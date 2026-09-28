Líbano: transporte indizado de gasolina de cinco litros

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El Ministro de Trabajo del Líbano,Mohammad Haidaranunció un acuerdo para calcular el subsidio de transporte diario para los empleados sobre la base de5 litros de gasolinaSin embargo, el nuevo mecanismo prevé dos salvaguardias:libras libanesas 500.000 al día, incluso en caso de disminución de los combustibles, o superior800.000 libras. Esta fórmula debe permitir que la cantidad pagada a los empleados se ajuste automáticamente a las fluctuaciones del precio de la gasolina.

Cinco litros de gasolina para calcular el transporte

El principio adoptado rompe con el sistema de importe fijo que se supera periódicamente por la evolución de los precios.

Según Mohammad Haidar, los socios interesados acordaron una referencia correspondiente a5 litros de combustible por día en el trabajo. El valor de estos cinco litros se utilizará para determinar el subsidio de transporte.

The Minister indicated that the mechanism would be framed by a floor and ceiling.

Incluso si el precio de la gasolina cae marcadamente, el empleado tendrá que recibir al menoslibras libanesas 500.000 al día. Por otra parte, un aumento del combustible no podrá pagar el subsidio más allá de lo previsto800.000 libras por díabajo la fórmula anunciada.

Esta disposición es importante. Sin piso, una reducción temporal del precio de la gasolina habría dado lugar automáticamente a una reducción de la prestación. Por lo tanto, el umbral de 500 000 libras garantiza una cantidad mínima.

Al mismo tiempo, el límite de 800.000 libras limita la exposición de las empresas a un nuevo aumento de los precios del combustible.

Prestación de transporte: entre 500.000 libras y 800.000 libras

La fórmula se puede resumir simplemente.

Cuando el valor de cinco litros de gasolina es entre 500.000 y 800.000 libras,el subsidio de transporte seguirá este valor.

Si cinco litros cuestan menos de 500.000 libras, el empleado seguirá recibiendo 500.000 libras.

Si el precio supera los 800.000 libras, el subsidio permanecerá cubierto a 800.000 libras.

El esquema crea así un corredor en el que la asignación puede evolucionar según el combustible, en lugar de una cantidad que se renegocia después de cada cambio importante.

Este desarrollo ha estado en preparación durante varias semanas. El 7 de septiembre de 2026Index Commissionya se había considerado el establecimiento de un mecanismo permanente que vinculara la prestación de transporte con los precios del combustible. Luego se nombró una comisión especializada para estudiar la fórmula.

El principio anunciado por Mohammad Haidar refleja esta dirección.

Una respuesta al aumento de los precios de la gasolina

El caso llegó al frente con el aumento del costo de los viajes de los empleados.

El subsidio diario para el transporte en el sector privado se fijó hasta ahora450.000 libras libanesas. Discusiones en los últimos días entre el gobierno, representantes de los trabajadores y representantes de los empleadores han tratado de reemplazar esta cantidad con una fórmula más flexible.

En particular, se celebró una reunión25 de septiembrebajo la presidencia del Vicepresidente del Consejo,Tarek Mitri, con representantes de trabajadores y empleadores.

Los Ministros de Finanzas, Trabajo, Obras Públicas y Economía han participado en los debates.

Se examinó la posibilidad de retener cuatro o cinco litros de gasolina al día. La fórmula de cinco litros es finalmente la anunciada por el Ministro de Trabajo.

Esto también representa un aumento en el suelo sobre las 450.000 libras actualmente retenidas. Incluso en caso de caída de combustible, la nueva referencia mínima sería por lo tanto superior a la50.000 libras al día, alrededor del 11%.

Para un empleado con una contabilidad de 22 días en un mes, un piso diario de 500.000 libras correspondería a11 millones de libras de subsidios mensuales de transporte.

A un máximo de 800.000 libras, el mismo número de días representaría17,6 millones de libras por mes.

Estas sumas dependen naturalmente del número real de días de asistencia que reúnan los requisitos para la prestación.

Por qué vincular el transporte con los precios del combustible

El cambio de método responde a un problema que se ha vuelto recurrente desde la crisis económica y monetaria.

Con una cantidad fija de libras libanesas, cada aumento importante de combustible reduce rápidamente el poder adquisitivo de la prestación. Se hace necesaria una nueva negociación entre representantes de empleados, empleadores y autoridades.

El mecanismo de cinco litros busca evitar esta sucesión de revisiones.

Cuando la gasolina aumenta, la asignación aumentará automáticamente, hasta 800.000 libras. Cuando disminuye, el subsidio también puede disminuir, pero nunca menos de 500.000 libras.

Por lo tanto, la fórmula mantiene un vínculo directo entre el costo de la energía y parte del costo incurrido por el empleado para viajar al lugar de trabajo.

Sin embargo, no significa que el empleador proporcione físicamente al empleado cinco litros de gasolina. La referencia a los cinco litros se utiliza paracálculo del valor monetario de la prestación diaria.

El pago permanece en libras libanesas.

Un impacto mensual significativo para los empleados

Para los trabajadores que visitan su lugar de trabajo diariamente, la diferencia puede ser significativa durante un mes completo.

Con 22 días de asistencia, los primeros £450.000 representan9,9 millones de libras al mes.

Con el nuevo piso de 500.000 libras, la cantidad alcanzaría 11 millones de libras, es decir1.1 millones de libras adicionales.

Si el precio de cinco litros conduce a una asignación de 600.000 libras, el total mensual sería de 13,2 millones de libras.

A 700.000 libras, aumentaría a 15,4 millones de dólares.

Y en el límite de 800.000 libras, alcanzaría 17,6 millones de libras por 22 días realmente tenidos en cuenta.

Estos cálculos miden las apuestas del nuevo mecanismo, pero no constituyen un suplemento salarial fijo. El subsidio de transporte depende del número de días de asistencia y de los arreglos reglamentarios aplicables.

El precio de gasolina se convierte en una referencia automática

Por lo tanto, el cambio principal es menos en la cantidad inicial que en el método.

A principios de septiembre, la Comisión ya había adoptado el principio de una fórmula capaz de evolucionar con precios energéticos. Mohammad Haidar había explicado entonces que quería dejar el subsidio de transporte de manera especial.

El mecanismo de cinco litros responde a esta lógica.

El empleado está protegido contra una caída excesiva gracias al umbral de 500 000 libras. El empleador tiene un techo de 800.000 libras.

Entre estos dos puntos, el precio del combustible se convierte en la variable determinante.

La medida llega en un momento en que la cuestión del poder adquisitivo sigue siendo el centro de los debates de la Comisión del Índice. El salario mínimo, las prestaciones familiares y las prestaciones sociales también forman parte de los casos examinados por representantes de empleados, empleadores y el Estado.

Elsalario mínimosin embargo, sigue siendo un registro separado de la prestación de transporte. Por lo tanto, el acuerdo de cinco litros no significa en sí mismo un cambio automático en el salario básico.

Aplicación que aún debe formalizarse

El anuncio del Ministro de Trabajo constituye un paso decisivo, pero el acuerdo todavía debe seguir el proceso necesario para su aplicación reglamentaria.

En los debates anteriores se preveía que la Comisión del Índice formalizaría la fórmula adoptada antes de la adopción de las medidas que permitieran su aplicación.

En particular, será necesario especificar la referencia exacta utilizada para calcular el valor de los cinco litros y las modalidades para actualizar la cantidad cuando el precio oficial de los combustibles cambie.

El plan también debería permitir a los empleadores y empleados conocer sin ambigüedades la cantidad aplicable para cada período.

El principio está ahora claramente establecido:5 litros de gasolina al díacon una prestación de transporte500.000 y 800.000 libras libanesasEl siguiente paso será su traducción formal a las disposiciones aplicables a los empleados interesados.

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