Macron defiende la soberanía del Líbano en la ONU

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En la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026 en Nueva York, Emmanuel Macron dedicó una parte sustancial de su último discurso a la ONU como Presidente Francés de la crisis del Oriente Medio. Para el Líbano, su mensaje fue particularmente directo: la destrucción en el Sur y el desplazamiento de personas están vinculados a un ataque contra la soberanía libanesa, mientras que, a su juicio, el desarme de Hezbolá sólo puede lograrse de manera duradera mediante el restablecimiento de la autoridad de un Estado libanés plenamente soberano. Al mismo tiempo, el Presidente francés endureció su discurso hacia Israel, creyendo que la seguridad del Estado hebreo no podía construirse por la violación de la soberanía de sus vecinos.

El pasaje dedicado al Líbano ocupó sólo unos minutos de una intervención mucho mayor. Sin embargo, se centra en la doctrina de que París ha estado defendiendo durante varios meses: el retiro israelí, el restablecimiento de la autoridad del Estado libanés, el monopolio de las armas por instituciones legítimas y la solución política de las cuestiones de seguridad. Macron se negó así a disociar las dos cuestiones que dominan el debate libanés. Condenó la violación de la soberanía del país reafirmando que Hezbolá debe entregar sus armas.

Macrón en la ONU: Líbano vuelve a la soberanía

Emmanuel Macron construyó su pasaje sobre Oriente Medio alrededor de un principio: soberanía estatal. Considera que su respeto por sí solo puede restablecer la paz y la seguridad en la región. El Líbano llegó primero a esta secuencia ante Palestina y la Ribera Occidental. Esta elección dio al caso libanés un lugar político especial en un discurso dedicado en gran medida a la defensa del derecho internacional y el multilateralismo.

El presidente francés se refirió a libaneses desplazados y aldeas en el sur « destruidos uno tras otro ». Esta formulación se refiere directamente a la realidad territorial del conflicto: las localidades del sur del Líbano siguen siendo el centro de operaciones militares, desplazamientos y litigios entre Beirut e Israel. Por lo tanto, Macron no simplemente retrató la crisis como una confrontación entre Israel y Hezbolá. La ha colocado en el contexto más amplio de la soberanía de un Estado y la protección de su pueblo.

Luego vinculó esta soberanía al archivo de armas de Hezbollah. « Sólo un Líbano completamente soberano puede llevar al regreso de armas a Hezbolá », dijo el Jefe de Estado francés. La frase es importante porque establece un orden político. En el razonamiento francés, el desarme del movimiento chií no debe dar lugar a una sustitución duradera del ejército israelí con el Estado libanés. Debe resultar del fortalecimiento de las instituciones libanesas y del restablecimiento de su autoridad en todo el país.

Esta posición no significa que Hezbollah esté libre. Macron pide explícitamente que el movimiento devuelva sus armas. Durante varios meses, París ha considerado que el monopolio de la fuerza debe ser devuelto a instituciones legítimas. Pero el Presidente de Francia coloca este requisito en un marco que también impone obligaciones a Israel. La soberanía libanesa no puede invocarse contra las armas de Hezbolá mientras se ignora cuando se trata de la presencia o operaciones militares israelíes en el Líbano.

Una crítica mucho más directa de la estrategia israelí

Es en este punto que el discurso del 22 de septiembre marca uno de sus pasajes más fuertes. Emmanuel Macron dijo que los que pretenden garantizar la seguridad de Israel violando la soberanía de sus vecinos están cometiendo un « mal error ». Añadió que esa estrategia debilitaba la seguridad israelí a corto y largo plazo. Por consiguiente, la cuestión va más allá del caso libanés: tiene por objeto un concepto regional de seguridad basado en la intervención militar más allá de las fronteras israelíes.

Aplicado en el Líbano, el mensaje es inequívoco. París no considera que las preocupaciones en materia de seguridad israelíes den a Israel un derecho general a intervenir en el territorio libanés. Francia reconoce los desafíos de seguridad que enfrenta Israel, pero discute que su tratamiento puede ser sostenido mediante huelgas, presencia territorial o operaciones que debilitan la autoridad de Beirut.

Esta crítica forma parte de una línea ya formulada por Macron ante la Asamblea General. En julio, durante un viaje a Siria, resumió la posición francesa en dos demandas paralelas: Hezbolá debe devolver armas e Israel debe abandonar el Líbano. También ha propugnado un mecanismo de coordinación para hacer frente a las preocupaciones en materia de seguridad sin utilizar inmediatamente los bombardeos. El discurso de Nueva York se hace cargo de esta arquitectura y le da visibilidad internacional.

Por lo tanto, el razonamiento francés tiene dos partes que responden. The first concerns Hezbollah: no armed organization should be a long-term replace for the Lebanese State. El segundo es Israel: ningún poder vecino debe aprovechar el debilitamiento del Estado libanés para imponer sus propios arreglos de seguridad por la fuerza. En ambos casos, París coloca al Estado libanés en el centro de la solución.

Líbano meridional, punto concreto del discurso francés

La referencia a pueblos destruidos y poblaciones desplazadas da al discurso una dimensión concreta. El Sur no se conoce como una simple línea de enfrentamiento militar. Macron insiste en las consecuencias para los habitantes y en la dificultad de restaurar la vida normal hasta que se restablezca efectivamente la soberanía libanesa.

Esta cuestión es fundamental para Beirut. El regreso sostenible de los desplazados internos depende de las condiciones de seguridad, la reconstrucción de las localidades afectadas y la capacidad del Estado para recuperar el control del territorio. La presencia de fuerzas israelíes, las huelgas y el registro de las armas de Hezbolá siguen entrelazadas. Una solución limitada a uno de estos elementos dejaría intactas otras causas de tensión.

Para París, el ejército libanés debe ser la institución en torno a la cual se organiza esta reanudación de la soberanía. Francia lleva mucho tiempo trabajando para fortalecer las Fuerzas Armadas Libanesas. Esta prioridad ha cobrado mayor importancia con las deliberaciones sobre el futuro del acuerdo internacional en el Sur y la retirada prevista de la FPNUL de 2027.

Unos días antes de su discurso en Nueva York, Macron había recibido en París el presidente libanés Joseph Aoun y el rey Abdullah II de Jordania. Las deliberaciones del 17 de septiembre se centraron específicamente en las necesidades de las Fuerzas Armadas Libanesas, la seguridad en el Sur y las opciones para evitar un vacío después de la FPNUL. Por lo tanto, la secuencia de la ONU no está aislada. Se extiende a la Asamblea General una iniciativa diplomática y militar.

Desarmar a Hezbollah sin debilitar el estado

El punto más delicado sigue siendo el desarme de Hezbollah. Emmanuel Macron no lo evitó ni lo relativizó. Lo describió explícitamente como condición para el restablecimiento de la seguridad en el Líbano y en los países vecinos. Pero su formulación difiere de la lógica de que la presión militar israelí por sí sola sería el medio para lograr este resultado.

La posición francesa se basa en una observación política: pedir al Estado libanés que desarmara a Hezbollah significa dar a ese Estado los medios para ejercer eficazmente su autoridad. Esto significa fortalecer el ejército, las instituciones y los mecanismos de seguridad. París teme que el debilitamiento de las estructuras estatales haga más difícil el desarme y aumente el riesgo de confrontación interna.

Macron había explicado este razonamiento con gran precisión en julio. Advirtió que no se podía pedir la eliminación de las armas de Hezbolá al debilitar a quienes tenían el monopolio legítimo de la fuerza. Incluso había mencionado el riesgo de empujar al país hacia una guerra civil si esta contradicción no se tenía en cuenta. En Nueva York, condensa esta doctrina en la noción de « Líbano soberano completo ».

Esta formulación también es importante para las autoridades libanesas. El presidente Joseph Aoun y el gobierno de Nawaf Salam afirmaron su voluntad de restaurar el monopolio estatal de las armas. La cuestión se refiere ahora al calendario, los medios y las garantías para llevar a cabo este proceso sin causar más enfrentamiento interno y sin dejar al Sur expuesto a la ocupación o las operaciones israelíes permanentes.

Israel directamente afectado por el principio de soberanía

El discurso de Macron no se limitó al Líbano. La secuencia dedicada a Gaza y la Ribera Occidental fortaleció el alcance de sus críticas al gobierno israelí. El Presidente de Francia denunció la falta de una mejora humanitaria real en Gaza y cuestionó la credibilidad internacional de la crisis continua. También atacó la lógica de las operaciones israelíes en la Ribera Occidental.

Macron desafió en particular el uso de la lucha contra Hamás como justificación general de la política en los territorios palestinos. Sus declaraciones en Cisjordania provocaron una reacción muy fuerte de la oficina del Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien los llamó « el absurdo grotesco ». Esta reacción demuestra que la confrontación verbal entre París y el gobierno israelí supera ahora los desacuerdos técnicos.

Para el Líbano, este es un desarrollo importante. La crítica francesa de las operaciones israelíes ya no se formula únicamente en nombre de la estabilidad de la frontera entre el Líbano e Israel. Se inserta en una denuncia más general del uso de la fuerza cuando viola la soberanía de los vecinos de Israel o los derechos de los palestinos. Por lo tanto, Macron busca aplicar el mismo principio a varios teatros regionales.

Al mismo tiempo, el Presidente francés mantiene su compromiso con la seguridad de Israel. Es precisamente en nombre de esta seguridad que desafía la estrategia del gobierno israelí. Su argumento no es que Israel no tenga preocupaciones legítimas de seguridad, sino que la reiterada violación de la soberanía de sus vecinos, dice, produce más inestabilidad y, por lo tanto, más inseguridad.

Gaza y la Ribera Occidental dan importancia regional al discurso

El pasaje dedicado a Gaza fue uno de los más ofensivos del discurso. Macron recordó el reconocimiento del Estado de Palestina anunciado un año antes con varios otros países. Ante la crítica de este reconocimiento como puramente simbólico, revocó el argumento preguntando qué credibilidad mantenía la comunidad internacional si permanecía inactiva en Gaza.

También denunció una paz que, a su juicio, no había permitido que los canales humanitarios fueran reabiertos de manera sostenible. Entonces preguntó si los líderes reunidos en Nueva York deberían seguir contemplando un « show que nos avergüenza a todos ». El tono contrasta con una diplomacia francesa ansioso por mantener públicamente un equilibrio verbal muy estricto entre la seguridad de Israel y la crítica de sus operaciones.

Esta firmeza da más peso al paso sobre el Líbano. Cuando Macron habla de los pueblos destruidos del Sur, esta frase no es un comentario aislado. Pertenece a una secuencia en la que el Presidente francés cuestiona las consecuencias territoriales y humanas de la estrategia israelí en varias zonas vecinas.

Esto no significa que París adopte las posiciones de Hezbollah o abandone sus demandas. Por el contrario, Macron se asocia en el mismo razonamiento al desarme del movimiento y al fin de los ataques israelíes contra la soberanía libanesa. Esta simultaneidad es el núcleo de la posición francesa: el Líbano no debe ser un territorio utilizado por una organización armada autónoma para actuar contra Israel o un espacio en el que Israel pueda intervenir en nombre de su seguridad.

Una doctrina francesa basada en el « derecho mismo para todos »

El hilo del discurso va más allá del Medio Oriente. Emmanuel Macron defendió un orden internacional en el que la soberanía no depende del poder militar de un Estado o sus alianzas. Se opuso a esta concepción a lo que describió como el retorno de la fuerza sin reglas y lógica del poder.

Para París, esta coherencia es también una cuestión de credibilidad diplomática. Francia no puede defender la integridad territorial de Ucrania contra Rusia mientras trata las violaciones de la soberanía en el Medio Oriente de manera diferente. Macron ya había formulado este principio cuando se trasladó a Siria: el derecho internacional no puede cambiar según latitudes y longitudes.

En el caso libanés, esta doctrina conduce a una ecuación exigente. Hezbollah debe abandonar su arsenal autónomo. Israel debe respetar la integridad territorial del Líbano. El ejército libanés debe poder desplegarse. Las instituciones de Beirut deben recuperar el verdadero ejercicio de la soberanía. Por último, un sistema de seguridad debe impedir que la frontera se convierta en un frente permanente.

Este enfoque intenta romper la opción binaria entre los argumentos de seguridad israelíes y hezbolá. París quiere trasladar el centro de gravedad al estado libanés. Sin embargo, ello implica que el Gobierno tiene suficientes recursos militares, políticos y financieros. Esta condición sigue siendo uno de los principales obstáculos a la aplicación de la doctrina francesa.

FPNUL y contexto posterior a 2026

La cuestión de la FPNUL da al discurso una urgencia adicional. El acuerdo internacional en el Sur debe someterse a una transformación importante, con un retiro previsto del 2027 de enero. Para el Líbano, el riesgo es un vacío de seguridad en una zona donde los saldos siguen siendo frágiles.

Por lo tanto, Francia trabaja con el Líbano, Jordania y varios asociados europeos y árabes en soluciones que podrían acompañar al ejército libanés. Entre las deliberaciones figuraban la capacitación, el equipo, la inteligencia, la asistencia y los mecanismos internacionales que podrían tener éxito en determinadas funciones que desempeña actualmente la FPNUL.

El desafío es político y militar. Un nuevo mecanismo no puede ser eficaz si las principales cuestiones de soberanía permanecen abiertas. La retirada israelí, el control de armamentos, el despliegue del ejército libanés y la seguridad del pueblo deben avanzar de manera coordinada. De lo contrario, sustituir una misión internacional por otra arquitectura sólo gestionaría temporalmente los síntomas de la crisis.

Por lo tanto, el discurso de Macron en las Naciones Unidas debe leerse a la luz de ese plazo. Al insistir en un « Líbano soberano completo », el Presidente francés establece menos un eslogan que un objetivo operacional: transferir gradualmente la responsabilidad de seguridad a las instituciones libanesas, al tiempo que obtener garantías externas que permitan que esta transición no se convierta en un nuevo enfrentamiento.

Lo que el discurso cambia, y lo que no regula

Para Beirut, la principal importancia política del discurso radica en que Francia vincula públicamente el desarme de Hezbolá con el respeto de la soberanía libanesa por Israel. Esta articulación permite a las autoridades libanesas defender el monopolio de las armas sin presentar esta política como la ejecución de una demanda israelí. Pone el proceso en una lógica institucional libanesa.

El discurso también refuerza la presión diplomática sobre Israel. Al referirse a las aldeas destruidas, las personas desplazadas y la soberanía libanesa ante la Asamblea General, Macron vuelve a internacionalizar una cuestión que podría reducirse a una relación única de la fuerza militar entre Israel y Hezbolá. París afirma que la frontera y el territorio libaneses están sujetos al derecho internacional y no sólo a la relación de fuerzas.

Pero esta posición francesa no es suficiente para resolver los problemas concretos. El calendario para la retirada israelí, las modalidades para el desarme de Hezbolá, la capacidad del ejército libanés de desplegarse en todas partes, las garantías de seguridad exigidas por Israel y el futuro mecanismo internacional siguen siendo separadas, incluso si están vinculadas.

Por lo tanto, el discurso del 22 de septiembre no proporciona un plan de aplicación detallado. Más bien, establece los principios que Francia quiere ver guía en la siguiente fase. Su interés en el Líbano radica precisamente en la combinación de estos principios: la negativa de una soberanía armada concurrente encarnada por Hezbollah, la negativa de la soberanía libanesa amputada por la intervención israelí, y el apoyo del ejército como institución encargada de recuperar el control del territorio.

En Nueva York, Macron puso al Líbano en una batalla diplomática más amplia sobre el valor del derecho internacional. El siguiente paso será menos en las declaraciones que en la capacidad de París y sus asociados para transformar esta doctrina en mecanismos concretos: apoyo a las Fuerzas Armadas Libanesas, organización de las fuerzas armadas posteriores a la FINUL, reconstrucción del Sur, regreso de las personas desplazadas, retiro israelí y transferencia efectiva de armas a las instituciones estatales. A pocos meses del comienzo de la retirada de la FPNUL, la posición francesa se medirá ahora en esta implementación.