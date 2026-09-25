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Nuestra Señora de Qannubin, refugio de los patriarcas

En la roca del valle de Qadisha, el monasterio de Nuestra Señora de Qannoubin fue fundado en el siglo V por Teodosio el Grande. De 1440 a 1823, fue sede del patriarcado maronita. 24 patriarcas lo tuvieron.

Su iglesia alberga un fresco raro de la Coronación de la Virgen, y debajo de ella, una cripta donde se encuentra el cuerpo naturalmente momificado del patriarca Youssef Tyan. 17 patriarcas descansan allí, incluyendo Estephan Doueihy.

El corazón del valle santo de Qadisha, Qannoubine ha sido clasificado en la UNESCO desde 1998, junto al bosque de cedro de Dios.

Qadisha Valley, Líbano

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