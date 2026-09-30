🇸🇦 L’Arabie Saoudite en RÉCESSION à cause de la guerre de Trump

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» Arabia Saudita en la recesión debido a la guerra de Trump

Arabia Saudita acaba de entrar en una recesión. Su PIB disminuyó en un 4,8% en el segundo trimestre de 2026, primero en tres años.

La causa: la guerra que estalló en febrero de 2026 después de las huelgas entre Estados Unidos e Israel contra Irán, extendida de semana a semana por los ultimátums de Donald Trump. El Estrecho de Ormuz paralizado, el sector petrolero saudí colapsó en un 24,7%, la Visión 2030 reducida, un déficit presupuestario de 44 mil millones de dólares y un contagio regional para los Emiratos.

El 14 de junio de 2026 se firmó una cesación del fuego, pero la ley de guerra prolongada de Washington seguirá pesando mucho sobre la economía de la región.

Análisis económico y fáctico de LibnaNEWS.

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