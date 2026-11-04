CNSS: ¿Qué controles salariales dicen

Las cifras del CNSS informan al debate sobre la remuneración notificada, siempre que se distingan las etapas de control. El balance 2025 incluye un análisis de riesgo de 2.521 empresas y 375 órdenes de misión. No todas las 1.469 empresas por debajo del umbral del salario de selección pueden describirse como estafadores. También se canceló una antigua circular de 2024. Estas aclaraciones cuentan para comprender el alcance de los controles y los derechos de los empleados.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Los controles de los salarios declarados se reflejan en el debate sobre los ingresos y las prestaciones por terminación del servicio en el Líbano. Pero las cifras citadas en esta discusión requieren una lectura precisa. El balance de la CNSS correspondiente al período comprendido entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre de 2025 distingue a las empresas seleccionadas por un análisis de riesgos de las misiones de inspección terminadas. No conduce a la conclusión de que el 58% de las empresas libanesas son fraudulentas.

Esta distinción se refiere directamente a los empleados. La cantidad declarada participa en la determinación de sus derechos sociales. Por lo tanto, un salario realmente superior al importe declarado puede indicar una mejora de los ingresos inmediatos sin protección equivalente al final de la carrera.

Controles salariales notificados: qué medidas del balance

En su balance publicado el 16 de octubre de 2025, el CNSS afirma que analizó los riesgos de 2.521 empresas. De ellos, 1.469 reportaron ingresos inferiores al doble del mínimo de referencia 2024. Esto representa aproximadamente el 58% del área de estudio. El documento anunció su inspección gradual, no la terminación de 1.469 inspecciones.

Los resultados de las operaciones realizadas incluyeron 375 órdenes de misión y 28.894 empleados. The Fund reported 886 previously undeclared employees registered after inspection. También anunció la terminación de las prestaciones para 788 inscripciones consideradas ficticias y la decisión de suspender las prestaciones para 15 empresas.

El umbral de salario se utiliza para guiar los controles. No constituye una convicción individual. El análisis estadístico, la verificación in situ y la decisión administrativa son tres pasos diferentes.

La cifra del 58% no describe todas las empresas

La proporción se aplica a los archivos revisados en este programa. No hay nada que tratar a este grupo como una muestra representativa de todas las empresas del país. La selección basada en el riesgo busca específicamente identificar situaciones que justifiquen revisión.

El mismo razonamiento se aplica a los empleados. Una empresa puede contar con varios trabajadores en diferentes situaciones. The number of employers reported does not allow to deduct how many people receive under-reported revenue. Deben conocerse registros individuales y resultados de auditoría.

Tampoco deben confundirse las diversas irregularidades. Un trabajo que falta de los retornos, un registro ficticio y un salario que se declara demasiado bajo no describen el mismo problema. El agruparlos en un solo total impediría comprender los derechos que deben restablecerse y regularizarse.

Una antigua circular no es válida hoy

El umbral de 20 millones de libras a veces mencionado en este archivo se refiere a una medida de enero de 2024. A continuación, la circular 181 organizó la inspección de declaraciones por debajo de este nivel. El mínimo legal era de 9 millones de libras.

The circular was subsequently cancelled by Circular 901 of 25 April 2024, after the increase of the minimum to 18 million. El CNSS mantuvo el requisito de informar sobre los ingresos reales. La presentación del mecanismo de enero hoy como una instrucción todavía aplicable sería, por lo tanto, inexacta.

El umbral utilizado para una campaña de control debe leerse con su fecha y propósito. No reemplaza el mínimo legal del momento y no establece el salario que se debe a una persona por sí misma.

Declaración compromete derechos futuros

En las bolsas salariales de noviembre de 2026, Béchara Asmar acusa a algunos empleadores de declarar sólo el mínimo, sin reflejar la remuneración real. El Presidente de la Confederación General de Trabajadores vincula esta práctica con la reducción de las prestaciones por rescisión del nombramiento. Su reclamo describe un problema denunciado por el sindicato, sin establecer la situación de cada empresa.

Por lo tanto, la cuestión no se limita al futuro salario mínimo. También se refiere a la conciliación entre la remuneración pagada y la registrada. El balance 2025 proporciona un punto de partida documentado; Un examen actualizado de las inspecciones permitiría saber qué pasó con los archivos seleccionados.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews