China publica la declaración de la reunión entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin en Shenzhen. El texto establece directrices comunes pero no prevé una cesación del fuego en Ucrania o Irán. No especifica los objetivos del petróleo ni las reducciones de los arsenales. En paralelo, Berlín prepara garantías de seguridad para Kiev. La financiación europea autorizada el 16 de noviembre es un proceso previo. Este seguimiento distingue los compromisos escritos de las declaraciones y reuniones nacionales aún pendientes.

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China lanzó el jueves 19 de noviembre la declaración de Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump después de su reunión en Shenzhen. El texto abarca la ONU, productos refinados de petróleo, justicia internacional y riesgo nuclear. No contiene ninguna cesación del fuego relativa a Ucrania o al Irán. En Berlín, los socios de Kyiv preparan por separado las condiciones para su apoyo y futuras garantías de seguridad.

Lo que la Declaración de Shenzhen contiene

El documento publicado por la diplomacia china prevé un diálogo sobre la reducción del riesgo nuclear y la no proliferación. No hay techo en el arsenal, horario o dispositivo de inspección. Los tres países también están planeando aumentar la producción y el suministro de productos refinados de petróleo sin volúmenes ni plazos. Esto no es un anuncio costoso sobre el petróleo crudo.

Apoyan la reforma de la ONU. Por último, defienden el consentimiento de los Estados y la inmunidad de los responsables, y creen que la Corte Penal Internacional y órganos similares no deben abusar de su jurisdicción. Esta es su posición diplomática, no una declaración de ley aplicable o una decisión judicial.

De las prioridades nacionales al texto colectivo

El anuncio del Kremlin precedió a la publicación del documento chino. Dmitri Peskov había indicado que se había aprobado una declaración y pronto se publicaría. La reunión duró aproximadamente una hora y media, según una agencia de noticias rusa. La publicación ahora permite distinguir los compromisos formulados conjuntamente de los temas abordados por cada líder.

En su discurso ante el trilateral, Xi Jinping había propuesto conversaciones periódicas en la cumbre y los mecanismos de comunicación para prevenir crisis. También pidió una mejor coordinación sobre la estabilidad de los mercados de energía y las cadenas de suministro. Estas directrices proporcionan información sobre los objetivos chinos; No todos deben ser presentados como mecanismos ya creados.

Vladimir Putin propuso abordar el comercio económico, la seguridad alimentaria y energética y los conflictos regionales. Ha presentado a Ucrania como un área de interés convergente entre los tres poderes. El Presidente ruso también había dicho que había dedicado una parte importante de su reunión anterior con Donald Trump al tema ucraniano. Esta presentación rusa de los debates hace imposible deducir un compromiso acordado por Kiev.

En Berlín, preparar las condiciones para una garantía

El gobierno alemán describe la reunión de la Coalición de Voluntarios como un paso de coordinación para apoyar nuevas discusiones directas entre Moscú y Kiev, con participación americana y europea. Anunció representantes de 37 países, más funcionarios de la UE y la OTAN. Este número corresponde a las delegaciones esperadas, no a un recuento de asistencia.

El programa alemán combina la asistencia a Ucrania con la preparación de garantías de seguridad sólidas y jurídicamente vinculantes para entrar en vigor después de una cesación del fuego. Mencionó una fuerza multinacional y una estrecha coordinación con los Estados Unidos. Por lo tanto, no se trata de anunciar el despliegue efectivo de una nueva fuerza o garantías ya vigentes.

Kiev había preparado esta etapa. En su discurso del 16 de noviembre, Volodymyr Zelensky describió un intercambio entre equipos ucranianos, estadounidenses y europeos, en el que Steve Witkoff y Jared Kushner participaron de distancia. Mencionó Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Polonia, las instituciones europeas y la OTAN. La reunión de Berlín se presentó como un seguimiento concreto de las discusiones que reconoció como difíciles.

Europa también tiene un instrumento financiero

El 16 de noviembre, el Consejo de la Unión Europea autorizó un próximo pago de tan solo 8.000 millones de euros en el marco del Fondo para Ucrania. Aproximadamente 5.000 millones provienen del préstamo de apoyo disponible en 2026. La autorización sigue la conclusión de más de 20 etapas de reforma y debe apoyar en particular la estabilidad financiera y el funcionamiento de la administración ucraniana. Este financiamiento fue aprobado antes de Shenzhen: no es una consecuencia de la cumbre ni evidencia de un pago ya ejecutado. Sin embargo, demuestra que la contribución europea al proceso va más allá de la representación diplomática.

Escepticismo francés antes de la publicación

El jueves por la mañana, Jean-Noël Barrot sintió que los líderes reunidos en China estaban demasiado divididos para producir resultados. El Ministro de Relaciones Exteriores francés se opuso a esta reunión a la labor de preparar las garantías de paz en Berlín. Sus declaraciones, emitidas antes de la conclusión del trilateral, expresan una posición diplomática francesa: no constituyen una evaluación de un texto definitivo ya examinado.

La reunión de Berlín debe especificar los siguientes pasos en la labor entre Ucrania y sus asociados. Su programa distingue entre el apoyo inmediato y las garantías que deben seguir una cesación del fuego. Por lo tanto, los detalles de estas garantías siguen siendo un archivo separado de los intercambios celebrados en Shenzhen.

Fotografía de archivos: Vladimir Putin el 31 de mayo de 2024, no Shenzhen. Kremlin.ru / Wikimedia Commons,CC BY 4.0. Toda la foto preservada; Libnanews dressing.

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