente en gasolina. La factura eléctrica para el escenario en estudio es de unos $204. Las dos posiciones juntas representan aproximadamente 391 dólares mensuales.

Esta cantidad es considerable en comparación con los ingresos de referencia utilizados en el estudio de costo de vida. Un estudio realizado en mayo de 2026 entre 2.485 trabajadores del sector privado, incluidos 1.787 libaneses, incluyó aproximadamente 560 dólares como ingresos mensuales promedio de los trabajadores libaneses que todavía estaban activos en su muestra. Esta cifra no es un salario promedio nacional oficial, pero da un orden útil de magnitud.

El transporte de automóviles y la electricidad representan alrededor del 70% de estos ingresos en los modelos estudiados.

Y todavía hay alquiler, comida, agua, salud y escuela.

El petróleo tan caro no entra en un presupuesto donde los hogares simplemente pueden reducir su tiempo libre. Huelga posiciones que ya son incompresibles.

El tercer choque se esconde en cada mercancía transportada

El efecto no se detiene en los gastos directamente identificables como energía. El diesel y la gasolina están incluidos en el costo de casi todas las mercancías.

Los camiones transportan productos desde puertos, almacenes o zonas agrícolas. Las tiendas usan generadores. Los restaurantes refrigeran su comida con electricidad cara. Las industrias financian su propia energía. Los proveedores pasan a todos o parte de estos gastos a sus precios.

El diesel es particularmente importante. Los datos internacionales del corpus muestran que superó $6,50 por galón en el mercado estadounidense en el contexto del conflicto. Esta cifra no es obviamente el precio libanés, pero muestra la magnitud global de la tensión sobre un combustible esencial para el transporte y el equipo.

La cesta de alimentos mínimos libaneses ya cuesta unos 194 dólares mensuales para cuatro personas. Contiene principalmente pan, arroz, bulgur, pasta, patatas, legumbres, aceite, azúcar y algunas frutas y verduras.

Incluso estos productos muy simples están expuestos a la energía. Deben ser producidos o importados, transportados, almacenados y vendidos. Un aumento sostenible del combustible termina alcanzando una cesta que no contiene ya carne roja, pollo, queso o pescado fresco.

Por eso el shock petrolífero se convierte rápidamente en un shock alimentario.

Una familia ya deficitaria no tiene margen para absorber el aumento

Antes de la nueva oleada de petróleo, el cálculo de las cinco necesidades básicas de una familia de cuatro ya era de alrededor de 1.403 a 1.486 dólares mensuales.

La vivienda indicativa es de 700 dólares. Alimentación mínima de 194 dólares. La electricidad se aproxima a 204 dólares. El transporte varía según el escenario y puede llegar a varios cientos de dólares. El agua completa la adición.

La escuela y la salud están excluidas.

Dos ingresos de $560 sólo dan $1,120. El déficit inicial es, por tanto, entre $283 y $366.

Estos datos cambian completamente el análisis del petróleo. Un aumento adicional de 20 dólares o 30 dólares en combustible no se absorbe por ahorros mensuales inexistentes. Agranda directamente el déficit.

El hogar debe elegir: retrasar un proyecto de ley, reducir aún más los alimentos, pedir un adelanto de su empleador, pedir prestado de su familia o posponer la atención.

El choque petrolero se convierte así en un acelerador de la crisis social.

El Estado podría estar tentado a elegir entre el poder adquisitivo y el poder adquisitivo

El aumento de la energía también viene en el momento equivocado para las finanzas públicas. El proyecto de presupuesto 2027 prevé un aumento significativo de los ingresos. El esfuerzo adicional mencionado se acerca a 840 millones de dólares.

El problema es que se impugna la capacidad de la administración para lograr este aumento. La productividad del sector público sigue siendo baja y los hogares ya están gravemente limitados.

En este contexto, el combustible es una base fiscal atractiva. Son relativamente fáciles de fiscalizar y generar ingresos rápidamente.

Pero la experiencia reciente muestra la sensibilidad del archivo. Una retirada de 300.000 libras de la gasolina ya ha provocado una reacción de las federaciones de transporte. El gobierno finalmente había negociado una compensación de 12 millones de libras al mes para algunos conductores públicos usando vehículos de gasolina.

Con petróleo por encima de $100, cualquier nueva punción se vuelve más difícil políticamente. El Estado debe arbitrar entre su necesidad de ingresos y el riesgo de aumentar el aumento de la bomba.

La estabilidad del libro no protegerá a los hogares

El peligro económico es aún más importante ya que esta inflación puede progresar sin una caída adicional en la moneda.

Desde la relativa estabilización del tipo de cambio alrededor de 89.500 libras por dólar, parte del debate económico ha asociado la estabilidad monetaria con la estabilización de precios. El aceite muestra los límites de esta relación.

El Líbano compra su energía en moneda extranjera. Si el precio mundial del barril aumenta en un 20%, la estabilidad de los tipos de cambio no cancela ese aumento. Sólo evita que se añada una depreciación adicional de la libra.

Así, la inflación puede acelerarse mientras el dólar permanece estable.

Ya es un problema en 2026. Después de los extremos de 2020 a 2023, la inflación había disminuido. Sin embargo, el aumento del precio acumulativo durante los primeros ocho meses de este año ya es alrededor del 17%.

Un shock energético prolongado haría que fuera aún más difícil volver a la baja inflación.

El verdadero escenario negro es una larga crisis en Ormuz

El pasaje único del Brent sobre 105 dólares es doloroso. Pero el peligro real para el Líbano sería que este nivel duraría varios meses o que una nueva escalada todavía aumentaría los precios.

La variable decisiva es el Estrecho de Ormuz. Los mercados pueden absorber ataques únicos mientras las exportaciones continúen. Una interrupción duradera de las corrientes cambiaría la escala del problema.

Así, las negociaciones entre Washington y Teherán se convierten indirectamente en una cuestión económica libanesa. Cada signo de compromiso puede reducir la prima de riesgo en el aceite. Cada fracaso puede reforzarlo.

El Líbano no tiene prácticamente ninguna ventaja en esta negociación. Sin embargo, sufrió su resultado directo.

Es la vulnerabilidad central del país: su economía importa el choque geopolítico casi inmediatamente, y luego lo multiplica por sus propios fracasos. Un estado con abundante electricidad pública sufriría principalmente el aumento de los combustibles. El hogar libanés también lo paga en su generador. Un país con una red de transporte público absorbería parte del choque. El empleado libanés sigue dependiendo en gran medida del coche o del transporte privado caro.

A más de $105 por barril, la guerra energética ya no es información internacional distante. Va directamente al presupuesto familiar. Y cada dólar adicional en petróleo llegó a un país donde, incluso antes de este nuevo aumento, dos ingresos pueden ya ser insuficientes para cubrir cinco necesidades básicas.

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