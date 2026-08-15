Transporte en Nabatiyah: Israel mata a 11 civiles, incluidos niños

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Once muertos, incluyendo niños y mujeres, y 19 heridos: Nabatiyah Caza vivió el sábado 15 de agosto de 2026 otro día sangriento bajo huelgas israelíes. En Ansar, una casa fue golpeada y siete personas fueron asesinadas, incluyendo tres niños y dos mujeres. One mother and several of her children are among the victims reported on the spot. Unas horas más tarde, cuatro personas más murieron en Deir al-Zahrani. Esta matanza en Nabatiyah también causa un profundo malestar político en el Líbano: Israel continúa sus bombardeos en el mismo momento en que Beirut está de acuerdo en negociar, bajo mediación estadounidense, un acuerdo que supuestamente conduce a la retirada israelí y la estabilización del Sur.

En Ansar, una casa golpeada y una familia diezmada

La huelga más mortal del día golpeó a Ansar, en el distrito de Nabatiyah. La aviación israelí bombardeó una casa, causando un colapso y movilizando equipos de rescate para buscar víctimas bajo los escombros.

El Ministerio de Salud del Líbano informó de siete muertes. Se trata de tres niños y dos mujeres, que establecen la fuerte presencia de civiles entre los muertos y colocan inmediatamente la naturaleza del objetivo en el centro del interrogatorio.

Los informes de Ansar indican que una madre y varios de sus hijos murieron en el bombardeo. The strike affected the same family home, far from the image of an operation limited to an isolated military objective.

Sin embargo, las identidades completas de las siete víctimas aún no fueron publicadas el sábado por la noche en documentos oficiales que permitían la verificación independiente. En esas circunstancias, los nombres que circulan en las redes sociales o en las publicaciones locales deben considerarse con cautela.

Esto ya es suficiente para medir la gravedad del balance. Tres niños y dos mujeres fueron asesinados en un ataque a domicilio, mientras que Israel afirma haber dirigido la « infraestructura militar » de Hezbollah en la zona.

Esta contradicción provocó inmediatamente la ira de los funcionarios libaneses. El Primer Ministro Nawaf Salam desafió directamente la presentación israelí del ataque y situó a las víctimas en el centro de su respuesta.

« Las siete víctimas no son infraestructura militar »

Nawaf Salam destacó que las siete personas asesinadas en Ansar no constituían « infraestructura militar ». El jefe de gobierno también insistió en la presencia de niños y mujeres entre los muertos para desafiar la justificación de Israel.

Su reacción va más allá de la condena habitual de un ataque israelí. Se plantea una cuestión que se ha convertido en central para el gobierno libanés: ¿puede Israel seguir decidiendo por sí solo qué constituye un objetivo militar en el territorio libanés, aunque Beirut afirma que está recuperando gradualmente el control de seguridad del país?

El Primer Ministro defendió una posición clara. Si existe una infraestructura militar ilegal en el Líbano, su tratamiento es responsabilidad del Estado libanés y sus instituciones, no de las operaciones israelíes llevadas a cabo unilateralmente en el Líbano.

Esta posición permite a Nawaf Salam distinguir dos archivos confusos a menudo. El gobierno puede defender el monopolio de armas y trabajar para resolver el problema del arsenal de Hezbollah sin aceptar que Israel bombardee libremente el Líbano.

Sin embargo, la carnicería de Ansar hace que este equilibrio sea mucho más difícil. For part of Lebanese opinion, the question becomes concrete: if Lebanon negotiates, accepts security commitments and discusses the disarmament of Hezbollah, why do southern civilians remain exposed to Israeli strikes?

Deir al-Zahrani golpeó a su vez

El balance aumentó unas horas después de Ansar. A new Israeli attack hit Deir al-Zahrani, also located in Nabatiyah district, causing significant relief operations.

The Lebanese Ministry of Health finally announced four deaths and 17 injuries in the strike. Entre los heridos hay once mujeres y un niño, confirmando de nuevo el impacto directo de la operación sobre la población.

Con las siete muertes de Ansar, los resultados de estos dos ataques alcanzaron 11 muertos y 19 heridos. Este es uno de los días más mortíferos en el Sur desde la luz que entró en vigor en junio.

Las huelgas no se limitaron a Ansar y Deir al-Zahrani. El ejército israelí también realizó operaciones en varias zonas alrededor de Nabatiyah, incluso hacia las alturas de Ali al-Taher.

Este aumento de los ataques ha revivido el miedo en una zona ya profundamente afectada por los bombardeos de meses anteriores. June había reducido la intensidad de los combates, pero nunca había dado la plena seguridad Sur.

Israel invoca Hezbollah, civil record remains

El ejército israelí afirma haber dirigido la infraestructura de propiedad de Hezbolá en los sectores de Ansar y Ali al-Taher. Presenta las huelgas como respuesta a una acción contra sus soldados y sostiene que seguirá interviniendo contra cualquier amenaza contra sus fuerzas o contra la población israelí.

Esta versión no borra el registro de campo. In Ansar, three children and two women were among the seven people killed in the bombed housing, while in Deir al-Zahrani the wounded included once women and one child.

No hay información independiente disponible el sábado por la noche para establecer que los niños asesinados en Ansar tenían un papel militar. La posible presencia de la infraestructura de Hizbullah en el sector por sí sola no permite determinar el estado de cada persona muerta.

Precisamente en esta distinción, las autoridades libanesas insisten. Se niegan a que la afirmación israelí de que una zona es el hogar de la infraestructura de Hezbollah transforme automáticamente a todos los presentes en objetivos militares.

La inquietud en las negociaciones es imposible de ignorar

La masacre de Nabatiyeh tiene una dimensión política particular debido a su tiempo. Desde junio, el Líbano ha participado en un proceso diplomático apoyado por Washington para construir un acuerdo más duradero con Israel.

El 26 de junio se anunció un acuerdo marco. En particular, debe allanar el camino para la retirada israelí del territorio libanés, la ampliación de la autoridad del Estado en el sur y el arreglo de la cuestión de las armas de Hezbolá.

Por consiguiente, el Gobierno del Líbano ha acordado entablar una negociación sumamente delicada. Esta elección está sujeta a críticas internas, en particular porque el desarme de Hezbollah afecta directamente los equilibrios políticos y de seguridad del país.

A cambio, Beirut espera resultados tangibles. La reducción de las huelgas israelíes, la retirada de las fuerzas israelíes y el regreso de una seguridad duradera al Sur son condiciones esenciales para dar credibilidad política a este enfoque.

Pero las huelgas del 15 de agosto tienen el efecto opuesto. Ellos dan la imagen de un Líbano que está siendo llamado a compromisos pesados, mientras que Israel mantiene la posibilidad de golpear su territorio y causar bajas civiles.

Joseph Aoun lo ve como un mensaje al proceso diplomático

El Presidente Joseph Aoun no separó los bombardeos de las negociaciones. Su reacción se centró precisamente en la señal política enviada por las huelgas israelíes cuando Estados Unidos trató de avanzar en las discusiones.

El Jefe de Estado consideró que la escalada israelí, especialmente en la región de Nabatiyah, era un « mensaje claro » para el proceso de negociación. También puso a Washington por delante de sus responsabilidades refiriéndose a los esfuerzos estadounidenses para hacer cumplir el acuerdo entre las dos partes.

Esta declaración revela el malestar que está ganando en las instituciones libanesas. El gobierno ha elegido el camino diplomático, pero esta estrategia se hace difícil de defender cuando los bombardeos israelíes continúan matando en el Líbano.

Joseph Aoun se ha comprometido desde que llegó al poder a favor del monopolio estatal de la fuerza armada. Sin embargo, este enfoque exige que el Estado pueda proporcionar seguridad que Hezbollah justifique precisamente sus armas por la necesidad de garantizar.

Por consiguiente, cada huelga israelí contra el territorio libanés complica esta ecuación. Cuando estos ataques matan a niños y mujeres, su efecto político va más allá de la escena del bombardeo.

¿Qué gana el Líbano al negociar?

Esta es la pregunta vergonzosa que ahora enfrenta Beirut. El Líbano está examinando medidas que afectan directamente su arquitectura militar interna, mientras que el resultado inmediato de las negociaciones —una reducción de la amenaza israelí— sigue siendo difícil de ver sobre el terreno.

Esta contradicción alimenta una crisis de confianza. Permite a los opositores del proceso preguntar por qué el Líbano debe seguir avanzando en sus propias obligaciones si Israel no reduce simultáneamente sus operaciones militares.

El problema es particularmente sensible para Nawaf Salam y Joseph Aoun. Ambos defienden el fortalecimiento del Estado y se niegan a permitir a Hezbollah mantener indefinidamente una capacidad autónoma para decidir la guerra y la paz.

Pero esta posición se basa en una promesa implícita: un Estado fortalecido debe poder proteger mejor al Líbano. Los bombardeos de Ansar y Deir al-Zahrani debilitan esta manifestación ya que se vuelve políticamente esencial.

Por lo tanto, el gobierno se enfrenta a doble presión. Debe avanzar en la cuestión de las armas sin dar la impresión de que el Líbano está desarmándose bajo bombas, y debe continuar las negociaciones sin sugerir que ofrezcan a Israel una acción militar libre sin indemnización.

Los ataques dan a Hezbollah un argumento

Para Hezbollah, el día del 15 de agosto proporciona un argumento directamente explotable. El movimiento rechaza su desarme en las condiciones actuales y afirma que la persistencia de la amenaza israelí justifica el mantenimiento de su arsenal.

Las huelgas de Nabatiyah permitieron al partido confrontar al gobierno con esta contradicción. Si Israel todavía puede atacar casas, matar niños y realizar redadas al norte del río Litani, Hezbollah puede preguntar qué garantizaría la protección del Líbano después de su desarme.

El movimiento denuncia los ataques y promete una respuesta « apropiada ». Sin embargo, esa respuesta plantearía otro riesgo: una nueva espiral militar en la que un ataque llevaría a represalias israelíes y una nueva respuesta.

Precisamente esta mecánica tuvo que interrumpir el proceso diplomático. Las huelgas del 15 de agosto muestran hasta qué punto este objetivo sigue a pesar de las negociaciones que han estado en curso durante varias semanas.

Washington enfrentado a una credibilidad debilitada

Estados Unidos es central en esta crisis. Washington ha apoyado el acuerdo marco y es el principal mediador entre dos países que no tienen relaciones diplomáticas normales.

Por lo tanto, la credibilidad estadounidense depende en parte de su capacidad para obtener compromisos de ambas partes. Aunque la presión se centra en el Líbano y el desarme de Hezbolá, mientras Israel continúa sus huelgas, el equilibrio del mecanismo se hace políticamente difícil de defender en Beirut.

Las declaraciones de Joseph Aoun se pueden entender en este contexto. Al señalar que las huelgas envían un mensaje al proceso de negociación y los esfuerzos estadounidenses, el Presidente libanés cuestiona indirectamente a Washington.

La cuestión ya no es sólo convencer a Beirut de cumplir sus compromisos. Las autoridades libanesas esperan ahora que los Estados Unidos demuestren su capacidad de obtener también de Israel una limitación efectiva de sus operaciones.

Sin esta reciprocidad, el proceso puede ser percibido en el Líbano no como una negociación equilibrada, sino como una sucesión de demandas dirigidas a una sola parte. La muerte de Ansar hace que esta percepción sea aún más difícil de luchar.

Desarme bajo bombas, una línea roja política

El archivo de armas de Hezbollah se vuelve aún más explosivo. Ya no es sólo un debate institucional sobre el monopolio estatal de la fuerza, sino un asunto directamente relacionado con la seguridad inmediata del pueblo del Sur.

Para los partidarios del desarme, el arsenal de Hezbollah expone al Líbano a guerras que el Estado no decide. Para sus oponentes, las huelgas israelíes muestran, por el contrario, que abandonar este arsenal sin garantías sólidas dejaría al país vulnerable.

Los bombardeos del 15 de agosto refuerzan mecánicamente el segundo argumento. Por lo tanto, complican el trabajo político del gobierno en un momento en que está tratando de avanzar el primero.

La paradoja es particularmente pesada para el estado libanés. Mientras más Israel golpea al Líbano durante las negociaciones, más políticamente debilita a los de Beirut que defienden el fortalecimiento del Estado a expensas de estructuras militares autónomas.

Este resultado supera con creces la relación de poder entre Israel y Hezbolá. Afecta directamente la capacidad de las instituciones libanesas de convencer a su propio pueblo de que una solución negociada puede traer más seguridad que la lógica de la confrontación.

Nabatiyah ya había pagado un precio pesado

La caza de Nabatiyeh no se acerca a esta nueva escalada como un territorio que anteriormente se había ahorrado. Desde el comienzo de la nueva fase del conflicto en marzo de 2026, la región ha sufrido numerosas huelgas, destrucción de viviendas y pérdidas entre civiles e instituciones estatales.

El 10 de abril, una huelga israelí contra el Nabatiyeh Serail había provocado un fuerte impacto. Los miembros de los servicios de seguridad libaneses estaban entre los muertos, ya dando al ataque un alcance más allá del enfrentamiento directo con Hezbollah.

Durante los meses, las huelgas también afectaron las zonas residenciales y la infraestructura civil del Sur. Las familias enteras fueron asesinadas en algunos ataques documentados, mientras que los niños fueron repetidamente entre las víctimas.

Esta acumulación explica por qué el término « carnaje » utilizado en el Líbano no sólo se refiere al número de muertes el 15 de agosto. También refleja la sensación de un pueblo que ve a las mismas comunidades golpeadas repetidamente a pesar de treguas, mediaciones y anuncios diplomáticos.

Once muertos y una tregua aún más frágil

El 15 de agosto es el episodio más mortal desde el 20 de junio. Ha reducido considerablemente los enfrentamientos sin detener completamente las operaciones militares israelíes o los incidentes relacionados con Hezbollah.

La tensión ya había aumentado a principios de agosto después de la muerte de dos soldados israelíes en una explosión en el sur del Líbano. Hezbollah no había reclamado la responsabilidad de este incidente, pero Israel siguió invocando amenazas contra sus fuerzas para justificar sus operaciones.

Las huelgas del sábado ahora levantan miedos a una ruptura más grande. Si Hezbollah lleva a cabo su amenaza de respuesta, Israel podría lanzar nuevas operaciones y llevar a ambas partes a una serie de represalias.

Beirut trata precisamente de evitar este escenario. Pero su margen de maniobra se reduce cuando las negociaciones que supuestamente conducen a la guerra coexisten con tales ataques mortales.

In Ansar, victims put civilians back in the centre

Más allá de los cálculos diplomáticos, el balance de Ansar sigue siendo el hecho central de este día. One house was hit and seven people were killed, including three children and two women.

Su muerte plantea una cuestión a la que la única declaración de la presencia de la infraestructura de Hezbolá no responde. Las autoridades israelíes todavía tienen que explicar cómo una operación presentada como militar dio lugar a tal examen en un hogar familiar.

Esta cuestión es aún más grave, ya que el Gobierno del Líbano afirma ahora querer ocuparse de la infraestructura militar más allá de su control. Al seguir huyendo unilateralmente del territorio libanés, Israel está debilitando precisamente el Estado al que la comunidad internacional está pidiendo simultáneamente la ampliación de su autoridad.

La matanza de Nabatiyah expone así la fragilidad de la estrategia actualmente defendida en Beirut. El Líbano está llamado a consolidar el monopolio de armas del Estado, mientras que el Líbano sigue luchando para evitar que una potencia extranjera golpee su territorio.

El sábado por la noche, los equipos de socorro continuaron trabajando después de los bombardeos, mientras que las familias de las víctimas comenzaron a llorar. Los resultados fueron 11 muertos y 19 heridos en Ansar y Deir al-Zahrani, y la siguiente pregunta ya fue sobre la reacción