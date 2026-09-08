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La tumba de Adonis — El mito olvidado de Ghineh
En las alturas de Kesrouan, Ghineh albergaba la legendaria tumba de Adonis, el amante de Afrodita nacido de un árbol con mirra. « Jalousia of Ares, avenger boar, sangre mezclada con las lágrimas de la diosa… Los anémonos de primavera y el Nahr Ibrahim brillando cada año seguirían su rastro. Una antigua bajorrelieve y la memoria de los Adonias, una fiesta reservada para las mujeres, aún dan testimonio de este santuario olvidado.
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