Siria-Hezbollah: conversaciones secretas en Turquía

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Representatives of the Syrian government and Lebanese Hezbollah reportedly met secretly in Turkey in September 2026 to reduce tensions between the two sides, according to press reports published on Thursday, 1 October. The meeting was reportedly organized at the invitation of the Turkish security and intelligence services and was held in a positive atmosphere. Sin embargo, ninguna de las tres partes había confirmado públicamente esas deliberaciones en el momento de su divulgación.

Esa reunión constituiría un importante desarrollo de las relaciones entre Damasco y Hezbolá desde la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024. El movimiento libanés había sido uno de los principales aliados militares de Assad durante más de una década, involucrando a miles de combatientes en Siria contra grupos armados opuestos al régimen. Por el contrario, las nuevas autoridades sirias consideran esta presencia como uno de los legados del antiguo poder y han tratado de reducir las redes de Hezbolá en su territorio.

El objetivo de los debates en Turquía habría sido sobre todo pragmático: evitar las tensiones acumuladas desde el cambio de poder en Damasco degenerando en enfrentamiento directo. La mediación turca sería particularmente importante, ya que Ankara se ha convertido en uno de los principales actores regionales con estrechas relaciones con las nuevas autoridades sirias.

Reunión Siria-Hezbolá organizada por Turquía

Según la información publicada el jueves, representantes del gobierno sirio y Hezbollah participaron en una reunión directa en Turquía durante septiembre. Según se informa, se organizaron debates por iniciativa de los servicios de seguridad e inteligencia turcos.

La información disponible sigue siendo limitada sobre la identidad de los participantes. No se ha comunicado oficialmente ningún nombre de funcionario sirio o de Hezbollah. Tampoco se ha hecho pública la ubicación exacta de la reunión en Turquía.

No obstante, las fuentes citadas por los medios de comunicación describen una reunión que habría sido bien realizada. Su objetivo era reducir las tensiones entre Damasco y el movimiento libanés, cuyas relaciones estaban profundamente perturbadas por la caída de Bashar al-Assad.

El debate directo sería en sí mismo un cambio. Durante meses, la relación entre las nuevas autoridades sirias y Hezbollah ha estado dominada por la desconfianza, las acusaciones y las cuestiones de seguridad relacionadas con la frontera con el Líbano.

La caída de Assad alteró la relación con Hezbollah

Durante la guerra civil siria, Hezbollah enfrentó directamente a sus combatientes junto al ejército de Bashar al-Assad. Su intervención ha desempeñado un papel importante en varias batallas estratégicas y en la seguridad de zonas cercanas a la frontera libanesa.

El movimiento justificó su intervención por la necesidad de defender a Siria contra los grupos yihadistas y proteger al Líbano contra su progresión. Por el contrario, sus adversarios consideraron su compromiso como un apoyo militar decisivo al régimen de Assad en la represión de la oposición.

Este período dejó una disputa importante con varios componentes del nuevo poder sirio. Las fuerzas que habían luchado contra el régimen de Assad estaban, después de diciembre de 2024, en el corazón de la nueva orden política y de seguridad siria.

Para Hezbollah, la caída de Assad también fue un gran revés estratégico. Durante décadas Siria fue el principal territorio de tránsito entre Irán y Líbano. Armas, equipo y diversos apoyos para el movimiento libanés pasado por territorio sirio.

El cambio de poder en Damasco ha roto un elemento esencial de esta continuidad geográfica.

La frontera entre el Líbano y Siria en el corazón de las tensiones

Desde la caída de Assad, la frontera entre el Líbano y Siria ha sido uno de los principales sujetos de tensión. Las nuevas autoridades sirias han tratado de reforzar su control sobre los cruces y caminos utilizados para el contrabando.

Estas operaciones han ocasionado a veces enfrentamientos en zonas fronterizas donde las redes familiares, comerciales y políticas atraviesan fronteras entre ambos países. Las cuestiones relativas al tráfico de armas, el contrabando y el movimiento de combatientes han hecho que las relaciones sean particularmente difíciles.

Para Damasco, recuperar el control efectivo de la frontera es una cuestión soberana. Para Hezbollah, el cierre de las antiguas rutas de tránsito representa una transformación importante de su entorno estratégico.

Por consiguiente, una discusión directa entre ambas partes puede satisfacer necesidades muy concretas. Entre ellas cabe mencionar la prevención de los enfrentamientos, la aclaración de las normas relativas a los cruces fronterizos y la prevención de incidentes que puedan conducir a una escalada.

Sin embargo, la información publicada en la reunión de septiembre no confirma exactamente con qué casos se han tratado.

Ankara como Ombudsman

La elección de Turquía para acoger la reunión no sería trivial. Ankara mantiene estrechas relaciones con las nuevas autoridades sirias y tiene una importante influencia en los equilibrios políticos y de seguridad que surgieron después de la caída de Assad.

Turquía también tiene canales para el diálogo con diversos agentes libaneses y regionales. Sus servicios de inteligencia han desempeñado un papel regular en negociaciones delicadas, mediaciones o intercambios indirectos entre partes opuestas.

En este caso, Ankara habría proporcionado espacio a los representantes sirios y hezbolá para reunirse directamente sin dar inmediatamente una dimensión pública o política a las deliberaciones.

La seguridad de la mediación también es notable. According to available information, the initiative came from the Turkish security and intelligence services rather than from a traditional diplomatic approach.

Esto podría indicar que los primeros debates se centraron en cuestiones prácticas y de seguridad en lugar de la plena normalización política entre Hezbollah y las nuevas autoridades sirias.

Sin embargo, esta interpretación queda por confirmar en ausencia de un acta oficial.

Diferentes intereses pero la necesidad de evitar la confrontación

A pesar de su antagonismo histórico, Damasco y Hezbollah ahora tienen un interés común en evitar que las tensiones fronterizas se conviertan en conflictos abiertos.

Las autoridades sirias deben estabilizar un territorio marcado por más de una década de guerra y restablecer el control fronterizo. Un nuevo enfrentamiento con un actor armado libanés complicaría este objetivo.

Hezbollah también está en una situación profundamente diferente a la de Bashar al-Assad. El movimiento se enfrenta a operaciones militares israelíes en el Líbano y a presiones para desarmarlo. La apertura de un nuevo frente con las autoridades sirias aumentaría considerablemente estas dificultades.

Por lo tanto, los debates de seguridad pueden ser posibles sin reconciliación política.

El Gobierno sirio no necesita modificar su reconocimiento del papel desempeñado por Hezbollah durante la guerra civil en la búsqueda de acuerdos para estabilizar la frontera. Hezbollah, por su parte, puede negociar con Damasco sin recuperar su relación privilegiada con el régimen de Assad.

La cuestión de las armas sigue siendo especialmente delicada

La cuestión de las rutas de suministro y armas es uno de los principales retos de la nueva relación entre Hezbollah y Siria.

Bajo Assad, Siria era un componente esencial del eje que unía a Irán a Hezbollah. La frontera permitió el paso de materiales y constituyó una profundidad estratégica para el movimiento.

Las nuevas autoridades sirias han tratado de romper con esta configuración. El fortalecimiento del control fronterizo reduce la capacidad de Hezbollah para utilizar rutas logísticas antiguas.

Este desarrollo llega en un momento en que Israel ejerce una fuerte presión militar sobre el movimiento en el Líbano. Por consiguiente, el control de la frontera siria es mucho más importante que las relaciones bilaterales entre Beirut y Damasco.

Un posible acuerdo de seguridad entre el gobierno sirio y Hezbollah podría establecer reglas para evitar la confrontación, pero no significaría necesariamente la restauración de las viejas rutas de tránsito.

No hay información disponible sobre la reunión en Turquía para sugerir que se haya llegado a ese acuerdo.

Un primer paso más que la reconciliación

Por consiguiente, el carácter positivo atribuido a la reunión debe interpretarse con cautela. Una reunión que se celebra sin incidentes y permite el diálogo no significa que se resuelvan las controversias entre ambas partes.

El peso de la guerra siria sigue siendo considerable. Hezbollah ha luchado durante años contra grupos cuyos líderes o ex miembros pertenecen ahora al nuevo entorno político y de seguridad sirio.

Los intereses regionales también han cambiado. Damasco busca consolidar sus relaciones con nuevos socios y reconstruir sus instituciones, mientras que Hezbollah perdió con la caída de Assad un aliado esencial y un camino estratégico hacia Irán.

Sin embargo, la reunión que se informó en Turquía podría apuntar al cambio de una fase de posible enfrentamiento a un intento de gestionar las controversias. El hecho de que los representantes de ambas partes convinieran, según la información disponible, reunirse alrededor de la misma mesa ya sería un desarrollo después de casi dos años de relaciones tensas.

Los próximos pasos determinarán si el canal abierto por los servicios turcos sigue limitado a los intercambios de seguridad ad hoc o conduce a debates regulares. Por el momento, ni Damasco ni Hezbolá ni Ankara han confirmado públicamente la reunión ni detallado ningún compromiso contraído en septiembre.

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