Hezbollah suspende sus elecciones en el diálogo entre Washington y Teherán: por qué el Líbano entra en las negociaciones sobre Ormuz

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Hezbollah no parece considerar negociaciones directas entre el Líbano e Israel como el único espacio para el futuro del Sur. Las pruebas disponibles muestran una lectura mucho más regional. Las fuentes parlamentarias del partido afirman que primero observa la evolución de las discusiones entre Washington y Teherán. Su justificación es explícita: el Irán mantiene el caso libanés como una prioridad y no estaría dispuesto a abandonarlo. Esta posición es de particular importancia en un momento en que la propuesta iraní sobre el Estrecho de Ormuz incluye específicamente el cese de los combates en el Líbano como condición para un arreglo con los Estados Unidos.

La conciliación de los dos archivos cambia la escala de análisis. Las armas de Hezbollah, el retiro israelí y el futuro militar del Sur se discuten en Beirut y en negociaciones con Israel. Pero el Líbano también aparece en un debate mucho más amplio donde Teherán busca levantar el bloqueo de sus puertos, aliviar las sanciones petroleras, liberar sus activos congelados y poner fin a la lucha en varios frentes. Washington está pidiendo avances en la energía nuclear. El Líbano se encuentra así en la encrucijada de dos negociaciones que no responden a los mismos actores o al mismo equilibrio de poder.

Hezbollah mira primero a Washington y Teherán

Las confianzas de las fuentes parlamentarias de Hezbollah permiten comprender la jerarquía retenida por el partido. Afirman que Hezbollah « seguimientos de monitores » y se centra en mantener el archivo libanés en las negociaciones iraníes en lugar de discusiones directas con Israel.

Esta posición no significa que el partido rechace ninguna discusión de sus armas. Las mismas fuentes indican que está abierto a un debate sobre las armas, pero sobre dos condiciones esenciales. Este debate debe seguir siendo libanés y formar parte de una estrategia de defensa.

Estas dos condiciones mueven profundamente el marco.

Por lo tanto, para Hezbolá las armas no deben negociarse directamente con Israel. Tampoco deben tratarse como ejecución mecánica de la demanda externa. Pueden ser discutidos entre libaneses, en una reflexión más amplia sobre la defensa del territorio.

Esta posición es compatible con las declaraciones de Naim Kassem. El Secretario General de Hizbullah pidió que se examinara el curso seguido por las autoridades libanesas. Quería poner fin a lo que presentó como concesiones y volver de negociaciones directas a un formato indirecto.

El desacuerdo con el gobierno, por lo tanto, no es solamente el destino de las armas. También se refiere a dónde debe resolverse esta cuestión.

El gobierno está tratando de consagrarlo en una arquitectura que incluye el retiro israelí, la soberanía y el monopolio estatal de las armas. Hezbollah quiere ponerlo de nuevo en un diálogo nacional de defensa, al tiempo que considera que el equilibrio regional de poder sigue siendo decisivo.

Es precisamente aquí que Irán entra en la ecuación.

Líbano aparece blanco y negro en la propuesta iraní

La conexión no es sólo una interpretación de Hezbollah. El proyecto iraní presentado en los Estados Unidos vincula explícitamente al Líbano con el asentamiento buscado en Ormuz.

According to information published on 29 September 2026, Tehran proposed to reopen the Strait in exchange for a package of measures. Entre ellas cabe mencionar el cese de los combates en todos los frentes, incluso en el Líbano, la liberación de varios miles de millones de dólares de activos iraníes congelados, el fin de las sanciones contra las exportaciones de petróleo y el levantamiento del embargo de los Estados Unidos contra los puertos iraníes.

Se reanudarían las negociaciones sobre el programa nuclear.

Por lo tanto, el Líbano no parece un problema periférico añadido después del hecho. Es parte de la secuencia propuesta por Teherán para alcanzar un acuerdo más amplio.

Esto da particular importancia a las fuentes de Hezbollah. Cuando afirman que Irán sigue comprometido con la cuestión del Líbano, confían en una realidad visible en la propuesta iraní: Teherán está tratando de incluir el cese de las hostilidades en el Líbano en la transacción propuesta en Washington.

La pregunta esencial se convierte entonces en la naturaleza de este compromiso.

Incluir el Líbano en un acuerdo puede servir a los intereses libaneses si conduce a la cesación de los ataques y allana el camino para la retirada israelí. Pero esto también significa que parte del calendario del Sur depende de negociaciones cuya principal participación supere el Líbano.

Ormuz, petróleo, sanciones, activos congelados y activos nucleares pesan sobre el mismo equilibrio diplomático.

Ormuz se convierte indirectamente en un archivo libanés

El Estrecho de Ormuz está geográficamente lejos del Líbano. Sin embargo, la propuesta iraní crea un vínculo político directo entre los dos espacios.

Teherán pide el levantamiento del bloqueo marítimo de sus puertos y la reapertura de Ormuz como parte de un intercambio más amplio. Controlar o interrumpir este paso es un medio importante de presión porque afecta a los flujos de energía internacionales.

Al integrar el Líbano en la propuesta, el Irán busca una solución que no se limite a su territorio.

Esto corresponde a la estructura regional de confrontación. Los distintos frentes estaban vinculados política y militarmente. Por consiguiente, un acuerdo centrado exclusivamente en Ormuz dejaría los hogares abiertos que podrían provocar una mayor escalada.

Teherán parece estar buscando lo contrario: convertir una negociación derivada de la crisis de los estrechos en un mecanismo de escalación más amplio.

Para Hezbollah, esta arquitectura tiene una ventaja obvia. Impide que la parte se enfrente a las negociaciones con Israel solo en un contexto en el que la relación de poder militar es desfavorable. Devuelve el caso libanés a una negociación en la que Irán tiene mayores medios de presión.

Sin embargo, esta estrategia tiene una contraparte.

Mientras más Líbano dependa del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, menos Beirut controla el calendario solo.

Washington quiere traer la discusión de nuevo a la nuclear

Las posiciones americanas reportadas en los archivos muestran claramente las limitaciones del proyecto iraní.

Washington no quiere un acuerdo para reducir la reapertura de Ormuz y aliviar la presión económica. Los funcionarios estadounidenses exigen concesiones sobre el programa nuclear de Irán. Incluyen el regreso de inspectores.

Un funcionario estadounidense también dijo que los dos lados permanecían distantes en una pregunta decisiva: ¿quién debería dar el primer paso?

Este problema de secuencia se asemeja estrechamente a lo que se encontró en el archivo libanés.

Teherán quiere obtener medidas estadounidenses antes de ceder en algunos archivos. Washington pide garantías antes de reducir la presión. En el Líbano, Beirut pide una progresión paralela entre la retirada israelí y el restablecimiento de la autoridad estatal, mientras que Israel y sus asociados exigen más resultados sobre las armas.

Por lo tanto, dos negociaciones diferentes enfrentan el mismo obstáculo: la falta de confianza necesaria para actuar primero.

La mediación de Qatar busca precisamente organizar las etapas.

El proyecto examinado incluye la reapertura de Ormuz y el levantamiento del bloqueo, antes de avanzar en las sanciones y otros elementos del reglamento. Las conversaciones con Omán también se refieren a la organización de la navegación en el Estrecho.

Sin embargo, no hay garantía de que esta arquitectura tenga éxito.

La información disponible habla de progreso limitado, no de acuerdo.

Trump rechaza públicamente, pero los intermediarios continúan

La posición americana añade ambigüedad adicional.

Donald Trump rechazó públicamente la propuesta iraní. Explicó que Teherán estaba buscando rápidamente un acuerdo debido a la presión económica que estaba experimentando.

Sin embargo, los contactos no pararon.

La información disponible indica que los mediadores de Qatar siguen colaborando con ambas partes. Los funcionarios hablan de señales positivas y modestos progresos. Teherán también afirma que no recibió ningún rechazo oficial de intermediarios.

Esta diferencia entre la declaración pública y el canal diplomático es esencial para Hezbollah.

Si el partido se basa en la evolución del diálogo entre Estados Unidos e Irán, no sólo mira las declaraciones de Trump. Observó la supervivencia del canal de negociación.

El hecho de que los intermediarios continúen su trabajo significa que la hipótesis de un acuerdo no es abandonada.

Pero eso no significa que esté cerca.

El archivo nuclear sigue abierto. La cuestión de la primera etapa no se resuelve. Las sanciones siguen siendo un problema importante. Finalmente, detener la lucha en los diferentes frentes implica el compromiso de varios actores que no están todos directamente presentes en la mesa.

Hezbollah apuesta por un proceso que realmente existe, pero cuyo resultado sigue siendo incierto.

Una estrategia de espera más que una decisión militar inmediata

Esta situación ayuda a entender por qué una entrada inmediata de Hezbollah en un enfrentamiento directo más amplio no aparece, en la información disponible, como el escenario preferido a corto plazo.

La fiesta está mirando.

Esta actitud no es necesariamente pasiva. Consiste en permitir el desarrollo de una negociación regional que pudiera alterar profundamente las condiciones en que se tratará el caso libanés.

Una importante escalada militar de Hezbollah podría tener el efecto opuesto. Podría provocar una nueva ofensiva israelí y reducir el espacio disponible para los intermediarios.

Por el contrario, la espera permite ver si Teherán obtiene un acuerdo que abarca el Líbano.

Sin embargo, esta estrategia tiene un costo.

Si bien Hizbullah espera los resultados del diálogo regional, el Sur sigue sujeto a operaciones israelíes. Queda una zona segura. La destrucción continúa. Los habitantes esperan su regreso y reconstrucción.

Así pues, el tiempo diplomático iraní no es necesariamente el mismo que el tiempo libanés.

Esta es una de las contradicciones más importantes de la situación actual.

¿Qué significa exactamente « Irán no se separará del Líbano »?

La fórmula utilizada por las fuentes parlamentarias de Hezbollah se puede leer de dos maneras muy diferentes.

Para el partido, es una garantía. Hezbollah no sería dejado solo frente a Israel y la presión americana. Teherán utilizaría sus propias negociaciones para obtener un acuerdo en el frente libanés.

Pero desde el punto de vista del Estado, la misma fórmula plantea una cuestión de soberanía.

Si el Líbano es negociado en Washington y Teherán, ¿qué lugar queda en Beirut para definir sus propias condiciones?

La propuesta iraní tiene por objeto poner fin a los combates en el Líbano. Es un objetivo que naturalmente alcanza los intereses de las poblaciones afectadas. Pero los detalles son decisivos. El cese de las hostilidades no responde automáticamente a las preguntas sobre la retirada israelí, las posiciones ocupadas, los prisioneros, las armas de Hezbollah y la autoridad estatal.

Por lo tanto, el contenido final de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán podría influir en el Líbano sin resolver todos sus problemas.

Esta distinción es fundamental.

La escalada regional puede crear condiciones para un arreglo libanés. No puede necesariamente sustituir esta regulación.

Dos tablas para el mismo territorio

Así pues, el Líbano ocupa el centro de dos mesas de negociación.

El primero es directamente libanés-israelí, con mediación americana. Se ocupa del terreno: retiro, seguridad, posiciones militares, autoridad estatal y mecanismos de verificación.

El segundo es American-Iranian. Se abordan cuestiones mucho más amplias: Ormuz, sanciones, petróleo, activos congelados y nucleares. Pero ahora comprende explícitamente el cese de la lucha en el Líbano.

Ambos procesos pueden fortalecerse.

Un acuerdo entre Washington y Teherán podría reducir la presión regional y facilitar una solución en el Sur. Podría ofrecer a Hezbollah un marco para aceptar ciertos acontecimientos sin presentarlos como una capitulación. También podría facilitar la retirada israelí si se establecieran salvaguardias más amplias.

Pero las dos tablas también pueden entrar en contradicción.

Beirut podría avanzar hacia un compromiso que no es apropiado en Teherán. Por el contrario, Washington e Irán podrían lograr una fórmula regional que no satisfaga plenamente las demandas libanesas.

Por consiguiente, la cuestión no es sólo si el Irán está protegiendo la cuestión libanesa en sus negociaciones.

Necesitamos saber qué sería el Líbano negociado y qué prioridades.

Las armas de Hezbollah siguen siendo el punto más difícil

Sin embargo, las fuentes parlamentarias del partido introducen una apertura importante. No dicen que las armas estén fuera de discusión. Afirman que Hezbollah está de acuerdo en discutirlo dentro del Líbano y como parte de una estrategia de defensa.

Esta formulación puede parecer conocida. Sin embargo, en el contexto actual tiene un alcance diferente.

Significa que la parte distingue el principio de un debate sobre sus armas del marco en que se lleva a cabo este debate.

Por consiguiente, la negativa se refiere tanto al método como a la sustancia.

Hezbollah no quiere que el desarme aparezca como una obligación que Israel ha alcanzado a través de la presión militar. Busca mantener un marco nacional para negociar su papel futuro en la defensa del país.

The problem is that the government is at the same time defending the principle of State monopoly of arms throughout the country.

La distancia sigue siendo considerable.

¿Puede una estrategia de defensa incluir una transición para colocar gradualmente las capacidades militares bajo la autoridad del Estado? ¿O se utiliza para mantener una estructura armada autónoma dentro de un nuevo marco político?

Los archivos fuente no responden a esta pregunta.

Sólo muestran que este espacio de discusión todavía existe en el discurso de las fuentes de Hezbolá.

Naim Kassem quiere volver al Indirect

La solicitud de Naim Kassem de suspender negociaciones directas con Israel complementa esta estrategia.

El Secretario General de Hizbullah desea regresar a una fórmula indirecta. Esta posición responde a una lógica política obvia: rechazar que la relación con Israel se convierta gradualmente en negociaciones bilaterales normales a medida que continúen la ocupación y los ataques.

También tiene una dimensión estratégica.

La negociación indirecta da más peso a los intermediarios. Por consiguiente, hace más fácil vincular el caso libanés con otras negociaciones regionales.

Por el contrario, el gobierno parece considerar que la negociación sigue siendo la única manera realista de lograr un retiro.

Así pues, el desacuerdo se refiere al grado de autonomía que el Líbano debe mantener en relación con el enfrentamiento regional.

Hezbollah cree que la relación de poder iraní mejora la posición libanesa.

Por el contrario, sus oponentes pueden considerar que esta dependencia impide al Líbano definir sus propias prioridades.

Las fuentes identifican esta discrepancia. No permiten determinar el resultado.

El riesgo de que el Líbano se vuelva variable en una gran transacción

El problema principal finalmente aparece aquí.

La inclusión del Líbano en la propuesta iraní puede leerse como prueba de que Teherán no la abandona. También puede leerse como prueba de que la cuestión libanesa pertenece a una negociación cuyos objetivos principales son los iraníes y los estadounidenses.

Ambas lecturas no son necesariamente incompatibles.

El Irán puede tratar de proteger su aliado libanés utilizando esto como parte de su propia negociación. Washington puede tratar de estabilizar el Líbano utilizando sanciones y Ormuz para obtener concesiones nucleares.

El Líbano se encuentra entre estos intereses.

Por lo tanto, para Beirut, la cuestión fundamental es transformar una posible distensión regional en un resultado nacional específico: detener los ataques, la retirada israelí, el regreso de los habitantes, la reconstrucción y el restablecimiento de la autoridad estatal.

Sin esta traducción, una gran transacción regional sólo podría congelar la confrontación.

Hezbollah ahora parece apostar que Irán conseguirá más para el Líbano de lo que las negociaciones directas pueden estar solas.

Esta apuesta explica parte de su preocupación. También explica su insistencia en el diálogo interno sobre las armas.

Pero expone al país a una gran incertidumbre: mientras Washington y Teherán no hayan decidido lo que están dispuestos a comerciar, parte del futuro del Sur permanece suspendida de una negociación que se está llevando a cabo fuera de Beirut.

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