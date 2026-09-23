¿Joe Saddi a la salida? Detrás de la amenaza de renuncia, la batalla por la financiación de la electricidad en el Líbano

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El ministro habría empezado a hablar de su partida

La posible salida de Joe Saddi del Ministerio de Energía y Agua no se limita a los rumores de rehuffle en Beirut. Según información política del 23 de septiembre de 2026, el propio ministro comenzó a plantear la posibilidad de dimisión. Las razones expuestas se refieren directamente al estancamiento financiero del Líbano: varios gobiernos e instituciones públicas no pagarían sus cuentas, mientras que la empresa debe financiar simultáneamente su combustible, mantener sus centrales eléctricas y tratar de aumentar su producción.

Esta situación pone a Joe Saddi en contradicción. El ministerio puede pedir Electricidad Líbano para mejorar el suministro de energía y reducir la dependencia de generadores privados. Pero la empresa pública no puede producir más si parte de sus propios clientes institucionales no pagan por la electricidad que consumen. Por consiguiente, el problema no procede únicamente de hogares, pérdidas técnicas o conexiones ilegales. Parte del estado sería el deudor de la compañía, que pidió al ministro que corrigiera.

El tema se vuelve político porque la eventual salida de Joe Saddi podría brindar la oportunidad de un reajuste más amplio. Su cartera pertenece a un equilibrio negociado durante la formación del gobierno de Nawaf Salam. Por lo tanto, sustituirlo no significaría necesariamente nombrar un nuevo técnico energético. Varias fuerzas podrían aprovechar la apertura del gobierno para exigir una nueva división de ministerios.

Esto es especialmente el caso de las Fuerzas Libanesas, de las cuales Joe Saddi es cercano y que demanda cambios dentro del gobierno. Pero esta demanda plantea un riesgo para el propio partido: la reapertura del gabinete podría poner mucho más carteras políticas en discusión que la energía, empezando por los asuntos exteriores.

El problema comienza con las facturas que el Estado no paga

El corazón del caso está en las cuentas de electricidad del Líbano.

Durante décadas, la empresa ha sido presentada como uno de los principales abismos de las finanzas públicas. Las transferencias de tesorería para financiar electricidad contribuyeron a la acumulación de deuda pública antes de la crisis de 2019. Parte del problema procedía del modelo arancelario: durante años, los precios cobrados a los suscriptores se basaban en un barril de petróleo muy por debajo de su precio real. El estado compensa la diferencia.

Después del colapso financiero, el sistema se cambió gradualmente. Las tarifas se elevaron y algunas de las facturas fueron indexadas al dólar. El objetivo era simple: La electricidad en el Líbano tenía que dejar de vender su corriente bien por debajo de su costo de producción.

Pero el saldo de precios no es suficiente si las facturas no se cobran.

El problema también afecta a las administraciones públicas. Los ministerios, organismos, instituciones públicas, oficinas y otras estructuras dependientes del Estado han acumulado largamente deudas hacia la electricidad en el Líbano. Algunos tienen metros y reciben facturas como cualquier consumidor. Sin embargo, no siempre tienen las consignaciones presupuestarias para pagarlas, o retrasan sus pagos.

El resultado es absurdo: el estado pide a Electricité du Liban que actúe como una empresa financieramente responsable, pero algunas de sus propias instituciones están ayudando a drenar su tesorería.

Para Joe Saddi, esta situación hace que la reforma sea difícil de defender. A company cannot be held liable for its deficit while being prevented from recovering part of the debts due by its principal shareholder and administrations.

El precio de la corriente ya no se puede tratar independientemente del precio del combustible

La segunda dificultad se refiere al costo de la producción.

La electricidad en el Líbano sigue dependiendo en gran medida de los combustibles importados. A medida que aumenta el precio del petróleo y los productos derivados del petróleo, el costo de kilovatio-hora producido en las centrales eléctricas también aumenta.

En un sistema económicamente normal, esta variación debe reflejarse periódicamente sobre el arancel. Este es el principio de una tarifa móvil: cuando el costo del combustible aumenta, un componente de la factura aumenta; Cuando cae, disminuye.

Joe Saddi habría planteado precisamente la imposibilidad de aplicar correctamente este mecanismo en condiciones actuales.

El problema es políticamente explosivo. Un aumento automático de la factura de electricidad viene en un momento en que los hogares ya están experimentando un aumento de los costos de combustible, transporte y generador. Pero mantener artificialmente un precio por debajo del costo real recrearía gradualmente el modelo que ayudó a arruinar Electricidad Líbano antes de 2019.

Por lo tanto, el ministro se enfrenta a una opción fácil sin una solución: aumentar los aranceles para proteger las cuentas de la empresa, o contener facturas y crear una necesidad de financiamiento público.

Esta dificultad se hace aún mayor cuando la comida pública sigue siendo insuficiente. Un hogar puede aceptar más fácilmente un aumento si recibe 20 horas de electricidad pública. Lo acepta mucho menos si debe pagar simultáneamente una factura más alta a Electricidad del Líbano y otra al dueño de su generador.

La ecuación del generador hace cualquier aumento políticamente peligroso

El sistema eléctrico libanés tiene una particularidad que distorsiona completamente el debate arancelario. El consumidor no simplemente elige entre electricidad pública costosa y electricidad pública barata. Añade dos facturas.

Cada hora que la electricidad del Líbano no proporciona debe ser reemplazada generalmente por otra fuente. En gran parte del país, esta fuente sigue siendo el generador privado.

El precio de esta electricidad depende en gran medida del aceite de combustible. Cuando aumenta, la factura del generador aumenta. El aumento del petróleo da lugar al hogar dos veces: directamente a través del transporte y la energía privada, luego potencialmente a través de una adaptación del arancel público.

Para salir de este círculo, Electricidad Líbano necesita aumentar su producción lo suficiente para reducir el número de horas compradas a partir de generadores.

Pero aumentar la producción requiere combustible. El combustible requiere efectivo. En particular, el efectivo depende de la recaudación de facturas.

Aquí es donde los pagos no pagados del gobierno se vuelven más importantes que su valor de libro. Ayudan a bloquear el mismo mecanismo que debería reducir la factura energética general del país.

Joe Saddi hizo la recuperación una condición de reorganización

Desde que se unió al ministerio, Joe Saddi ha colocado la disciplina financiera en el centro de su concepción de la reforma. El principio es salir de un sistema donde la empresa produce, facturas imperfectamente, efectivo parcial y luego pide al Tesoro que cubra el déficit.

Esta estrategia implica la mejora simultánea de varios elementos: recaudación de facturas, reducción de pérdidas, lucha contra conexiones ilegales, control de concesiones y ajuste del arancel al costo real.

El ministro también se encontró enfrentado a la cuestión de los recursos disponibles para comprar combustible. Mientras la electricidad en el Líbano no tenga suficientes corrientes de efectivo previsibles, cada aumento de la producción depende de arreglos únicos o de decisiones gubernamentales.

Este es precisamente el modelo que se supone que la reforma estructural debe eliminar.

Por consiguiente, el conflicto con las administraciones deudoras debe leerse en este contexto. Si el Estado se niega a disciplinarse, resulta difícil exigir una disciplina comparable de los consumidores privados.

El gobierno debería elegir: obligar a sus administraciones a pagar, registrar su consumo en sus presupuestos reales, o asumir explícitamente que el Tesoro seguirá financiando parte de su electricidad.

Simplemente permitiendo que las facturas acumulan cantidades para enmascarar el costo.

Sin embargo, la reforma de la electricidad se ha mantenido a largo plazo

La paradoja es que la crisis llega en un momento en que un expediente institucional que ha estado esperando por más de veinte años finalmente ha avanzado.

El Gobierno ha nombrado a la autoridad reguladora para el sector de la electricidad, prevista desde la Ley 462 de 2002. Esta autoridad debe acompañar teóricamente la transformación del sector, supervisar a los operadores y permitir una separación más clara entre la toma de decisiones políticas, la regulación y la operación.

Durante más de dos decenios, su aplicación se ha retrasado.

Nawaf Salam cita ahora su nombramiento como una de las principales reformas emprendidas por su Gobierno. También se refirió a la reestructuración de la electricidad en el Líbano y a los proyectos de gas y energía nuevos.

Por lo tanto, la salida del ministro en medio de esta fase plantearía una cuestión de continuidad.

La reforma de la electricidad no puede ser recomendada con cada cambio de gobierno. Los contratos, las licitaciones, las normas arancelarias y las inversiones tardan varios años. Si cada ministro cambia las prioridades de su predecesor, los inversores siguen siendo cautelosos y los proyectos crecen más tiempo.

Esta es una razón por la que una posible renuncia de Joe Saddi sería más importante que simplemente reemplazar a un miembro del gabinete.

Pero la cuestión de la partida es también profundamente política

Joe Saddi no es un ministro aislado en el mapa político.

Su llegada al gobierno fue parte del equilibrio negociado durante la formación del gabinete de Nawaf Salam. Las Fuerzas Libanesas apoyan su nombramiento y tienen representación política en el Gobierno.

Pero el partido ahora exige cambios en el propio equipo gubernamental.

Esta posición crea una situación especial. Pedir un resurgimiento es aceptar que los saldos negociados durante la formación de la firma pueden ser reabiertos.

Una vez abierta esta puerta, Nawaf Salam no estaría obligado a limitar los cambios a los ministros que un solo partido deseaba reemplazar.

Otras fuerzas podrían exigir sus propias modificaciones.

Aquí es donde la cartera de Asuntos Exteriores se vuelve particularmente sensible.

Foreign Affairs Behind the Battle of Energy

El Ministerio de Relaciones Exteriores ocupa un lugar mucho más estratégico desde que el Líbano ha iniciado negociaciones directas con Israel y en una intensa secuencia diplomática alrededor del Líbano meridional.

Youssef Raggi acompaña a Nawaf Salam en reuniones internacionales. Participa en conversaciones con asociados extranjeros y lleva la posición libanesa en un momento en que las relaciones con Washington, París, Riad y las Naciones Unidas están directamente vinculadas a cuestiones de seguridad.

Por lo tanto, cualquier cambio en esta cartera sería mucho más pesado políticamente que un simple cambio administrativo.

Es por ello que una reorganización originalmente solicitada para mejorar el funcionamiento de algunos departamentos podría convertirse rápidamente en una negociación sobre la distribución política del gobierno.

Las Fuerzas Libanesas tal vez deseen reemplazar a algunos ministros. Pero sus oponentes pueden responder exigiendo un cambio en las carteras asociadas con el partido.

El caso Joe Saddi se convierte en parte de una negociación mucho mayor.

Nawaf Salam tiene poco interés en abrir una crisis gubernamental ahora

El Primer Ministro también se enfrenta a un cálculo.

Su Gobierno debe gestionar simultáneamente las negociaciones con Israel, el futuro de la FPNUL, el despliegue del ejército en el Sur, la reconstrucción, la reforma bancaria, el proyecto sobre pérdidas financieras, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y una crisis social agravada por los precios de la energía.

Una revisión importante podría inmovilizar a la firma durante varias semanas.

En el sistema libanés, reemplazar a varios ministros nunca es una operación puramente técnica. Las partes, el equilibrio religioso y las relaciones entre las presidencias intervienen rápidamente.

Por lo tanto, el riesgo de Nawaf Salam sería abrir una negociación gubernamental sin ninguna garantía de poder cerrarla rápidamente.

Por el contrario, mantener a un ministro que considera que ya no tiene los medios para llevar a cabo su reforma es también un problema.

Esto es lo que hace efectiva políticamente la amenaza de renuncia de Joe Saddi, incluso si no se materializa.

Le obliga al gobierno a lidiar con los problemas que plantea.

Las administraciones deudoras constituyen el expediente que se abrirá

Antes de discutir el reemplazo del ministro, se debe resolver un asunto mucho más concreto:¿Quién debe dinero a Electricidad en Líbano?

The information of 23 September indicates the problem but does not provide a complete list of the administrations concerned or the amount of their debts.

Sin embargo, esta lista mediría la credibilidad de la reforma.

La información institucional por institución debe incluir el consumo anual, las facturas emitidas, los pagos efectuados y los atrasos acumulados.

Las administraciones centrales también deben distinguirse de instituciones públicas y otros órganos financiados con fondos públicos.

Algunas deudas pueden derivarse de la falta de consignaciones presupuestarias. Otros pueden estar relacionados con controversias sobre facturas. Otros pueden simplemente resultar de años de impago tolerado.

Sin este desglose, el debate sigue siendo político mientras que primero debe ser un oficial de contabilidad.

Si las sumas son pequeñas, el argumento pierde parte de su alcance. Aunque representan una parte importante de las reivindicaciones de electricidad del Líbano, se convierten en uno de los principales obstáculos para su recuperación.

La prueba real: hacer que el estado pague antes de hacer que los hogares paguen más

La cuestión en última instancia pone al gobierno a la vanguardia de la credibilidad.

Puede requerir que los hogares paguen electricidad pública más cerca de su costo real. Puede fortalecer la colección. Puede combatir las conexiones ilegales y reducir las tolerancias acumuladas durante décadas.

Pero resulta políticamente difícil llevar a cabo esta política si las propias instituciones públicas continúan sin pagar sus cuentas.

La reforma no puede trabajar con dos disciplinas: una para el consumidor y otra para el estado.

Esto es probablemente donde el verdadero significado de la amenaza de salida atribuida a Joe Saddi miente.

El ministro no sólo se enfrenta al problema técnico de la producción de electricidad. Se enfrenta a una cuestión mucho más antigua: ¿Está dispuesto el Estado libanés a aplicar a sus propias instituciones las normas financieras que desea imponer al resto del país?

Si la respuesta sigue siendo negativa, reemplazar a Joe Saddi no resolverá nada. Su sucesor recuperará las mismas centrales eléctricas, los mismos requisitos de combustible, las mismas administraciones deudoras y la misma imposibilidad de construir un arancel viable sin causar una crisis social.

Así, por el momento, el dossier del rediseño enmascara una pregunta más concreta. Antes de que lo sepaspara ocupar el Ministerio de EnergíaHabría que establecer cuánto debe el Estado a su propia compañía eléctrica y por qué el gobierno todavía no ha cobrado sus cuentas.