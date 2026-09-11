Nabih Berri: « El acuerdo marco ha caído »

- Advertisement -

35

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El Presidente de la Sala, Nabih Berri, entrega el viernes 11 de septiembre, uno de sus diagnósticos más pesimistas sobre la situación libanesa. « No soy optimista », dice, agregando que « el acuerdo marco ha caído ». Detrás de estas fórmulas hay una convicción: las iniciativas diplomáticas sólo tienen valor si cambian la situación en el sur del Líbano en términos concretos. Las muertes, la destrucción y la continuación de las operaciones sobre el terreno alimentan ahora su reconocimiento, mientras que el ejecutivo sigue dependiendo de los mecanismos diplomáticos.

Un diagnóstico inusualmente oscuro

La elección de palabras es inusualmente oscura para un funcionario que ha ocupado un lugar central en las negociaciones libanesas durante décadas. En una entrevista publicada el 11 de septiembre de 2026, Nabih Berri no busca mantener la idea de un próximo avance. Describe una situación general peligrosa y considera que las soluciones siguen siendo remotas. Por lo tanto, su « no soy optimista » debe leerse como una evaluación política del estado actual de discusión.

Su diagnóstico se basa primero en lo que está sucediendo en el Sur. La muerte, destrucción y continuación de las operaciones israelíes son los principales elementos invocados. Las últimas horas han estado marcadas por explosiones, huelgas y destrucción en varias zonas meridionales. Para Berri, la tierra se convierte así en el principal instrumento para medir la eficiencia diplomática.

Nabih Berri dice que « el acuerdo de trabajo ha caído »

La fórmula tiene un alcance político aún más fuerte. Al decir que « el acuerdo marco ha caído », Nabih Berri no se contenta con lamentar la lentitud de las discusiones. Considera que el marco destinado a permitir un cambio en la situación ya no produce los resultados esperados. Berri no anuncia formalmente el fin de ninguna negociación y no presenta una arquitectura alternativa completa en los comentarios.

Esto es importante porque el Presidente de la Sala sigue siendo uno de los interlocutores libaneses más experimentados sobre cuestiones relacionadas con el Sur. Sus opiniones se observan como las del Jefe del Parlamento y del movimiento Amal, pero también como un indicador del estado de los canales políticos que rodean el frente sur. Por consiguiente, su mensaje se dirige a funcionarios libaneses, mediadores y agentes externos.

Tierra en lugar de movimientos diplomáticos

Berri establece un criterio concreto para juzgar los esfuerzos internacionales. Las reuniones, los movimientos diplomáticos y los mensajes transmitidos entre las capitales no son un paso adelante en sí mismos. Deben dar lugar a una disminución de la violencia, una disminución de la destrucción y un desarrollo visible en la situación en el Sur. De lo contrario, la actividad diplomática puede ser intensa mientras permanece sin efecto real.

Los acontecimientos recientes refuerzan esta lectura pesimista. En Mansouri, en el distrito de Tiro, la mayoría de la escuela pública fue destruida el viernes por la mañana después de haber sido directamente amenazado dos días antes. También se ha informado de la destrucción de viviendas e infraestructuras. El jueves por la noche, una explosión particularmente poderosa en la zona de Ali al-Taher cerca de Nabatiyah causó vibraciones detectadas por estaciones sismológicas.

Una diferencia de tono con el ejecutivo

El lenguaje del Presidente de la Cámara contrasta con el del Ejecutivo, que sigue trabajando a través de mecanismos diplomáticos e institucionales disponibles. El Primer Ministro Nawaf Salam insiste en la presencia del ejército y las instituciones estatales en el Sur, así como en las condiciones necesarias para el regreso de los habitantes. El Consejo de Ministros también aprobó un proyecto de ley para prevenir las ventas y la eliminación de bienes en las zonas ocupadas por el ejército israelí.

Sin embargo, esta diferencia de apreciación no debe transformarse en un colapso institucional. Berri no cuestiona el papel del Estado o el papel del ejército. La diferencia se debe principalmente a la evaluación de la secuencia diplomática: el ejecutivo sigue dependiendo de los mecanismos disponibles, mientras que el Presidente de la Sala considera que sus resultados están en manos de una tierra siempre marcada por la destrucción.

Ejército, punto de convergencia

En el ejército libanés, el discurso de Berri es especialmente apoyado. « El ejército es la columna fundamental o incluso el puente fundamental de la construcción libanesa », dice en la entrevista reportada el viernes. Por lo tanto, su pesimismo sobre la diplomacia no va acompañado de un cuestionamiento del papel de la institución militar. Por el contrario, la sitúa en el centro de estabilidad y reconstrucción del Estado.

Esta posición es coherente con la del gobierno. Nawaf Salam también describió la presencia del ejército e instituciones públicas en el Sur como un factor de fomento de la confianza para los residentes que desean regresar a sus aldeas. Pese a las diferentes evaluaciones de la eficacia de las negociaciones, los dirigentes institucionales siguen colocando el despliegue del Estado y su ejército en el centro de toda estabilización duradera.

Sur pesa sobre todas las negociaciones

El problema planteado por Berri es la brecha entre la diplomacia y la realidad cotidiana en el sur del Líbano. Se conocen los objetivos políticos: estabilizar la frontera, fortalecer el despliegue del ejército, permitir el regreso de la población, resolver la cuestión de los sectores ocupados y evitar nuevas escaladas. Sobre el terreno, estos objetivos siguen enfrentando operaciones militares y destrucción, lo que dificulta el retorno.

La destrucción de edificios altera la naturaleza del problema. Una familia puede obtener la posibilidad teórica de regresar a su pueblo y ya no tener una vivienda habitable. La destrucción de una escuela como Mansouri añade otra dimensión: el retorno implica vivienda, pero también escuelas, carreteras, agua, electricidad y servicios públicos. The Government now refers to prefabricated housing as a temporary solution in some villages.

¿Qué significa la caída del acuerdo marco?

La declaración de Berri abre una pregunta política: si el « acuerdo de trabajo ha caído », ¿qué mecanismo puede reemplazarlo? El Presidente de la Sala no ofrece nuevas disposiciones detalladas en las declaraciones comunicadas el viernes. Es más como un fracaso del marco actual que el anuncio de una alternativa. Esto es precisamente lo que da peso a su pesimismo.

Berri suele asociarse con la práctica política basada en negociaciones, arreglos y compromisos a largo plazo. Por lo tanto, su falta de optimismo no significa simplemente que un funcionario considere la situación mala. Afirma que un actor directamente involucrado en los mecanismos políticos que rodean la cuestión del Sur no ve, en esta etapa, las condiciones para anunciar un resultado cercano.

Una advertencia a los mediadores

La declaración también puede entenderse como una advertencia a los actores internacionales involucrados en los debates. Mediación de valor político sólo cuando produce un cambio observable: reducción de muertes, cesación de la destrucción, retorno de habitantes, despliegue efectivo del ejército y restauración de la autoridad estatal. El número de visitas y reuniones no es suficiente para demostrar su eficacia.

Este requisito explica la fuerza de la expresión de Berri. Promueve el debate del procedimiento diplomático hacia sus resultados. Un mecanismo puede seguir existiendo administrativamente, al tiempo que pierde su credibilidad política si los sucesos que iba a impedir continúan. Esto es, en esencia, la declaración pesimista hecha por el Presidente de la Cámara.

Los próximos días como prueba

El gobierno no renuncia a los instrumentos diplomáticos. Trabaja simultáneamente en la presencia del Estado en el Sur, el regreso de los habitantes y la protección jurídica de sus bienes. Por lo tanto, las dos lecturas no son totalmente incompatibles: el ejecutivo sigue tratando de construir una salida, mientras que Berri advierte que esta salida todavía no se materializa sobre el terreno.

El contraste se debe principalmente al grado de confianza en el proceso actual. El viernes 11 de septiembre, Nabih Berri decidió no dejar ninguna ambigüedad: no era optimista y consideraba que el acuerdo marco había caído. Por lo tanto, los acontecimientos futuros se juzgarán menos en el número de reuniones anunciadas que en las muertes, las destrucciones, el regreso de los habitantes y la capacidad del Estado libanés para recuperarse efectivamente en los sectores interesados.