Escuelas públicas: detrás de los grupos, el mapa escolar recrudece silenciosamente el territorio libanés

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Establecimientos para dormir en lugar de cerrarse permanentemente

La reorganización de la educación pública no se limita a una lista de escuelas que abren o cierran sus puertas. Afecta la forma en que el Estado se propone mantener una red escolar que se ha convertido en costosa, muy desigual en diferentes regiones y debilitada por crisis sucesivas. Las medidas examinadas para el año escolar 2026-2027 prevén la consolidación de ciertos establecimientos cuyo número se ha reducido demasiado para justificar su funcionamiento en las presentes condiciones. Sin embargo, el Ministerio de Educación insiste en una distinción importante. Las escuelas de que se trate no serán necesariamente abolidas permanentemente. Su actividad será suspendida o reagrupada, lo que teóricamente dejará la posibilidad de reabrir si el número de alumnos vuelve a aumentar. Este matiz administrativo es esencial. Muestra que las autoridades están tratando de racionalizar el mapa de la escuela sin tomar una desaparición irreversible de los establecimientos, algunos de los cuales ocupan un lugar importante en su aldea o barrio. Sin embargo, para las familias, la diferencia entre suspensión y cierre puede ser bastante teórica cuando la escuela más cercana recibe más alumnos durante varios años. Los niños deben unirse a otra institución. Los maestros pueden ser redistribuidos. El transporte se está convirtiendo en una nueva limitación. El edificio deja de funcionar diariamente. Por lo tanto, una decisión presentada como temporal puede tener efectos duraderos en la vida local.

La lógica económica del agrupamiento es fácil de entender. Mantener una escuela para un número muy reducido de alumnos impone costos fijos. Se necesita un edificio, administración, maestros, personal y gastos de funcionamiento. Cuando hay varios establecimientos cercanos cada uno con personal pequeño, su reagrupación puede ayudar a concentrar los recursos y proporcionar una orientación más coherente. Pero la racionalidad contable no es suficiente para medir las consecuencias de tal decisión. Una escuela pública no es una simple unidad de producción cuya eficiencia se calcula dividiendo los gastos por el número de alumnos. También es un servicio territorial. En algunas aldeas, es una de las últimas instituciones públicas todavía presentes diariamente. Su desaparición, incluso temporal, obliga a las familias a integrar la distancia en sus opciones escolares. Una escuela situada a pocos kilómetros puede parecer cercana en un mapa. Es mucho menos para una familia que no tiene un coche, para un niño muy joven o en un área donde el transporte público es escaso. Los costos ahorrados por el Ministerio pueden reaparecer en el presupuesto familiar. El viaje diario se convierte en un gasto adicional, precisamente cuando el ingreso permanece bajo presión. Por ello, la reorganización de la tarjeta escolar debe examinarse más allá del número de escuelas interesadas. La verdadera pregunta es si la agrupación puede mejorar la educación sin convertir el acceso a la escuela en un problema logístico para las familias más vulnerables.

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La demografía escolar también cuenta las crisis del país

La disminución de la matrícula escolar no es necesariamente una señal de que esta escuela está funcionando mal. Puede ser el resultado de una transformación mucho más amplia del territorio. El Líbano ha experimentado una serie de crisis económicas, sociales y de seguridad durante varios años, que han cambiado los lugares de residencia de las familias. Algunos han dejado su pueblo para acercarse a una piscina de trabajo. Otros han emigrado. El desplazamiento causado por los enfrentamientos también alteró temporalmente o permanentemente la distribución de los alumnos. A esto se añade la evolución demográfica general. Una localidad donde el número de niños está disminuyendo mecánicamente termina teniendo una escuela cuyas capacidades ya no corresponden a la población real. El ministerio entonces enfrenta un dilema. Mantener todas las estructuras preserva la proximidad, pero dispersa los medios. Traerlos juntos puede mejorar el uso de maestros y edificios, pero a veces acelera la disminución de los servicios públicos en zonas ya frágiles. El mapa escolar se convierte así en una fotografía indirecta de las transformaciones del país. Cuando una escuela pierde a sus estudiantes, tienes que preguntarte dónde se fueron y por qué. Una simple decisión administrativa puede ocultar una evolución demográfica mucho más profunda: la emigración de hogares jóvenes, el desplazamiento a ciudades, el empobrecimiento de una región o el cambio en la relación entre la educación pública y privada.

Esta última dimensión es particularmente importante en el Líbano. El sistema educativo se basa históricamente en la coexistencia entre un gran sector privado y la escuela pública. Sin embargo, la crisis económica ha cambiado las capacidades financieras de las familias. Algunos que anteriormente podían soportar los costos de un establecimiento privado tenían que buscar soluciones menos costosas. En otros casos, la emigración y la disminución de la población han reducido ambos sectores. Por consiguiente, la planificación escolar seria debe distinguir entre las tendencias. Cerrar o suspender una escuela porque su población local ha estado disminuyendo durante mucho tiempo no tiene el mismo significado que reagrupar una escuela cuyo número se ha reducido temporalmente después del desplazamiento. La posibilidad de reapertura a que se refieren las autoridades tiene sentido aquí. Mantiene capacidad pública si las familias regresan. El edificio debe mantenerse durante el período de suspensión y la administración debe mantener un registro claro de su estado. Una escuela cerrada « temporalmente » puede deteriorarse rápidamente. El mobiliario desaparece, las edades del equipo y el edificio se puede reasignar. Unos años más tarde, la reapertura se vuelve mucho más cara que el mantenimiento mínimo del sitio. Por lo tanto, el concepto de suspensión realmente protege el futuro sólo si se acompaña de una estrategia patrimonial y de un seguimiento de los acontecimientos demográficos.

El transporte escolar se convierte en el costo oculto de la racionalización

El primer efecto concreto de una agrupación es el desplazamiento. Cuando una escuela deja de acomodar a sus estudiantes, deben unirse a otra escuela. En un entorno urbano denso, esta transferencia a veces puede ser relativamente simple. En una zona rural o montañosa, unos pocos kilómetros son suficientes para cambiar la organización de una familia. Es necesario encontrar un medio de transporte, adaptar los horarios y soportar un gasto diario adicional. El problema es aún más sensible para los niños de la escuela primaria. Para ellos, la proximidad es un elemento de seguridad y autonomía. Una escuela en el pueblo a veces permite que el niño sea acompañado a pie. Una escuela en un pueblo cercano convierte esta ruta en un servicio pagado. Esta dimensión económica es particularmente importante en el contexto social actual. Los propios sindicatos colocan el costo del transporte en el centro de sus demandas. El combustible afecta a conductores, empleados y funcionarios públicos. También pesa mucho sobre las familias que ahora tienen que llevar a sus hijos más lejos. Una racionalización que reduce el gasto del Ministerio puede así pasar parte de la carga a los hogares. Para determinar si una fusión es verdaderamente económica, esta transferencia de costos debe incluirse en la valoración.

La cuestión no se limita al dinero. El tiempo de viaje también afecta la vida escolar. Un niño que debe salir antes y regresar más tarde tiene menos tiempo para trabajar o descansar. El clima y los problemas de tráfico pueden aumentar el ausentismo. Las familias más vulnerables son generalmente las más expuestas, ya que tienen menos alternativas. Por consiguiente, una política de agrupación debe ir acompañada de una verdadera estrategia de transporte escolar. Podría incluir circuitos organizados, apoyo específico o coordinación con los municipios. Sin este sistema, el mapa escolar se puede dibujar según la ubicación de los edificios sin tener en cuenta la capacidad real de los estudiantes para llegar a ellos. Esta cuestión también es crucial para medir la igualdad territorial. Two children can officially have the same right to public education, while facing radically different access conditions. Para uno, la escuela está a unas cuadras. Para el otro, requiere un viaje diario costoso e incierto. Por consiguiente, la agrupación es socialmente aceptable sólo si el Estado garantiza que el desplazamiento adicional no se convierta en un obstáculo para la escolarización. De lo contrario, las economías realizadas en un establecimiento pueden ser pagadas por las familias en forma de transporte, o por el sistema educativo en forma de ausencias y abandonos.

Reagrupamiento también puede mejorar una escuela demasiado pequeña

Sin embargo, la racionalización no debe describirse únicamente como una pérdida. Una escuela con muy pocos alumnos puede enfrentarse a graves dificultades educativas. Los maestros a veces tienen que cubrir varios niveles. El suministro de materiales se hace limitado. Las actividades culturales, deportivas o científicas son más difíciles de organizar. El equipo cuesta un pequeño número de usuarios. En algunas situaciones, un establecimiento más amplio puede ofrecer mejores condiciones. Puede reunir a maestros más especializados, crear clases más equilibradas y tener instalaciones que una pequeña escuela no pueda financiar. Por consiguiente, la agrupación puede mejorar la calidad de la educación siempre que la institución de acogida tenga la capacidad necesaria. Se debe revisar el número de habitaciones, instalaciones sanitarias, laboratorios, instalaciones deportivas y, sobre todo, el número de maestros. Una fusión administrativa de dos escuelas sin fortalecer el sitio de acogida de estudiantes sólo desplazaría las dificultades. Las clases sobrepobladas sustituirían a clases demasiado pequeñas.

La redistribución de maestros es una cuestión central. Una tarjeta escolar racional no sólo puede mover estudiantes. También debe redistribuir los recursos humanos. Algunas escuelas pueden carecer de maestros, mientras que otras tienen maestros que se han convertido en desproporcionados con el número de niños. La reorganización es teóricamente una oportunidad para corregir estos desequilibrios. Pero también puede crear tensiones. Un profesor a largo plazo en una localidad puede tener que hacer un viaje mucho más grande. Su situación es similar a la de las familias: el costo del transporte y la duración del viaje se convierten en elementos de la reforma. Por lo tanto, el éxito de la consolidación depende de la exactitud con que se prepara cada operación. No es suficiente ver que una escuela tiene pocos alumnos. Es necesario determinar dónde serán alojados, cuántos lugares existen, qué maestros serán transferidos y cómo cada uno se moverá. Una política uniforme aplicada a territorios muy diferentes podría producir resultados contradictorios. Una pequeña escuela aislada puede ser indispensable incluso con pocos alumnos, mientras que una pequeña escuela situada a pocos cientos de metros de una escuela mejor equipada se puede agrupar racionalmente. La distancia y la geografía son tan importantes como los números.

Cuando la escuela desaparece, el pueblo pierde más que una clase

El tema se está volviendo aún más profundo en las localidades de afuera. La escolaridad es a menudo uno de los elementos que permiten a una familia joven permanecer en un pueblo. La presencia de un establecimiento reduce los viajes, crea empleos y mantiene la actividad diaria. También participa en la vida colectiva. Los padres se reúnen allí. Vacaciones escolares movilizan a los habitantes. El edificio puede albergar actividades locales. Su cierre cambia gradualmente la relación entre la familia y su territorio. Cuando ya es necesario viajar varios kilómetros para la escuela, luego más para un médico, una administración o un trabajo, la salida a una ciudad más grande se vuelve más racional. Así pues, la desaparición de los servicios puede acelerar el declive demográfico que justificó originalmente su consolidación. Es un círculo difícil de interrumpir. Una localidad está perdiendo gente, por lo que su escuela tiene menos alumnos. La escuela está suspendida, lo que reduce aún más el atractivo de la aldea. Las nuevas familias se van, haciendo cada vez menos probable la reapertura.

Este mecanismo obliga a la tarjeta escolar a colocarse en una política de planificación espacial. Por supuesto, el Ministerio de Educación no puede mantener indefinidamente a todas las instituciones para compensar la ausencia de otras políticas públicas. Pero la decisión de reagrupar una escuela debe coordinarse con los municipios y las administraciones interesadas. Se espera que algunas localidades se desarrollen. Otros están experimentando un descenso sostenido. Algunos de ellos acogen a poblaciones desplazadas o pueden ver a las personas que regresan después de un período de conflicto. Una tarjeta escolar que sólo mira el año actual puede ser obsoleta muy rápidamente. Por consiguiente, la fuerza de trabajo actual debe combinarse con proyecciones demográficas y territoriales. La posibilidad de reapertura anunciada por las autoridades es una precaución útil, pero debe ir acompañada de criterios públicos. ¿De cuántos estudiantes pueden reabrir una institución? ¿Cuánto tiempo se mantendrá su estado de suspensión? ¿Quién evalúa la demanda local? ¿Cómo se conserva el edificio? Sin respuestas precisas, la temporalidad puede convertirse en una fórmula administrativa para evitar la palabra « closure » sin ofrecer una perspectiva real de retorno.

Una reforma necesaria siempre que se publiquen sus criterios

La reorganización del mapa escolar se puede defender en argumentos sólidos. Un sistema público debilitado no puede dispersar sus recursos sin examinar su eficacia. Los edificios casi vacíos mientras que otras escuelas carecen de maestros o equipos son un uso indebido de los recursos disponibles. Pero la legitimidad de la reforma depende de la transparencia de los criterios. Las familias deben ser capaces de entender por qué su escuela está preocupada. ¿Es el número de estudiantes el único factor? ¿Se tiene en cuenta la distancia a la instalación anfitriona? ¿Hay un umbral mínimo? ¿Los rendimientos educativos juegan un papel? ¿Está implicada la condición del edificio? ¿La decisión se revisa anualmente? Cuanto más claras sean las reglas, menos la agrupación puede interpretarse como una decisión arbitraria o como resultado de una relación de poder local. Esta transparencia es particularmente importante en un sistema político donde la distribución territorial de los servicios puede tomar rápidamente una dimensión comunitaria o partidista.

El mismo requisito se aplica a los resultados. Debería supervisarse una escuela consolidada. Es necesario medir la tasa de asistencia de antiguos estudiantes, posibles abandonos, tiempo de viaje, evolución de clases y resultados educativos. Una economía presupuestaria no es un éxito si conduce a un aumento del abandono escolar. Por el contrario, una agrupación que mejora las condiciones de aprendizaje y garantiza el transporte puede ser una reforma útil. Así pues, el departamento tiene la oportunidad de transformar una medida defensiva, impuesta por la debilidad de los recursos y la reducción de cierto personal, en un verdadero ejercicio de planificación. Pero esta ambición implica no considerar las escuelas como puntos intercambiables en un mapa. Cada establecimiento pertenece a un territorio, una población y una historia local. El reto es simplificar la red sin acelerar la desertificación en las regiones más frágiles. Detrás de la formulación administrativa de « agrupamiento » hay una pregunta mucho más amplia: hasta qué punto el Estado puede concentrar sus servicios para ahorrar recursos sin hacer más difícil su acceso precisamente a los ciudadanos que dependen más de las escuelas públicas.

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