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Israel enfrenta una nueva ofensiva diplomática de varios de sus aliados occidentales. Doce países, entre ellos Francia, el Reino Unido y el Canadá, anunciaron el martes 8 de septiembre su intención de imponer, apoyar o estudiar restricciones comerciales contra los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental ocupada. La decisión se basó en el aumento de la violencia de los colonos contra los palestinos y la aceleración de los proyectos de asentamiento. Israel reaccionó fuertemente, especialmente contra Londres, anunciando el cierre del Consulado Británico en Jerusalén.

Doce países apuntan al comercio con colonias

La iniciativa reúne a Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido. Sus Ministros de Relaciones Exteriores emitieron una declaración conjunta el martes.

Sin embargo, no todos los 12 gobiernos están en la misma etapa. Su texto confirma su intención de introducir restricciones nacionales, apoyar las medidas europeas sobre el comercio de bienes de colonias o explorar activamente estas opciones. Por consiguiente, las modalidades dependerán de los procedimientos específicos de cada Estado.

The United Kingdom, France and Canada are more directly committed to national bans on colony products. Londres anunció una prohibición de las importaciones. París también tiene previsto prohibir los productos de los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental.

Esta distinción es importante: no es un embargo comercial general contra Israel. Las medidas anunciadas se refieren a bienes derivados de asentamientos en los territorios palestinos ocupados, considerados por países signatarios como ilegales en virtud del derecho internacional.

La Ribera Occidental en el corazón de la presión diplomática

Elsanciones contra los asentamientos en la Ribera Occidentalla situación sobre el terreno, según los 12 gobiernos. Su declaración se refiere a un nivel sin precedentes de violencia de los colonos y a una expansión acelerada de los asentamientos israelíes.

Los ministros cuestionan directamente la política del gobierno israelí. Creen que amenaza la posibilidad de una solución biestatal, con Israel y un Estado palestino que vivan de lado a lado.

Los doce países piden a Israel que ponga fin inmediatamente a la expansión de los asentamientos. También exigen que los autores de la violencia de los colonos rindan cuentas y que se investiguen los cargos contra las fuerzas israelíes.

Esta iniciativa marca una evolución de la presión occidental. Hasta la fecha, varios gobiernos europeos han favorecido la condena diplomática o sanciones selectivas contra determinados colonos y organizaciones. La restricción del comercio con colonias introduce una dimensión económica más amplia, aunque el volumen de comercio correspondiente sigue siendo limitado.

Proyecto E1 acelera la confrontación

El proyecto de liquidación E1 es central en la decisión anunciada el martes. Los 12 países denuncian la publicación de licitaciones israelíes para esta zona estratégica de la Ribera Occidental.

Situado al este de Jerusalén, el sector E1 es particularmente sensible debido a su ubicación geográfica. Su desarrollo podría complicar aún más la continuidad territorial de un futuro Estado palestino y fortalecer la separación entre Jerusalén oriental y partes de la Ribera Occidental.

Francia vinculó directamente su decisión con la ampliación de los asentamientos, con la violencia y el progreso del proyecto E1. París cree que estos acontecimientos amenazan la viabilidad de la solución biestatal.

Esta posición es compatible con la del Reino Unido y el Canadá. Los dirigentes de los tres países han convenido en la necesidad de actuar para evitar un mayor deterioro de la situación.

Israel está respondiendo y atacando al Reino Unido

La reacción israelí fue particularmente dura hacia Londres. Israel anunció el cierre del Consulado Británico en Jerusalén Oriental tras las medidas anunciadas por el Gobierno británico. Esta representación desempeña un papel en las relaciones del Reino Unido con los palestinos.

El Ministro de Relaciones Exteriores israelí Gideon Saar denunció injerencia extranjera. Israel también anunció restricciones contra varias personalidades británicas.

La tensión se había visto exacerbada por las palabras del Ministro de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband. Antes del Parlamento, acusó a los colonos extremistas de participar en un proceso de « depuración étnica » en ciertas zonas de la Ribera Occidental. Sentía que Londres ya no podía limitarse a denunciar la situación.

However, the British Government claims that its measures do not target the Israeli population or trade with Israel as a whole. Londres tiene la intención de distinguir entre territorio israelí y asentamientos en los territorios ocupados.

Una fuerte medida económica política

Los efectos comerciales inmediatos de las prohibiciones pueden seguir siendo relativamente limitados. Las exportaciones directamente de los asentamientos representan una pequeña fracción del comercio entre Israel y sus asociados occidentales. Sin embargo, el alcance político de la decisión es más importante.

Al coordinar sus acciones, los doce países buscan concretar la distinción que hacen entre Israel y los territorios ocupados desde 1967. También quieren aumentar el costo económico de las actividades de expansión de los asentamientos.

La Unión Europea sigue dividida en la respuesta a la política israelí en la Ribera Occidental. La falta de consenso entre los Veinte Estados insta a algunos Estados a favorecer las decisiones o coaliciones nacionales de países que comparten la misma posición.

Por consiguiente, las medidas no serán necesariamente idénticas. Algunos gobiernos pueden prohibir directamente las importaciones de productos de asentamiento. Otros pueden apoyar la regulación europea, reforzar las obligaciones impuestas a las empresas o examinar sanciones adicionales.

Presión que va más allá de los productos de la colonia

El Reino Unido también está considerando sanciones contra personas, empresas y organizaciones que apoyen, faciliten o beneficien ciertas actividades de asentamiento. Este enfoque podría ampliar el alcance del esquema más allá de las mercancías producidas en los asentamientos.

En particular, Londres indicó que podían participar actores involucrados en el desarrollo del proyecto E1. Por consiguiente, el plan del Reino Unido debería combinar las restricciones comerciales con sanciones selectivas.

Para Francia aún no se han aclarado los detalles prácticos y el calendario de aplicación. El anuncio político se hace, pero su aplicación tendrá que pasar por los mecanismos jurídicos y administrativos necesarios.

Los doce gobiernos reafirmaron también su oposición a las medidas que equiparaban con la anexión de tierras palestinas y los desplazamientos forzados. Su declaración impone restricciones comerciales a una estrategia más amplia para preservar la solución biestatal.

La confrontación diplomática debe avanzar ahora hacia la aplicación práctica de las medidas. Los calendarios nacionales, la definición exacta de los productos prohibidos y la posible ampliación de las sanciones a las empresas relacionadas con los asentamientos serán los siguientes puntos a supervisar, mientras que Israel ya ha comenzado a responder con medidas diplomáticas contra el Reino Unido.