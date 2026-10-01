Israel amenazaría con avanzar hacia Beirut

Israel amenazaría con avanzar a Beirut sin el desarme de Hezbollah y establecería condiciones para el despliegue del ejército libanés.

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Israel habría amenazado con lanzar una ofensiva terrestre a gran escala que podría llegar a Beirut si Hezbollah no entregaba sus armas, según informes publicados por la prensa libanesa el jueves 1 de octubre de 2026. The warning was reportedly transmitted to Lebanon by the US Ambassador to Beirut, Michel Issa, at a meeting held in September with Shiite Islamic High Council Vice-President Sheikh Ali al-Khatib. Ningún anuncio oficial estadounidense o israelí en esta etapa confirma públicamente los términos precisos de esta amenaza.

Reports also indicate Israeli requirements for the disarmament of Hezbollah beyond border areas. Israel pediría, entre otras cosas, una intervención del ejército libanés en Jabal al-Rihan e Iqlim al-Tuffah, dos zonas al norte de Litani y históricamente asociadas con una presencia de Hezbolá.

Más sensible, Israel habría solicitado información sobre las tropas libanesas que participan en determinados despliegues y desearía una coordinación militar directa con el ejército libanés. According to the same information, a requirement to exclude any Hezbollah-related military from pilot areas, but also any Shiite-owned military, has been formulated. El ejército libanés habría rechazado categóricamente esta última condición.

Israeli threat to Beirut reported to Ali al-Khatib

La información central se refiere a una reunión que supuestamente tuvo lugar en septiembre entre Michel Issa y Sheikh Ali al-Khatib. Según el diario libanés Al-Modon, el embajador estadounidense emitió una advertencia particularmente seria sobre las intenciones israelíes.

En ausencia del desarme de Hezbolá, Israel estaría dispuesto a lanzar una operación terrestre en una escala superior a las operaciones actuales. Según el mensaje, el progreso podría llegar a Beirut. Esta formulación constituiría una fuerte escalada en relación con las demandas israelíes relacionadas principalmente con el desmantelamiento de las capacidades militares de Hezbolá en ciertas áreas.

However, the information must remain attributed to Al-Modon. Ni la Embajada de los Estados Unidos ni las autoridades israelíes habían confirmado públicamente, en el momento de la publicación, que Michel Issa había hecho esta amenaza en esos términos ante Ali al-Khatib.

Sin embargo, el contexto hace que el mensaje sea particularmente sensible. Las discusiones de desarme ya no conciernen solamente a las posiciones de Hezbolá cerca de la frontera israelí. Ahora abarcan zonas más profundas dentro del territorio libanés.

El desarme de Hezbolá al norte de Litani

According to reports from the Lebanese press, Israel transmitted several direct and indirect messages calling for complete disarmament of Hezbollah. Las demandas israelíes incluirían a Jabal al-Rihan e Iqlim al-Tuffah.

Estas dos esferas tienen particular importancia geográfica. Están situados al norte de Litani y constituyen zonas montañosas donde la presencia de Hezbollah ha sido considerada desde hace mucho tiempo importante. Por consiguiente, la ampliación de las operaciones de desarme a esas zonas alteraría considerablemente el alcance geográfico de la misión confiada a las Fuerzas Armadas Libanesas.

Israel exigiría específicamente que el ejército se desplegara en estas áreas para desmantelar la infraestructura militar de Hezbollah. Según Al-Modon, los mensajes israelíes advertirían contra la repetición del escenario « Ali al-Taher ».

Esta referencia se refiere a las tensiones y operaciones en esta zona de la provincia de Nabatiyah. En particular, refleja el compromiso de Israel de prevenir el mantenimiento o la reconstrucción de la infraestructura militar en zonas donde se pide al ejército libanés que refuerce su control.

La cuestión del desarme está cambiando gradualmente. Tras el debate sobre el control del territorio al sur del río Litani, se ejerce presión sobre zonas alejadas de la frontera.

Israel desea conocer el despliegue militar

Sin embargo, la información más inusual se refiere a las condiciones que Israel intentaría imponer al despliegue del ejército libanés.

Fuentes diplomáticas citadas por Al-Modon afirman que Israel pidió que se desplegara una lista de oficiales y personal militar en ciertas zonas piloto. Tel Aviv también desea establecer una forma de coordinación militar directa con el ejército libanés.

Si se confirma, esa solicitud iría mucho más allá del posicionamiento geográfico de las unidades. It would give Israel a right of control over the very composition of the Lebanese forces deployed on its territory.

Sin embargo, no hay confirmación oficial del Líbano o de Israel públicamente de que esas listas se reclamaron. Esta reclamación se basa, en esta etapa, en las fuentes diplomáticas citadas por los medios de comunicación libaneses.

La cuestión también tiene una dimensión de seguridad obvia. La comunicación de la identidad precisa de los oficiales y soldados asignados a determinadas operaciones a una potencia extranjera sería una decisión particularmente delicada para una institución militar.

A request to exclude Shia soldiers

Otra condición atribuida a Israel parece ser aún más problemática. According to reports, Israel would require that no military deployed in the pilot areas be linked to Hezbollah. Pero esta demanda iría más lejos: los militares de la comunidad chií también deberían ser excluidos.

El ejército libanés habría rechazado enérgicamente esta condición.

La exclusión de los soldados sobre la base de su afiliación religiosa afectaría directamente a la composición de la institución militar libanesa. El ejército reúne personal de las diferentes comunidades del país y su mando no puede tratar la pertenencia a una confesión como equivalente a la afiliación política o militar a Hezbollah.

De nuevo, este requisito no ha sido confirmado públicamente por Israel. Por lo tanto, debe considerarse como una solicitud atribuida a Israel por las fuentes citadas en la prensa libanesa.

Sin embargo, su formulación muestra la profundidad del desacuerdo que se produciría en torno a las modalidades de posible despliegue en los sectores interesados. Para el ejército, aceptar un criterio religioso significaría permitir que un actor externo intervenga en la composición de sus unidades.

Ejército en el centro de los mecanismos de desarme

Las nuevas demandas denunciadas sitúan al ejército libanés en una posición particularmente delicada. Debe fortalecer su autoridad en el territorio evitando al mismo tiempo la transformación de un despliegue para restablecer el monopolio estatal de las armas en un mecanismo controlado por Israel.

Esta distinción es esencial para las autoridades libanesas. El despliegue del ejército es una decisión soberana del Estado y su cadena de mando. La coordinación internacional puede acompañar ciertas operaciones, en particular en el marco de los mecanismos existentes, pero la selección individual del personal militar sería otro paso.

El problema se vuelve aún más sensible cuando se trata de áreas como Iqlim al-Tuffah o Jabal al-Rihan. La intervención militar en esas zonas requeriría recursos importantes y podría requerir la identificación previa de infraestructuras militares, depósitos o puestos de Hezbolá.

La eficacia de esa operación dependerá también de la cooperación política y de seguridad sobre el terreno. Un enfrentamiento directo entre el ejército y Hezbolá sería un escenario que las autoridades libanesas han tratado de evitar durante mucho tiempo.

La presión va más allá de la frontera sur

La información publicada el jueves indica sobre todo que las peticiones de Israel ya no se detendrían en el desarme de Hezbollah en áreas directamente adyacentes a la frontera.

Jabal al-Rihan e Iqlim al-Tuffah están más al norte. Su inclusión en las demandas israelíes reforzaría el objetivo de un desmantelamiento más amplio de las capacidades militares del movimiento, no una mera distancia de sus fuerzas fronterizas.

Este desarrollo también explica el alcance de la amenaza atribuida a Michel Issa. Una ofensiva que podría llegar a Beirut ya no sería vista como consecuencia de un incidente fronterizo particular, sino como el último medio de presión en caso de fracaso del desarme.

Esa operación tendría consecuencias militares y humanas considerables. Supondría un profundo avance israelí dentro del territorio libanés y abriría una nueva fase del conflicto.

En esta etapa, sin embargo, es una amenaza notificada por fuentes de los medios de comunicación, no un anuncio público de un plan operacional israelí.

Quedan por confirmar varias declaraciones

Por lo tanto, la información publicada debe distinguirse según su nivel de confirmación. La presión israelí para el desarme de Hezbolá es un elemento establecido del contexto político y militar. La extensión de esta presión a las zonas al norte de Litani también forma parte de los debates actuales sobre el control de armamentos.

Por otra parte, Al-Modon y sus fuentes siguen denunciando varios elementos específicos: la amenaza de una invasión a Beirut transmitida por Michel Issa, la demanda de obtener los nombres de los soldados libaneses desplegados, el deseo de establecer una coordinación directa con el ejército y, sobre todo, el requisito de excluir a los soldados chiítas de ciertas zonas.

Estas reclamaciones exigen que se establezcan definitivamente las respuestas de Washington, el ejército libanés y las autoridades israelíes.

However, they are taking place at a time when the issue of Hezbollah weapons is gradually spreading to more remote areas of the border. Por lo tanto, el siguiente punto de tensión podría centrarse menos en el principio del despliegue del ejército libanés que en una cuestión de soberanía: ¿quién decide las zonas en que interviene, los soldados que envía allí y la información que acepta comunicar a Israel?

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