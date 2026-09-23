Líbano: 16,66% de inflación en agosto

- Advertisement -

45

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Inflación en el Líbano alcanzada16.66 % más de un año en agosto 2026, en comparación con el 15,69% en julio, según los últimos datos de la Oficina Central de Estadística (CAS). Al mismo tiempo, el índice de precios al consumidor aumentó1.40% en un mes, terminando la ligera disminución observada en julio. La energía, el transporte, la educación y el ocio son uno de los mayores aumentos anuales. Los datos oficiales también muestran diferencias geográficas significativas, con un aumento mensual particularmente fuerte en Nabatiyeh.

La inflación en el Líbano alcanzó el 16,66%

El aumento de los precios del consumidor se aceleró en agosto. Según las cifras oficiales publicadas el 21 de septiembre de 2026 por el CAS, el índice de precios aumentó16.66 % en comparación con agosto 2025.

La tasa anual fue del 15,69% en julio. En junio alcanzó el 17,25%, el 19,04% en mayo y el 20,02% en abril.

Esta tendencia demuestra que la inflación sigue siendo elevada, aunque su tasa anual sigue siendo inferior a los niveles registrados en la primavera.

Más de un mes, el movimiento es más claro. Precios aumentados por1.40% entre julio y agosto, después de una disminución del 0,03% en julio y una disminución del 0,75% en junio.

El índice general de precios al consumidor alcanzó así8 816.35 puntos en agosto 2026contra 7.557.53 puntos al año anterior.

En los primeros ocho meses de 2026, la inflación media anual fue de alrededor del 16,2%, según datos económicos disponibles.

El auge de agosto ocurrió en una economía donde gran parte de los precios estaban ahora directa o indirectamente vinculados al dólar. La relativa estabilidad del tipo de cambio de la libra desde 2023 había contribuido a una fuerte desaceleración de la inflación tras las oleadas de los primeros años de la crisis.

Sin embargo, la situación de seguridad y la evolución de los precios de la energía siguen ejerciendo presión sobre varios componentes de la cesta del hogar.

Energía y transporte

Los datos detallados muestran que los aumentos no son consistentes.

El puestoagua, electricidad, gas y otros combustibles, que representa el 11,8% de la cesta utilizada para calcular el índice, aumentó32,06 % año tras año.

El aumento también alcanzó7.15% sobre agosto soloPor lo tanto, este artículo es una de las principales fuentes de presión inmediata sobre el gasto familiar.

El transporte, que representa el 13,1% del índice, registró un aumento anual31.72 %. La evolución de los combustibles y más ampliamente de los productos energéticos contribuye a este aumento.

La comida también está en aumento. Los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, que representan el 20% del índice, aumentaron en11.65 % año tras año.

La vivienda ocupada por su propietario, cuyo peso es del 13,6%, muestra un aumento anual más limitado7,08 %.

Principales aumentos anuales en agosto de 2026

Artículo del consumidor Peso en CPI Cambio anual Ocio, entretenimiento y cultura 2.4 % +45,69 % Educación 6.6 % +35,72 % Alquileres antiguos 0,36% +32,33 % Agua, electricidad, gas y combustibles 11,8% +32,06 % Transporte 13,1% +31,72 % Restaurantes y hoteles 2.8% +14.26 % Alimentos y bebidas no alcohólicas 20,0 % +11,65 % Salud 7.7% +7.42 % Vivienda ocupada por el propietario 13.6% +7,08% Ropa y calzado 5,2% +1.15 %

Estas cifras muestran que algunos de los mayores aumentos se refieren a temas cuyo peso en el presupuesto estadístico sigue siendo limitado. Por lo tanto, la tasa general del 16,66% no se ve plenamente afectada por el aumento.

La educación aumentó un 35,72 %

La educación destaca con un aumento anual de35,72 %. Representa el 6,6% de la cesta del índice de precios.

Este aumento se lleva a cabo en el período previo a la escuela y a la universidad, durante el cual se asignan gastos educativos al presupuesto de muchas familias.

Sin embargo, el ocio, el entretenimiento y las actividades culturales muestran el mayor aumento anual entre las principales categorías mencionadas:45.69 %. Su peso en el índice sigue siendo mucho menor, al 2,4%.

Alquileres antiguos aumentados por32,33 % año tras año, pero sólo 0,36% de la cesta.

Los restaurantes y hoteles registraron un aumento del 14,26%. El gasto en salud aumentó un 7,42%, mientras que la ropa y el calzado aumentaron sólo un 1,15%.

Una categoría difiere en la dirección opuesta. Los precios de las comunicaciones, que representan el 4,5% de la cesta, disminuyeron en0,78% año tras año. Este es el único componente principal con una disminución anual en agosto entre los datos detallados disponibles.

Nabatiyeh registró el mayor aumento mensual

El CAS también publica tendencias de precios mensuales por provincia. Todas las áreas cubiertas aumentaron en agosto.

Gobierno Cambio mensual en agosto Nabatiyah +2.12% Bekaa +1.38% Líbano septentrional +1,09 % Líbano meridional +0,79% Monte Líbano +0,75 % Beirut +0,50 %

Nabatiyeh mostró el aumento más fuerte, con 2.12% en un mes, en comparación con sólo 0,50% en Beirut.

Sin embargo, estos datos deben interpretarse con especial cautela para Nabatiyeh.

The CAS indicates that the current situation continues to hamper price collection in that governorate. Gran parte del precio realmente cobrado no se puede aumentar. Por lo tanto, la administración estadística tuvo que utilizar un gran número de precios imputados para calcular el índice.

Esta precisión metodológica es importante. Significa que la cifra publicada para Nabatiyeh sigue siendo la estimación oficial, pero que se basa más en métodos estadísticos para compensar la ausencia de observaciones directas que en otras regiones.

Una recuperación mensual después de dos meses de respiro

La evolución de los últimos meses permite medir mejor el movimiento observado en agosto.

En abril, la inflación anual seguía siendo de 20.02%. Subió al 19,04% en mayo y al 17,25% en junio. A continuación, se redujo al 15,69% en julio antes de regresar a16.66 % en agosto.

El movimiento mensual también ha cambiado de dirección. Tras una disminución del 0,75% en junio y del 0,03% en julio, el índice comenzó en un 1,40% en agosto.

Esta recuperación no significa que todos los precios estén aumentando al mismo ritmo. Resulta de movimientos muy diferentes según las categorías de consumo.

La energía es uno de los principales puntos de presión a corto plazo. El aumento mensual del 7,15% del artículo que comprende agua, electricidad, gas y combustible llega, mientras que esta categoría representa casi el 12% de la canasta de referencia.

Al mismo tiempo, el transporte muestra un aumento anual de más del 30%. Para los hogares, estas dos categorías también pueden tener efectos indirectos, ya que los costos de energía y transporte están implicados en el funcionamiento de muchas empresas.

Un poder adquisitivo siempre bajo presión

La considerable desaceleración de la inflación en comparación con los años más agudos de la crisis libanesa no significa un retorno de los precios a sus niveles anteriores.

Una tasa anual del 16.66% indica que la cesta medida por el CAS es significativamente más cara que hace un año. Se trata de una variación adicional aplicada a los niveles de precios que ya habían aumentado marcadamente en años anteriores.

La situación es particularmente delicada cuando los aumentos se refieren a los gastos que son difíciles de reducir. Los alimentos aumentan en 11,65 %, mientras que la energía y el transporte aumentan en más del 30 % durante un año.

Sin embargo, el índice de precios es un promedio nacional construido a partir de una cesta ponderada. Por lo tanto, no es exactamente el aumento del costo de vida experimentado por cada hogar. Depende de la estructura de sus gastos, vivienda, viajes, tarifas escolares y consumo energético.

Las futuras publicaciones de CAS determinarán si la subida de agosto es un paso único después de las declinaciones mensuales en junio y julio, o el comienzo de una nueva fase de aceleración de precios.