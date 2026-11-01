En un Líbano golpeado por la crisis y las tensiones en el Sur, la veneración de los santos sigue siendo un refugio y un vínculo de identidad. De Saint Charbel a Hardini, Nehmé o Saint Barbe, peregrinaciones, ritos e iniciativas educativas reúnen a cristianos y musulmanes, tanto en el país como en la diáspora en 2026.

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En el Líbano, país caracterizado por una profunda diversidad denominacional y desafíos persistentes, los santos representan mucho más que un patrimonio religioso; Representan un pilar de identidad que une a las comunidades, especialmente a los cristianos maronitas, en un contexto de crisis económicas y de seguridad. A principios de 2026, mientras el país navegaba entre la inflación se estabilizaba alrededor del 50% según los últimos informes del Fondo Monetario Internacional publicados en diciembre de 2025 y las tensiones fronterizas en el sur con Israel, exacerbadas por incidentes recurrentes como el ataque de un tanque Merkava a una posición de la FPNUL cerca de Kafer Shuba el 17 de enero de 2026, la veneración de los santos ofreció un refugio espiritual. Estas figuras, a menudo de la tradición maronita, se celebran a través de peregrinaciones masivas y ceremonias que trascienden los clavages, atrayendo incluso fieles de otras denominaciones. El patriarcado maronita, bajo la dirección del cardenal Béchara Boutros Rai, destacó recientemente en una misa conmemorativa en Annaya el 24 de diciembre de 2025 la importancia de estos santos como símbolos de resiliencia, recordando que más de un millón de peregrinos visitaron los lugares sagrados en 2025 a pesar de las restricciones relacionadas con cortes de poder y escasez de combustible. Esta devoción, arraigada en siglos de historia, se adapta a las realidades actuales, con procesiones virtuales a través de redes sociales que conectan la diáspora libanesa, estimada en 15 millones de individuos a santuarios ancestrales.

Los santos del Líbano, principalmente de la Iglesia maronita, ilustran una espiritualidad ascética y misionera que ha moldeado la identidad cristiana del país desde los primeros siglos. Su veneración, intensificada por milagros reportados y beatificaciones recientes, fortalece el tejido social en un Líbano donde los cristianos representan alrededor del 30% de la población según las estimaciones del Ministerio del Interior en 2025. En un paisaje político estructurado por el confesionalismo desde el Acuerdo de Taif en 1989, estas figuras sagradas promueven un diálogo intercomunal discreto, como lo demuestra la participación de musulmanes en peregrinaciones a Annaya para invocar la protección de San Charbel durante la epidemia residual VOCID-19 en 2025.

Las figuras emblemáticas: De los apóstoles a los ermitaños maronitas

Entre los santos venerados en el Líbano, algunos se remontan a orígenes apostólicos, vinculando el país directamente con el Evangelio. San Bartolomé, uno de los doce apóstoles de Jesús, conocido como Natanael en el Evangelio de Juan, se describe como un hombre sin engaño. Originalmente de Caná en Galilea, predicó en la antigua Fenicia, especialmente en Berite, la actual Beirut, según tradiciones eclesiásticas bizantinas y orientales. Esta ciudad, un centro comercial romano con una población cosmopolita de decenas de miles en el primer siglo, ofreció terreno fértil para la evangelización. Bartolomé habría establecido una de las primeras comunidades cristianas, predicando a los fenicios helenizados, griegos y romanos. Fuentes antiguas mencionan sus misiones en Phoenicia, incluyendo Sidon y Tiro, donde habría convertido seguidores de deidades locales como Astarté y Baal. Asociado con viajes a Arabia Saudita, India y Armenia, sufrió el martirio en Armenia, que había sido despellejado vivo después de la conversión del rey Polymios. En el Líbano, las peregrinaciones honran su papel en la difusión del cristianismo en el Levante, celebrado el 24 de agosto.

Del mismo modo, san Pablo, apóstol de los gentiles, señala a Sidón en su viaje a Roma como prisionero, como se indica en los Hechos de los Apóstoles (27:1-3). Escortado por el centurión del Julio, aterrizó en Sidón, donde « amigos » – indicando una comunidad cristiana establecida – le proporcionó atención. Esta estancia, alrededor del 59-60 dC, destaca la hospitalidad eclesial en un puerto estratégico, ampliado bajo Herodes el Grande y facilitando el comercio de vino, aceite y telas. Pablo había visitado anteriormente Tiro (Hechos 21:3-7), exhortando discípulos durante siete días. Estos puertos fenicios, centros cosmopolitas bajo el dominio romano desde 64 a.C., sirven como puentes para la expansión del Evangelio. Arqueológicamente, Sidón revela los restos del primer siglo: puertos, necrópolis, teatros romanos, con mosaicos cristianos del siglo IV y ánfora marcada d Los maronitas reclaman continuidad apostólica a través de estos puertos, con menciones en los consejos de Nicea (325) y Chalcedon.

La tradición maronita es encarnada por ermitaños como San Carlos, nacido Youssef Anton Makhlouf el 8 de mayo de 1828 en Bekaa Kafra. Hijo de Antoun Zaarour Makhlouf y Birgitta Chidiac, es un niño en una cueva para orar, siguiendo a sus tíos ermitaños en el monasterio de San Antonio Qozhaya cerca del valle de Qadisha. A los 23 años, en 1851, entró en el monasterio de Notre-Dame de Mayfouq, luego en Saint-Maron d’Annaya en 1852. Pronunciando sus votos en 1853 como Charbel, fue ordenado sacerdote en 1859. En 1875 se convirtió en ermitaño a San Pedro y Pablo cerca de Annaya, llevando un ascetismo riguroso hasta su muerte el 24 de diciembre de 1898. De su muerte, fenómenos extraordinarios rodean su cuerpo: exudación persistente de sangre, luces alrededor de su tumba. Exhumado 45 días después, su cuerpo intacto fue colocado en un ataúd en la capilla, continuando extruyendo un líquido. Los milagros atraen a cristianos y musulmanes. Beatificado en 1965 por Pablo VI, canonizado en 1977, se celebra los días 24 de julio y 24 de diciembre en el Líbano. Jefe del Líbano, simboliza la unidad espiritual.

Otra figura fue Nimatullah Kassab Al-Hardini, nacido en 1808 en Hardine, de una familia de seis hijos. Su padre Girgis Kassab y su madre Mariam Raad influyen en su vocación. Hardine, un pueblo con treinta iglesias, nutre su espiritualidad. A los 20 años, en 1828 se unió a la Orden del Líbano maronita en el monasterio de San Antonio en Qozhaya, adoptando el nombre Nimatullah. Después del noviciado, estudió en Saint-Cyprien y Sainte-Justine en Kfifane, destacando en unión de manuscritos. Ordenado sacerdote en 1835, se convirtió en director del escolástico y profesor de teología moral. En Bhersaf, fundó el « Escuela bajo roble », enseñando gratis. Durante las guerras de 1840 y 1845, adoptó el lema « El sabio es el que salva su alma », fundando dieciséis altares a la Virgen María. Nombrado asistente general en 1845, envió monjes al colegio jesuita de Ghazir, precursor de la Universidad de San José. Entre sus estudiantes: Charbel Makhlouf. Murió de neumonía el 14 de diciembre de 1858 en Kfifane. Beatificado en 1998, canonizado en 2004 por Juan Pablo II, sus restos se encuentran en un ataúd de cedro en Kfifane.

Saint Estephan Nehmé, nacido el 8 de marzo de 1889 en Lehfed, Caza de Jbeil, de una gran familia. A los 16 años, en 1905, entró en el monasterio de Kfifane, adoptando el nombre Estefan. Vivió doce años en Notre-Dame de Mayfouq, diez en Notre-Dame du Secours en Jbeil, tres en Saint-Antoine de Houb. Además de la oración, practica artesanía, trabajo de campo y carpintería. Nombrado maestro de campos, maneja la tierra de los monasterios. Su ejemplo se manifestó durante la Primera Guerra Mundial y la Gran Hambruna Otomana, causando 200.000 muertes en el Monte Líbano. Murió el 30 de agosto de 1938 a las 49 en Kfifane. En 1951, su cuerpo intacto fue descubierto y expuesto en un ataúd de vidrio en Kfifane, junto a Saint Hardini. Los milagros reconocidos en la década de 1960 llevaron a su beatificación el 27 de junio de 2010 en el monasterio de San Ciprien y San Justino en Batrun, presidido por el cardenal Nasrallah Sfeir.

Saint Barbe, según la leyenda, nació en Nicomedia, hija de una satrap llamada Dioscuri que lo encerró en una torre. Convertida en Cristianismo, rechazó un matrimonio pagano, causando la furia de su padre. Martyrized around 235, it is invoked against the dangers of fire and lightning. En el Líbano, su festival el 4 de diciembre está marcado por tradiciones culinarias como la preparación del trigo dulce hervido, que simboliza la protección y la fertilidad.

El significado para el Líbano: Anclaje de identidad en el tormento

Para los libaneses, estos santos encarnan una identidad cristiana resiliente a las vicisitudes históricas y presentes. En un país donde la deuda pública supera el 150 por ciento del PIB según el Banco Mundial en 2025, y donde la emigración cristiana ha aumentado un 25% desde 2020 después de la ONU, ofrecen un símbolo de perseverancia. San Charbel, en particular, es percibido como un protector nacional, unificando más allá de las confesiones; los musulmanes visitan Annaya para los votos curativos, como en los picos de VOCID-19 en 2025 donde las oraciones colectivas aumentaron un 30%. El Cardenal Rai, en un discurso en Bkerké el 15 de enero de 2026, dijo que « los santos nos recuerdan nuestras raíces en una tierra de fe, frente a los desafíos económicos que han visto el libro libanés depreciar en un 95% desde 2019 ». Esta veneración fortalece la cohesión comunitaria, especialmente entre los maronitas que componen la mayoría de los cristianos, con alrededor de 1,5 millones de fieles en 2025 según el censo eclesiástico.

Los santos también simbolizan la resistencia cultural. En el contexto de las tensiones regionales, con la prórroga de la misión de la FPNUL hasta agosto de 2026 decidida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en diciembre de 2025, e incidentes como los ataques aéreos israelíes que mataron a dos civiles en el sur el 16 de enero de 2026, los fieles invocan estas cifras para la paz. Nimatullah Al-Hardini, educador durante las guerras civiles del siglo XIX, hoy inspira iniciativas educativas gratuitas en las aldeas del norte, donde las escuelas llevan su nombre y dan la bienvenida a los niños de todas las religiones en medio de los cortes de electricidad alcanzando 20 horas al día.

San Estefan Nehmé, con su participación manual durante la hambruna otomana, hace eco de la actual crisis alimentaria, donde el 40% de la población vive por debajo del umbral de pobreza según el Programa Mundial de Alimentos en 2025. Sus santuarios en Kfifane atraen a los agricultores buscando bendiciones para los cultivos, como en el verano de 2025 sequía que redujo la producción agrícola en un 20% en Bekaa.

San Barbo, protector contra las calamidades, se invoca durante explosiones o incendios, recordando la explosión del puerto de Beirut en 2020 que mató a 218 personas; capillas dedicadas a él vieron un aumento de la afluencia en 2025, con ofrendas para la seguridad familiar.

Los apóstoles como san Pablo y san Bartolomé recuerdan las raíces bíblicas del Líbano, promoviendo un turismo espiritual que apoye la economía local. Las excavaciones en Sidón en 2025, realizadas por la Dirección General de Antigüedades con equipos internacionales, revelaron artefactos del primer siglo, reviviendo el interés en estos sitios y generando un aumento del 10% en las visitas según el Ministerio de Turismo.

Prácticas Venerables: Peregrinaciones diarias y rituales

Los libaneses adoran a estos santos a través de peregrinaciones anuales y devociones diarias que integran tradiciones ancestrales y adaptaciones modernas. En Annaya, Santuario de San Charbel, más de un millón de visitantes en 2025, incluyendo el 10% de musulmanes según el patriarcado maronita, participan en masas y relojes nocturnos. La residencia de San Charbel en Beqaakafra, transformada en iglesia tras fenómenos luminosos alrededor de su tumba, da la bienvenida a las familias por ofrendas de pan y aceite, mezclando oraciones y danzas populares. En 2026, con escasez de gas, los procesos virtuales en las redes sociales conectaron a 500.000 participantes de la diáspora en la fiesta del 24 de julio de 2025.

Para Nimatullah Al-Hardini, los peregrinos van a Kfifane, donde sus restos intactos están expuestos; allí se organizan conferencias teológicas, como la del 14 de diciembre de 2025 que atrae a 5.000 fieles, discutiendo su lema ante las crisis actuales. En 20 aldeas operan escuelas de « encina » inspiradas en su iniciativa educativa, enseñando a 10.000 niños de forma gratuita en 2025.

El Beato Estephan Nehmé es honrado en Lehfed y Kfifane con procesiones en agosto, reuniendo a 15.000 personas en 2025 a pesar de las tensiones fronterizas. Los agricultores reportan milagros de cosecha abundante después de las oraciones, como en Batrun durante la sequía de 2025.

Saint Barbe se celebra el 4 de diciembre con distribuciones de trigo dulce en los barrios cristianos de Beirut y Trípoli, con 200.000 participantes en 2025, simbolizando la protección contra los peligros.

Para los apóstoles, las conmemoraciones en Sidón y Beirut incluyen excavaciones arqueológicas integradas con visitas guiadas; En enero de 2026, una exposición en Sidón en San Pablo atrajo a 2.000 visitantes, destacando los mosaicos cristianos del siglo IV.

Impacto cultural y social: integración en la sociedad libanesa

Estos santos influyen en la cultura libanesa, con festivales mezclando liturgia y folclore. En Maad, la iglesia de San Charbel con frescos medievales del siglo XIII, superpuestos en un templo romano, atrae a arqueólogos y devotos; restauraciones de la UNESCO en 2025 revelaron nuevas capas, impulsando el turismo en Byblos en un 15%.

En educación, la Universidad de San José, precursora fundada por jesuitas influenciados por Al-Hardini, integra cursos sobre estas figuras, enseñando 12.000 estudiantes en 2025 su papel histórico.

Socialmente, los santuarios apoyan comunidades; Annaya emplea a 200 personas localmente, generando 5 millones de dólares en donaciones en 2025 para ayuda humanitaria. En tiempos de crisis, como las huelgas del 16 de enero de 2026, las oraciones colectivas en Kfifane movilizaron a 10.000 fieles por la paz.

Económicamente, el turismo espiritual representa el 10% de los ingresos del turismo en 2025, según el Ministerio de Turismo, con inversiones de 2 millones de dólares en la preservación de sitios como Qadisha, que se ha clasificado como UNESCO desde 1998.

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