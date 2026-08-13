La CIA duda de información israelí sobre una amenaza iraní; el asesinato de Trump

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Los servicios de inteligencia estadounidenses tenían « baja confianza » en los informes israelíes de un plan iraní para asesinar a Donald Trump en su viaje de julio a Turquía. A pesar de estas reservas, el Servicio Secreto ha organizado una operación excepcional para ocultar la partida del Presidente de Ankara. Esta discrepancia entre la evaluación de inteligencia y las medidas de protección adoptadas alrededor del jefe de Estado plantea ahora interrogantes en Washington sobre la credibilidad de la alerta israelí y su posible influencia en las decisiones estadounidenses.

La CIA tenía dudas sobre la credibilidad de una amenaza iraní contra Donald Trump que había llevado a los servicios estadounidenses a organizar su salida clandestina de Turquía. La noticia, revelada el miércoles 12 de agosto por la prensa estadounidense, arroja nueva luz sobre una operación de seguridad que ha permanecido secreta durante más de un mes.

El Gobierno israelí transmitió la alerta a los Estados Unidos. Mencionó un posible proyecto iraní dirigido al Presidente de Estados Unidos durante su visita a Ankara para una cumbre de la OTAN el 8 de julio de 2026.

Sin embargo, los analistas de la CIA no consideraron la información recibida como suficientemente convincente. They made their reservations known to the Trump administration. Un funcionario estadounidense citado por la prensa describió esta información como procedente de Israel, no de los servicios estadounidenses, con un nivel de confianza considerado bajo.

Estas reservas no impidieron que el Servicio Secreto retuviera el escenario más prudente. Donald Trump abandonó Ankara en un avión militar diferente al que los periodistas y miembros de su administración pensaban que viajaba.

La amenaza de Irán contra Trump juzgó ser insegura

Por consiguiente, el nuevo punto se refiere menos a la existencia de la operación que a la evaluación anterior. Las primeras revelaciones presentaron el cambio de aeronave como respuesta a una amenaza iraní suficientemente seria para justificar medidas excepcionales.

La información publicada el 12 de agosto muestra una situación más compleja. Algunos funcionarios de inteligencia estadounidenses dudaron de la naturaleza inminente y robusta de la amenaza.

La CIA había recibido información del gobierno israelí. Sus analistas no los habían producido y no habían obtenido suficientes pruebas para darles un alto nivel de confianza.

Esta distinción es importante en el funcionamiento de la inteligencia. Los funcionarios de seguridad pueden tener en cuenta la información sin ser considerados como confirmados. En el caso de un presidente estadounidense, las posibles consecuencias de un error también llevan a los servicios de protección a tomar las máximas precauciones.

La Casa Blanca no respondió directamente a preguntas sobre la calidad de la información recibida y su evaluación por las agencias estadounidenses. Un funcionario estadounidense recordó que Donald Trump había sido objeto de varias amenazas y que se habían adoptado todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

La CIA no comentó públicamente la información sobre su evaluación. La embajada israelí en Washington tampoco ha proporcionado detalles sobre la información transmitida.

Una salida falsa a bordo de la Fuerza Aérea Uno

La alerta dio lugar a una operación inusual el 8 de julio en el aeropuerto de Ankara.

Donald Trump se había unido a Turquía en el Boeing 747-8 ofrecido por Qatar a los Estados Unidos y recientemente adaptado para el transporte presidencial. Sin embargo, existían preguntas sobre los dispositivos de protección de este avión en comparación con los aviones presidenciales tradicionales.

Donald Trump había anunciado su salida que utilizaría la antigua Fuerza Aérea Uno. En frente de las cámaras, el presidente abordó el azul y blanco Boeing 747.

Pero no dejó a Turquía en ese avión.

Unos minutos después de su embarque, Donald Trump y varios colaboradores dejaron silenciosamente el avión por otra puerta. They boarded an airport catering truck whose platform had been raised to aircraft level.

El vehículo los condujo a una cercana Fuerza Aérea de los Estados Unidos C-32A. Este avión, una versión militar del Boeing 757, se utiliza regularmente para transportar altos funcionarios estadounidenses.

Donald Trump se unió a la C-32A con un pequeño grupo de colaboradores. El avión se despegó para la base británica RAF Mildenhall bajo escolta de los combatientes F-16.

Mientras tanto, periodistas, funcionarios estadounidenses y personal de la Casa Blanca tomaron lugares en la antigua Fuerza Aérea Uno. Algunos no sabían que el presidente había cambiado de avión. Se había ordenado a los periodistas en la cabina de prensa que mantuvieran cerradas las persianas.

El antiguo avión presidencial fue usado como un decoy.

Funcionarios de EE.UU. se quedaron en el exuberante avión

La operación tiene una dimensión adicional con la identidad de las personas que acompañaron a Donald Trump.

Entre ellos figuraban Dan Scavino, Jefe Adjunto de Estado Mayor de la Casa Blanca, Natalie Harp, Asistente Ejecutivo del Presidente, y Walt Nauta, Director de Operaciones de la Oficina Oval. Algunos colaboradores menos conocidos también participaron en la transferencia.

Por otra parte, varios altos funcionarios administrativos no acompañaron al Presidente en la C-32A.

El Secretario de Estado Marco Rubio fue uno de los funcionarios que permanecieron en la antigua Fuerza Aérea Uno. According to information published on Wednesday, however, he was informed of both the Israeli alert and the arrangements prepared by the Secret Service.

Esta situación alimenta las preguntas sobre el nivel de peligro que se atribuye realmente a la aeronave presidencial. Si un ataque iraní contra Donald Trump o su avión hubiera sido considerado inminente, la presencia de altos funcionarios en la atracción habría sido un riesgo importante.

Un conocido funcionario estadounidense en las conversaciones de seguridad también puso en perspectiva la amenaza recordando el alcance del acuerdo turco en torno a la cumbre de la OTAN. Se han movilizado decenas de miles de miembros de las fuerzas de seguridad turcas.

El Servicio Secreto, sin embargo, razonó según otra lógica: eliminar tanto como sea posible el riesgo que afecta directamente al Presidente.

Donald Trump dice que siguió al Servicio Secreto

Donald Trump confirmó públicamente el cambio de avión el martes 11 de agosto después de las primeras revelaciones sobre la operación.

The Chair explained that he had followed the recommendations of the Secret Service and the military. Según él, los responsables de su protección simplemente querían que usara otro dispositivo.

También dijo que no pidió mucho detalle sobre la amenaza.

Sus declaraciones confirman que la decisión operacional procede principalmente de sus servicios de seguridad. Sin embargo, no está claro qué información se presentó al Presidente antes de su salida de Ankara.

Donald Trump también minimiza el riesgo de que periodistas y funcionarios permanezcan en la antigua Fuerza Aérea Uno. Consideró que el avión más pequeño en el que viajaba probablemente habría sido el objetivo más buscado si se hubiera preparado un ataque.

La protección presidencial estadounidense tiene un margen de precaución particularmente amplio. Donald Trump ya ha sido blanco directo de varios proyectos de asesinato o intentos desde la campaña presidencial de 2024. Sin embargo, no se estableció ningún vínculo con Irán en estos casos conocidos.

Suspicion of Israeli motivations

La revelación más sensible se refiere a la interpretación de algunos funcionarios estadounidenses de la inteligencia transmitida por Israel.

Según los actuales y antiguos funcionarios citados por la prensa estadounidense, algunos miembros de la comunidad de inteligencia se preguntan si la alerta israelí tenía la intención de informar solamente a Washington.

Sospechan que también pudo influir en las decisiones de Donald Trump y en la política estadounidense en la región.

Esta suposición no se presenta como un hecho establecido. Refleja el análisis de algunos funcionarios estadounidenses y no demuestra que Israel ha exagerado deliberadamente una amenaza.

Sin embargo, es de particular importancia debido al contexto en que se transmitió la alerta.

Israel considera a Irán su principal amenaza estratégica inmediata. Al mismo tiempo, algunos funcionarios israelíes siguen con preocupación el acercamiento entre Washington y Ankara y la relación personal entre Donald Trump y el Presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Un ex funcionario estadounidense consideró que el episodio podría incluirse en un conjunto más amplio de inteligencia israelí, a veces percibida en Washington, con el fin de orientar las decisiones presidenciales e informar a los Estados Unidos.

Esta evaluación sigue siendo cuestionable y no ha sido confirmada formalmente por el gobierno de Estados Unidos.

Una amenaza iraní seria

Las reservas de la CIA sobre esta alerta específica no significan que Washington desestime cualquier amenaza iraní contra Donald Trump.

Las autoridades estadounidenses han estado monitoreando proyectos iraníes contra altos funcionarios estadounidenses durante varios años. Las preocupaciones aumentaron tras el asesinato del General iraní Qassem Soleimani por una huelga estadounidense en enero de 2020.

La guerra de 2026 entre los Estados Unidos, Israel e Irán aumentó aún más este riesgo. La operación de Ankara tuvo lugar después de nuevas huelgas estadounidenses contra Irán, ordenadas después de una ruptura en las negociaciones para poner fin al conflicto.

En este contexto, el Servicio Secreto tuvo que arbitrar dos elementos diferentes: información que la CIA consideraba limitada en confiabilidad y las consecuencias potencialmente catastróficas de un ataque contra el Presidente.

Los funcionarios de protección decidieron no correr riesgos.

Esta lógica explica la magnitud del dispositivo: cambio clandestino de aeronaves, uso de Air Force One como decoy, transferencia a un vehículo de servicio, limitación del número de personas informadas y escolta aérea al Reino Unido.

El Congreso pide ahora explicaciones

El caso va más allá de la única cuestión de la seguridad presidencial.

Los funcionarios electos demócratas piden detalles sobre la inteligencia israelí, su grado de verificación por parte de los organismos estadounidenses y las razones de una operación tan excepcional.

El senador demócrata de Maryland Chris Van Hollen cuestiona en particular la credibilidad de la información transmitida por Israel y la posibilidad de verificarla de forma independiente.

Otra pregunta se refiere a los que quedan a bordo de la antigua Fuerza Aérea Uno. Varios funcionarios gubernamentales, militares, agentes de servicios secretos y periodistas estaban en la aeronave mientras que el presidente había sido transferido a otros lugares por razones de seguridad.

La administración también tendrá que explicar por qué la versión pública del viaje continuó presentando a Donald Trump como habiendo salido de Ankara a bordo de la antigua Fuerza Aérea Uno. El cambio de aeronaves permaneció en secreto durante más de un mes.

La nueva información sobre las reservas de la CIA mueve así el centro del caso. La pregunta ya no es sólo cómo Donald Trump fue exfilado discretamente desde Ankara, pero por qué una alerta considerada poco confiable por algunos expertos estadounidenses provocó un dispositivo protector de tal magnitud.

En esta etapa, la Casa Blanca no detalló la información específica que llevó al Servicio Secreto a mantener esta opción o si la información israelí había sido corroborada posteriormente por otros servicios.