Jean Hawaii dice al estado en « Tajribati »

Jean Hawat coloca el nacimiento de « Tajribati », « My Experience », en 2020, el año de sus ochenta años y el centenario del Gran Líbano. El abogado y ex jefe del bloque nacional vincularon su viaje a una reflexión sobre la construcción del Estado. Su testimonio se remonta a Raymond Eddé, critica divisiones y cuestiona las responsabilidades públicas. El orador hace un llamamiento especial a la juventud libanesa para que conozca su historia y continúe la labor de transmisión.

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En « Tajribati », « My Experience », Jean Hawat cuenta al estado a través de su viaje político. El abogado y ex jefe del Bloque Nacional estableció el origen del libro en 2020: el año de sus ochenta años coincidió con el centenario del Gran Líbano. Este acercamiento le dio el punto de partida de una narrativa que vincula su vida pública con la historia del país.

En una entrevista publicada el 4 de noviembre, presentó el libro como resultado de la necesidad de registrar lo que había experimentado, las responsabilidades que había ejercido y las lecciones que había aprendido. Este testimonio mira a un actor comprometido en los eventos en los que participó.

El libro fue objeto de una sesión de firma en el Museo Nacional de Beirut. En esa reunión, Hawaii explicó que quería reunir memoria, documentos y posiciones para cuestionar las dificultades del Líbano.

Jean Hawaii le dice al Estado del Bloque Nacional

Hawat recordó su compromiso con el Bloque Nacional antes de 1965, y luego las misiones que había emprendido allí. Su cuenta dio un lugar especial al período abierto en 1976, cuando Raymond Eddé se mudó a París. Explicó que tenía que seguir actividades y archivos en su ausencia.

La continuidad de este compromiso es, según él, parte de una historia familiar ligada a Émile Eddé, luego a Raymond Eddé. También es una manera de explicar de qué posición está viendo eventos. La afiliación política no se borra del testimonio: es uno de sus cuadros.

Una crítica de cómo construir el estado

Su juicio sobre la trayectoria libanesa es grave. En su opinión, el país no ha logrado construir un Estado eficaz sobre una base sostenible. Se cuestionan las divisiones internas, los enfrentamientos en torno a las elecciones nacionales y el lugar que ocupan determinados intereses.

Hawaii lee el debilitamiento del estado a través de la dificultad de superar las fidelidades y los beneficios inmediatos para defender un bien común.

También critica la búsqueda de dinero, posiciones y ventajas en el ejercicio del poder. Su respuesta toma la forma de un requisito de responsabilidad pública, integridad y buena administración. Desde esta perspectiva, pasar por la experiencia no es sólo hablar de los líderes que encontraron, sino de sus opciones y sus efectos.

Esperanza política en ejecución

Hawaii expresa una esperanza cautelosa para el presidente Joseph Aoun y el gobierno de Nawaf Salam. Expresó su reconocimiento por las orientaciones esbozadas en el discurso de presentación de candidaturas y la declaración ministerial. Sin embargo, insiste en la transición a la aplicación.

Esta reserva extiende el hilo del libro como lo presenta: las intenciones mostradas no son suficientes para construir instituciones. Advierte la repetición de las divisiones que, según él, impidió que el país avanzara. La continuidad del trabajo público es más que la adhesión momentánea a un discurso.

Los jóvenes como beneficiarios

Por último, el mensaje se dirige a la juventud libanesa. Hawai les invita a conocer su historia y hacer del Líbano su referencia común. Para él, mantener una memoria implica una responsabilidad: decir lo que se considera verdadero y permitir que otras generaciones reanuden la discusión.

No describe la reorganización como el caso de un hombre o una sola decisión. Su llamado es para una generación capaz de trabajar para un estado más fuerte. « Mi experiencia » se presenta así como una contribución a esta transmisión, con la fuerza y los límites de una palabra personal supuesta.

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