En el Líbano, más del 60% de la economía escaparía ahora de los circuitos declarados

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Una economía informal que habría cruzado el umbral del 60%

La economía no declarada representa ahora más del 60% de la actividad económica total en el Líbano. La estimación, comunicada por la prensa libanesa el 8 de septiembre de 2026, da una nueva dimensión a la crisis económica. Significa que la actividad totalmente o parcialmente excluida de los canales oficiales se habría convertido en la mayoría. Sin embargo, la figura debe interpretarse con cautela. No corresponde a una nueva medida oficial del producto interno bruto publicada por la Oficina Central de Estadística. Se trata de una estimación de la importancia de la economía informal. Su alcance sigue siendo considerable. Si el orden de magnitud es correcto, el problema libanés ya no se refiere únicamente a la existencia de un sector paralelo. Se refiere a una economía en la que el sector declarado puede haberse convertido en minoría. Tal desarrollo altera profundamente la relación entre el estado, las empresas y los contribuyentes. Significa que una gran proporción de transacciones, ingresos o actividades pueden escapar de los rendimientos fiscales, las contribuciones y las estadísticas en diferentes grados. No todas las actividades informales son ilegales. Un pequeño negocio familiar puede participar en una actividad legal sin declarar todos sus ingresos. Un trabajador puede ser pagado en efectivo sin contrato oficial. Un comercio puede ser registrado pero sólo declarar parte de sus ventas. However, other channels may be directly involved in fraud, smuggling or illegal trade. Por lo tanto, la figura del 60% reúne realidades muy diferentes. Revela sobre todo el alcance de la zona económica que el Estado lucha por ver, medir e impuestos.

Este aumento no puede separarse de la crisis abierta en 2019. El colapso del sistema bancario ha alterado profundamente el funcionamiento diario de la economía. Los pagos en efectivo han tenido un lugar mucho mayor. La dolarización se ha generalizado en muchos sectores. Las empresas y los hogares han tenido que desarrollar soluciones fuera de un sistema financiero que no haya podido proporcionar una intermediación normal. La crisis del libro reforzó este desarrollo. Durante varios años, los agentes económicos han tenido que hacer frente a varios tipos de cambio y a la evolución de las normas. El Banco Mundial ha descrito regularmente la crisis libanesa como una de las crisis económicas contemporáneas más graves. Esta ruptura ha producido un efecto duradero: gran parte de la actividad se ha adaptado reduciendo su dependencia de las instituciones oficiales. Este mecanismo ha permitido que las empresas y las familias sigan operando. También ha hecho más difícil medir una parte creciente de la economía. La información se ha convertido así en una estrategia de supervivencia y una debilidad estructural. Esto permite que un actor individual reduzca sus costos, a gran escala, puede reducir los recursos gubernamentales. El fenómeno se vuelve particularmente problemático cuando deja de ser temporal. Una economía puede absorber un período de alta información durante una crisis. Se enfrenta a muchas más dificultades cuando se convierte en la norma.

El efectivo ha transformado profundamente los circuitos económicos

La importancia de la especie es una de las claves de esta transformación. La crisis bancaria destruyó gran parte de la confianza en las cuentas bancarias y los pagos. Los depositantes han perdido el acceso normal a sus fondos. Las empresas han tenido que encontrar otras formas de pagar a sus proveedores y empleados. Los dólares de efectivo han ocupado gradualmente una posición central. Este ahorro de liquidez ha facilitado las transacciones en un entorno financiero paralizado. También redujo su trazabilidad. Un pago bancario deja un rastro. Una liquidación en efectivo puede ser mucho más difícil de identificar cuando no está acompañada por una factura o declaración. Por consiguiente, la proliferación de esas transacciones crea un entorno propicio para el desarrollo de la economía no declarada. Esto complica el trabajo de la administración tributaria. También reduce la calidad de la información disponible sobre ingresos y ventas. El Estado puede conocer la existencia de una empresa sin conocer su actividad real. Una empresa puede reportar parte de su facturación mientras realiza otras transacciones en efectivo. Así, la informalidad no siempre se opone a dos categorías claramente separadas. Puede estar dentro incluso de las empresas registradas.

La dolarización refuerza este fenómeno. Una parte significativa de los precios, alquileres y salarios privados se expresan o pagan en dólares. Este ajuste ha reducido el efecto de la inestabilidad monetaria en algunas transacciones. También ha creado una economía donde la circulación de monedas físicas ocupa un lugar considerable. Cuando estos flujos no pasan por el sistema bancario, su medición se hace difícil. Las estadísticas monetarias sólo dan una imagen parcial de la cantidad de dinero realmente utilizado en el comercio. El mismo problema surge para la administración fiscal. Los ingresos en efectivo pueden ser insuficientes. Los salarios pagados sin retorno completo reducen las contribuciones. Las ventas sin compromisos reducen los ingresos fiscales. Una economía muy líquida no es necesariamente informal. Pero cuando la confianza bancaria es baja y los controles son limitados, el efectivo facilita la transición de una actividad declarada a una actividad menos visible.

Más del 60% de la actividad informal significa una base fiscal muy reducida

La primera consecuencia para el Estado es el ingreso. Una administración sólo puede fiscalizar correctamente lo que puede identificar. Si la mayoría de la actividad está totalmente o parcialmente exenta de la presentación de informes, la base tributaria real se vuelve mucho más estrecha que la economía misma. El gobierno puede entonces aumentar las tasas aplicadas a los contribuyentes identificados. Este método produce rápidamente un desequilibrio. Las empresas y los empleados notificados tienen una proporción cada vez mayor del esfuerzo, mientras que los que permanecen fuera del sistema contribuyen menos. El aumento de los impuestos puede crear un nuevo incentivo para unirse a la informalidad. El mecanismo se vuelve circular. La baja colección resulta en mayor presión sobre los actores visibles. Esta presión hace que la formalidad sea más cara. Algunos de los actores buscan entonces reducir sus declaraciones, lo que debilita aún más la colección.

Esta situación es particularmente grave para el Líbano. El país debe financiar servicios públicos debilitados por varios años de crisis. Los gobiernos necesitan recursos. La infraestructura requiere inversión. Los salarios públicos deben ser financiados. El ejército y las fuerzas de seguridad también necesitan recursos. Al mismo tiempo, el Estado está tratando de restablecer la confianza de sus asociados internacionales. Una economía en gran parte informal complica cada uno de estos objetivos. Reduce la capacidad del gobierno para aumentar sus ingresos sobre una base sostenible sin aumentar los impuestos sobre los ya declarados. También hace que las previsiones presupuestarias sean menos fiables. Una administración que no conoce exactamente el tamaño de su base económica trabaja con menor visibilidad.

La pérdida fiscal no se limita al impuesto sobre la renta. Una transacción no declarada puede escapar de múltiples impuestos. Los bienes introducidos sin declaración completa pueden evitar los aranceles aduaneros. Su venta sin factura puede reducir el impuesto de valor añadido recogido. Los ingresos generados pueden entonces ser infrarreportados. Si los empleados son empleados sin contrato oficial, las contribuciones también pueden desaparecer. Sólo una actividad informal puede producir varias pérdidas sucesivas para las finanzas públicas. En la escala de una economía de la que más del 60% estaría preocupada, el efecto potencial se vuelve considerable.

Las empresas informadas enfrentan una competencia estructuralmente desigual

El desarrollo de la informalidad también afecta directamente al sector privado organizado. Una empresa declarada soporta costos que algunos competidores pueden evitar. Paga sus impuestos. Cubre los gastos administrativos. Debe seguir procedimientos contables y comerciales. Según su sector, también debe cumplir normas y obtener autorizaciones. Estas obligaciones tienen un costo. Normalmente se compensan por los beneficios de un sistema organizado: acceso al crédito, seguridad jurídica, servicios públicos, protección contractual e infraestructura. La crisis libanesa ha reducido muchos de estos beneficios sin eliminar obligaciones. El resultado es un creciente desequilibrio entre las empresas declaradas y las actividades oficiosas.

La disminución notificada del número de miembros de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Beirut y el Monte Líbano es otra señal de este desarrollo. La prensa libanesa el 8 de septiembre de 2026 avanzó un cambio de unos 14.000 a 8.000. Estas cifras deben atribuirse a la fuente que las reporta, ya que los datos públicos accesibles de la Casa no permiten que la serie sea confirmada directamente sobre la misma base. Si son comparables, representan una disminución de casi 43%. Tal contracción puede reflejar cierres, cese de la membresía o un cambio a formas de actividad menos estructuradas. En cada caso, indica una fragilidad del tejido formal.

La competencia se hace particularmente difícil cuando los propios consumidores han perdido el poder adquisitivo. Una diferencia de precio relativamente pequeña puede determinar una compra. Un comerciante que paga todas sus obligaciones puede entonces ser penalizado contra un actor que evita una parte de ella. A corto plazo, el consumidor puede beneficiarse de un precio más bajo. A largo plazo, el sistema alienta a las empresas a reducir su propia presentación de informes a seguir siendo competitivas. La informalidad produce así su propia expansión. Cuanto más importante es, más costoso es cumplir plenamente con las reglas.

Las importaciones hacen que el fenómeno sea aún más costoso

La estructura del comercio libanés amplifica el problema. El país depende en gran medida de las importaciones de muchos bienes esenciales y productos de consumo. La prensa libanesa del 8 de septiembre de 2026 afirma que las importaciones representan más del 90% de parte del ciclo económico mencionado. Este porcentaje también debe verse en su contexto y no puede equipararse con el 90% del producto interno bruto. Sin embargo, destaca una característica bien conocida del modelo libanés: una fuerte dependencia de los bienes extranjeros.

En esta configuración, las fronteras y las aduanas son centrales para la recaudación de ingresos y la trazabilidad. Las mercancías importadas deben ser registradas, valoradas y sujetas a los gravámenes requeridos. Cuando un producto entra a través de un circuito irregular o con un reporte incompleto, el estado puede perder ingresos desde el primer paso. Si el mismo producto se vende en un circuito informal, la pérdida continúa. Por lo tanto, el problema se vuelve acumulativo.

Esta dependencia de las importaciones también crea una competencia directa entre los bienes declarados y los productos introducidos en diferentes condiciones. El importador que cumple con los procedimientos integra derechos e impuestos en su precio. La persona que los paga puede tener una ventaja importante. Las empresas que trabajan en el marco legal se enfrentan entonces a la competencia, que no sólo se basa en la eficiencia económica. Depende de la capacidad de evitar ciertas obligaciones.

Por último, el fenómeno afecta la calidad de los datos comerciales. Las estadísticas de aduanas se utilizan para rastrear las importaciones registradas oficialmente. No pueden medir los flujos más allá del control con la misma precisión. Cuanto mayor es la brecha entre el comercio real y el comercio registrado, más pierde el Estado la capacidad de evaluar la demanda interna. Esta debilidad complica las políticas económicas y comerciales.

Una economía que se ha vuelto difícil de medir

Una economía informal superior al 60% también plantea un problema estadístico importante. Los indicadores oficiales se construyen con datos observables. Las administraciones utilizan declaraciones fiscales, encuestas, información aduanera, datos comerciales y otras fuentes. Cuando las transacciones se mueven masivamente fuera de estos circuitos, el margen de incertidumbre aumenta. El producto interno bruto se puede estimar utilizando métodos estadísticos, pero la estructura precisa de la actividad resulta más difícil de conocer.

Esta incertidumbre afecta a casi todos los indicadores. El número real de puestos de trabajo puede variar considerablemente de los puestos de trabajo notificados. Los ingresos reales pueden ser superiores a los registrados. Las ventas pueden subestimarse. El consumo real puede no corresponder a flujos visibles en sistemas bancarios. Incluso la productividad se hace más difícil de medir cuando las horas trabajadas y la producción no se registran adecuadamente.

Para los responsables de la formulación de políticas, esta debilidad tiene consecuencias concretas. La política económica eficaz requiere el conocimiento de los sectores que están avanzando y los que están disminuyendo. Las empresas que crean empleos deben identificarse y medir los ingresos del hogar. También es importante saber dónde están las principales fuentes de ingresos potenciales. Cuando más de la mitad de la economía se vuelve parcialmente invisible, estas decisiones se basan en una imagen incompleta.

La formalización no puede basarse únicamente en controles

La reducción de una economía informal de esta magnitud no sólo puede lograrse mediante inspecciones y sanciones. Parte del fenómeno se debe directamente a la debilidad del Estado. Las pequeñas empresas pueden permanecer informales porque los procedimientos son complejos o costosos. Los trabajadores pueden aceptar trabajos no declarados por falta de alternativas. En estas situaciones, sólo el aumento de las sanciones podría impulsar la actividad sin resolver su causa.

Por lo tanto, la formalización implica hacer que la economía sea más atractiva. Los procedimientos de registro deben ser simples. Las reglas fiscales deben ser predecibles. Las empresas deben poder comprender sus obligaciones. Sobre todo, deben percibir una ventaja para operar en el sistema oficial. El acceso a la financiación, los mercados extranjeros, los certificados comerciales y la justicia eficaz pueden ofrecer estos incentivos.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 16 de febrero de 2026, anunció con el Ministerio de Economía y Comercio el establecimiento del primer centro nacional de asistencia comercial. El plan incluye micro, pequeñas y medianas empresas. Debe proporcionarles información sobre los procedimientos y el comercio. Las cámaras de comercio participan en este mecanismo. Este tipo de iniciativa aborda parte del problema reduciendo el costo administrativo de la formalización.

However, controls are still essential when informality is the responsibility of structured networks, fraud or smuggling. El tratamiento no puede ser el mismo para una persona autónoma no declarada y para una organización que trae grandes cantidades de bienes evitando derechos. Por lo tanto, la política pública debe distinguir entre la informalidad de la supervivencia y el escape organizado. La primera requiere incentivos y simplificación. El segundo requiere controles, investigaciones y sanciones.

El riesgo de una economía oficial minoritaria

El umbral avanzado del 60% finalmente cambia la naturaleza del problema. Cuando la informalidad representa una pequeña parte de la actividad, el Estado puede tratar de reducirla de un sector formal dominante. Cuando la economía no declarada se convierte en la mayoría, la relación es lo contrario. Las empresas formales pueden comenzar a aparecer como la excepción en ciertos sectores. Las normas económicas cambian gradualmente. El pago sin factura se convierte en banal. Pagar en efectivo se vuelve normal. La denuncia puede considerarse como una condición de supervivencia en lugar de una anomalía.

Esta normalización representa un peligro mayor que la única pérdida fiscal. Cambia el comportamiento de los actores económicos. Una empresa que ve a sus competidores evitar permanentemente ciertos cargos puede ser tentada a imitarlos. Un empleado acostumbrado a pagos no declarados pierde algunas de las protecciones asociadas con el trabajo formal. El Estado, por su parte, depende cada vez más de un pequeño número de contribuyentes identificables.

Por lo tanto, la estimación de más del 60% reportada el 8 de septiembre de 2026 debe considerarse una señal, no una medida estadística definitiva. Describe una economía, gran parte de la cual ahora opera fuera de los circuitos que el estado controla directamente. Se suma a otras señales de contracción en el sector organizado, incluida la disminución comunicada por miembros de la Cámara de Comercio de Beirut y el Monte Líbano. Al mismo tiempo, la dependencia de importación aumenta las pérdidas potenciales cuando las mercancías escapan a los canales declarados. El tema se refiere ahora a la capacidad del Estado de llevar parte de esta actividad de nuevo a la economía visible, sin debilitar aún más las pequeñas empresas que han encontrado en la informalidad una manera de atravesar la crisis.