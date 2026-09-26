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🏛️ Frescos olvidados del Valle Santo de Qadisha

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🏛️ Frescos olvidados del Valle Santo de Qadisha

Escondida bajo el pueblo de Hadchit, una cueva se convirtió en monasterio: Deir el Salib. Sus frescos, pintados en la Edad Media por monjes sirios, jacobitos y etíopes, están entre los testimonios más raros del arte sagrado medieval en el Líbano.

Pero desde los años 2000 el incivismo los ha degradado: los ojos y las bocas de los evangelistas borrados por la mano del hombre.

El Valle de Qadisha, un refugio cristiano desde el siglo VII, guarda otros secretos: 8 cuerpos naturalmente momificados, descubiertos en 1990, hoy en el Museo Nacional. Clasificado en la UNESCO desde 1998, sigue siendo un patrimonio frágil.

Qadisha Valley, Líbano

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