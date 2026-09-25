Ejército libanés condicional: por qué la ayuda occidental ya no es automática

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París confirmó el apoyo internacional, pero aún no los medios

La reunión preparatoria en París sobre el apoyo al ejército libanés envió dos mensajes aparentemente contradictorios. El primero es positivo: a pesar de la guerra regional, las dificultades financieras y desacuerdos del Líbano sobre el tema Hezbollah, la institución militar sigue beneficiándose de un importante interés internacional. La participación en la reunión demuestra que los socios extranjeros siguen considerando al ejército como el actor central en la futura arquitectura de seguridad libanesa.

El segundo mensaje es más exigente. La movilización diplomática no produjo inmediatamente los resultados materiales que Beirut podría esperar. La ayuda internacional ya no se considera independiente de la acción del Estado. Varias capitales occidentales quieren ahora ver resultados concretos sobre el terreno antes de aumentar su apoyo. Así pues, la financiación del ejército está vinculada a cuestiones que exceden con creces sus necesidades militares: monopolio de armas, despliegue de autoridad estatal, reformas administrativas y económicas y, para algunos asociados, progresos hacia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Esto es precisamente en un momento en que las misiones solicitadas del ejército están aumentando. Debe tomar el control de las zonas evacuadas por Israel, garantizar la seguridad de las poblaciones que regresan, consolidar la presencia del Estado en el sur, preparar la transición después de finales de año y contribuir a la aplicación de la decisión política de monopolizar las armas. Debe llevar a cabo estas tareas a medida que el país atraviesa una crisis fiscal y social que afecta directamente a los militares y sus familias.

Por lo tanto, el problema ya no es simplemente encontrar donantes. Se trata de entender lo que los asociados internacionales quieren a cambio de su apoyo. La ayuda militar se está convirtiendo gradualmente en un instrumento de transformación política del Estado libanés.

Washington quiere acciones sobre armas, no sólo declaraciones

Los mensajes más exigentes provienen de Washington. Los visitantes del informe de la capital estadounidense consideran que los compromisos del monopolio de armas del Líbano no han producido todavía suficientes cambios concretos.

El razonamiento americano contrasta las declaraciones oficiales con la realidad observadas sobre el terreno. Las autoridades libanesas afirman querer extender la autoridad del Estado, desplegar el ejército y colocar armas bajo su control exclusivo. Washington pregunta dónde está la traducción operacional de estos compromisos.

Las preguntas estadounidenses incluyen los depósitos y posiciones militares de Hezbollah en el sur. ¿Por qué el ejército no se mueve más rápido a estos sitios? ¿Cómo se propone el Estado aplicar en la práctica el principio del monopolio de armas? ¿Qué pasos están planificados y en qué horario?

Estas preguntas no se detienen al sur del Litani. Los funcionarios estadounidenses también cuestionan la presencia de armas en la zona de Beirut. Su razonamiento es que estas armas no pueden justificarse por una función directamente vinculada al enfrentamiento fronterizo con Israel. Por lo tanto, la cuestión se vuelve interna: ¿por qué una organización tiene una capacidad militar independiente en la capital si el objetivo es realmente reservar armas al Estado?

Esta extensión geográfica es esencial. Muestra que Washington no considera el despliegue al sur como el resultado del proceso. El sur es un primer paso. El objetivo es transformar el sistema de seguridad libanés a nivel nacional.

« La estabilidad ya no es suficiente como argumento

Las autoridades libanesas han invocado durante mucho tiempo la preservación de la estabilidad interna para justificar un enfoque gradual de la cuestión de las armas. El argumento se basa en una realidad: la confrontación directa entre el ejército y Hezbolá podría provocar enfrentamientos internos y poner en peligro la cohesión de la propia institución militar.

Esta precaución ya no convence completamente a Washington. En los intercambios denunciados con funcionarios estadounidenses, una crítica es clara: hacer de la estabilidad de seguridad una prioridad máxima podría conducir a mantener temporalmente la calma a costa de un debilitamiento duradero de la soberanía.

La lectura americana es casi lo contrario. Considera que la estabilidad basada en la coexistencia de varias autoridades armadas sigue siendo frágil. Incluso si evita la confrontación inmediata, podría prepararse para una crisis más grave en el futuro. Por lo tanto, la soberanía debe convertirse en la prioridad, incluso si acepta una fricción limitada durante la transición.

Esta diferencia en la doctrina es considerable. Beirut piensa en prevenir un enfrentamiento interno. Washington está razonando en términos de construir un monopolio estatal de la fuerza. Los dos objetivos no son necesariamente incompatibles, pero no imponen el mismo ritmo.

El ejército se encuentra directamente en medio de esta contradicción. Se le pide que sea el instrumento de una transformación que el poder político quiere liderar sin guerra civil. Los socios extranjeros quieren resultados para verificar que esta transformación es real.

La primera prueba del sur no convenció a Israel

La cuestión de la ayuda también está vinculada a la evaluación de las primeras zonas experimentales previstas en las negociaciones con Israel. Después de un retiro israelí, el ejército debe entrar en la zona evacuada e imponer autoridad estatal.

Israel transmitió a los Estados Unidos una evaluación negativa del primer experimento. According to his version, several Hezbollah members and cadres were able to return to the area after the Lebanese army deployed. Beirut rechaza esas acusaciones y considera que tratan de desacreditar el mecanismo a fin de frenar los retiros israelíes.

El propio ejército respondió en detalle a las afirmaciones israelíes. Este desacuerdo no es sólo una batalla de comunicación. Influye directamente en la confianza de los socios extranjeros en la capacidad del Estado de controlar los sectores recuperados.

Si Washington acepta la versión israelí, puede pedir al ejército medidas adicionales antes de ejercer presión para obtener un nuevo retiro. Si bien se considera que los argumentos libaneses son convincentes, la responsabilidad de bloquear es cambiar más hacia Israel.

El proyecto de una nueva zona experimental alrededor de Kfar Tebnit y d’Ali al-Taher se está convirtiendo en una evaluación del ejército. Un retiro israelí seguido de un control indiscutible de las fuerzas regulares daría a la institución un argumento muy fuerte para seguir apoyando.

Por el contrario, toda controversia sobre el control del sector puede utilizarse para reforzar aún más las condiciones atribuidas a la ayuda.

El ejército debe hacer más mientras el Finul se prepara para salir

La contradicción se fortalece con el fin programado del Finul. Durante casi 48 años, la fuerza internacional ha proporcionado mucho más en el sur que personal militar. Proporciona patrullas, vigilancia, enlace entre las partes, capacidad logística y presencia internacional permanente.

El ejército libanés afirma que puede asumir sus responsabilidades después de la partida del personal de mantenimiento de la paz. Esto es políticamente indispensable: la soberanía del país no puede depender para siempre de una fuerza extranjera.

Pero asumir la responsabilidad primaria no significa poder absorber instantáneamente todas las funciones que realiza el Finul. La necesidad de personas, vehículos, comunicaciones, inteligencia, vigilancia, combustible e infraestructura aumentará necesariamente.

El calendario es particularmente difícil. El ejército debe fortalecer su presencia en el sur, mientras que el retiro israelí no ha terminado. Debe prepararse para la desaparición de una fuerza internacional mientras que no se detiene permanentemente ningún dispositivo de reemplazo. Debe responder simultáneamente a las solicitudes de armas de Hezbollah.

Es precisamente en este punto que la ayuda se vuelve más condicional.

La paradoja es obvia: los socios internacionales piden al ejército que demuestre que puede realizar más misiones antes de garantizar todos los medios necesarios para estas nuevas responsabilidades.

La futura fuerza internacional probablemente no reemplazará al Finul idéntico

El problema se complica por la incertidumbre que rodea el período post-final. Una iniciativa franco-italiana busca constituir una fuerza principalmente europea. Some 10 countries have reportedly indicated their willingness to participate. Los Estados de Asia también pueden sumarse al mecanismo.

Pero no hay indicios de que esta fuerza futura tendrá el mismo tamaño o capacidades que el Finul. Los Estados contribuyentes quieren limitar los riesgos. Sobre todo, dudan en aceptar un mandato que podría poner a sus militares en confrontación directa con Hezbollah.

Francia e Italia favorecen una misión de vigilancia, apoyo y apoyo al ejército. Washington quiere una arquitectura más vinculada a la aplicación efectiva de la autoridad estatal. Por consiguiente, la divergencia sobre el mandato sigue siendo importante.

Si la futura presencia internacional es más ligera, el ejército libanés deberá absorber necesariamente una parte de las misiones asumidas por la Final.

Esta evolución aumenta mecánicamente las necesidades financieras. Las fuerzas regulares tendrán que ser capaces de patrullar más, ocupar nuevos puestos, vigilar las zonas evacuadas y asegurar una presencia permanente en las aldeas donde los residentes deben regresar.

Por lo tanto, la condicionalidad de la ayuda viene exactamente cuando se espera que aumente el gasto militar.

El soldado libanés también sufre la crisis social

Es imposible examinar las capacidades militares sin mirar las condiciones económicas de sus miembros. Los militares viven en el mismo país que los funcionarios públicos y sufren la misma explosión en el costo de la vida.

Los gastos básicos de una familia de cuatro alquilados en Beirut o sus suburbios pueden ser de 1.400 dólares a 1.500 dólares mensuales por sólo cinco artículos: vivienda, alimentación mínima, electricidad, agua y transporte. Esta cantidad no incluye gastos educativos o médicos.

Esta comparación no significa que todo el personal militar viva en Beirut o apoye exactamente este presupuesto. Sin embargo, nos permite medir el entorno económico en el que la institución debe mantener su personal, motivación y disponibilidad.

Por consiguiente, la cuestión salarial se convierte en una cuestión operacional. Un soldado preocupado por la financiación de la vivienda, la escuela o la atención familiar está evolucionando en condiciones muy diferentes que un ejército con sueldo estable y una fuerte protección social.

El mando insiste regularmente en la cohesión de la institución y en la necesidad de no debilitar la moral de los militares a través de rumores y ataques. Esta cohesión es de hecho uno de los principales activos del Estado. Pero no puede ser considerado como adquirido independientemente de las condiciones materiales.

Los socios internacionales que piden más atención al ejército también deben tener en cuenta esta realidad.

París: muchos participantes, pocos resultados inmediatos

La reunión preparatoria de París ilustra precisamente esta nueva lógica. El número de participantes confirmó el interés internacional en el ejército y la estabilidad del Líbano. Pero la falta de decisiones financieras espectaculares también ha demostrado que los socios ahora quieren más que una presentación de las necesidades.

La ayuda internacional ya no se describe como « libre ». Los países donantes quieren involucrarlos en los resultados.

Esta evolución afecta primero a la seguridad. Los socios quieren ver el despliegue del ejército y el ejercicio efectivo de la autoridad del Estado.

Pero rápidamente se desborda en la economía. Varias capitales occidentales vinculan ahora su apoyo a la seguridad con las reformas administrativas y financieras. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también aparece en esta ecuación.

El razonamiento es que el ejército no puede ser financiado sosteniblemente por donantes extranjeros si el Estado libanés no reconstruye sus propias finanzas. La ayuda puede apoyar una transición. No deben convertirse en un sustituto permanente de un presupuesto público funcional.

En principio, esta lógica es consistente. En la práctica, crea una dificultad inmediata: la reforma financiera toma tiempo mientras que las necesidades militares son urgentes.

El acuerdo con el FMI está en el registro militar

El vínculo entre el Fondo Monetario y el apoyo militar puede parecer sorprendente. Sin embargo, está cada vez más presente en los debates occidentales.

Desde 2019, el colapso del sistema bancario y las finanzas públicas ha reducido la capacidad del Estado para financiar normalmente sus instituciones. El ejército pudo continuar operando en parte gracias al apoyo extranjero. Esta dependencia no es sostenible indefinidamente.

Por consiguiente, los asociados quieren que el Líbano se ocupe del agujero financiero, los bancos de reestructuración, la reforma de las finanzas públicas y la recuperación del acceso normal a la financiación internacional.

La hipótesis de un acuerdo con el Fondo en marzo adquiere así una dimensión de seguridad. Un acuerdo no sólo proporcionaría recursos financieros. Sería una señal para los donantes: el Líbano finalmente acepta una arquitectura de reforma que nos permite prever compromisos durante varios años.

Pero esta condición expone al ejército a los bloqueos de otras instituciones. Si el Parlamento retrasa una ley bancaria, si los bancos se oponen a la distribución de las pérdidas o si el gobierno no adopta ciertas reformas, el apoyo militar puede sufrir indirectamente las consecuencias.

Así pues, la institución militar depende de las decisiones que no controla en absoluto.

Una condicionalidad que va más allá de las responsabilidades del ejército

Este es probablemente el principal problema del nuevo modelo de ayuda. Parte de las condiciones corresponden directamente a las misiones militares: despliegue, control territorial, seguridad fronteriza y cooperación con la futura presencia internacional.

Otros están bajo el poder político: la decisión sobre el monopolio de armas, el diálogo con Hezbollah, el tiempo y la gestión de las negociaciones con Israel.

Otros son puramente económicos: reestructuración bancaria, reforma administrativa, presupuesto y acuerdo con el Fondo Monetario.

Por lo tanto, el ejército puede realizar sus propias tareas correctamente sin todas las condiciones necesarias para la liberación de ciertos ayudas.

Esta distinción es importante para evitar asignar responsabilidades por posibles fracasos. El ejército aplica decisiones políticas. No puede decidir por sí solo el desarme de una organización con una representación política y parlamentaria significativa. No vota sobre las leyes bancarias y no negocia la asignación de pérdidas financieras.

Demandar resultados del estado es una cosa. Otro es hacer que las capacidades militares dependan de los resultados de otras instituciones.

El riesgo de un círculo vicioso

La nueva doctrina de la ayuda puede producir un círculo particularmente difícil.

Los socios están pidiendo más resultados para proporcionar más recursos. Pero algunos de estos resultados requieren más recursos.

Para controlar las zonas de evacuación de manera sostenible, el ejército necesita personal, vehículos y equipo. Para monitorear un territorio más grande después de Finul, necesita capacidad adicional. A fin de evitar el regreso de los grupos armados a las zonas reanudas, debe poder mantener una presencia densa y permanente.

Si los recursos llegan sólo después de la demostración de estas capacidades, la institución debe tener éxito en la transición con medios insuficientes.

El problema se vuelve aún más agudo si Israel utiliza las deficiencias encontradas para justificar el mantenimiento de sus posiciones. Una debilidad material del ejército podría producir un efecto doble: frenar el retiro israelí y la renuencia de los donantes.

Este es precisamente el escenario que debe evitar Beirut.

El mando responde a través de la cohesión y la preparación

En este contexto, el mando militar insiste firmemente en la preparación de la unidad y la cohesión interna. Durante una inspección del regimiento de comandos en Roumieh, el General Rodolphe Haykal se centró en la preparación operacional, la capacitación especializada y la cohesión militar.

También rechazó los intentos de debilitar la moral mediante rumores y acusaciones.

Este mensaje tiene una dimensión interna obvia. El ejército debe permanecer unificado mientras que las cuestiones políticas que lo rodean son extremadamente polarizantes. Cualquier operación de armas de Hezbollah podría interpretarse inmediatamente a través de divisiones comunitarias y partidistas.

Por lo tanto, el mando debe evitar que la institución sea percibida como el ejército de un campamento contra otro. Su eficacia depende precisamente de su capacidad de mantener la legitimidad nacional.

Esta limitación también explica por qué la transformación deseada de Washington no puede realizarse únicamente según la lógica militar. La decisión política debe preceder a la acción del ejército. Sin una cobertura institucional clara, una operación coercitiva podría exponer al ejército a un conflicto interno del que se convertiría en la cuestión.

Londres confirma su apoyo, pero insiste en la autoridad estatal

La visita a Beirut del Alto Asesor Británico sobre Defensa en el Oriente Medio y África del Norte, el Vicealmirante Edward Ahlgren, ilustra esta combinación de apoyo y demanda.

Sus conversaciones con Joseph Aoun, el Ministro de Defensa Michel Menassa y el Comandante del Ejército Rodolphe Haykal reafirmaron la asociación británica con la institución militar. Londres subraya su papel en la seguridad de las fronteras, la estabilidad en el sur y la reducción de la escalada.

Pero el mensaje británico también coloca al ejército en una arquitectura política precisa. Se presenta como defensor legítimo del Líbano, mientras que el gobierno debe fortalecer la autoridad del Estado y asumir plena responsabilidad por la seguridad.

Esta formulación se suma al consenso general occidental. El apoyo al ejército sigue siendo mucho porque los socios quieren convertirlo en la única institución militar legítima.

La ayuda ya no está destinada exclusivamente a preservar el ejército. Debe ayudar a cambiar gradualmente la relación entre el Estado y otras estructuras armadas.

El retiro israelí es indispensable para la credibilidad de esta doctrina

Sin embargo, esta estrategia internacional tiene la condición de que los asociados occidentales no sólo pueden pedir al Líbano: Israel también debe retirarse.

Si el ejército amplía su despliegue y el Estado toma medidas sobre la cuestión de las armas mientras Israel mantiene su ocupación y continúa sus operaciones, el equilibrio político del proceso se hace difícil de defender.

Para Beirut, la reciprocidad es esencial. El avance de cada estado debe producir un avance territorial. Este es precisamente el significado de la nueva zona experimental prevista alrededor de Kfar Tebnit y d’Ali al-Taher.

Un retiro israelí seguido de un despliegue exitoso del ejército demostraría que el mecanismo está funcionando. También reforzaría el argumento de los asociados extranjeros que piden al Líbano que se base en sus instituciones.

Por el contrario, si Washington impone condiciones cada vez mayores al Estado libanés sin obtener los retiros correspondientes de Israel, la doctrina occidental perderá algo de su credibilidad entre los libaneses.

Sin la retirada israelí, la condicionalidad occidental se vuelve políticamente insostenible

El apoyo occidental al ejército se basa en una ecuación que sólo puede funcionar en ambas direcciones. Washington pide al Líbano que tome medidas sobre el monopolio de armas. Funcionarios estadounidenses cuestionan la falta de una progresión más clara hacia algunos depósitos y sitios militares de Hezbollah en el sur. Incluso plantean la cuestión de las armas en Beirut, considerada más bien una relación de poder interno que una confrontación fronteriza con Israel. Al mismo tiempo, varias capitales vinculan ahora su ayuda con resultados concretos del estado.

Pero Beirut espera una contraparte igualmente concreta: el retiro israelí. Las autoridades libanesas no pueden defender una política a largo plazo de cumplir los crecientes requisitos de seguridad mientras Israel mantiene sus posiciones y continúa sus operaciones. Todo esto está en juego en la nueva zona experimental prevista alrededor de Kfar Tebnit y d’Ali al-Taher. Washington prometió empujar a Israel a retirarse de él. El ejército libanés tomaría inmediatamente el control de la zona.

Esta operación será decisiva. Si la retirada tiene lugar y el ejército controla la zona de manera sostenible, Washington tendrá un argumento para pedir más de Beirut. Si Israel no se mueve a pesar de los compromisos libaneses, la presión estadounidense será cada vez más desequilibrada.

El precedente de la primera zona experimental ya muestra la dificultad. Israel dijo a los estadounidenses que varios miembros y ejecutivos de Hezbollah habían podido regresar a la zona. El Líbano impugna esta versión y el ejército respondió a acusaciones israelíes. Detrás de esta disputa es una pregunta esencial: ¿quién decide que un paso ha sido exitoso y que se cumplen las condiciones para seguir adelante? Si Israel tiene derecho de veto invocando las insuficiencias libanesas cada vez, el retiro puede aplazarse indefinidamente.

El ejército puede pagar por bloqueos que no controla

La condicionalidad occidental es principalmente un problema de responsabilidad. Algunas de las necesidades corresponden directamente al ejército: despliegue, control de las zonas evacuadas, vigilancia del territorio, seguridad de la frontera. Others report to the Council of Ministers and to the political power, including the treatment of Hezbollah weapons. Otros no tienen prácticamente nada militar: reestructuración bancaria, reforma administrativa y acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, varias capitales occidentales vinculan estas cuestiones. El apoyo a la seguridad depende de la acción del Estado, pero también de su capacidad para realizar reformas económicas. Esto significa que el ejército puede cumplir adecuadamente sus tareas y, a pesar de todo, sufrir las consecuencias de un bloqueo parlamentario en bancos o fracaso político en la distribución de pérdidas financieras.

La paradoja es tanto más fuerte como el ejército tendrá que reemplazar algunas de las capacidades que ahora trae la Final. La fuerza internacional ha estado presente durante 48 años. Su partida significa más patrullas libanesas, más vigilancia, más puestos que se deben mantener y necesidades adicionales para vehículos, combustible, comunicaciones y personal.

La futura presencia internacional probablemente será más ligera. El proyecto franco-italiano todavía está en discusión y unos diez países europeos han expresado su voluntad de participar. Pero los Estados contribuyentes no quieren una misión que pueda ponerlos directamente delante de Hezbollah. Por lo tanto, el ejército libanés recuperará necesariamente una parte mayor de la carga.

Es precisamente cuando sus responsabilidades aumentan que la financiación se hace más difícil de obtener.

París reveló la nueva regla: primero los resultados

La reunión preparatoria en París debe leerse desde esta perspectiva. La participación internacional confirmó que el ejército seguía siendo considerado la institución esencial de la estabilidad libanesa. Pero la falta de resultados financieros inmediatos ha demostrado que el viejo modelo de ayuda está llegando a su fin.

Los socios ya no quieren financiar una institución independiente de la evolución política del país. Exigen resultados sobre soberanía, armas y reformas. Ayuda se convierte en una palanca.

Este desarrollo puede ser defendido desde la perspectiva de los donantes: ningún Estado extranjero quiere financiar indefinidamente el ejército de un país incapaz de reformar sus finanzas públicas. Pero el horario es un problema. La reestructuración bancaria y el acuerdo con el Fondo pueden tardar meses. El fin del Finul y las necesidades del sur son inmediatas.

Por lo tanto, el ejército está atrapado entre dos relojes. El reloj militar exige recursos ahora. El reloj político y financiero hace que estos medios estén condicionados a reformas cuyo contenido y tiempo no controla.

La crisis social está entrando ahora en la ecuación militar

Por último, a menudo subestiman los debates internacionales: el ejército libanés se enfrenta a la misma crisis que el resto de la población.

Las cifras disponibles dan el orden de magnitud. Una familia de cuatro personas que alquilan un apartamento en Beirut o sus suburbios puede necesitar 1.400 a 1.500 dólares por mes sólo para vivienda, alimentación mínima, electricidad, agua y transporte. Ni siquiera se entiende la escuela y la salud.

La cohesión del ejército ha resistido el colapso monetario, las crisis políticas y las guerras sucesivas. Pero esta cohesión tiene un costo. Los militares deben ser remunerados, sus familias aseguradas, las unidades financiadas y el equipo mantenido. No se puede pedir a la institución que prorrogue su territorio de acción a largo plazo, considerando que su moral compensará la falta de recursos.

El general Rodolphe Haykal insiste precisamente en la preparación operacional, la capacitación y la cohesión. During his inspection of the commandos regiment in Roumieh, he also rejected rumours and accusations that might weaken the morale of the military. Este discurso muestra que el comando identifica la cohesión como una cuestión estratégica, no sólo una cuestión interna.

La prueba real ya no es la conferencia de donantes

La cuestión no es, al final, cuántos países participarán en una conferencia militar. La prueba real tendrá lugar en tres dossiers muy concretos.

El primero es Kfar Tebnit y Ali al-Taher. Si Washington consigue el retiro israelí y el ejército realmente toma el control de la zona, la lógica de las obras de reciprocidad.

El segundo es después de Finul. Si los asociados internacionales reducen su presencia, tendrán que financiar algunas de las capacidades adicionales que solicitan del ejército libanés. Sería contradictorio abolir a miles de soldados internacionales y negar al Líbano los medios para reanudar sus funciones esenciales.

El tercero es la distinción entre las responsabilidades del ejército y las del poder político. La institución militar no puede ser rehén de los retrasos del Parlamento en las reformas bancarias, ni puede confiarse únicamente a la resolución política del asunto Hezbollah.

La nueva doctrina occidental puede fortalecer el Estado si se basa en la verdadera reciprocidad: más autoridad libanesa, más apoyo al ejército y más retiros israelíes. Si se reduce a una acumulación de condiciones dirigidas a Beirut antes de cada ayuda y retiro, tendrá el efecto opuesto.

El ejército terminaría entonces con más territorio a controlar, más misiones a completar y menos garantías de los medios necesarios. Este es precisamente el desequilibrio que la conferencia internacional de apoyo tendrá que evitar.

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