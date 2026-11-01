Fakhreddine II: El Emir Druze hospedado por los Medici en Florencia

Fakhreddine II: El Emir Druze recibido por los Medici en Florencia En 1613, impulsado por los otomanos, el fundador del Líbano moderno encontró refugio en la corte de Toscana, antes de regresar a la regla..

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Fakhreddine II: El emir druso recibido por los Medici en Florencia

En 1613, impulsado por los otomanos, el fundador del Líbano moderno encontró refugio en la corte de Toscana, antes de regresar a gobernar su país.

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