Israel reclama 370 objetivos alcanzados en el Líbano

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El ejército israelí afirma haber alcanzado más de 370 objetivos asignados a Hezbollah en el sur del Líbano durante el mes pasado. Este examen, publicado el jueves 1 de octubre de 2026, se refiere a las operaciones realizadas por la Fuerza Aérea israelí bajo la dirección de los diversos mandos e inteligencia militar. No ha sido verificada independientemente y no significa necesariamente que se hayan realizado 370 huelgas separadas, con una sola operación aérea que implica varios objetivos.

Según el comunicado israelí, estas operaciones en el Líbano forman parte de un registro de más de 500 objetivos alcanzados por aviones israelíes en el Líbano y la Franja de Gaza durante el mes pasado. Se informó de que se habían establecido más de 140 objetivos en Gaza, mientras que la gran mayoría del balance anunciado se refería al frente libanés.

La publicación de estas cifras indica la intensidad de las operaciones aéreas en el Líbano en las últimas semanas. Interviene a medida que el ejército israelí también continúa las operaciones terrestres en el sur y mantiene presión militar sobre la infraestructura que atribuye a Hezbollah.

Más de 370 objetivos de Hezbolá según Israel

En su declaración del 1o de octubre, el ejército israelí afirma que sus aeronaves siguen operando en varios frentes para eliminar lo que presenta como amenazas y apoyar a las fuerzas que realizan operaciones ofensivas y defensivas.

In Lebanon, more than 370 Hezbollah targets were reportedly hit in the past month. El ejército israelí afirma que esas operaciones se llevaron a cabo en el sur del país y se basaron en información de, entre otras cosas, los mandos militares y la Dirección de Inteligencia.

Sin embargo, el comunicado no contiene una lista detallada de los 370 objetivos reclamados. Por lo tanto, no permite determinar con precisión el número de edificios, posiciones, depósitos de armas, infraestructura subterránea, lanzadores o personas dirigidas directamente.

El número de « objetivos » también debe distinguirse del número de ataques. Un ataque aéreo puede apuntar a varios objetivos y varias municiones pueden utilizarse contra un solo objetivo. Por consiguiente, la cifra proporcionada por el ejército israelí es principalmente su propia declaración operacional.

Más de 500 objetivos entre el Líbano y Gaza

El balance anunciado cubre dos frentes. Israel afirma que su aviación alcanzó más de 500 objetivos en el Líbano y la Franja de Gaza durante el mes pasado.

Se dice que más de 370 se encuentran en el sur del Líbano y más de 140 en la Franja de Gaza. Por consiguiente, las cifras anunciaron un poco más de 510 objetivos en total.

Para Gaza, el ejército israelí proporciona más detalles sobre la naturaleza de ciertos objetivos. En particular, afirma haber matado a tres comandantes de la brigada de Hamas, así como a combatientes a quienes acusa de haber preparado ataques o participado en los acontecimientos del 7 de octubre de 2023. Israel también informó de ataques contra personas que presuntamente habían detenido rehenes, depósitos de armas y otras infraestructuras de Hamas.

Para el Líbano, el comunicado es mucho menos detallado. La mayoría de la información proviene del volumen reclamado: más de 370 objetivos de Hezbollah alcanzados en el sur en un mes.

Alta tasa de operaciones en el Líbano meridional

Estas cifras corresponden a un período durante el cual Israel continuó sus operaciones aéreas y terrestres en varias regiones meridionales. En particular, las huelgas acompañaron los movimientos de las fuerzas terrestres y las operaciones de destrucción de infraestructura atribuidas a Hezbolá por el ejército israelí.

Por ejemplo, el 15 de septiembre, el ejército israelí anunció que había descubierto y destruido 32 lanzacohetes, que presentaba como listos para usar contra Israel. This equipment was reportedly discovered during operations by the 55th Brigade in southern Lebanon.

Según la versión israelí, los cohetes se habían dejado atrás antes de que el acuerdo de cesación del fuego entrara en vigor. El ejército también había anunciado la destrucción de una posición y un pozo subterráneo en la misma zona.

Unos días antes, Israel había anunciado la terminación de una operación importante en la zona de Ali al-Taher Ridge. El ejército israelí afirmó haber desmantelado más de dos kilómetros de infraestructura subterránea asignada a Hezbollah.

Afirmó haber descubierto decenas de cohetes, misiles, drones, ametralladoras, decenas de misiles antitanque y cientos de minas y artefactos explosivos.

Estas reclamaciones proceden del ejército israelí y su inventario completo no ha sido verificado independientemente.

Las operaciones israelíes superan a Litani

La actividad militar no se ha limitado durante varios meses a zonas inmediatamente adyacentes a la frontera. A finales de mayo, el ejército israelí anunció que había tomado el control operacional de la Beaufort Ridge y había participado en la zona de Wadi Saluki.

Israel informó de que sus tropas habían cruzado el río Litani y extendieron sus operaciones contra Hezbollah al norte del río. El ejército también dijo que operaba cerca de Nabatiyah y estaba dispuesto a expandir su ofensiva.

Antes de la entrada de las fuerzas terrestres en esas zonas, la aviación israelí había llevado a cabo huelgas preparatorias con artillería y tanques. Por lo tanto, el uso de la aviación es parte de una estrategia que combina bombardeos, inteligencia y operaciones terrestres.

El balance de más de 370 objetivos anunciados el jueves debe ser colocado en esta configuración. Los ataques aéreos son sólo parte de las operaciones israelíes en el Líbano, pero pueden atacar posiciones antes de que las unidades terrestres avancen o intervengan en objetivos identificados por inteligencia.

Israel alegó 3.500 objetivos en abril

La cifra publicada el 1 de octubre también puede compararse con los datos comunicados por Israel en fases anteriores del conflicto. El 3 de abril, el ejército israelí afirmó haber alcanzado más de 3.500 objetivos en el Líbano desde que comenzaron sus operaciones a gran escala.

It reported that its attacks were focused on military infrastructure, weapons depots, launching positions and command and control centres attributed to Hezbollah.

Israel también afirmó haber golpeado la infraestructura financiera vinculada a Al-Qard al-Hassan y cinco puentes que acusó de ser utilizado para transferir armas y combatientes del norte al sur del Líbano.

En ese momento, el ejército israelí también reclamó la muerte de aproximadamente 1.000 miembros de Hezbolá, incluidos comandantes y varios cientos de miembros de la fuerza de Radwan. Estas cifras se derivaron del registro militar israelí y no fueron confirmadas independientemente.

El nuevo examen de septiembre abarca un período mucho más corto: sólo un mes y sólo operaciones de la fuerza aérea. Sin embargo, demuestra que la aviación israelí mantiene un ritmo constante de ataques en el sur del Líbano.

Un registro militar sin un registro humano correspondiente

El comunicado del 1o de octubre no proporciona una evaluación humana general de los más de 370 objetivos reclamados en el Líbano. It does not specify how many Hizbullah members were killed during these operations or how many civilians were reportedly affected.

Esta distinción es importante. El número de objetivos militares anunciados por un ejército no determina el número de bajas ni el alcance de la destrucción civil. Tampoco revela la proporción de objetivos realmente destruidos.

La cifra de 370 indica, por tanto, principalmente la presentación por Israel de su actividad operacional durante el mes pasado. Una evaluación completa requeriría una comparación de esta evaluación con los datos de huelga del Líbano, las víctimas identificadas y las destrucciones encontradas en las localidades afectadas.

El anuncio también se hizo después de un ataque israelí contra un vehículo del ejército libanés en Nabatiyah al-Fawqa. The Lebanese Army command reported that one of its military personnel had been seriously injured and that three civilians had also been affected.

Este incidente ilustra las consecuencias directas de la continuación de las operaciones israelíes en las zonas donde el ejército libanés está desplegado.

Continúa la presión militar en el Líbano

La publicación de este examen llega en un momento en que las cuestiones militares y políticas siguen estrechamente vinculadas. Israel sigue exigiendo el desmantelamiento de las capacidades de Hezbolá y afirma que sus operaciones están dirigidas a evitar que el movimiento reconstruya su infraestructura.

Por el lado libanés, las operaciones israelíes y su extensión territorial plantean directamente la cuestión de la soberanía del país y la capacidad del ejército libanés para llevar a cabo sus misiones en las zonas afectadas. Las huelgas afectan a las zonas en que siguen presentes el personal militar libanés, los residentes y la infraestructura civil.

El informe israelí publicado el jueves no mide las consecuencias humanas y materiales del mes pasado. However, it provides a figure on the claimed intensity of the air campaign: more than 370 targets attributed to Hezbollah were reportedly attacked in one month in southern Lebanon, out of over 500 targets targeted by Israeli aviation by adding together the Lebanese and Gazaoui fronts.

La continuación de las operaciones terrestres y aéreas deja ahora abierta la cuestión del ritmo en que continuarán esas huelgas en octubre y las zonas que se verán afectadas por la posible expansión de las operaciones israelíes.

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