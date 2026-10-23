¿Está Hezbollah sacrificando a los que dice proteger?

En esta tribuna, Bernard Jabre cuestiona las consecuencias de los continuos brazos de Hizbullah sobre las poblaciones chiítas del sur del Líbano. Entre las huelgas israelíes, la destrucción reiterada, el desplazamiento y el riesgo de desarraigo, defiende el monopolio militar del Estado libanés como condición esencial para el restablecimiento duradero de la soberanía nacional.

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Llega un momento en que la política deja de ser una cuestión de ideología para convertirse en una mera cuestión aritmética.

Hoy el problema de las armas de Hezbolá ha llegado a este punto.

Hezbollah armas autónomas + capacidad para atacar Israel = amenaza permanente percibida por Israel.

Amenaza permanente + incapacidad del Estado libanés para garantizar su desaparición = intervención militar israelí.

Intervención reiterada + asentamiento militar de Hezbollah en áreas predominantemente chiitas = destrucción reiterada de estas áreas.

Destrucción + desplazamiento + incapacidad para reconstruir + falta de seguridad = desarraigo gradual de la población.

Ese es el problema.

Ni siquiera se trata de saber quién ama a Israel, que lo odia, que todavía cree en la « resistencia » o que ya no cree en ella. Se trata de entender la mecánica.

A + B = C

Tomemos los hechos fríos.

A. Israel considera el arsenal autónomo de Hezbollah en su frontera como una amenaza estratégica.

B. Hezbollah se niega a entregar todo este arsenal al Estado libanés hasta que se cumplan las condiciones que impone.

Así que C: Israel mantiene un motivo estratégico para continuar sus operaciones militares en el Líbano.

Esto obviamente no significa que Israel adquiera un derecho ilimitado a bombardear el Líbano.

Ambas preguntas deben estar estrictamente separadas. Hezbollah es responsable de decidir mantener sus armas y posiblemente realizar operaciones militares independientemente del Estado. Israel tiene plena responsabilidad jurídica y moral por las operaciones que decide llevar a cabo, sus objetivos, su proporcionalidad y la protección de los civiles.

Pero desde un punto de vista estratégico, el resultado para el Líbano es el mismo: mientras la causa militar permanezca, el riesgo de guerra permanece. Desafortunadamente, la misma gente paga el precio.

Los acontecimientos recientes dan una ilustración terrible. Cientos de miles de civiles del Sur han sido desplazados, comunidades han sido evacuadas y destruidas, y la presencia militar israelí en posiciones en el Líbano se encuentra en una situación de enfrentamiento.

¿Quién vive principalmente en estas áreas? Los chiitas libaneses. Aquí es donde está la trágica paradoja.

Un arma supuestamente para proteger a una población termina exponiendo

Hezbollah ha afirmado históricamente que sus armas protegen al Líbano, en particular al Sur, contra Israel. Pero una doctrina militar debe ser juzgada sobre su resultado.

Si una estrategia sostenible produce un territorio más expuesto o ocupado, aldeas más destruidas, más viviendas perdidas, más desplazadas, más muertas, menos actividad económica, menos agricultura y menos oportunidades de retorno, entonces una pregunta se vuelve inevitable:

¿En qué momento el instrumento protector se convierte en un factor de riesgo para aquellos a quienes pretende proteger?

Esta no es una cuestión teológica. Esto ya no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de resultado.

El círculo vicioso

Los actuales mecánicos son particularmente peligrosos porque son automantenimiento.

Hezbolá dice: « No voy a devolver mis armas porque Israel ocupa parte del Líbano. »

Israel respondió: « No me retiro completamente porque Hezbolá conserva sus armas y sus capacidades militares. »

ocupación → mantenimiento de armas → mantenimiento de amenazas → huelgas → ocupación → justificación para el mantenimiento de armas

El círculo es perfecto. Y mientras todo el mundo justifica su comportamiento por el otro, ni Tel Aviv ni Teherán se destruye gradualmente. Es el sur del Líbano.

La resolución 1701 establece una clara comprensión de las dos dimensiones del problema: tiene por objeto prevenir la reanudación de las hostilidades, restablecer la autoridad del Estado libanés y garantizar el respeto de la soberanía y la integridad territorial del Líbano.

Pero ahora hay una tercera variable: el estado libanés

Está cambiando toda la ecuación.

La pregunta ya no es: ¿Hezbolá o Israel? Debe convertirse en: Hezbollah o estado libanés?

Porque si Hezbollah entrega gradualmente sus armas al Estado y al ejército libanés ejerce efectivamente el monopolio de la fuerza sobre todo el territorio, la situación cambia radicalmente.

monopolio militar estatal + control efectivo del territorio + ausencia de ataques del Líbano = desaparición gradual de la justificación de seguridad israelí

Israel debe entonces retirarse del territorio libanés y respetar la soberanía libanesa. Y si continúa sus ataques sin una amenaza militar del Líbano, la responsabilidad política e internacional será mucho más clara y exclusivamente israelí.

Es precisamente por eso que el monopolio de armas del Estado es un arma diplomática infinitamente más poderosa de lo que se cree.

La resolución 1701 ya se basa en esta lógica: no hay armas ni autoridad en el Líbano que no sean las del Estado, en paralelo con el respeto de la Línea Azul, la soberanía libanesa y las obligaciones impuestas a las partes.

Esta es la única ecuación que podría romper el círculo.

El peligro real es demográfico

Finalmente, hay una dimensión de la que hablamos demasiado poco. Una comunidad no desaparece necesariamente porque es exterminada físicamente. Puede desaparecer gradualmente de un territorio porque sus habitantes ya no pueden vivir allí.

Imagina diez o quince años más de ciclos idénticos: guerra, destrucción, cesación del fuego, reconstrucción parcial, nueva guerra, nueva evacuación.

¿Qué hará una familia de Bint Jbeil, Khiam, Nabatiyé o una aldea fronteriza después de reconstruir su casa dos o tres veces? ¿Qué hará el joven graduado? ¿Qué hará el agricultor si la tierra se vuelve inaccesible? ¿Qué harán los padres que ya no quieren criar a sus hijos bajo drones y bombardeos?

Se irán. Primero a otras partes del Líbano. Entonces, para aquellos que pueden, en el extranjero.

Por lo tanto, el peligro final no es sólo militar. Es territorial, económico y demográfico.

Una región que se transforma continuamente en un campo de batalla eventualmente pierde a sus habitantes. Así pues, la persistencia de una estrategia militar supuestamente para defender la comunidad chiíta podría, paradójicamente, convertirse en una de las mayores amenazas a sus raíces históricas en el sur del Líbano y en la Bekaa.

La resistencia debe cambiar hoy

Resistir hoy no debería significar retener los misiles indefinidamente. Resistir debería significar quedarse en su tierra.

Reconstruir Nabatiyah. Cultivar el Sur. Trae a las familias. Crear negocios. Construir escuelas. Asegúrese de que los niños puedan vivir en Khiam, Bint Jbeil o Tyre sin tener que ir a cada nueva guerra.

Y sobre todo, reconstruir un Estado lo suficientemente fuerte como para que ningún poder extranjero — Israel, Irán o cualquier otro— pueda decidir la guerra y la paz en lugar de los libaneses.

Por lo tanto, Hezbollah debe responder a una pregunta mucho más seria que si puede conservar sus armas.

¿Para qué son estas armas si, al querer preservarlas, terminamos perdiendo la tierra y los hombres que se suponía que debían proteger?

Porque la aritmética se hace implacable:

ningún monopolio estatal de las armas = soberanía incompleta

soberanía incompleta = posible enfrentamiento permanente

enfrentamiento permanente = destrucción reiterada

destrucción reiterada = desplazamiento sostenible

desplazamiento sostenible = desarraigo

La elección histórica que se presenta a Hezbollah quizás ya no está entre la resistencia y la rendición. Se trata de dos conceptos radicalmente diferentes de resistencia: preservar sus armas, a riesgo de perder gradualmente su territorio humano; o entregar armas al Estado para salvar la tierra, reconstruir las aldeas y permitir que los chiítas del Líbano sigan viviendo allí.

Un arma nunca es un fin en sí misma. Sólo tiene sentido si protege a una población.

Cuando su conservación termina contribuyendo a la destrucción de esta población, el valor ya no es necesariamente para mantenerla.

El coraje puede ser para devolverlo.

Bernard Jabre

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