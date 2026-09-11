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Una iglesia y sus frescos medievales

« Cuidado, este Charbel no es el monje libanés del siglo XIX: es Charbel el Edessiano, sacerdote martirizado con su hermana Bebaia bajo el emperador Trajan. El sitio superpuso las épocas —un santuario bizantino en un templo romano, construido en un lugar de culto fenicia — antes de la iglesia actual de las Cruzadas. Su plan basilical de tres dimensiones aún mantiene antiguas columnas y pavimentos. Las excavaciones realizadas en 1947 y a principios de la década de 1970 revelaron, en el ábside, frescos que representaban la Dormición de la Virgen y los santos intercesores. Una serie de siete santos enmarcan un obispo en la tiara, rodeado de Pedro, Pablo, los cuatro evangelistas y el Arcángel Miguel. Estos rostros orientales y rígidos datan de todo el siglo XIII — cuatro donantes aparecen allí, y fuera, la tumba de una dama noble recuerda el pasado caballerizo del lugar.

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