Beirut: lucha contra el robo sin esperar el debate de armas

En Beirut, la lucha contra el robo y la raqueta atraviesa el debate nacional sobre armas. Ibrahim Mneimneh pidió la aplicación de la ley sin excepción. Las operaciones policiales deben ser supervisadas con el tiempo y evaluadas con cautela, sin asimilar barrios, nacionalidades o poblaciones a delincuentes.

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En Beirut, las demandas de seguridad diaria satisfacen el debate nacional sobre armas. Ambos casos se cruzan cuando las redes delictivas son intimidadas o protegidas. Sin embargo, no están confundidos: investigar un robo, perseguir una raqueta o desmantelar un tráfico es una respuesta a hechos específicos, mientras que el desarme político se refiere a la organización del poder y la fuerza.

En An-Nahar el 11 de noviembre, el MP Ibrahim Mneimneh rechaza la « seguridad por consentimiento », según una traducción de sus comentarios al árabe, y pide la acción contra el robo y la raqueta. El periódico también informa de que un diputado de Hezbollah no se opone a las operaciones de drogas y robo. Esta posición anónima no es válida para todo el partido.

Un requisito político examinado

Una fuente de seguridad citada por An-Nahar distingue su capacidad de intervenir contra la delincuencia de la cuestión del desarme completo, que cree que está vinculada a un acuerdo político. Esta evaluación describe una lectura de las limitaciones del terreno. No transforma los delitos ordinarios en actos permisibles hasta que se alcance un compromiso nacional.

La distinción es importante para los habitantes. A victim of theft is awaiting an investigation and a judicial response to his case. No puede medir la protección que disfruta sólo anunciando un objetivo general de una « ciudad sin armas ». La seguridad diaria también se considera la posibilidad de presentar una denuncia, proporcionar pruebas y obtener seguimiento.

Public communications from the Internal Security Forces regularly report investigations and arrests for theft, fraud or trafficking. Estos anuncios muestran la existencia de actividad policial. No son suficientes para establecer que el crimen está disminuyendo en toda la capital, debido a la falta de series comparables y a un perímetro constante.

Las operaciones específicas necesitan seguimiento

En Al Liwa, del 11 de noviembre, una columna de Maarouf al-Dauk pide que se aborden cuestiones de seguridad más allá de intervenciones aisladas, incluidas motocicletas y vuelos. Esta petición plantea una cuestión de método: ¿qué queda de una operación una vez que las patrullas hayan desaparecido?

A fin de evaluar una respuesta pública, debe hacerse una distinción entre las denuncias recibidas, los hechos aclarados, las detenciones y el seguimiento judicial. Estos indicadores no son intercambiables. Un aumento de las denuncias también puede reflejar una mayor confianza en los servicios, mientras que un gran número de controles por sí solo no muestran una disminución de los ataques.

El tráfico de dos ruedas requiere la misma precisión. Un vehículo utilizado durante un vuelo puede constituir un elemento de investigación; Esto no justifica asimilar a todos los conductores a los sospechosos. Una medición del tráfico debe evaluarse de acuerdo con su propósito, proporcionalidad y efectos, especialmente en aquellos que usan una motocicleta para trabajar.

Prevenir sin designar una población

Al Bina, en su edición del 11 de noviembre, aboga por la prevención social y destaca la responsabilidad individual. Este enfoque evita un cambio frecuente: asignar la delincuencia a una nacionalidad, barrio o condición social. Una investigación debe establecer actos y responsabilidades, no validar una sospecha colectiva.

Por consiguiente, la respuesta prevista combina la presencia segura, el tratamiento judicial y la prevención. El debate sobre el monopolio de los armamentos sigue siendo esencial. Sin embargo, no proporciona un plazo aceptable para aplazar la acción contra los ataques diarios contra personas y bienes. En Beirut, el reto inmediato es hacer que esta acción sea regular, controlable y accesible a los habitantes.

Beirut · Ilustración, ninguna operación representada. Foto de entero tamaño proporcional, sin recortar ni retocar. No representa una operación actual. © Jo Kassis / Pexels

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