Rodolphe Haykal participó en el Diálogo de Manama del 30 de octubre al 1 de noviembre. Se reunió con funcionarios europeos, estadounidenses y de las Naciones Unidas para debatir la cooperación y el apoyo al ejército libanés. El balance público no especifica ninguna nueva financiación, entrega de equipo o ejecución programada. La visita tuvo lugar por invitación del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Las reuniones bilaterales se centraron en la situación en el Líbano y la región, sin constituir una conferencia de donantes ni un acuerdo colectivo sobre las diversas cuestiones regionales.

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El Comandante del Ejército Libanés, General Rodolphe Haykal, se reunió con varios líderes militares e internacionales en el Diálogo de Manama en Bahrein. Los debates se centraron en la cooperación y el apoyo a la institución. El 3 de noviembre no se anunció ningún nuevo programa de ayuda o entrega en el balance público.

El viaje tuvo lugar del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026. Invitado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, Haykal participó en la 22a edición de este foro sobre seguridad regional. Asistió a la inauguración en presencia del Príncipe Heredero de Bahrein y del Primer Ministro Salman ben Hamad Al Khalifa.

La visita permitió al comandante del ejército reunir a interlocutores europeos, estadounidenses y de las Naciones Unidas en el mismo marco. Los debates bilaterales se referían a la situación en el Líbano y la región, así como a las formas de fortalecer la cooperación con la institución militar.

Entrevistas con varios socios

Haykal se reunió con el Jefe de Estado Mayor holandés, el General Onno Eichelsheim. He also met with the German Parliamentary Secretary of State for Defence, Nils Schmid, and Tasos Tzionis, National Security Adviser and Director of Intelligence of the Republic of Cyprus.

En el lado americano, habló con Michael P. DiMino IV, jefe del Departamento de Defensa del Medio Oriente. Otros interlocutores fueron Vaidotas Urbelis, Director de Política de Defensa del Ministerio de Defensa de Lituania, y el Contraalmirante Yannick Bossu, Representante del Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Francia.

El Comandante también se reunió con Abdallah Al Dardari, Administrador Auxiliar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La presencia de este interlocutor sitúa las consultas en un círculo más amplio que las únicas relaciones entre el personal.

Apoyo a las Fuerzas Armadas Libanesas: aún quedan por especificar los compromisos

Durante estas reuniones, funcionarios destacaron la importancia de los esfuerzos del ejército para preservar la seguridad y estabilidad del Líbano ante los desafíos actuales. Sin embargo, el informe de la visita sigue siendo general sobre el seguimiento práctico de los intercambios.

No detallará ningún nuevo sobre financiero, entrega de equipo, acuerdo de capacitación o calendario de ejecución. Por lo tanto, las entrevistas de Manama no pueden describirse como una conferencia de donantes que ha establecido un programa costoso.

La distinción no elimina su alcance de los contactos. Una reunión bilateral examinará la cooperación y mantendrá relaciones con un socio. Sin embargo, un compromiso específico requiere otros elementos: una decisión, medios identificados, beneficiarios y fechas. Estas exposiciones no se hicieron públicas en el informe de viaje.

Un foro regional, varios archivos separados

El Diálogo de Manama reúne a funcionarios sobre cuestiones de seguridad en el Oriente Medio. La participación libanesa forma parte de esos intercambios, pero cada reunión conserva su objeto y sus interlocutores. El apoyo prestado al ejército no puede equipararse con un acuerdo mundial sobre las otras cuestiones examinadas durante el foro.

Por consiguiente, hay que distinguir entre las consultas con el comandante del ejército, los debates diplomáticos regionales y los posibles anuncios de cada Estado. The holding of interviews in one place does not demonstrate a common position on all issues or a collective funding mechanism.

El seguimiento se medirá por las decisiones concretas que los socios harán públicos. Por el momento, el resultado establecido del desplazamiento es esta serie de consultas sobre cooperación y apoyo al ejército libanés, sin ninguna promesa más cuantificada.

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