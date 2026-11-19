DJ Snake regresó a Chambord el 25 de junio de 2027 después de la cancelación de 2026. Presales comienza el 19 de noviembre, antes de la venta general el viernes. Se anuncian dos categorías, a 73 y 95 euros. Los circuitos oficiales distinguen a antiguos compradores y otros espectadores para esta nueva fecha en Francia.

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Las presas para DJ Snake en Chambord Live comienzan el jueves 19 de noviembre, antes de la venta general el viernes 20 de noviembre. El productor francés fue anunciado en el castillo de Chambord el viernes 25 de junio de 2027. El organizador presenta esta noche como su único concierto en Francia en 2027.

El calendario distingue varios accesos a la taquilla. Ticketmaster abre su presa el jueves al mediodía, hora de París. La venta general está programada el viernes a las 10 am hora de París, en Chambord Live y redes autorizadas. Desde el Líbano, estas horas corresponden a las 13.00 horas del jueves y a las 11.00 horas del viernes.

DJ Snake en Chambord: dos tarifas anunciadas

El Domaine nacional de Chambord anuncia un precio de 73 euros en fosa y 95 euros en fosa Or. Estas son las categorías presentadas para el concierto, no un paquete incluyendo transporte o alojamiento. Este anuncio no garantiza la disponibilidad de asientos.

Otro presalo se refería a los antiguos compradores: Fnac Spectacles había reservado la ranura de 10 a.m. a 12 mediodía del jueves para los que compraron un lugar para el concierto de 2026. Este arreglo particular no debe confundirse con la venta general del día siguiente. El distribuidor evoca una tarifa de privilegio para estos compradores, sin establecer una transferencia gratuita o automática de los billetes antiguos.

Regreso después de la cita cancelada 2026

La llegada de DJ Snake fue cancelada en 2026 debido al calor. Oficialmente anunciado el 17 de noviembre, su nueva fecha abre las dos noches de Chambord Live 2027: DJ Snake el 25 de junio, luego Angèle el sábado 26 de junio. Ambos artistas aparecen en días separados de programación.

El concierto se celebrará en el Domaine de Chambord en Loir-et-Cher, en la región Centro-Val del Loira. El horario de ticketing está listo, pero el horario para la noche es diferente para cada página. Por lo tanto, el tiempo de acceso al sitio, el de las primeras partes y el del pasaje de DJ Snake no son intercambiables.

Circuitos de reserva identificados

Para la venta general, Chambord Live incluye su propio sitio, AZ Prod, Live Nation, Fnac y Ticketmaster entre los outlets autorizados. El festival advierte explícitamente contra las plataformas de reventa que no permite que sus entradas sean comercializadas.

Las personas con movilidad reducida o personas con discapacidad tienen un contacto específico con el Prod AZ para las reservas: 02 47 31 15 33. Las condiciones de acceso y disponibilidad de lugares adecuados deben verificarse para la edición 2027, independientemente de la información que se muestre en ediciones anteriores.

Ilustración: Château de Chambord, 4 de enero de 2020. Erandi Chavez, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Archivo fotográfico, no relacionado con una representación del concierto anunciado. Composición Libnanews bajo la misma licencia.

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