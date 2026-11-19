La Corte Internacional de Justicia dictaminó que Myanmar había cometido un genocidio contra los rohingya. El fallo de La Haya se refiere a la responsabilidad del Estado, no a una condena penal individual. Concluye un paso importante en los procedimientos iniciados por Gambia en 2019 para la violencia de 2017.

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La Corte Internacional de Justicia dictaminó, el jueves 19 de noviembre de 2026 en La Haya, que Myanmar había cometido un genocidio contra los rohingya. El fallo se refiere a la responsabilidad del Estado en la violencia de 2017. Interviene siete años después de que Gambia remita la cuestión a la Corte.

Al leer la sentencia, el Presidente de la Corte, Yuji Iwasawa, sostuvo que había una intención de destruir una parte sustancial de esa población. Esto hace una distinción entre un simple reconocimiento de la violencia en masa y un elemento intencional del genocidio.

Genocidio de la Rohingya: lo que la Corte sostuvo

Las conclusiones presentadas en la audiencia incluían asesinatos de civiles, violencia sexual a gran escala y ataques contra fugitivos. They cover operations conducted by Burmese security forces in Rakhine State, west of the country.

Myanmar impugnó la acusación de genocidio durante todo el proceso. Sus representantes presentaron operaciones militares como respuesta a ataques insurgentes. Por consiguiente, la Corte tuvo que examinar no sólo los actos cometidos, sino también el propósito perseguido por esos actos.

La distinción es fundamental para la Convención de 1948. Article II requires an intention to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group as such. El alcance de la violencia por sí solo no es suficiente para establecer esta calificación jurídica.

La Convención abarca varias categorías de actos. Incluye asesinato, lesiones físicas o mentales graves y sometimiento deliberado a condiciones de vida destructivas. También mencionó medidas para prevenir los nacimientos y el traslado forzado de niños. Estos actos deben ir acompañados de la intención específica definida por el Tratado.

Gambia inició actuaciones en 2019

Gambia presentó su solicitud el 11 de noviembre de 2019. Invocó las obligaciones de Myanmar en virtud de la Convención sobre el Genocidio. The case did not constitute a criminal complaint filed directly by the victims: it brought two States before the United Nations.

On 23 January 2020, the ICJ ordered provisional measures. Myanmar debe prevenir los actos abarcados por la Convención, conservar las pruebas y presentar informes sobre las medidas adoptadas. Esta orden todavía no fue una decisión sobre el fondo de la acusación.

En 2022, la Corte rechazó las objeciones preliminares de Birmania. En particular, ha reconocido el derecho de Gambia a iniciar procedimientos en nombre del interés común de los Estados partes para prevenir y sancionar el genocidio. Las audiencias sobre el fondo se celebraron del 12 al 29 de enero de 2026, antes de las deliberaciones.

Responsabilidad de un Estado, no de una pena individual

La CIJ resuelve controversias jurídicas entre Estados. Por lo tanto, su sentencia no impone una pena de prisión a un funcionario militar o político. Este procedimiento debe distinguirse de los de la Corte Penal Internacional, que se ocupan de la responsabilidad penal de las personas.

El Estatuto de la CIJ establece que sus fallos son definitivos y sin apelación. Su fuerza vinculante se refiere a las partes y el caso decidido. Por lo tanto, una decisión en el caso de Gambia no es, por sí misma, una sentencia en otros conflictos o Estados.

La conclusión del genocidio representa el nuevo hecho establecido al final de la lectura. Las obligaciones detalladas que acompañan el fallo, así como las disposiciones relativas a las reparaciones, deben examinarse en el texto completo. No pueden deducirse de las únicas solicitudes presentadas por Gambia a la Corte.

Fotografía: Palacio de la Paz en La Haya, 7 julio 2013. Jiuguang Wang, via Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0. Foto total de tamaño; composición Libnanews bajo la misma licencia. Este archivo no representa la audiencia del 19 de noviembre de 2026.

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