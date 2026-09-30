El petróleo olvidado del Líbano: seis áreas prometedoras y un potencial que el estado nunca ha verificado

- Advertisement -

22

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Un dossier en la sombra de la carrera de gas offshore

Mientras que el debate energético libanés se ha centrado durante años en el Mediterráneo, la planta baja del país permanece casi ausente del debate público. Sin embargo, estudios geológicos históricos y más recientes y campañas de exploración han demostrado evidencia de un sistema de petróleo y gas en varias partes del territorio. La información disponible no indica que el Líbano tenga reservas explotables comercialmente. Por otra parte, establecen una realidad más precisa: varias áreas han sido consideradas lo suficientemente prometedoras para justificar la exploración posterior, pero la perforación necesaria para verificar esta hipótesis nunca se ha llevado a cabo en las profundidades ahora consideradas relevantes.

La cuestión es más sorprendente ya que el Líbano atraviesa una profunda crisis económica y está buscando inversiones que puedan generar nuevos recursos. El país ha dedicado considerable energía política a la exploración offshore. Negoció sus fronteras marítimas, bloques asignados, dio la bienvenida a las empresas internacionales y esperaba los resultados de la perforación offshore. Entretanto, la posibilidad de exploración de tierras seguía estando en gran medida fuera de las prioridades públicas.

Los datos citados en el corpus proceden de una campaña realizada en 2014. Una empresa estadounidense habría realizado entonces un estudio geofísico aéreo que abarca aproximadamente 6.000 kilómetros cuadrados. La obra habría cubierto el norte del país, la Bekaa y parte de la costa. The information collected was then combined with two-dimensional seismic data already available from the State.

Los resultados se presentan como indica la existencia de un sistema petrolero y varias estructuras que pueden merecer la exploración. Pero entre el potencial geológico y el « depósito comercial », la distancia es inmensa. Sólo la perforación suficientemente profunda puede determinar si los hidrocarburos están realmente presentes, en qué cantidades y en qué condiciones técnicas podrían producirse.

Este es precisamente el escenario que Líbano no tomó.

Seis áreas aparecen en estudios

La información reunida identifica seis agrupaciones geográficas consideradas prometedoras. La primera está en la depresión Qaa, al norte de la Bekaa. La segunda se refiere a las áreas de Yohmor y Sohmor en Bekaa Occidental. Un tercer set se identifica alrededor de Tell Znoub y Kfar Zabad, en la parte central de la Bekaa.

La región de Terbol, al este de Trípoli, es una cuarta área. Un quinto es en total Batrun-Arbeen. Finalmente, el Akkar y la zona de Minié aparecen como un sexto espacio, que se extiende al norte del Monte Líbano.

Esta distribución es interesante porque muestra que la cuestión no se refiere a un punto aislado en el territorio. Las estructuras mencionadas cruzan varias regiones geológicas del país. El Bekaa ocupa un lugar importante, pero el Norte también está preocupado.

Sin embargo, hay que resistir la confusión frecuente. Un área descrita como prometedora por un estudio geológico no contiene necesariamente un campo petrolífero explotable. Para que un sistema petrolero produzca acumulación comercialmente atractiva, se deben cumplir varias condiciones. Esto incluye una roca madre capaz de generar hidrocarburos, mecanismos de migración, un depósito de roca suficientemente poroso y una estructura capaz de retener petróleo o gas.

Un estudio geofísico puede detectar estructuras compatibles con este modelo. No puede reemplazar la perforación. Mientras una sonda no haya alcanzado el objetivo y permita mediciones directas, es imposible hablar seriamente de las reservas probadas.

La distinción es crucial para el Líbano. El registro de la Tierra merece una exploración. Aún no justifica promesas de riqueza.

Ya se habían perforado siete pozos entre 1947 y 1967

El interés en el sótano libanés no es nuevo. Se informó de que se habían perforado siete pozos de exploración entre 1947 y 1967. Los sitios mencionados incluyen Yohmor, Sohmor, Terbol, Arbeen y Qaa.

Estas perforaciones son importantes porque son una observación directa del sótano. Según las pruebas disponibles, proporcionaron pruebas que confirmaban la existencia de un sistema petrolero y una actividad relacionada con el petróleo. Sin embargo, no llevaron al descubrimiento de un depósito comercial.

Esta falta de descubrimiento podría ser interpretada durante mucho tiempo como un signo de debilidad en el potencial de la Tierra. Sin embargo, las fuentes especializadas citadas en el dossier ofrecen otra lectura. El problema podría venir, al menos en parte, de la profundidad insuficiente de la perforación vieja.

Los pozos históricos habrían alcanzado profundidades de aproximadamente 650 metros a 2.700 metros. Las evaluaciones más recientes estiman que sería necesario reducir a unos 4.000 o 4.500 metros, o más, para probar adecuadamente ciertos objetivos.

La brecha es considerable. Un pozo detenido a 2.700 metros no indica la ausencia de hidrocarburos en una estructura con un objetivo de 1.500 o 2.000 metros debajo.

Esto no significa que las viejas perforaciones hubieran descubierto petróleo si hubieran sido más profundas. No hay elemento del cuerpo que permita tal afirmación. Esto sólo significa que no han probado todos los objetivos que las interpretaciones geológicas posteriores consideran interesantes.

Cuatro kilómetros bajo tierra antes de saber

Esta cuestión de profundidad es el núcleo técnico del caso. Para determinar si las estructuras identificadas contienen hidrocarburos explotables comercialmente, se debe perforar uno o más pozos de exploración a los horizontes considerados pertinentes.

Un taladro de 4.000 o 4.500 metros es una operación industrial compleja. Es necesario identificar precisamente la ubicación, preparar el sitio, movilizar una instalación de perforación adecuada y cruzar varias formaciones geológicas. Los operadores deben analizar las rocas, líquidos y presiones encontradas.

Incluso si aparece petróleo o gas, el trabajo no se detiene. Debe determinarse el tamaño del embalse, su continuidad, su presión y la facilidad con que se pueden extraer los hidrocarburos. Es posible que se necesiten pozos de evaluación adicionales antes de cualquier decisión sobre el desarrollo.

Sólo después de esta secuencia podemos empezar a hablar de recursos técnicamente recuperables y luego reservas explotables comercialmente.

El Líbano está ahora muy por delante de esta etapa. La información disponible identifica objetivos. No proporcionan cifras suficientes sobre los volúmenes que podrían recuperarse.

Esta falta de cifras fiables debe permanecer en el centro de cualquier análisis. El petróleo terrestre puede ser un camino económico. No puede integrarse en cuentas públicas hoy como una riqueza adquirida.

¿Por qué el estudio de 2014 no provocó una campaña de perforación?

Es aquí que el dossier se convierte en institucional y geológico. Una campaña de 6.000 kilómetros cuadrados que identifica varias áreas prometedoras normalmente podría haber dado lugar al siguiente paso: completar los datos, seleccionar objetivos y preparar llamadas a empresas interesadas.

Esto no ocurrió en la escala necesaria para probar las estructuras.

Las fuentes se refieren a un conjunto de obstáculos políticos, jurídicos y técnicos. Sin embargo, no permiten que el bloqueo se atribuya a una sola decisión o a una sola persona responsable. Más bien, el problema parece ser la acumulación de varias dificultades en un país donde los grandes proyectos energéticos ya están sujetos a procedimientos complejos.

El contraste con el offshore es llamativo. El Líbano ha elaborado gradualmente un marco institucional y contractual para la exploración marítima. Se han definido bloques. Se han organizado procedimientos de asignación. Las empresas internacionales han podido entrar en el proceso.

La Tierra no tenía la misma dinámica.

Pero una empresa petrolera no se dedica a la perforación profunda simplemente porque un estudio indica potencial. Debe conocer el sistema tributario, sus derechos a un posible descubrimiento, la duración de su licencia, las obligaciones ambientales, las normas de acceso a la tierra y los procedimientos para la construcción de las instalaciones.

La incertidumbre jurídica aumenta el riesgo. Y cuanto más alto sea el riesgo, más inversores demandan condiciones favorables o eligen otro país.

El problema especial de la tierra

La exploración de tierras tiene una dificultad que el offshore no presenta de la misma manera: es necesario trabajar en terrenos ocupados, cultivados o propiedad de diferentes propietarios.

Una estructura geológica no respeta los límites catastrales. Un depósito potencial puede extenderse bajo varias parcelas, aldeas o tipos de propiedades. El sitio ideal para la perforación puede estar en tierra privada o en un área utilizada para la agricultura.

Esto requiere que el Estado tenga normas claras sobre el acceso a la tierra, la indemnización, las facilidades y la responsabilidad por daños.

También es necesario distinguir entre la propiedad superficial y los derechos de los recursos de subsuperficie. Estos problemas deben estar legalmente encerrados antes de que lleguen los principales inversores. Una empresa debe saber con qué autoridad negocia y qué procedimientos se aplican si un propietario rechaza el acceso.

Los elementos del corpus se refieren precisamente a los obstáculos jurídicos en el sector terrestre. However, they do not provide sufficient details to reconstruct article by article throughout the applicable ownership regime. Por consiguiente, sería imprudente inventar un marco jurídico ausente de los documentos.

Lo que las fuentes permiten establecer es más sencillo: la falta de un entorno jurídico y operacional suficientemente exitoso es uno de los obstáculos que impiden la transición de los estudios geológicos a una verdadera campaña de exploración.

Una exploración que podría comenzar sin prometer un milagro

La primera decisión racional no sería anunciar que el Líbano tiene petróleo. Sería determinar si lo posee.

Esto requiere un enfoque paso a paso. Los datos antiguos deben ser recogidos y reinterpretados. Los resultados de la campaña de 2014 deben enfrentarse a la información disponible desde entonces. Otros estudios podrían ayudar a perfeccionar las estructuras antes de seleccionar objetivos prioritarios.

El Estado podría definir las condiciones jurídicas y contractuales para que los operadores propongan campañas de exploración. Las seis zonas no deben abrirse necesariamente simultáneamente. Se podría preferir una o más metas con la mejor relación entre potencial geológico, accesibilidad y riesgo.

La perforación se convertiría en el juez de primera instancia.

Si el primer pozo profundo no encuentra ningún embalse comercial, la información tendría valor. Corregiría modelos y evitaría construir políticas públicas sobre expectativas poco realistas.

Si encuentra hidrocarburos, comenzaría una nueva fase. Su volumen y rentabilidad todavía deben determinarse.

Este método parece menos espectacular que un anuncio de descubrimiento. Sin embargo, corresponde a la lógica normal de la exploración del petróleo: reducir gradualmente la incertidumbre antes de invertir más.

El petróleo terrestre no puede convertirse en un nuevo espejismo financiero

La historia económica reciente del Líbano requiere precaución especial. Cualquier perspectiva de recursos naturales se puede transformar rápidamente en una promesa de ingresos futuros. Sin embargo, el país no puede utilizar riquezas hipotéticas para liquidar inmediatamente su deuda, reembolsar depositarios o financiar la reconstrucción.

Las pruebas disponibles no demuestran reservas de tierras. Ningún nivel futuro de producción puede calcularse seriamente de los únicos estudios mencionados. Por lo tanto, no se pueden anticipar ingresos presupuestarios de manera creíble.

Esta cautela no se opone al interés del caso. Por el contrario, permite que se haga la pregunta correcta. El problema no es si el Líbano debe creer que es rico. Es entender por qué no hizo las inversiones necesarias para conocer realmente su sótano.

Una campaña de exploración puede conducir al fracaso. Es inherente al sector. Pero no explorar mantiene al país en una situación donde no se puede verificar el optimismo ni el pesimismo.

Un desafío económico que supera los ingresos del petróleo por sí solo

Un descubrimiento comercial obviamente tendría consecuencias importantes. Pero el interés económico de un programa de exploración comienza antes de la producción.

Las campañas geofísicas, la perforación, los estudios ambientales y los servicios asociados involucran a ingenieros, técnicos, empresas de transporte y proveedores. La infraestructura debe crearse o adaptarse.

El desarrollo de la tierra también podría tener efectos regionales. Varias áreas identificadas se encuentran en Bekaa y el Norte, dos áreas con importantes necesidades de inversión.

Estos efectos no deben ser exagerados. La industria petrolera es altamente capitalista y no constituye automáticamente un importante proveedor de empleos permanentes. Pero un programa organizado podría crear una actividad especializada y desarrollar habilidades que también podrían utilizarse en otros sectores energéticos.

La cuestión fundamental sigue siendo la gobernanza. Un recurso natural no produce automáticamente el desarrollo. Sin reglas transparentes sobre licencias, ingresos, mercados e impactos ambientales, puede alimentar nuevos conflictos.

La dimensión ambiental no puede esperar el descubrimiento

La perforación terrestre lleva directamente a la industria más cerca de la gente. Una plataforma situada en Bekaa, Akkar o el Norte no está a diez kilómetros de distancia. Comparte territorio con aldeas, cultivos, recursos hídricos y infraestructura existente.

Por consiguiente, las normas ambientales deben preceder a las operaciones. Son responsables de gestionar los lodos de perforación, líquidos, desechos y riesgos de contaminación. La protección de las aguas subterráneas es particularmente importante en un país que ya se enfrenta a graves dificultades de ordenación de los recursos hídricos.

Una evaluación del impacto no puede ser una formalidad realizada después de que el sitio haya sido seleccionado. Debe estar involucrada en seleccionar el objetivo.

Esta dimensión también puede cambiar la jerarquía de áreas prometedoras. Una estructura geológicamente interesante puede ser menos atractiva si su explotación amenaza un recurso de agua esencial o requiere intervenciones desproporcionadas en un área densamente poblada.

Por consiguiente, el potencial energético debe evaluarse junto con el costo ambiental y territorial.

Comparación con offshore debe ser medida

El historial de tierras vuelve al momento en que las esperanzas depositadas en la exploración marina ya han experimentado expectativas y decepciones. Sería tentador presentar el sótano de la tierra como alternativa. La información disponible no permite esta conclusión.

Ambos campos responden a diferentes geologías y limitaciones. Un fracaso en el mar no prueba nada sobre el potencial de la Tierra. Del mismo modo, las pruebas sobre la tierra no sugieren que el Líbano tenga más hidrocarburos bajo sus montañas y llanuras que bajo el Mediterráneo.

El enfoque adecuado es diversificar el conocimiento geológico. El Líbano invirtió políticamente en la costa porque tenía pruebas para justificar la exploración. Los datos terrestres también parecen ser lo suficientemente interesantes para plantear la cuestión de la exploración moderna.

La diferencia es que este último nunca llegó a la etapa decisiva de la perforación profunda.

El verdadero escándalo sería confundir el potencial con la certeza

Las seis áreas identificadas, los siete ex pozos y la campaña geofísica 2014 forman un conjunto suficientemente serio para justificar una política de exploración. No son evidencia de riqueza petrolera.

Esta frontera debe preservar una estrategia pública creíble. El estado no debe vender un sueño de petróleo o abandonar un potencial antes de que se haya verificado.

Los antiguos pozos alcanzaron unos 650 a 2.700 metros. Los objetivos de hoy pueden requerir profundidades de 4.000 a 4.500 metros o más. Esta diferencia solo explica por qué los resultados históricos no cierran permanentemente el archivo.

Casi 12 años después de la campaña geofísica de 2014, la pregunta sigue siendo casi la misma: ¿qué hay realmente bajo territorio libanés?

El Líbano tiene índices, datos y áreas que estudiar. Aún no tiene reservas de tierras probadas comercialmente sobre la base de pruebas disponibles. Entre los dos es precisamente lo que el estado nunca llevó al final: una moderna campaña de perforación capaz de transformar una hipótesis geológica en respuesta.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews