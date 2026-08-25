Líbano: El atraso escolar se convierte en una crisis nacional

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Más de 250.000 estudiantes en el Líbano han sido privados de educación o gravemente afectados por la guerra, el desplazamiento y el cierre de escuelas. La cifra, comunicada el 25 de agosto de 2026 porAl Akhbar, no sólo describe un problema de acceso a la escuela. Esto revela una crisis más profunda: una parte importante de los niños libaneses ahora sufre de retrasos en las aptitudes básicas, hasta el punto de que simplemente la reapertura de las clases no será suficiente para poner en marcha el sistema educativo.

Los datos disponibles son motivo de preocupación. Más de la mitad de los estudiantes de primer año de primaria no habrían dominado algunas habilidades matemáticas básicas. En el grado 6, más de ocho de cada diez estudiantes encontrarían dificultades con la división. Estos resultados se derivan de evaluaciones realizadas antes de la última fase de la guerra y muestran que la pérdida de aprendizaje ya se había establecido. Por lo tanto, el conflicto ha agravado un viejo problema en lugar de crearlo.

Más de 250.000 estudiantes afectados por interrupciones escolares

La crisis de 2026 desorganizó la educación a nivel nacional. El desplazamiento de la población, los bombardeos, los cierres y la transformación de muchas escuelas públicas en albergues han impedido que cientos de miles de niños asistan a la escuela normal.

According to data reported at the end of August, more than 250,000 students were affected by displacement, school closures in conflict zones or their use as shelters. El UNICEF estima que unos 256.000 estudiantes se vieron afectados por esas perturbaciones.

La situación ha afectado especialmente a la red pública.Al Akhbarinforma que alrededor de la mitad de las escuelas oficiales a la vez servían como centros de alojamiento. Esto fue una emergencia humanitaria clara, pero tuvo una consecuencia inmediata: los edificios escolares dejaron temporalmente de cumplir su función educativa.

El Ministerio de Educación ha tratado de garantizar la continuidad mínima. Para marzo de 2026, el Ministro Rima Karami había pedido a las instituciones públicas y privadas que adoptaran soluciones flexibles que combinan presencia física, aprendizaje a distancia y modelos híbridos. Las decisiones específicas también han enmarcado la educación a distancia en escuelas públicas cerradas.

En la práctica, esta continuidad ha permanecido muy desigual. El acceso a la electricidad, la Internet, el equipo digital y un ambiente tranquilo varía mucho entre las familias. Un aprendizaje a distancia teóricamente disponible no significa necesariamente aprendizaje real.

La escuela abierta no garantiza que un niño aprenda

Aquí es donde el problema cambia en la naturaleza. Una crisis educativa puede medirse por el número de días cerrados, pero esta estadística no es suficiente. También es necesario medir lo que los estudiantes realmente saben cuando regresan a clase.

El Líbano dispone ahora de datos suficientes para medir esta diferencia. El Ministerio de Educación y el Centro de Investigación y Desarrollo Educativos realizaron un diagnóstico nacional de más de 135.000 estudiantes en los grados 1 a 6 de la escuela primaria en las escuelas públicas.

La tasa de participación en esta evaluación fue de alrededor del 96%. El ejercicio se centró en las habilidades básicas en árabe, lengua extranjera y matemáticas. Por lo tanto, procura no sólo otorgar un grado escolar, sino determinar si se han adquirido efectivamente las aptitudes esenciales para el aprendizaje ulterior.

Resultados analizados porAl Akhbarrevelar importantes deficiencias. Más de la mitad de los estudiantes de primer año tendrían deficiencias en las habilidades matemáticas básicas. En el sexto año, más de ocho de cada diez estudiantes no serían debidamente dominados.

Estas cifras son aún más importantes en lo que se refiere a las aptitudes básicas. Una dificultad en un capítulo aislado puede ser corregida relativamente fácilmente. Una debilidad persistente en la computación, lectura o escritura, por otro lado, compromete una parte significativa del aprendizaje posterior.

El retraso escolar ya existía antes de la última guerra

Sin embargo, sería incorrecto atribuir estos resultados exclusivamente al conflicto de 2026. Las evaluaciones citadas por la prensa muestran que el retraso había comenzado a acumularse mucho antes.

Desde 2019, el sistema educativo libanés ha experimentado una sucesión excepcional de crisis. El colapso económico redujo los ingresos de los maestros y causó reiteradas huelgas. La pandemia Covid-19 llevó a largos períodos de aprendizaje a distancia en un país donde el acceso al equipo digital seguía siendo muy desigual.

Además de estos acontecimientos, el puerto de Beirut explotó, la devaluación de la libra, el aumento del costo del transporte y los conflictos sucesivos. Cada uno de estos episodios redujo el número de días de enseñanza reales.

Al Akhbarreporta que la evaluación diagnóstica de los años 2024 y 2025 mostró una pérdida equivalente a tres de cada cinco días de aprendizaje. Esto no significa necesariamente que las escuelas estén cerradas físicamente tres días de cinco. Más bien, refleja el alcance del atraso en el aprendizaje.

Por lo tanto, el problema se ha vuelto acumulativo. Los estudiantes que se encuentran actualmente en el sexto grado han experimentado varias interrupciones desde su ingreso a la escuela. Algunos niños han experimentado años escolares sucesivos amputados por la pandemia, huelgas, crisis económica y guerra.

Por qué las brechas se multiplican con el tiempo

El aprendizaje escolar funciona como una construcción progresiva. Algunas habilidades son la base necesaria para adquirir lo siguiente. Cuando se pierden, cada paso nuevo se vuelve más difícil.

En matemáticas, un estudiante que no domina la adición y la multiplicación tendrá más dificultad para entender la división. Estas dificultades afectarán a fracciones, proporciones, álgebra y problemas más complejos.

La misma lógica existe en la lectura. Un niño que lentamente descifra dedica gran parte de su atención a reconocer palabras. Como resultado, quedan menos recursos cognitivos para comprender el significado del texto, identificar ideas clave o utilizar información en otros temas.

Un retraso inicial puede aumentar con la edad. Dos estudiantes separados por unos meses de aprendizaje de primer año pueden ser separados por varios años de habilidades universitarias si no se organiza ninguna acción correctiva.

Es esta dinámica la que convierte la escuela en una crisis nacional. El problema ya no es sólo el número de días perdidos, sino la posibilidad de que una generación avance en el currículo sin tener el conocimiento necesario a nivel administrativo.

División en sexto año se convierte en un indicador de alerta

La figura de división ilustra esta dificultad. Si más de ocho de cada diez alumnos del grado 6 no dominan adecuadamente esta operación, esto significa que una habilidad normalmente adquirida varios años antes sigue siendo frágil en la mayoría de los niños.

La consecuencia no se limita a los cursos de matemáticas. La división participa en la comprensión de las proporciones, porcentajes, promedios, velocidades, conversiones y muchos ejercicios científicos.

Un estudiante que tiene dificultades con esta operación tendrá que dedicar más esfuerzo a una etapa básica cuando se encuentre con problemas más complejos. Luego puede concluir que es « malo en matemáticas », mientras que la dificultad a veces viene simplemente de una deficiencia vieja nunca corregida.

Esta acumulación también tiene un efecto educativo en los maestros. En la misma clase, algunos estudiantes pueden seguir el plan de estudios planificado mientras que otros necesitan volver a conceptos mucho mayores.

El maestro entonces se encuentra confrontado con una clase cuyos niveles son extremadamente heterogéneos. Siguiendo sólo el plan de estudios oficial corre el riesgo de abandonar a los estudiantes más débiles. Por otro lado, frena a los que ya los controlan.

Volver a la escuela no será suficiente

La respuesta tradicional a un descanso escolar es reabrir escuelas y reanudar el programa hasta el punto en que se interrumpió. Este método se vuelve insuficiente cuando el retraso es masivo y muy diferente según los estudiantes.

La prioridad debe ser primero un diagnóstico. Las escuelas deben determinar lo que cada grupo de estudiantes realmente domina antes de decidir qué enseñar.

Esta lógica ya está parcialmente reconocida por el departamento. En agosto de 2026 se anunció una evaluación nacional excepcional para algunos niños con educación no académica. Debe medir sus habilidades en árabe, lengua extranjera y matemáticas para facilitar su regreso a la educación formal.

El principio podría ampliarse. Después de tal perturbación, el nivel administrativo del boletín escolar ya no es necesariamente un indicador suficiente del nivel real.

Un estudiante puede estar oficialmente matriculado en el quinto año mientras necesita ponerse al día en habilidades de tercer o cuarto grado. La dificultad es entonces organizar este soporte sin repetirlo automáticamente y sin estigmatizarlo.

La captura debe ser dirigida y no uniforme

Una política eficaz de captación no es simplemente añadir unas semanas al calendario escolar. No todos los estudiantes perdieron las mismas habilidades o cantidad de aprendizaje.

Algunos han podido asistir a cursos en línea. Otros han cambiado de alojamiento varias veces. Algunos tenían una computadora y una conexión estable. Otros finalmente estaban tomando clases de un teléfono compartido con varios miembros de la familia.

Por lo tanto, la captación debe comenzar con una evaluación corta y precisa de las competencias básicas. Los resultados podrían entonces permitir la formación temporal de grupos educativos según necesidades y no solo por edad.

Durante los primeros años de la escuela primaria, el esfuerzo debe centrarse en la lectura, escritura y habilidades digitales elementales. Estos campos producen el rendimiento educativo más importante porque luego sirven en casi todos los temas.

En los niveles intermedios se deben determinar los conceptos esenciales que determinan la continuación del programa. Encontrar ponerse al día con cada capítulo perdido probablemente sería poco realista.

Aumento del riesgo de abandonar la escuela

La demora en el aprendizaje también aumenta el riesgo de abandono. Un niño que ya no entiende lo suficiente que se enseña puede retirar gradualmente de la escuela.

Este puesto no siempre es inmediato. A menudo comienza con una disminución de la participación, más ausencias, resultados más débiles y luego un sentido del fracaso. Cuando estas dificultades se combinan con limitaciones económicas, el sistema escolar se vuelve más probable.

Las familias desplazadas son particularmente vulnerables. Algunos han perdido su vivienda, actividad económica o parte de sus ingresos. Los costos de transporte, suministros y alimentos escolares pueden entonces ser difíciles de financiar.

Para los adolescentes, el costo de oportunidad de la escuela aumenta. Una familia en dificultad puede necesitar ingresos adicionales y alentar a un joven a trabajar. Cuanto más tiempo es su retraso escolar, menos rentable parece ser a corto plazo.

El peligro es particularmente elevado cuando la escolarización ya se ha interrumpido durante varios meses. Cada mes gastado fuera de la escuela reduce la fuerza de los hábitos escolares y puede hacer que el regreso sea más difícil.

La crisis económica amplifica las pérdidas escolares

Así pues, el vínculo entre la economía y la educación se vuelve central. El Líbano está experimentando una nueva recesión y una elevada inflación simultáneamente. Los hogares deben equilibrar el gasto más esencial con recursos a menudo limitados.

El costo directo de la educación no se reduce al costo de la matrícula. Incluye transporte, libros, suministros, ropa, comidas y a veces equipo digital.

En las escuelas privadas, las dificultades económicas pueden dar lugar a transferencias al sector público. Debe gestionar ya los daños físicos causados por la guerra y el uso de muchos edificios como centros de alojamiento.

Por lo tanto, la presión puede pasar de una red a otra. Una familia que ya no puede financiar escuelas privadas aumenta las necesidades del sistema público cuando tiene menos capacidad material.

340 establecimientos dañados o destruidos

El problema inmobiliario también sigue siendo importante. Una evaluación nacional realizada por el Ministerio de Educación en junio, con apoyo técnico internacional, identificó 340 escuelas públicas, privadas o técnicas dañadas por el conflicto.

Seventeen establishments were reportedly completely destroyed. A principios de julio, al menos 100.000 niños corrían el riesgo de no tener un aula para el próximo año escolar en ausencia de trabajos urgentes.

Estos datos recuerdan que la crisis del aprendizaje también tiene una dimensión física. La organización del apoyo educativo es imposible si los niños no tienen un edificio al que regresar.

Pero la reconstrucción de escuelas sólo aborda parte del problema. Una institución puede ser reparada dentro de unos pocos meses, mientras que un retraso de aprendizaje acumulado durante varios años puede requerir que se corrijan varios ciclos escolares.

Por lo tanto, la reconstrucción educativa debe tratar simultáneamente los edificios y habilidades.

El riesgo de un sistema de dos velocidades aumenta

La crisis también puede exacerbar las diferencias entre las instituciones. Las familias con recursos significativos pueden financiar lecciones privadas, apoyo escolar, equipo digital o una institución que pueda organizar rápidamente soluciones alternativas.

Las familias más pobres tienen muchas menos oportunidades. Su hijo depende casi totalmente de lo que la escuela pública pueda proporcionar.

Dos estudiantes que han perdido el mismo número de días escolares pueden experimentar trayectorias completamente diferentes. Uno compensa rápidamente a través de cursos privados. El otro regresa después de varios meses sin aprendizaje real.

Esta desigualdad puede continuar a lo largo de la educación. Por consiguiente, los resultados de las evaluaciones nacionales deben analizarse no sólo por nivel de educación sino también por región, institución y contexto socioeconómico.

Los propios maestros tendrán que ser apoyados

Cualquier política de ponerse al día se basará en los maestros. Sin embargo, ellos mismos sufrieron varios años de crisis salarial, inestabilidad monetaria, huelgas y trastornos escolares.

Pedir a los maestros que recuperen varios años de retraso sin cambiar su organización educativa sería difícil de lograr. Necesitarán herramientas para diagnosticar rápidamente las deficiencias y priorizar las competencias básicas.

Demasiados programas pueden convertirse en contraproducentes. Un maestro que se ve obligado a completar el libro de texto puede avanzar mientras que una parte de la clase no domina el conocimiento previo.

Por lo tanto, el sistema tendrá que aceptar una forma de jerarquía. No todos los conceptos del programa son de igual importancia cuando toda una generación tiene que recuperar habilidades básicas.

La lectura, escritura, cálculo elemental y comprensión son las prioridades obvias de los primeros años. Los programas de captación tendrán que reconstruir gradualmente las aptitudes más complejas.

Measuring skills rather than counting days

La principal transformación necesaria es probablemente sobre cómo el Líbano mide la crisis educativa. Durante mucho tiempo, el debate se centró en el número de días escolares perdidos y las fechas de recuperación.

Estos indicadores siguen siendo útiles, pero no dicen si el niño ha aprendido. Dos estudiantes pueden asistir al mismo número de cursos y salir del año con habilidades muy diferentes.

Por lo tanto, los datos recogidos de más de 135.000 estudiantes proporcionan una herramienta particularmente valiosa. Hacen posible trasladar el debate de la presencia escolar a los verdaderos beneficios.

Este enfoque debe repetirse. Una evaluación antes de que un programa de recuperación identifique las necesidades. Una nueva evaluación unos meses después muestra si la intervención funcionó.

Sin esta medida, el sistema puede confundir la progresión administrativa con la progresión educativa. Pasando automáticamente a un niño a la clase superior puede enmascarar el retraso sin resolverlo.

El costo económico aparecerá varios años más tarde

La crisis escolar tiene una dimensión económica a largo plazo. Una población menos calificada es generalmente menos productiva y tiene ingresos futuros más bajos.

La pérdida del aprendizaje actual puede afectar así al mercado laboral en diez o quince años. Los niños que abandonan la escuela hoy en día sin conocimientos adecuados de alfabetización, numeración o lengua encontrarán más difícil acceder a la formación técnica, académica y profesional.

El Líbano corre el riesgo de perder una parte adicional de su capital humano al mismo tiempo que la emigración de jóvenes graduados ya reduce su capacidad.

Por lo tanto, la cuestión educativa está directamente vinculada a la reconstrucción económica. Reparar una planta de carretera o energía puede tardar unos años. La reconstrucción de una generación de habilidades perdidas tarda mucho más.

Por lo tanto, la cifra de 250.000 alumnos privados en educación es menos una evaluación definitiva que una advertencia. El indicador real de los próximos meses será la capacidad del ministerio para identificar con precisión las deficiencias de estos niños, para poner a los estudiantes en riesgo de abandonar a clases y organizar una captura suficientemente dirigida para evitar que las pérdidas temporales de 2026 se conviertan en impedimentos permanentes.