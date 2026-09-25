En la ONU, Nawaf Salam presenta la hoja de ruta del Líbano

- Advertisement -

23

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El primer ministro Nawaf Salam defendió el viernes 25 de septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una línea articulada en torno a dos objetivos que presenta como inseparables: recuperar todo el territorio libanés ocupado por Israel y restaurar la autoridad exclusiva del Estado en el territorio, las armas y la decisión de guerra y paz. En Nueva York, el jefe de gobierno también pidió la cesación de los ataques israelíes, la liberación de prisioneros libaneses, la reconstrucción de zonas destruidas y el aumento del apoyo al ejército. Subrayó la necesidad de preparar al post-FINUL sin crear un vacío de seguridad en el sur del Líbano, presentando al mismo tiempo las reformas económicas e institucionales emprendidas por su Gobierno.

Nawaf Salam utilizó la tribuna de la 81a Asamblea General de las Naciones Unidas para presentar la situación en el Líbano como cuestión de soberanía que se reconstruía en varios frentes. El Primer Ministro no limitó su intervención al conflicto con Israel. Ha colocado dentro de la misma arquitectura retiro israelí, monopolio de armas, reconstrucción, reformas estatales, relaciones con Siria y el lugar del Líbano en su entorno árabe e internacional.

La clave de su discurso es la responsabilidad que el gobierno reclama directamente. El Líbano, explicó en sustancia, no puede pedir a la comunidad internacional que asuma las obligaciones del Estado libanés. Pero está esperando que otros actores cumplan sus propias obligaciones, especialmente cuando se trata de ocupación y operaciones israelíes.

« El Líbano que hoy está ante ustedes no evade sus responsabilidades y no pide a otros que hagan lo que tiene que hacer », dijo Nawaf Salam.

Esta formulación resume gran parte de su intervención: Beirut afirma querer recuperar el control sobre su territorio y su decisión nacional, pero pide que esta medida vaya acompañada de la retirada israelí y el apoyo internacional a las instituciones de reconstrucción y de Estado.

Salam coloca la soberanía en el centro de su discurso

El Primer Ministro presentó la recuperación de la decisión nacional como una de las principales responsabilidades del Estado. Para él, esta soberanía comienza con la ausencia de armas y autoridad militar más allá de las instituciones jurídicas.

Así pues, el Salam reafirma el principio de que las armas deben ser mantenidas exclusivamente por el Estado. La decisión sobre la guerra y la paz también debe recaer únicamente en las instituciones constitucionales libanesas.

Esta posición forma parte directamente del debate sobre el arsenal de Hezbolá, incluso cuando el movimiento no es nombrado sistemáticamente. Desde su llegada al Gran Sérail, Nawaf Salam ha estado defendiendo con el Presidente Joseph Aoun el principio de un Estado con fuerza armada legítima.

En la ONU, sin embargo, el Primer Ministro puso esta cuestión en una visión más amplia de la soberanía. El Líbano debe recuperar su decisión nacional, pero también todo su territorio.

Los dos objetivos se presentaron en el mismo discurso: ninguna autoridad militar paralela debe competir con el Estado dentro de él, y ninguna ocupación extranjera debe permanecer en el territorio.

« Recovering our entire territory »

La parte israelí desempeñó un papel importante en la intervención. Nawaf Salam pidió que se pusiera fin de inmediato a los ataques israelíes y que Israel se retirara de todo el territorio libanés.

También pidió la liberación de prisioneros libaneses detenidos por Israel, alegando que no serían « olvidados o abandonados ».

El Primer Ministro pidió que se aplicara plenamente la resolución 1701 del Consejo de Seguridad. Aprobada en agosto de 2006, ha sido uno de los principales marcos internacionales que rigen la situación en el Líbano meridional y la frontera con Israel durante veinte años.

La situación ha cambiado dramáticamente desde la guerra abierta entre Israel y Hezbolá. La cesación del fuego del 27 de noviembre de 2024 preveía la retirada de las fuerzas israelíes y el despliegue ulterior del ejército libanés al sur. Sin embargo, las hostilidades y las operaciones israelíes no han cesado completamente.

Desde entonces, Beirut ha pedido constantemente que Israel se retire de las posiciones todavía ocupadas y haya denunciado los ataques contra el territorio libanés.

Salam ha presentado estas solicitudes a nivel internacional. Su Gobierno cree que el regreso a la soberanía completa no sólo puede afectar las armas de Hezbolá; también debe llevar a un fin a la presencia militar israelí y los ataques contra el Líbano.

Programa post-FINUL

El discurso también se refirió al futuro de la presencia internacional en el Líbano meridional.

Nawaf Salam ya había indicado en Nueva York que su Gobierno se estaba preparando para el período siguiente al final del mandato de la FPNUL. Antes de la Asamblea General, reafirmó la importancia de evitar una seguridad y un vacío institucional en la región.

El Gobierno espera que una presencia internacional pueda seguir desempeñando ciertas funciones de vigilancia, presentación de informes y comunicación bajo la autoridad de una resolución del Consejo de Seguridad.

Esta cuestión se vuelve especialmente sensible ya que el ejército libanés asume más responsabilidades en el Sur. Al mismo tiempo, Beirut pide que se refuercen sus capacidades militares para que pueda proporcionar defensa y control territorial solo a largo plazo.

En consecuencia, Salam pidió a los asociados internacionales del Líbano que proporcionaran a las fuerzas armadas los medios necesarios para llevar a cabo sus misiones.

Esta solicitud está en consonancia con las declaraciones del Presidente Joseph Aoun. Ex comandante del ejército, dijo nuevamente esta semana que las armas de la institución militar eran las únicas armas legítimas en el Líbano.

Construcción de aldeas destruidas

La soberanía, sin embargo, no se limita en el discurso de Salam al control militar del territorio. El Primer Ministro dedicó una parte importante a la reconstrucción.

La destrucción causada por las operaciones israelíes ha afectado a aldeas, hogares e infraestructuras en varias zonas, en particular en el Líbano meridional. Por consiguiente, el regreso sostenible de los habitantes depende de la reconstrucción de la vivienda y de la restauración de los servicios esenciales.

Salam pidió movilización internacional para este proyecto.

Para el gobierno, la reconstrucción también cumple una función política. El Estado debe poder regresar materialmente a las regiones fronterizas a través de sus administraciones, infraestructura, servicios públicos y ejército. El regreso de la población debe acompañar este proceso.

Por consiguiente, el Primer Ministro vincula la reconstrucción, el regreso de los habitantes y el restablecimiento de la autoridad pública.

Recordó que el Líbano no pidió a sus asociados que lo reemplazaran. Los exhorta, por otra parte, a que contribuyan a los medios financieros necesarios para una recuperación cuyo costo exceda la capacidad actual de un Estado que todavía enfrenta las consecuencias de varios años de crisis económica.

Reformas en materia de banca, justicia y lucha contra el blanqueo de dinero

Nawaf Salam también dedicó una parte sustancial de su intervención a la situación interna.

Presentó las medidas adoptadas para sacar al país de la crisis financiera y restablecer la confianza en las instituciones. El Primer Ministro se refirió a la reestructuración del sector bancario, la consolidación financiera, la modernización de la administración y la lucha contra la corrupción.

También destacó la independencia del poder judicial y el fortalecimiento de los mecanismos de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

Estos temas están relacionados directamente con las discusiones del Líbano con sus socios internacionales e instituciones financieras. The Government seeks to show that the support requested from the international community is accompanied by domestic reforms.

Salam presentó estas transformaciones como condición para restablecer la confianza entre el Líbano y su Estado, pero también entre el Líbano y sus asociados extranjeros.

Su mensaje aquí se hace eco a lo largo de su viaje a Nueva York: el gobierno quiere salir de una lógica en la que el Líbano busca asistencia externa sin cambiar el funcionamiento de sus instituciones.

Los desplazados internos sirios también mencionaron

Otro aspecto del discurso fue la cuestión siria.

Nawaf Salam recordó la importancia para el Líbano de la presencia de un gran número de desplazados internos sirios en relación con su población. Defendió la continuación del trabajo con las Naciones Unidas y con las nuevas autoridades sirias para que pudieran regresar.

El Primer Ministro también se refirió a las conversaciones directas entre Beirut y Damasco, así como a la mediación y acompañamiento de la Arabia Saudita sobre ciertas cuestiones bilaterales.

El objetivo declarado es doble: permitir que los sirios del Líbano regresen a su país en condiciones seguras y reconstruir las relaciones entre el Líbano y Siria de manera diferente a las décadas anteriores.

Salam quiere poner estas relaciones en un estado a la lógica estatal. Esta fórmula se suma a la que utilizó el día anterior en su reunión con el presidente iraní Massoud Pezeshkian.

Después del Irán, el recordatorio del principio de no injerencia

El día anterior a su discurso, Nawaf Salam había conocido a Massoud Pezeshkian en Nueva York. Le había dicho que el Líbano ya no quería ser un escenario para los conflictos regionales o un lugar utilizado para el intercambio de mensajes entre poderes.

Salam también había pedido una relación libanesa-iranesa « de Estado a Estado », basada en la soberanía, la independencia y la no injerencia.

Su discurso ante la Asamblea General prorrogó esta línea sin convertir la tribuna en un arreglo de cuentas con Teherán.

La prioridad sigue siendo el restablecimiento de la decisión del Líbano. Por consiguiente, el mensaje aborda a los actores externos y a las fuerzas políticas libanesas: las instituciones de la República deben tomar decisiones relativas a la guerra, la paz, la seguridad y las relaciones internacionales.

Este enfoque es de particular importancia en un momento en que Irán está negociando con los Estados Unidos e incluye al Líbano entre los frentes regionales que está tratando de calmarse.

Por el contrario, Beirut procura garantizar el reconocimiento de que el caso libanés debe tratarse primero por conducto de instituciones estatales.

Solidaridad con los países árabes frente a los ataques iraníes

El Salam también abordó las tensiones causadas por las operaciones iraníes en la región.

El Primer Ministro expresó la solidaridad del Líbano con los Estados del Golfo y con Jordania ante los ataques iraníes. Destacó los riesgos que plantean a la seguridad regional, así como a la libertad y seguridad de la navegación marítima.

Esta posición es significativa en el contexto de la confrontación entre Washington y Teherán y el cierre del Estrecho de Ormuz.

El Irán acaba de proponer a los Estados Unidos una hoja de ruta para reabrir Ormuz en un plazo de siete días, incluida la cesación de las hostilidades en el Líbano.

El gobierno de Salam también está tratando de fortalecer las relaciones del Líbano con los países del Golfo Árabe después de varios años de tensiones diplomáticas y políticas.

Palestina y la solución biestatal

El Primer Ministro también puso en su discurso el conflicto israelo-palestino.

Defendió una solución duradera y justa basada en resoluciones internacionales y en el principio de dos Estados. Salam se refirió a la aprobación de la Declaración de Nueva York y la mayoría obtenida en la Asamblea General a favor de esa orientación.

El Jefe de Gobierno ha asociado la estabilidad del Líbano con la de su entorno regional. Por consiguiente, un arreglo duradero en el Sur no puede estar completamente aislado de la cuestión palestina y de la evolución del conflicto árabe-israelí.

Al mismo tiempo, el Líbano sigue rechazando cualquier asentamiento permanente de refugiados palestinos en su territorio.

« No dejes Líbano »

Nawaf Salam terminó su discurso volviendo al contraste entre el proyecto defendido por su gobierno y la realidad cotidiana de un país todavía en guerra.

Recordó que habló de paz ante la Asamblea General cuando el Líbano seguía siendo asesinado y que algunas partes del territorio seguían siendo destruidas.

El Primer Ministro presentó la alternativa en términos simples: el Líbano recupera su vocación como país de vida, libertad y pluralismo, o sigue siendo un campo de guerras y confrontaciones que la trascienden.

Su gobierno, dijo, ha tomado su decisión.

Su último llamamiento se dirigió directamente a los Estados Miembros de las Naciones Unidas: « Estad con nosotros. No dejes Líbano. »

Esta solicitud resume el contrato político que Salam trató de presentar en Nueva York: el Líbano afirma que quiere hacerse cargo de la restauración de su estado, su autoridad y su decisión nacional, pero pide a cambio que la comunidad internacional contribuya a la retirada israelí, la seguridad en el Sur, el fortalecimiento del ejército y la reconstrucción.

Discurso de Nawaf Salam: Restitución integral

La siguiente restitución reproduce el conjunto de los temas y el progreso sustancial de la intervención de Nawaf Salam ante la Asamblea General, sin reproducir palabra por palabra el texto publicado.

Nawaf Salam abrió su discurso con un reflejo de la confianza. Sin confianza mutua, explicó que la paz y la seguridad no podían establecerse permanentemente entre los Estados y no podía desarrollarse la cooperación. Se vincula esta idea con la situación en el Líbano y la necesidad de reconstruir simultáneamente la confianza entre el Estado y los ciudadanos, entre los propios libaneses y entre el Líbano y sus asociados internacionales.

El Primer Ministro presenta entonces la responsabilidad de su gobierno. El Líbano, que se dirige a la Asamblea General, explica, no tiene la intención de evadir sus obligaciones ni de pedir a otros países que hagan lo que corresponde a las autoridades libanesas. El Estado debe recuperar su decisión nacional y ejercer su autoridad sobre todo el territorio. Las armas, así como la decisión sobre la guerra y la paz, deben ser responsabilidad exclusiva del Estado y sus instituciones.

Salam asocia inmediatamente esta responsabilidad interna con un requisito externo. El Líbano debe recuperar todo su territorio todavía bajo ocupación israelí. Los ataques israelíes deben detenerse e Israel debe retirarse de las posiciones que mantiene en el territorio libanés. Los prisioneros libaneses detenidos por Israel también deben ser liberados. El Primer Ministro asegura que no serán olvidados ni abandonados.

A continuación, pide que se aplique plenamente la resolución 1701 del Consejo de Seguridad y se ocupa de la función de la FPNUL. La presencia internacional en el Sur ha acompañado al ejército durante un período decisivo, pero Beirut debe prepararse para la próxima fase. Salam se negó a permitir que apareciera un vacío después del fin del mandato de la fuerza internacional. Por consiguiente, pide que se adopte una fórmula para mantener las funciones internacionales de vigilancia, presentación de informes y comunicación bajo la autoridad del Consejo de Seguridad, junto con el fortalecimiento de las responsabilidades del ejército libanés.

En consecuencia, el Jefe de Gobierno pide un mayor apoyo a las fuerzas armadas. El ejército debe tener los medios materiales para ejercer el control sobre el territorio y defender el país. Este aumento del poder debe acompañar la ampliación de la autoridad del Estado y permitir a las instituciones jurídicas asumir funciones de seguridad y defensa por sí solas.

Entonces Salam va a la reconstrucción. Las operaciones israelíes han destruido viviendas, aldeas e infraestructuras esenciales para el regreso del Estado y del pueblo a las zonas fronterizas. La reconstrucción se convierte así en una condición para el regreso sostenible de los habitantes y la estabilización del Sur. El Primer Ministro pide a los asociados del Líbano que contribuyan a iniciativas y conferencias internacionales para financiar esta reconstrucción y fortalecer las fuerzas armadas.

Posteriormente prorrogó sus observaciones a la situación interna. El Líbano ha iniciado un programa de recuperación económica y financiera. Esto requiere mayor transparencia, reestructuración del sector bancario, modernización de la administración y lucha contra la corrupción y crimen organizado. El gobierno quiere restaurar la confianza de los ciudadanos en el estado y el de los socios internacionales en el Líbano.

El Primer Ministro también mencionó el fortalecimiento de la independencia de la justicia y la consolidación de las instituciones. Para Nawaf Salam, la restauración de la autoridad estatal no se limita a cuestiones de seguridad o control de armamentos. También incluye instituciones capaces de hacer cumplir la ley, garantizar los derechos de los ciudadanos y restablecer la confianza profundamente afectada por crisis sucesivas. Así pues, la recuperación económica y la reconstrucción institucional se presentan como dos dimensiones del mismo proyecto: la reconstrucción de un Estado capaz de ejercer plenamente sus responsabilidades.

En este contexto, Salam subraya la necesidad de continuar las reformas emprendidas por su Gobierno. El Líbano está surgiendo de varios años de crisis financiera, monetaria e institucional que han debilitado gravemente la administración pública y los servicios esenciales. The Head of Government presents economic and financial measures not as an isolated objective, but as a condition for the restoration of the State. La reestructuración del sector bancario, la transparencia financiera y la lucha contra la corrupción deben, en particular, ayudar a restablecer relaciones más fuertes con instituciones y socios internacionales que puedan acompañar la recuperación del país.

Reconstrucción del Sur como prioridad nacional

Nawaf Salam vuelve a las consecuencias humanas y materiales de la guerra. Se refiere a las poblaciones desplazadas, las aldeas destruidas o dañadas y la infraestructura afectada. Para el Gobierno, la reconstrucción del Líbano meridional no puede separarse del restablecimiento de la soberanía. El regreso sostenible de los habitantes exige su seguridad, el restablecimiento de los servicios públicos y el ejercicio de la autoridad del Estado en las zonas fronterizas.

En este contexto, el Primer Ministro exhorta a la comunidad internacional a que apoye al Líbano en sus esfuerzos de reconstrucción. Las necesidades superan la actual capacidad financiera del Estado, ya enfrentando las consecuencias de una prolongada crisis económica. En consecuencia, Salam presenta la ayuda internacional como elemento necesario para que las poblaciones afectadas puedan recuperar sus aldeas y medios de subsistencia, pero también para evitar que la destrucción que dejó la guerra se convierta en una nueva fuente de inestabilidad.

Sin embargo, esta reconstrucción debe realizarse bajo la autoridad del Estado. El Gobierno se propone mantener la titularidad de los proyectos, la financiación y las prioridades para que la recuperación de las regiones afectadas acompañe el regreso de las instituciones públicas. Este enfoque se une a la línea defendida por Salam desde su llegada al jefe de gobierno: la reconstrucción no debe conducir a la restauración de estructuras paralelas a las del estado.

Salam insiste en el regreso de las personas desplazadas

La cuestión del regreso de los habitantes también ocupa un lugar importante en el discurso del Primer Ministro. Many families from border areas have been displaced by fighting, bombing and destruction. Algunos han podido regresar a sus comunidades, mientras que otros siguen enfrentando la condición de sus hogares, la falta de servicios esenciales o una situación de seguridad que sigue siendo inestable.

Para Salam, su regreso no puede ser sostenible mientras persistan las condiciones que causaron su desplazamiento. Por consiguiente, vincula directamente esta cuestión con la retirada israelí, el cese de las operaciones militares y el despliegue efectivo del ejército libanés. El gobierno quiere que la gente pueda regresar bajo la protección de las instituciones nacionales, no en un entorno donde el riesgo de un nuevo enfrentamiento siga siendo permanente.

El Jefe de Gobierno coloca la cuestión humanitaria en el centro del programa de seguridad. Detrás de las negociaciones fronterizas, las armas y los mecanismos internacionales son comunidades cuyas aldeas han sufrido guerra directa. Su regreso es uno de los criterios para medir el éxito de una posible solución en el Líbano meridional.

Después de que FINUL se prepare

Nawaf Salam también aborda el futuro de la presencia internacional en el sur del Líbano. La retirada prevista de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano abre un período delicado para Beirut. La FPNUL ha estado presente en el Sur desde 1978 y su papel se ha fortalecido considerablemente después de la guerra de 2006 por la resolución 1701 del Consejo de Seguridad.

El Primer Ministro advierte contra la creación de un vacío de seguridad después de su partida. El Gobierno del Líbano desea que la transición se organice de manera que el ejército pueda fortalecer gradualmente su control sobre la zona manteniendo al mismo tiempo el apoyo internacional. Por consiguiente, el Salam defiende el mantenimiento de una presencia de las Naciones Unidas en forma apropiada y bajo la autoridad del Consejo de Seguridad.

El objetivo declarado es evitar que una reducción de la presencia internacional debilite la frontera al mismo tiempo que el Estado procura extender su autoridad. El ejército debe poder reanudar las misiones necesarias, pero este aumento del poder requiere personal, equipo, financiación y apoyo externo. Por consiguiente, el Gobierno pide a sus asociados que sigan prestando asistencia a la institución militar.

Ejército en el centro de la restauración de la soberanía

El papel confiado al ejército es uno de los hilos conductores del discurso de Nawaf Salam. El Primer Ministro presenta a la institución militar como el principal instrumento del Estado para restablecer su autoridad en todo el territorio. Su despliegue al Sur debe acompañar la retirada israelí y permitir que Beirut asuma la responsabilidad directa de la seguridad de las zonas fronterizas.

Esta misión se suma a la posición defendida por el Presidente Joseph Aoun. El Jefe de Estado volvió a decir esta semana que las armas militares eran las únicas armas legítimas. Así pues, Aoun y Salam convergen en el principio de que un Estado sólo tiene derecho a mantener las armas y a decidir sobre la guerra y la paz.

Esta orientación se refiere directamente a Hezbollah, incluso cuando el movimiento no se llama sistemáticamente. Su arsenal es el principal aparato militar organizado fuera del control estatal. El gobierno quiere terminar progresivamente esta dualidad, al tiempo que dice que quiere evitar un enfrentamiento interno que pueda amenazar la paz civil.

El discurso de Salam en las Naciones Unidas pone este tema en un contexto más amplio. El monopolio de armas no se presenta por separado del retiro israelí, el cese de los ataques y el fortalecimiento del ejército. El Gobierno defiende estos objetivos como los diversos componentes del restablecimiento de la soberanía libanesa.

Líbano se niega a regresar a la confrontación

El Primer Ministro también vuelve al lugar del Líbano en conflictos regionales. Su mensaje extiende el mensaje que había enviado al presidente iraní Massoud Pezeshkian durante su reunión en Nueva York: el país ya no quiere ser utilizado como campo de batalla o como espacio para que los poderes externos intercambien mensajes.

Esta posición reviste particular importancia, ya que el Líbano vuelve a aparecer en los debates entre el Irán y los Estados Unidos. Teherán incluyó el cese de las hostilidades en el Líbano como una de las condiciones presentadas en Washington en su plan de poner fin a la guerra y reabrir el Estrecho de Ormuz.

Para el Gobierno salam, la soberanía exige que sus instituciones tomen decisiones sobre el Líbano. Beirut busca evitar que los dossiers del sur o Hezbollah se conviertan en meramente elementos de negociaciones más amplias entre Washington, Teherán e Israel.

Por consiguiente, el Primer Ministro defiende su propia diplomacia libanesa, basada en resoluciones internacionales y los intereses del Estado. Esta línea no significa que Beirut pueda evitar las relaciones de poder regionales. Más bien, pretende impedirles determinar el futuro del país solo.

Siria y la relación entre los dos estados

Nawaf Salam también aborda las relaciones con Siria, otra cuestión importante para el gobierno libanés. Beirut busca reconstruir sus relaciones con Damasco sobre una base diferente de las que marcaron décadas de relaciones entre ambos países. The Government defends an institutional relationship between States based on respect for their respective sovereignty.

Quedan por resolver varios casos. These include border, missing persons, detainees and security issues. El Líbano también quiere evitar el uso de zonas fronterizas para armas, drogas u otras actividades ilegales que puedan socavar ambos países.

La estabilización de Siria también es de interés directo para el Líbano. Desde el comienzo del conflicto sirio en 2011, el país ha acogido a un gran número de refugiados. Su presencia ha ejercido presión adicional sobre la infraestructura, los servicios públicos y una economía ya debilitada.

Salam regresa a la cuestión de los refugiados sirios

El Primer Ministro reafirma a las Naciones Unidas la necesidad de avanzar en el regreso de los refugiados sirios. Beirut considera que los acontecimientos en Siria ahora permiten abordar esta cuestión en un contexto diferente al de los años de guerra.

El Gobierno del Líbano pide a la comunidad internacional que acompañe los regresos en lugar de centrar su asistencia en el mantenimiento sostenible de los refugiados en el Líbano. Espera que la financiación también pueda apoyar su reasentamiento en sus regiones de origen y contribuir a la reconstrucción de la infraestructura necesaria en Siria.

Salam pone esto en las capacidades limitadas del Líbano. Después de varios años de colapso económico, el Estado tiene recursos limitados para proporcionar servicios esenciales a su propia población. La presencia a largo plazo de una gran población de refugiados Así que, según Beirut, una carga que el país no puede asumir indefinidamente.

Sin embargo, la cuestión sigue enmarcada por los requisitos internacionales relativos a la seguridad y el carácter voluntario de los retornos. Al hacerlo, el Gobierno procura acelerar el proceso y asegurar el apoyo internacional para que sea sostenible.

Palestina y la solución biestatal

El Primer Ministro también dedica parte de su intervención a la cuestión palestina. Reafirmó el apoyo del Líbano al derecho de los palestinos a tener un Estado y una solución política basada en el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas.

Esta posición forma parte de la línea diplomática tradicional de Beirut. El Líbano apoya el establecimiento de un Estado palestino independiente y rechaza toda solución que conduzca al asentamiento final de los refugiados palestinos en su territorio.

La cuestión es particularmente delicada en el Líbano debido a la presencia de campamentos palestinos y de varios cientos de miles de refugiados registrados en los últimos decenios. Por consiguiente, Beirut sigue vinculando el establecimiento de un Estado palestino con la solución de la cuestión de los refugiados de conformidad con las resoluciones internacionales.

Salam también destacó la necesidad de poner fin a las guerras que afectaban a las poblaciones civiles de la región. El Líbano, directamente afectado por las consecuencias de los sucesivos conflictos israelo-palestinos, considera que una solución duradera de la cuestión palestina es una condición de estabilidad regional.

Líbano pide un apoyo internacional concreto

Más allá de las diversas crisis, Nawaf Salam utiliza la tribuna de la ONU para pedir a los socios del Líbano que conviertan su apoyo político en ayuda concreta. Las necesidades se refieren simultáneamente al ejército, la reconstrucción, las instituciones públicas y la recuperación económica.

En particular, el gobierno busca recursos adicionales para el ejército. Su despliegue en todo el país requiere equipo, infraestructura y recursos humanos, cuya financiación sigue siendo difícil en el contexto presupuestario actual.

Otra necesidad importante es la reconstrucción. La destrucción acumulada en el Sur supera las posibilidades inmediatas del Tesoro libanés. Sin financiación externa, el regreso de los residentes y la rehabilitación de las aldeas pueden tardar varios años.

Por consiguiente, el Salam trata de convencer a los asociados internacionales de que el apoyo al Líbano no sólo debe responder a una emergencia humanitaria. Se pretende fortalecer las instituciones estatales para que puedan asumir gradualmente las funciones que ahora están debilitadas por la crisis económica, la guerra y las divisiones políticas.

La soberanía disminuyó en varios frentes

Todo el discurso está estructurado en torno a la misma noción: soberanía. Nawaf Salam se aplica al territorio, armas, instituciones, justicia, fronteras y relaciones del Líbano con poderes extranjeros.

A nivel territorial, presupone la retirada y el control israelíes de todo el país por instituciones libanesas. Militarmente, implica un monopolio estatal de las armas. A nivel institucional, requiere una administración, justicia y un sector financiero capaz de funcionar de acuerdo a normas claras.

En el plano diplomático, finalmente, Salam quiere que el Líbano mantenga relaciones entre el Estado y el Estado con sus vecinos y poderes regionales. Este enfoque ya se había formulado el día anterior en su reunión con Massoud Pezeshkian, cuando pidió la apertura de una nueva etapa en las relaciones con Irán sobre la base de la soberanía, la independencia y la no injerencia.

El Primer Ministro no presenta estos diversos proyectos como concluidos. Varios siguen en la etapa de las decisiones o negociaciones políticas. El ejército todavía no ha ejercido el control de todas las armas en el Líbano, Israel mantiene una presencia y continúa sus operaciones en el territorio, la reconstrucción del Sur sigue siendo incompleta y las reformas económicas aún no se han aplicado plenamente.

Es precisamente en estos archivos que Salam busca apoyo internacional. Su intervención en Nueva York presenta el regreso del Estado como el marco común en el que el gobierno quiere tratar simultáneamente la seguridad, la reconstrucción y la recuperación económica.

El siguiente paso será jugado principalmente en el campo. Beirut tendrá que avanzar en la retirada israelí, fortalecer el despliegue del ejército al sur y aclarar las modalidades del monopolio de armas, mientras que Hezbollah mantiene sus propias condiciones para cualquier cambio en su condición militar. Al mismo tiempo, el Gobierno tendrá que encontrar la financiación necesaria para la reconstrucción y continuar las reformas prometidas a los asociados libaneses e internacionales.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews