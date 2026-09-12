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En un viaje el sábado 12 de septiembre de 2026 a Nabatiyah, unos días después de una serie de huelgas israelíes contra la ciudad, el Presidente Joseph Aoun dijo que « no habría nuevas negociaciones con Israel en este momento ». Acompañado por los jefes del principal aparato de seguridad, fue al servicio público en un contexto en el que se dirigieron instituciones públicas, un edificio del Ministerio de Finanzas y el Hospital Ghandour. La visita también tuvo lugar en un momento en que el Jefe de Estado enfrentaba un desafío creciente a su estrategia de negociación, ya que sus críticos consideraban que los compromisos contraídos por Beirut no habían obtenido suficientes contrapartes israelíes.

Joseph Aoun en Nabatiyeh después de una semana de huelgas

Joseph Aoun eligió a Nabatiyeh para dirigir uno de sus mensajes más fuertes desde la apertura del proceso de negociación con Israel. Conduciendo el sábado en el serail del gobierno de la ciudad, con los jefes del aparato de seguridad, el presidente dijo que no se planearon nuevas negociaciones con Israel « por el momento ». Al mismo tiempo, presentó la retirada israelí, el regreso de los presos, el regreso de las personas desplazadas y la reconstrucción como » constantes nacionales » que el Estado se compromete a implementar.

El lugar y el calendario de la declaración serán de particular importancia. On 6 September, Israeli strikes hit Nabatiyah and its environs. The Ministry of Finance building in the city was severely damaged and Ghandur Hospital in Nabatiyah al-Fauqa was destroyed. The Lebanese Ministry of Health also reported deaths and injuries in several attacks in the caza during the first days of September.

The Presidency then denounced an escalation of State institutions and civilian infrastructure. Joseph Aoun citó el edificio del Ministerio de Finanzas, pero también un blanco previo de un centro de seguridad estatal que había causado la muerte. Su presencia en Nabatiyeh, rodeada de oficiales de seguridad, interviene así en una ciudad que se ha convertido en uno de los símbolos de la presión militar sobre las instituciones libanesas en el sur.

Seral, símbolo de un estado directamente expuesto

La llegada del seral del gobierno no es sólo una cuestión de protocolo. En la zona de Nabatiyeh, los edificios administrativos, de seguridad, municipales, escolares y sanitarios se vieron afectados durante las operaciones israelíes. En agosto, el ejército libanés anunció, entre otras cosas, la destrucción por las fuerzas israelíes del edificio municipal, la escuela pública, la clínica y un centro de atención diurna en el distrito de Zawtar al-Sharqiyah, Nabatiyah.

Esta serie de ataques alimenta una cuestión que se ha convertido en central para la presidencia: ¿cómo podemos reafirmar la autoridad del Estado en el Sur cuando sus propias estructuras y fuerzas están expuestas? El ejército declaró públicamente el 9 de septiembre que los ataques israelíes obstaculizaban sus esfuerzos de despliegue y amenazaban la estabilidad. Se refirió entonces a las huelgas en zonas residenciales e instituciones y a la destrucción en el Sur.

Fue en este contexto que Joseph Aoun se presentó en Nabatiyah con los funcionarios del aparato de seguridad. Tres días antes, presidió una reunión en Baabda en el sur en general y en particular en Nabatiyah. Participaron el Comandante Militar Rodolphe Haykal, los directores de las Fuerzas de Seguridad Interna, Seguridad General, Seguridad Estatal y Defensa Civil, así como los principales funcionarios de inteligencia.

No hay nuevas negociaciones con Israel « por ahora »

La declaración de Nabatiyeh es sobre todo un cambio de tono. Durante varios meses, Joseph Aoun ha defendido la negociación como medio de evitar una nueva guerra y lograr la restauración de la soberanía libanesa. In early September, he had again stressed the need for full implementation of the commitments reached, by refuse to implement in a single sense.

El sábado, el Presidente no anunció el abandono definitivo de la ruta diplomática. Las palabras « por ahora » son esenciales. Indican una suspensión o, al menos, la ausencia de una nueva secuencia inmediata. Esta aclaración es aún más importante a medida que se han aplazado los debates previstos en Roma, mientras continúan los contactos diplomáticos sobre la cuestión libanesa-israelí.

Joseph Aoun, por otro lado, estableció condiciones políticas muy legibles. La retirada de las fuerzas israelíes, el registro de prisioneros, el regreso de las poblaciones desplazadas y la reconstrucción deben producir resultados concretos. Al llamarles constantes nacionales, busca poner estos dossiers por encima del debate sobre el método de negociación en sí mismo.

Una estrategia presidencial bajo el fuego de los críticos

Esta inflexión viene cuando la estrategia de Joseph Aoun es cada vez más desafiada en el Líbano. Desde el acuerdo marco concertado en junio, sus oponentes políticos y algunas de las voces críticas en el Sur le han acusado de haber aceptado importantes compromisos sin obtener, hasta ahora, el retiro esperado de Israel o el cese duradero de las huelgas. Esta crítica se ha reforzado a medida que continúan los ataques y la destrucción ha afectado a las comunidades donde el Estado afirma querer restablecer su autoridad.

La denuncia se refiere a un desequilibrio percibido: se pide al Líbano que fortalezca el control estatal, despliegue el ejército y avance en la cuestión de las armas de Hezbolá, mientras que Israel mantiene fuerzas en el sur y condiciona su retirada al desarme del movimiento chií. En agosto, el Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, vinculó explícitamente la retirada al desarme completo de Hezbollah. Washington también ha reiterado su oposición a una presencia israelí permanente y ha pedido la aplicación del marco acordado.

Los críticos no vienen de un lado. Hezbollah rechaza parte del proceso y se niega a separar la cuestión de sus armas de un retiro israelí. Nabih Berri también expresó reservas acerca de la celebración de los debates. En las zonas directamente afectadas, el desafío toma una forma más inmediata: los desplazados internos y los funcionarios locales preguntan qué han cambiado los acuerdos en la práctica mientras continúan las huelgas, las demoliciones y los desplazamientos.

Sin embargo, sería incorrecto presentar esta crítica como consenso nacional. Joseph Aoun mantuvo su apoyo a su estrategia diplomática y sostuvo que un enfrentamiento militar no permitiría al Líbano obtener mejores garantías. Por lo tanto, el debate se centra menos en los objetivos, la retirada, la soberanía, el retorno y la reconstrucción, que en el precio pagado, el tiempo y la indemnización efectivamente obtenida.

El contraste entre los compromisos del Líbano y la realidad sobre el terreno

La visita de Nabatiyeh hace que este debate sea particularmente visible. El Estado libanés afirma sus compromisos y fortalece sus acuerdos de seguridad, mientras que el ejército dice que las operaciones israelíes dificultan el desempeño de sus misiones. On 9 September, his command denounced a new wave of attacks on residential areas and institutions, believed that they hindered his efforts to establish stability.

Las cifras de los primeros días de septiembre ilustran el alcance de la presión sobre la caza de Nabatiyah. The Ministry of Health reported 28 deaths and 69 injuries in three days of attacks in several localities in the district. In Kfar Rummane, 7 September strikes killed children, women and a rescuer. Otros ataques afectaron a Nabatiyah al-Tahta, Nabatiyah al-Faukah, Arab Salim y los alrededores.

Israel afirma atacar a Hezbollah, sus combatientes y su infraestructura militar, y presenta varias de sus operaciones como respuestas a los ataques del movimiento contra sus fuerzas. Las autoridades libanesas impugnan la proporcionalidad de esas operaciones y denuncian ataques contra civiles, servicios públicos e instituciones estatales.

Este turno alimenta la presión sobre Baabda. La promesa presidencial era que el camino diplomático podía generar más seguridad y promover el regreso del Estado. Sin embargo, en parte del Sur, la población sigue viendo aldeas destruidas, habitantes desplazados y administraciones afectadas. Es esta contradicción que Joseph Aoun debe ahora manejar políticamente.

Nabatiyah, demonstration of presence and message to Israel

El viaje del sábado responde en parte a este desafío. Al llegar a Nabatiyah, con el mando militar y de seguridad, Joseph Aoun busca demostrar que el estado no se retira del suelo en el momento en que sus instituciones son dirigidas. El mensaje está dirigido al pueblo del Sur, pero también a Israel y mediadores internacionales.

La presencia de dirigentes de seguridad da a la visita un carácter operacional e institucional. El 9 de septiembre prorrogó la reunión de Baabda, durante la cual la Presidencia discutió formas de fortalecer la presencia de las fuerzas jurídicas. También tiene por objeto impedir que se invoque un vacío de seguridad para justificar la ampliación de las operaciones israelíes o el mantenimiento de fuerzas en el Líbano.

La declaración sobre las negociaciones añade ahora una dimensión diplomática a esta manifestación. Joseph Aoun no cierra permanentemente la puerta, pero significa que la continuación del diálogo no puede ser presentada como un fin en sí mismo. Así pues, el Presidente se ve obligado a demostrar que las negociaciones deben producir contrapartes visibles para mantener la legitimidad política en el Líbano.

Por lo tanto, la continuación de la visita a Nabatiyeh se observará a través de dos preguntas concretas: las medidas que el Estado anunciará a los habitantes e instituciones afectados, y las condiciones que Baabda planteará antes de reanudar las conversaciones con Israel. Después de las huelgas contra Nabatiyeh y el creciente desafío a la estrategia seguida desde junio, estas respuestas pesarán directamente sobre la credibilidad de la línea presidencial.