Vaticano, canal discreto de negociación: por qué Beirut busca segundo apoyo fuera de Washington

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La diplomacia libanesa ya no depende exclusivamente de Washington para tratar de desbloquear la cuestión sur. Después de los pasos de la administración estadounidense, un segundo canal surgió mucho más discretamente en Roma. Simon Karam, que dirige la delegación libanesa involucrada en el proceso de negociación con Israel, es visitar el Vaticano para una serie de conversaciones sobre el mismo tema. Dos reuniones dan a esta misión un significado especial: un encuentro con el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede, y otro con Paul Richard Gallagher, encargado de las relaciones con los Estados.

El desplazamiento no es una mediación paralela para reemplazar a los Estados Unidos. No hay más razón para decir que el Vaticano sería llamado a negociar directamente los parámetros militares entre Líbano e Israel. El objetivo parece más sutil. Beirut busca ampliar el círculo de actores capaces de apoyar la negociación, defender la estabilidad del Líbano y acompañar una solución en un momento en que el proceso dirigido por Estados Unidos está teniendo precedencia. El proceso también amplía los debates iniciados por el Presidente Joseph Aoun durante su reciente visita a Roma. Esto revela sobre todo una preocupación: no permitir que el futuro del Sur dependa de un solo canal cuyas prioridades ahora están en gran medida absorbidas por el enfrentamiento regional con Irán.

Simon Karam en Roma, una misión menos protocolo de lo que parece

La elección de Simon Karam para estas consultas ya da una indicación de su propósito. Esta no es una visita general dedicada a las relaciones entre el Líbano y la Santa Sede, sino al desplazamiento del jefe de la delegación libanesa que participa en el proceso de negociación. Sus conversaciones deben centrarse en el estado de las discusiones y la contribución que el Vaticano puede hacer a su progreso.

Los interlocutores elegidos confirman esta dimensión. Pietro Parolin está en el corazón del aparato diplomático de la Santa Sede. Paul Richard Gallagher se ocupa directamente de las relaciones con los estados. Por lo tanto, los debates están en el nivel en que el Vaticano aborda las crisis internacionales, no sólo en el contexto de las relaciones eclesiásticas con el Líbano. Para Beirut, el interés es exponer directamente los obstáculos encontrados en las negociaciones y buscar apoyo capaz de ponderar el entorno diplomático del caso.

Este enfoque llega en un momento en que el proceso libanés-israelí se desacelera. Todavía no se ha asegurado un nuevo período de sesiones, mientras que se siguen examinando varias propuestas sobre el terreno militar. El Líbano pide un calendario de retiro, garantías contra el regreso israelí a zonas potencialmente evacuadas y una presencia internacional para acompañar el despliegue del ejército. Israel, por su parte, pide garantías sobre el control de las zonas afectadas y sobre la incapacidad de Hezbolá para reconstruir sus capacidades allí. Entre estas demandas, Estados Unidos sigue siendo el intermediario central, pero ya no es necesariamente el único actor que Beirut quiere defender sus posiciones.

Washington sigue siendo indispensable, pero Washington mira a otros lugares

El acercamiento con el Vaticano debe leerse primero a la luz de la evolución americana. Los Estados Unidos no cerraron el caso libanés. Continúan los contactos y continúan los debates militares, incluso sobre escenarios para un retiro progresivo de Israel con el despliegue del ejército libanés. La reunión entre Nawaf Salam y Marco Rubio confirma que Washington sigue siendo un deber.

Pero la intensidad del compromiso americano parece haber disminuido. El Líbano está ahora integrado en una ecuación regional mucho más amplia, dominada por la confrontación con Irán, el Estrecho de Ormuz, la seguridad y las negociaciones de Israel que podrían conducir a la desescalación. El caso libanés no desapareció; Perdió parte de su autonomía en la jerarquía de emergencias americanas.

Esta evolución sitúa a Beirut en una posición incómoda. El gobierno eligió la negociación precisamente porque considera que la ruta diplomática es menos costosa que una nueva confrontación. Pero una estrategia basada en la diplomacia se vuelve frágil cuando su principal patrocinador disminuye el ritmo. A medida que continúan los debates, las operaciones israelíes continúan en el Sur y sigue existiendo el temor de consolidar ciertas posiciones.

Por lo tanto, buscar apoyo vaticano equivale menos a pasar por Washington que evitar la dependencia diplomática total. El Líbano quiere mantener el canal estadounidense mientras construye un entorno internacional más amplio en torno a la negociación.

Lo que el Vaticano puede hacer, y lo que no puede hacer

La Santa Sede, por supuesto, no tiene medios militares ni capacidad norteamericana para ejercer presión sobre Israel. No puede garantizar la retirada por la fuerza, financiar el despliegue del ejército libanés solo, ni imponer un mecanismo de seguridad en la frontera. Su influencia pertenece a otro registro: diplomacia, relaciones internacionales, capacidad de diálogo con actores antagónicos y peso político particular cuando se trata de defender la estabilidad del Líbano.

Este límite es también lo que puede hacer útil su intervención. El Vaticano no pretende sustituir a los negociadores militares. Por otra parte, puede ayudar a consolidar los principios en torno a los cuales debe construirse una solución: soberanía del Estado, protección de la población, rechazo de una nueva guerra y preservación de la integridad territorial libanesa.

El Líbano también tiene un lugar especial en la diplomacia de la Santa Sede. Su sistema de diversidad y convivencia religiosa le da una dimensión que supera su peso demográfico. En Roma no se verá una profunda desestabilización del país como una simple crisis fronteriza adicional en el Oriente Medio. Afectaría un modelo político y comunitario al que tradicionalmente el Vaticano ha prestado especial atención.

Beirut puede precisamente tratar de convertir esa atención en capital diplomático. El gobierno no pide a la Santa Sede que dibuje posiciones del ejército en un mapa. Puede pedirle que defienda con sus interlocutores internacionales la necesidad de un arreglo que no transforme al Sur en una zona permanentemente amputada por la autoridad libanesa.

Joseph Aoun Anterior

La misión de Simon Karam no comienza desde cero. A continuación se exponen los debates realizados por Joseph Aoun en Roma. El Presidente del Líbano ya ha discutido la situación en el país y los intereses del Sur con los funcionarios vaticanos. El nuevo paso es trasladar esta relación del nivel de principios a una vigilancia concreta de las negociaciones.

Esta continuidad es importante. Un enfoque diplomático rara vez produce resultados cuando se limita a una visita aislada. La repetición de contactos permite, por el contrario, construir un archivo, transmitir nueva información y pedir a la persona de contacto que actúe con sus propios socios. Por consiguiente, la misión de Karam puede entenderse como la fase técnica de una apertura política iniciada anteriormente por el Jefe de Estado.

También permite al Vaticano presentar detalladamente el razonamiento libanés. Beirut no discute el principio de fortalecer el ejército y devolver la decisión de seguridad al Estado. Sin embargo, pide que este proceso esté relacionado con las obligaciones israelíes: retiro, cesación de las operaciones y garantías en las zonas bajo control libanés. Es esta noción de reciprocidad que el Líbano busca situar en el centro de sus esfuerzos internacionales.

El gobierno quiere evitar que la negociación sea resumida en una pregunta: ¿qué hará Beirut con las armas de Hezbollah? Espera que la otra mitad de la ecuación se plantee con la misma fuerza: ¿qué haría Israel, según qué calendario y bajo qué garantía internacional?

Garantizar la diplomacia en lugar de la diplomacia de poder

Probablemente se trata de garantías que el Vaticano puede aportar el valor más político. El bloqueo actual se debe en gran medida a un déficit de confianza. El Líbano teme que una concesión no sea seguida por ninguna contraparte israelí duradera. Israel expresa su preocupación por el hecho de que un retiro permitirá a Hezbollah regresar a las zonas evacuadas. Por lo tanto, cada uno pide pruebas antes de completar la etapa que el otro considera un requisito previo.

Los Estados Unidos pueden ofrecer algunas de estas garantías porque tienen una relación estratégica con Israel y una presencia militar regional. El Vaticano no tiene los mismos instrumentos. Pero una garantía internacional no sólo se basa en la capacidad de imponer una sanción. También depende del número y la calidad de los actores que participan políticamente en un acuerdo.

El apoyo internacional más diversificado para la solución, mayor es el costo político de su violación. Un acuerdo apoyado sólo por Washington sigue dependiendo en gran medida de las prioridades actuales de Estados Unidos. Un acuerdo defendido también por varias capitales europeas, países árabes, Naciones Unidas y el Vaticano adquiere otra densidad diplomática.

El Líbano trata precisamente de construir esa densidad.

La Santa Sede también puede hablar con actores que Beirut no controla

Otra característica útil de la diplomacia vaticana es su relación con una amplia gama de estados y funcionarios. Por lo tanto, puede llevar mensajes en zonas donde el Líbano tiene menos peso.

Esta función no debe confundirse con la mediación secreta, cuya existencia no está establecida por ninguna prueba disponible. Más bien, el interés del Vaticano radica en su capacidad de multiplicar las conversaciones diplomáticas en torno al mismo principio. Un mensaje enviado a Washington, capitales europeos u otros socios puede ayudar a mantener la cuestión libanesa en su agenda.

Para un estado pequeño, esta función está lejos de la secundaria. El Líbano no puede imponer sus prioridades a las principales Potencias. Debe convencer a otros actores para que los lleven de vuelta.

La diplomacia se convierte en un ejercicio de amplificación. Beirut hace una petición. Un socio internacional lo transmite. Varios agentes están empezando a considerarlo como una condición razonable del arreglo. Lo que fue inicialmente una posición libanesa puede convertirse gradualmente en parte del consenso internacional buscado.

El desplazamiento de Simon Karam debe ser leído de esta manera.

Después de que la FPNUL le dé otro dossier al Vaticano

Las negociaciones con Israel no son el único plazo. El final previsto de la misión de la FPNUL exige al Líbano que prepare rápidamente una nueva estructura de seguridad en el Sur. Los responsables de la fuerza internacional mencionan ahora explícitamente el riesgo de vacío.

El problema es considerable. La FPNUL no se limita a la presencia visible del personal de mantenimiento de la paz en las carreteras meridionales. Participa en la vigilancia de la Línea Azul, asegura contactos entre las partes y acompaña al Ejército Libanés. Su desaparición sin un mecanismo de sustitución eliminaría varias funciones al mismo tiempo.

Por consiguiente, se prevé una nueva presencia internacional en torno a misiones más específicas: vigilancia, comunicación y apoyo a la autoridad estatal. Pero la creación de ese mecanismo requiere un acuerdo político, un mandato y países dispuestos a participar.

El Vaticano no decidirá sobre esta arquitectura. Sin embargo, puede apoyar el principio de continuidad internacional para impedir que la FPNUL termine creando un espacio inmediatamente ocupado por el enfrentamiento. También en esta esfera, su función sería la de un facilitador diplomático y no de un actor operacional.

Roma también ofrece un viaje de cabeza a cabeza americano-irano

La ampliación del canal diplomático finalmente tiene una dimensión regional. El caso libanés depende cada vez más de la relación entre Washington y Teherán. Hezbollah está estrechamente vinculado a Irán, mientras que Estados Unidos es el principal apoyo internacional de Israel. Cuanto más aumente esta polarización, mayor será el riesgo de que el Líbano sea tratado como una variable de negociación regional.

Beirut busca precisamente defender la idea opuesta: las cuestiones libanesas deben ser negociadas por el Estado libanés según sus propios intereses. Nawaf Salam dijo en sus intercambios internacionales. El gobierno se niega a permitir que otros hablen en nombre del país o utilicen su territorio como espacio para transmitir mensajes regionales.

Llevar el Vaticano al entorno diplomático del caso sirve esta estrategia. La Santa Sede no es un partido en la confrontación entre Estados Unidos e Irán ni un actor militar en el Medio Oriente. Por lo tanto, su participación proporciona un punto de apoyo externo para esta bipolarización.

Esto, por supuesto, no garantiza que las decisiones regionales dejen de afectar al Líbano. Pero esto permite que Beirut recuerde que su archivo no puede ser completamente absorbido por ellos.

Vaticano enfrenta el tema de Hezbollah

La dificultad surge cuando las negociaciones llegan al tema de las armas de Hezbolá. El Vaticano apoya naturalmente la autoridad del Estado libanés y el fortalecimiento de sus instituciones. Pero el problema no puede ser resuelto por una orden externa. Cualquier intento de desarme forzado podría abrir una crisis interna cuyas consecuencias afectarían directamente a la coexistencia que la Santa Sede desea preservar.

Esta situación sitúa a Roma en una posición particular. Defending State sovereignty means supporting the idea of a single military authority. Defender la estabilidad del Líbano requiere simultáneamente que una aplicación brutal de este principio no debe conducir a la confrontación interna.

Por lo tanto, el camino preferido sólo puede ser gradual y político. Se trata de un diálogo interno, el fortalecimiento del ejército, la retirada israelí y la construcción de una estrategia de defensa capaz de adoptar gradualmente decisiones militares en instituciones.

Este enfoque está en parte en consonancia con lo que Beirut busca defender. El gobierno quiere demostrar que el monopolio estatal no está dirigido contra una comunidad, sino que es una condición normal para que el país funcione. Sin embargo, la credibilidad de esta declaración depende de la existencia de salvaguardias externas suficientemente fuertes para dejar la cuestión de la seguridad a cada grupo.

La mediación moral no será suficiente

Sin embargo, existe el riesgo de sobreestimar el canal vaticano. La estatura diplomática de la Santa Sede no reemplaza las relaciones de poder. Israel tomará sus decisiones de seguridad basadas en sus propios cálculos, relaciones con Washington y la situación militar. Hezbollah determinará su posición según sus intereses libaneses, su relación con Irán y su evaluación de la amenaza israelí.

El Vaticano puede ayudar a construir un entorno propicio para un acuerdo. No puede producir este acuerdo contra la voluntad de los principales jugadores.

Por lo tanto, el desplazamiento de Simon Karam será útil si puede obtener algo específico: apoyo a un calendario de retiro, defensa de un mecanismo de garantía internacional, movilización europea alrededor de la era post-UNIFIL o retransmitir solicitudes libanesas a Washington y otras capitales. Aunque se limita a una declaración general sobre la estabilidad y soberanía del Líbano, su impacto seguirá siendo esencialmente simbólico.

Todo esto está en juego en esta diplomacia discreta: convertir una relación histórica con la Santa Sede en un instrumento concreto en una negociación contemporánea.

Beirut construye una red en lugar de un nuevo mediador

Por último, el enfoque libanés parece menos buscar un reemplazo en los Estados Unidos que una red que los rodea. Washington conservaría el papel central en las negociaciones con Israel. El Vaticano traería su peso diplomático. Las Naciones Unidas seguirán siendo indispensables para cualquier nueva arquitectura internacional en el Sur. Los países árabes pueden contribuir al apoyo del Estado, el ejército y la reconstrucción. Se pediría a los asociados europeos la presencia y financiación internacionales.

Este aumento de apoyo responde a la debilidad estructural del Líbano. Beirut no tiene los medios para garantizar la aplicación de una reglamentación por sí sola. Por consiguiente, su estrategia consiste en velar por que un número suficiente de agentes tenga interés en su funcionamiento.

Simon Karam llega al Vaticano con esta ecuación. No pidió a Roma que reemplazara a Washington, ni le pidió que solucionara el problema de las armas de Hezbollah. Su misión es añadir una pieza a una arquitectura diplomática incompleta.

Para el Líbano, la apuesta es clara: si la proporción de la fuerza militar es desfavorable, debe ampliarse la proporción de la fuerza diplomática. El Vaticano no puede mover una línea frontal. Pero puede ayudar a evitar que la voz libanesa desaparezca cuando los grandes poderes comiencen a decidir lo que vendrá después de ella.

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