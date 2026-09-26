Joseph Aoun frente al espectro de la explosión social: lo que Baabda realmente teme

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El miedo ya no es la pobreza, sino la transición de la angustia individual a la ira colectiva

La alerta dada a Joseph Aoun es mucho más política que un simple informe sobre el poder adquisitivo. Se advirtió al Presidente que la degradación social había alcanzado un nivel de peligro que podría « competear la seguridad y los riesgos estratégicos » que amenazan al Líbano. Esta fórmula cambia completamente la lectura del archivo. Lo que Baabda debe prevenir no es sólo una nueva disminución de los niveles de vida. Este es el momento en que las dificultades que todavía enfrentan las familias se convierten en ira colectiva, huelgas convergentes, parálisis de la administración, y finalmente en un reto para el gobierno y las instituciones.

Este miedo aparece en un momento en que el poder ya debe manejar varias crisis simultáneas. Israel sigue ocupando el territorio libanés y continúa sus operaciones en el sur. El ejército debe extender su control mientras prepara el post-final. El gobierno está involucrado en una delicada confrontación política alrededor del monopolio de armas. negocia en paralelo con el Fondo Monetario Internacional y debe tratar con pérdidas bancarias. Por lo tanto, una explosión social crearía un frente interno en un momento en que las instituciones tienen pocos recursos políticos y financieros para absorber.

La razón principal del riesgo es la naturaleza de la población afectada. La crisis ya no llega sólo a los desempleados o a grupos tradicionalmente pobres. Las cifras muestran que afecta a los hogares donde trabajan dos adultos. Una estimación detallada de entre 1.403 dólares y 1.486 dólares establece el costo mensual de cinco necesidades básicas para una familia de cuatro personas en Beirut o sus suburbios. Ni siquiera se incluyen la escuela, la atención médica, la medicina, la ropa y las telecomunicaciones.

Por otra parte, una encuesta realizada en mayo de 2026 entre 2.485 trabajadores del sector privado, incluidos 1.787 libaneses, tomó alrededor de 560 dólares como ingresos mensuales promedio de los trabajadores libaneses que aún estaban en la muestra. Antes del conflicto de marzo, este ingreso era de 668 dólares. La disminución es del 16,2%. Dos ingresos de $560 dan $1,120. Por lo tanto, hay una escasez de entre $283 y $366 al mes incluso antes de la escuela y la salud.

Es este déficit estructural que Joseph Aoun debe mirar. Una sociedad se vuelve mucho más políticamente inestable cuando la propia obra ya no cubre las necesidades básicas.

El primer gatillo: el mes ya no se puede cerrar

La explosión social no comienza necesariamente con una manifestación importante. Comienza cuando miles de hogares encuentran simultáneamente el mismo problema de flujo de efectivo: el dinero está terminado antes del mes.

La vivienda ya absorbe una parte desproporcionada de los ingresos. El cálculo utilizado en los documentos contiene $700 para un apartamento familiar de dos dormitorios en Beirut o sus suburbios. Las ofertas son de alrededor de $500 en Chiyah, $650 a $700 en Sainte-Thérèse y alrededor de $600 en algunas casas antiguas en Tariq el-Jdideh. Otros alcanzan $1,000. En Hamra y Ras al-Nabeh, el nivel también puede ser cercano a $1,000, mientras que Ras Beirut o Qoreitem pueden ascender a $1,200 a $1,500.

A razón de 700 dólares, el alquiler ya es el 125 por ciento de los ingresos de 560 dólares. Así, un empleado no puede financiar su casa familiar por su cuenta, incluso dedicando su salario completo al propietario.

La electricidad añade unos $204 al mes al escenario. De un consumo mensual de aproximadamente 451 kilovatios horas, sólo se supone que 128 provienen de electricidad pública y 323 del generador. Con una tasa de generador de 48,241 libras por kilovatio hora en agosto de 2026, la única parte privada del enfoque de consumo es de 174 dólares, más la tarifa fija y los cargos públicos.

Costos mínimos de alimentación todavía alrededor de 194 dólares. Esta canasta no es la de una familia que normalmente consume. Meta alrededor de 2.100 calorías diarias por persona y depende en gran medida del pan, arroz, bulgur, pasta, patatas y legumbres. No incluye carne roja, pollo, queso o pescado fresco.

En este momento, con el único alquiler, electricidad y un suministro muy restrictivo, la familia ya alcanza alrededor de 1.098 dólares. Ambos ingresos de $560 están casi agotados. Quedan unos $22 antes del agua, el transporte, la escuela, el médico y la medicina.

Esta es la primera razón del miedo en Baabda: los hogares ya no tienen un cojín para absorber un nuevo shock.

El segundo gatillo: el aceite puede explotar varias facturas simultáneamente

La fragilidad se ve agravada por los precios regionales de la guerra y la energía. El petróleo no sólo afecta a la gasolinera. En el Líbano se transmite directamente a generadores privados, al transporte de personas, al flete, al costo de las mercancías y, por consiguiente, al suministro.

La gasolina de 95 litros puede alcanzar 2,81 millones de libras para el 18 de septiembre. Para un coche que viaja alrededor de 1.074 kilómetros por mes y consume nueve kilómetros por litro, la gasolina es de alrededor de $187 por mes.

El cálculo es particularmente prudente: no incluye mantenimiento, seguro, neumáticos, reparaciones, estacionamiento o pérdida de valor del vehículo.

El uso del transporte público fragmentado no ofrece necesariamente una solución económica. Para dos personas que trabajan 22 días al mes, con 44 viajes cada uno, el costo combinado de servicios y minibuses puede aproximarse a 270 dólares al mes.

Por lo tanto, un aumento adicional de la energía produce un efecto multiplicador. Aumenta simultáneamente el cambio al trabajo y la electricidad del generador. A continuación aparece en los precios de las mercancías transportadas.

Este mecanismo es una de las razones por las que preocupa la inflación a pesar de la relativa estabilidad de la libra. Después del 84,3% en 2020, el 154,8% en 2021, el 171,2% en 2022 y el 221,3% en 2023, los aumentos de los precios disminuyeron. Pero en los primeros ocho meses de 2026, ya alcanzó alrededor del 17%. Por lo tanto, un nuevo aumento de energía afectaría a los hogares que nunca han recuperado el poder adquisitivo perdido en años anteriores.

El tercer desencadenante: los funcionarios pueden convertir la crisis social en parálisis estatal

El segundo temor de Joseph Aoun necesariamente concierne al sector público. La ira de los servidores públicos no es sólo un problema salarial. La movilización prolongada puede detener la administración, interrumpir las escuelas, frenar los servicios y afectar directamente a los ciudadanos.

El peligro es circular. Los peores servicios públicos funcionan, mientras más hogares tienen que pagar soluciones privadas. Cuanto más pagan estas soluciones, más demandan salarios altos. Cuanto más aumenta la remuneración sin reforma o ingresos sostenibles, más corre el riesgo de agravar sus propios desequilibrios.

La estructura administrativa misma se describe como una « bomba de tiempo ». Las dificultades se relacionan no sólo con la remuneración sino también con la dotación de personal, el clientelismo, las protecciones políticas y religiosas y la imposibilidad de reestructurar rápidamente el aparato público.

Joseph Aoun por lo tanto se enfrenta a una ecuación muy diferente que la de la negociación salarial clásica. Permitir un aumento de una sola vez puede interrumpir una huelga sin resolver el problema. Refusing increases can push public servants towards wider mobilization. Reestructurar la administración lleva tiempo y afecta directamente a las redes políticas establecidas.

El peligro es que varias categorías comprendan simultáneamente que tienen un mayor interés en actuar juntos que en negociar por separado. Este es precisamente el pasaje que el poder quiere evitar.

Qué poder realmente teme: la convergencia de las iras

Hasta la fecha, la gestión social libanesa se basa en gran medida en la fragmentación. Cada grupo negocia por separado. Los conductores hablan de gasolina. Funcionarios de su remuneración. Profesores de sus subsidios. Los soldados de sus ayudantes. Los pensionistas reciben sus beneficios.

El episodio de los transportistas es revelador. En febrero, el gobierno impuso una carga de 300.000 libras a la lata de gasolina. Las federaciones de transporte entonces elevaron el tono y comenzaron a evocar una movilización. Pocos días después, sus representantes se reunieron con el Ministro de Finanzas y Salam Nawaf Yassine Jaber en presencia de la Confederación General de Trabajadores.

El acuerdo preveía el pago de 12 millones de libras al mes a conductores públicos regulares usando vehículos de gasolina. Así pues, la movilización sectorial se incluyó en la compensación sectorial.

Este método funciona mientras las categorías permanecen separadas. Se vuelve mucho menos eficaz si los conductores, funcionarios públicos, maestros, empleados y pensionistas comienzan a pensar que su problema tiene una causa común: los ingresos ya no cubren el costo de la vida.

Este es probablemente uno de los principales escenarios detrás del término « riesgo estratégico ». Una coalición social mucho más amplia sería más difícil de absorber a través de la ayuda dirigida. También podría ir más allá de las organizaciones sindicales tradicionales.

Un análisis citado en los documentos recuerda también la dominación histórica de los partidos políticos y religiosos sobre muchas organizaciones profesionales y sindicales, incluida la Confederación General de Trabajadores. Mientras estas estructuras controlen la negociación, el poder tiene interlocutores. Una ira que los supera sería mucho más impredecible.

Un líder sindical teme lanzarlo a la calle

Una indiscreción corporal es particularmente iluminadora. Un alto funcionario sindical se opondría firmemente a la formación de movilizaciones hacia acciones callejeras que, según él, podrían servir una lógica del caos y plantear la cuestión del destino del gobierno.

Esta información proporciona una comprensión precisa del tipo de riesgo percibido. Esto no es sólo una huelga por $100 o $200 adicionales. El temor es que una reivindicación económica cambie de naturaleza una vez en la calle y se convierta en un desafío político.

El pasaje puede ser rápido. Una protesta contra los salarios puede convertirse en una denuncia de impuestos, luego de bancos, luego de toda la clase política. Los recuerdos de 2019 permanecen necesariamente presentes en los cálculos de los líderes, incluso si el contexto de 2026 es diferente.

La situación es ahora potencialmente más explosiva en un punto: algunos de los mecanismos individuales de supervivencia ya se han utilizado durante siete años. Los depósitos bancarios han sido bloqueados o erosionados. Los ahorros disponibles han disminuido. Las familias ya han reducido su consumo y movilizado sus redes solidarias.

Por lo tanto, el próximo choque afecta a una población con menos reservas que absorber.

El cuarto desencadenante: impuestos adicionales sobre una población ya deficitaria

Otra causa de preocupación es el presupuesto 2027. El estado necesita ingresos. Pero un aumento de los impuestos indirectos puede convertirse en la chispa que convierte una dificultad económica en ira política.

El ejemplo de la libra de 300.000 levy en la gasolina es instructivo. Tomado en aislamiento, la cantidad puede parecer limitada. Para un conductor profesional o un hogar dependiente de su vehículo a diario, sin embargo, se añade a una factura ya pesada.

El problema no es sólo la cantidad de cada nuevo impuesto. Es su acumulación en un presupuesto que ya está matemáticamente en déficit.

Una pareja con 1.120 dólares en ingresos y 1.403 dólares en necesidades básicas no tenía 283 dólares en gastos opcionales para eliminarlos. El déficit existe antes del impuesto adicional.

En esta situación, la tributación indirecta no puede considerarse como una contribución al Estado sino como una drenación de los gastos incompresibles. Aquí es donde el problema económico se vuelve político.

Esta percepción sería aún más peligrosa si se combina con la percepción de que las pérdidas del sistema bancario no se distribuyen uniformemente. Pedir unos pocos dólares adicionales a gasolina de hogares deficitarios mientras que el país sigue debatiendo decenas de miles de millones de dólares en pérdidas bancarias crea una comparación políticamente explosiva.

El quinto desencadenante: enfermedad o escuela puede derribar el hogar que todavía tiene

El cálculo de $1,403 a $1,486 es de hecho más preocupante de lo que parece porque excluye específicamente los gastos capaces de causar un colapso inmediato.

La salud no se entiende. Sin embargo, la proporción de las facturas médicas directamente sufridas por los hogares ha aumentado considerablemente desde la crisis. Una familia que logra sobrevivir con arbitrajes permanentes puede cambiar después de la hospitalización o la aparición de una enfermedad crónica.

La educación también está ausente. Para una familia con varios niños, el año escolar añade costos que no pueden eliminarse sin tener un impacto directo en su futuro.

Por lo tanto, el hogar no tiene prácticamente capacidad de absorción. El menor accidente individual se convierte en una crisis financiera familiar.

Cuando este fenómeno afecta a un gran número de hogares, produce un efecto político: los ciudadanos dejan de creer que será suficiente un esfuerzo adicional o una mejor gestión individual. Están empezando a pensar que el problema viene del propio sistema.

Es precisamente el pasaje psicológico que puede transformar el empobrecimiento en ira colectiva.

Por qué Joseph Aoun no puede tratar este riesgo como un simple problema económico

Por último, la Presidencia debe tener en cuenta el contexto de seguridad. Una explosión social que ocurre cuando el ejército se moviliza al sur y el Estado enfrenta el problema de las armas creará una situación particularmente peligrosa.

The army and the security forces should manage demonstrations at the same time as they are being asked to extend State authority. También podría interpretarse una importante movilización política mediante divisiones partidistas y denominacionales, lo que aumentaría el riesgo de incidentes.

El poder también teme la recuperación. Las Partes pueden tratar de utilizar la verdadera ira para debilitar al gobierno o cambiar el equilibrio de poder en otras cuestiones. Pero esta posibilidad no es la causa de la explosión. Es lo que puede suceder una vez que comience la explosión.

Es por eso que la nota dada a Joseph Aoun habla de medidas « preventivas » y « preventivas ». Tenemos que intervenir antes de que confluyan las iras, no después.

Por lo tanto, el diálogo económico y social propuesto sólo tiene sentido si produce rápidamente decisiones numéricas: qué categorías proteger, cuánto protegerlo, qué proyectos de ley reducir y con qué recursos.

El escenario que Baabda quiere prevenir

El escenario temido puede finalmente describirse muy concretamente.

Un nuevo aumento del petróleo aumenta la gasolina y los generadores. La inflación está acelerando. El presupuesto añade impuestos para aumentar los ingresos. Los funcionarios públicos exigen una corrección de sus sueldos. Los transportistas protestan. Los maestros están de acuerdo con las demandas. Los sindicatos ya no logran contener cada categoría por separado. Aparece una movilización común.

En esta etapa, la reclamación deja de ser pagada solamente. Abarca impuestos, bancos, servicios públicos y distribución de pérdidas. Las fuerzas políticas están tratando de tomar el control del movimiento o utilizarlo contra el gobierno. Las instituciones deben gestionar simultáneamente el sur, las armas, las negociaciones internacionales y una crisis callejera.

Es este escenario que realmente significa la expresión de que el riesgo social ahora está compitiendo con amenazas de seguridad.

Las estadísticas muestran por qué ya no es teórico. Una familia necesita al menos $1,403 a $1,486 para cinco gastos esenciales. Dos ingresos de $ 560 sólo proporcionan 1.120. El déficit comienza en $283 y puede superar esa cantidad cuando se agregan necesidades escolares, sanitarias y de otro tipo. La inflación ya ha aumentado alrededor del 17% en ocho meses. Gasolina cuesta 2,81 millones de libras por 20 litros. La electricidad puede absorber unos $204 al mes y transportar entre $187 y $270 por escenario.

Joseph Aoun no sólo teme que el Líbano se vuelva más pobre. Teme el momento en que las categorías que están separadamente estas cifras descubren que tienen la misma ecuación, se juntan en la calle y convierten una crisis de poder adquisitivo en una crisis de poder.

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