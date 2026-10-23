Explosivos Dahr al-Baidar: detrás de las escenas de un compromiso que impidió que el gobierno rompiera

The explosives seized in Dahr al-Baydar and Al-Qasr caused a major crisis in the Lebanese Government. Las consultas entre Joseph Aoun, Nabih Berri y Nawaf Salam permitieron su remisión al Consejo de Justicia. A pesar de este compromiso, los Ministros de las Fuerzas Libanesas abandonaron la reunión. Las diferencias persisten sobre el monopolio de armas, las responsabilidades judiciales y las relaciones entre Hezbollah y las instituciones estatales libanesas.

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Dos incautaciones de explosivos causando una crisis política

The seizures of explosives carried out on 5 and 9 October 2026 in Dahr al-Baidar and in the al-Qasr region caused a crisis that quickly exceeded the judicial framework. El caso puso al gobierno de Nawaf Salam ante una cuestión delicada: ¿debería confiarse el caso al Consejo de Justicia, a riesgo de provocar un enfrentamiento político con Hezbollah? El Ministro de Justicia, Adel Nassar, defendió esta opción debido a las posibles consecuencias del transporte de materiales explosivos sobre seguridad nacional. Hezbollah, por su parte, desafió un enfoque que podría convertir un caso de transporte de armas en confrontación directa con el Estado.

La situación era importante. El MP Hassan Fadllallah había reconocido que los explosivos pertenecían a Hezbollah, afirmando que estaban destinados a sus actividades de resistencia. Esta declaración dio una dimensión política adicional a la investigación. Sin embargo, no aborda la cuestión de la legalidad del transporte, la cuestión de las responsabilidades individuales o el destino preciso de los materiales incautados. These issues were still subject to judicial investigation. Para los opositores de Hezbollah, este reconocimiento reforzó la necesidad de un procedimiento ante el Consejo de Justicia. Para los opositores de esta remisión, por el contrario, corría el riesgo de convertir un procedimiento penal en un enfrentamiento institucional.

El expediente se incluyó en el séptimo tema del programa del Consejo de Ministros el jueves 22 de octubre. La solicitud del Departamento de Justicia se refería a los explosivos incautados en ambos lugares, pero también a cualquier persona cuyas investigaciones establecerían un vínculo directo o indirecto con la materia. Esta formulación podría ampliar el alcance de las investigaciones. Explicó parte de las tensiones que precedieron a la reunión del gobierno.

Nabih Berri en el centro de las consultas

Las horas previas al Consejo de Ministros estuvieron marcadas por una serie de consultas entre los principales funcionarios del Estado. El Presidente del Parlamento, Nabih Berri, desempeñó un papel central en la búsqueda de un compromiso. Sus conversaciones con el Presidente Joseph Aoun y el Primer Ministro Nawaf Salam tenían por objeto impedir que se votara sobre el despido del tribunal causando un colapso en el gobierno. The President of Parliament defended a solution allowing further investigations without immediately taking a decision on the competent court.

La posición de Hezbolá fue una de las principales dificultades. According to the political information reported on these consultations, the party had indicated through intermediaries that an immediate referral to the Council of Justice would be considered a particularly hostile decision. Teme las consecuencias políticas y de seguridad de un procedimiento que pueda situar sus actividades militares en el centro de una investigación sobre la seguridad del Estado. Los mensajes también pusieron de relieve los riesgos de un enfrentamiento interno en un contexto marcado por tensiones militares con Israel.

Las consultas no se limitaron a Hezbollah y a los líderes institucionales. Joseph Aoun también recibió al presidente de Kataëb, Sami Gemayel, antes de la reunión del gobierno. Esta reunión fue parte de los esfuerzos por ampliar el apoyo a una solución de transacción. La información disponible indica que los intercambios han ayudado a preparar el terreno político. Sin embargo, no permiten que los debates privados se restablezcan palabra por palabra o dan a Sami Gemayel un compromiso específico que no habría sido hecho público.

La fórmula finalmente adoptada se basó en un principio: revisar la solicitud del Ministro de Justicia, pero posponer la decisión hasta que concluyeron las investigaciones. This mechanism avoided an immediate vote while officially maintaining the possibility of a subsequent referral to the Justice Council. Así, ofreció una salida para los responsables que rechazaron un enfrentamiento gubernamental. Por otra parte, no satisface sin demora a quienes exigen una decisión judicial.

Joseph Aoun y Nawaf Salam enfrentando el riesgo de ruptura

El Presidente Joseph Aoun ayudó a establecer un clima propicio para el compromiso. Al comienzo de la reunión gubernamental, el orador encomia los esfuerzos de los servicios de seguridad en la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas, el contrabando de armas y la delincuencia. También destacó la importancia de preservar las instituciones militares a pesar de las dificultades económicas. Su intervención incluyó un homenaje especial a Nabih Berri, en particular por su posición como línea roja que no debía cruzarse.

Esta declaración fue políticamente pertinente en el contexto de la reunión. Reconoció la función del Presidente del Parlamento en la reducción de los esfuerzos y recordó la necesidad de preservar la paz civil. Joseph Aoun también advirtió contra las consecuencias de la ampliación de los conflictos regionales. El orador exhorta a los dirigentes políticos a que actúen con cautela para evitar que las tensiones externas causen una nueva crisis en el Líbano.

Nawaf Salam adoptó un enfoque diferente en su intervención sobre el fondo del caso. El Primer Ministro reafirmó que el monopolio de armas pertenece al Estado y que las decisiones sobre la guerra y la paz son exclusivamente constitucionales. Recordó las disposiciones del Acuerdo de Taif, la resolución 1701 del Consejo de Seguridad y los compromisos contenidos en la declaración de cesación de las hostilidades de noviembre de 2024. También afirmó que los órganos legalmente autorizados para llevar armas incluían al ejército, las fuerzas de seguridad interna, la seguridad general, la seguridad del Estado, las aduanas y la policía municipal.

El Primer Ministro destacó las consecuencias del transporte y almacenamiento de armas fuera de las estructuras autorizadas. Según él, esas actividades violan las normas aplicables y pueden amenazar la seguridad de los ciudadanos. Pidió a Hezbolá que respetara los principios enunciados anteriormente por Hezbolá. This intervention confirmed that the Government was not giving up its position on the arms monopoly, even if the decision on the Justice Council was postponed.

Fuerzas libanesas abandonan la reunión

El debate del Gobierno llevó finalmente a una ruptura con los ministros de las Fuerzas Libanesas. They called for the immediate referral of the case to the Justice Council. Consideraron que la gravedad de los hechos y la información ya disponible justificaban una decisión rápida. In particular, Minister Joe Issa el-Khoury recalled that certain cases had been referred to that court shortly after they occurred. Considera que esperar nuevas investigaciones no es motivo suficiente para aplazar la decisión.

Los Ministros de las Fuerzas Libanesas presentaron precedentes judiciales para apoyar sus argumentos. Su posición es que la orden de expulsión no requiere necesariamente la conclusión de todas las investigaciones. They also believed that the recognition of Hizbullah as an explosive made the case enough clear to warrant government intervention. Esta interpretación fue impugnada por los partidarios del aplazamiento, quienes invocaron la necesidad de aclarar las responsabilidades antes de cambiar el marco jurídico del caso.

La retirada de los ministros fue el principal incidente político en la reunión. Nawaf Salam criticó este enfoque, que presentó como una lógica de subasta política. La reacción del Primer Ministro ilustra la tensión entre la necesidad de mantener la cohesión del gobierno y las demandas de algunos de sus socios. Las Fuerzas Libanesas decidieron demostrar públicamente su desacuerdo, sin obtener el voto que exigieron.

Sin embargo, un detalle distingue esta secuencia de una ruptura completa entre los entrenamientos en cuestión. Adel Nassar, Ministro de Justicia y autor de la solicitud de remisión, permaneció en la reunión. Por consiguiente, no sigue la retirada de los ministros de las Fuerzas Libanesas. Esta decisión permitió seguir examinando el caso en el marco gubernamental. No implicaba el abandono de su solicitud, ya que el ministro mantenía su intención de volver al asunto.

Por qué el Consejo de Justicia estaba cristalizando las tensiones

El desacuerdo se refería a una decisión con importantes consecuencias institucionales. El Consejo de Justicia tiene jurisdicción sobre algunos casos graves que afectan, entre otras cosas, a la seguridad del Estado. Su remisión requiere una decisión del Consejo de Ministros. The explosives case was already in judicial proceedings, but Adel Nassar wanted to give him another dimension by asking for his referral to that court.

Los defensores de la remisión consideraron que la naturaleza de los materiales transportados, las circunstancias de su movimiento y los posibles riesgos para la población justificaban este procedimiento. Consideraron que la investigación debía determinar el origen de los explosivos, las personas que organizaron su transporte, su destino y las condiciones en que se habían introducido o desplazado al territorio libanés. El reconocimiento de su pertenencia a Hezbollah no fue suficiente, según este enfoque, para responder a todas estas preguntas.

Los oponentes del despido inmediato presentaron otra lectura. Consideraron que una decisión adoptada antes de concluir las investigaciones podría tener un efecto político desproporcionado. Algunos cuestionaron también la existencia, en esta etapa, de condiciones que justificaban la transferencia del caso al Consejo de Justicia. Así pues, la cuestión de si la mera posesión o transporte de explosivos está comprendida por los delitos en cuestión forma parte del debate.

Esta discrepancia explicó por qué la elección del tribunal se había vuelto tan sensible como la propia investigación. The referral would have been a major government decision in a context where the arms monopoly was already the subject of deep desacuerdoment. The postponement avoided this immediate decision, but did not address any of the legal issues raised.

Decisión de posponer, sin abandonar las investigaciones

Tras unas cuatro horas de debate, el Consejo de Ministros aprobó una fórmula para seguir investigando antes de decidir la remisión al Consejo de Justicia. Por lo tanto, la decisión no constituye un rechazo definitivo de la solicitud de Adel Nassar ni una validación de la posición de Hezbolá. Mantuvo el caso abierto y pospuso la elección de jurisdicción.

Esta solución permitió a los ministros cercanos a Hezbollah permanecer en el gobierno y evitar la confrontación directa durante la reunión. También permitió al Primer Ministro mantener sus declaraciones sobre el monopolio de armas sin causar inmediatamente una crisis institucional importante. Por otra parte, la retirada de los Ministros de las Fuerzas Libanesas demostró que el compromiso no era unánime.

Las consecuencias del aplazamiento dependerán de los resultados de las investigaciones y de la forma en que el gobierno se ocupará de una posible nueva solicitud de remisión. In particular, investigators will need to clarify the circumstances of the two seizures, the individual responsibilities and the offences that may be detained. La cuestión de la jurisdicción puede remitirse al Consejo de Ministros.

La crisis del 22 de octubre revela así los límites del compromiso alcanzado. Los líderes políticos han evitado una ruptura inmediata, pero sus desacuerdos permanecen en el lugar de las armas de Hezbollah, los poderes del Estado y los medios judiciales para hacer cumplir las decisiones del gobierno. Así pues, el caso de los explosivos sigue siendo un caso penal en curso y un tema de enfrentamiento político.