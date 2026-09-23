Oficiales del ejército en el sur del Líbano: ¿Está buscando Israel un derecho de control sobre su identidad?

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El incidente de Deir Mimas plantea una pregunta que va más allá del suelo

El incidente ocurrido en Deir Mimas el 18 de septiembre de 2026 pudo haber revelado una controversia mucho más profunda que un enfrentamiento local entre soldados libaneses e israelíes. According to available information, soldiers of the 7th Lebanese Armed Forces regiment had set up a temporary observation point near the town to protect farmers from inspecting their land. La llegada de una fuerza israelí causó tensiones. A continuación se arrojaron granadas impresionantes a la zona donde estaban los militares libaneses, antes de su retirada.

The Lebanese Armed Forces reportedly reported that its deployment had been coordinated within the framework of the international mechanism resulting from the framework agreement. Esta aclaración podría haber cerrado el incidente sobre una cuestión operacional: quién había sido informado del movimiento, qué información de contacto se había proporcionado, y por qué se había atrapado a los soldados libaneses?

El tratamiento israelí del evento ha desplazado el debate sobre un terreno mucho más sensible. An Israeli centre working on security issues in the North was interested not only in the presence of the army, but also in the identity of the officer in charge of the area, presented as Mohammad Nabih Nassereddine, officer of the 7th regiment.

Según informes, el análisis de Israel hizo hincapié en su pertenencia a la comunidad chií y sus orígenes en la región de Hermel. Entonces habría asociado este origen geográfico con el ambiente político y social de Hezbollah, antes de considerar que la identidad denominacional del oficial no podía ser ignorada en el análisis del incidente.

Sin embargo, ninguno de los elementos citados en este razonamiento estableció la membresía de un oficial en Hezbollah o el desempeño de una misión en su nombre. El razonamiento se basa en su identidad comunitaria y su origen regional.

Es este pasaje que convierte el incidente de Deir Mimas en un archivo estatal. La cuestión ya no es justo donde el ejército libanés puede desplegarse. Se convierte en:¿Ahora Israel busca determinar qué oficiales libaneses son considerados aceptables para servir en el Sur?

Mohammad Nabih Nassereddine, un oficial convertido en un caso político

El caso de Mohammad Nabih Nassereddine es importante porque muestra el mecanismo utilizado.

El oficial no sólo es descrito por su función militar. Se destaca su afiliación confesional. El origen de Hermel se utiliza entonces como un índice político. Finalmente, esta combinación lleva a una pregunta sobre su fiabilidad.

El problema está mucho más allá de su persona.

Si la pertenencia a una comunidad o el origen de una región considerada favorable a Hezbollah se convierte en criterios para sospechar de un oficial del ejército, una parte importante del ejército libanés podría ponerse bajo sospecha sin ningún elemento individual.

Esta lógica entra en conflicto directamente con la estructura de la institución militar libanesa. El ejército está integrado por personal militar de todas las comunidades y regiones. El principio mismo de su operación presupone que los soldados actúan de conformidad con la cadena militar de mando y no como representantes de su comunidad original.

Por lo tanto, hacer de la identidad confesional un criterio de seguridad sería introducir en el ejército una clasificación externa que la institución no reconoce oficialmente.

El precedente sería particularmente pesado en el sur, donde el ejército está llamado precisamente a convertirse en el actor central de seguridad.

The Government of Nawaf Salam claims to want to extend the exclusive authority of the State and to entrust the sole responsibility for security to the legal apparatus. Si, al mismo tiempo, Israel afirma implícitamente la posibilidad de distinguir entre oficiales « aceptables » y « sospechosos », la soberanía del Estado se enfrenta a una contradicción fundamental.

A list of officers reportedly already distributed in July

El caso no empezaría en Deir Mimas.

According to information recalled in the sources of 23 September, Israel transmitted to the Lebanese authorities through the United States,a list containing the names of senior army officers he refused to be present in South Lebanon.

Esta información se distribuyó en julio de 2026. Fue acompañada de negaciones y nunca condujo a la publicación oficial de una lista.

Por lo tanto, su existencia no puede considerarse definitivamente establecida de los únicos documentos disponibles.

Pero el nuevo episodio de Deir Mimas le da otro alcance.

Considerada aisladamente, la cuenta de julio podría verse como una fuga difícil de verificar. Dos meses después, una organización israelí analiza públicamente un incidente militar libanés examinando la identidad denominacional y regional de un oficial.

Los dos elementos no prueban que exista una política oficial israelí de selección de oficiales. Sin embargo, revelan la continuidad de la cuestión: ¿la identidad de los militares libaneses desplegados en el sur ahora de interés para las estructuras de seguridad israelíes de la misma manera que sus misiones y posiciones?

Si la lista de julio existe, el tema se vuelve mucho más serio. Esto ya no sería un análisis publicado por un centro de investigación israelí, sino una solicitud de un Estado extranjero relativa a la organización interna del ejército libanés.

Lo que la lista contiene restos desconocidos

El primer problema es que la lista no es pública.

El número de funcionarios interesados no se establece en la información disponible. Sus nombres no se proporcionan. Tampoco son los criterios que habrían llevado a Israel a desafiarlos conocidos.

¿Serían sospechas individuales basadas en inteligencia? ¿Lazos familiares? Regiones de origen? ¿Una pertenencia fiel? ¿Con precedentes operacionales? ¿O simplemente un reconocimiento israelí de cómo algunos oficiales llevan a cabo sus misiones?

Estas diferencias son fundamentales.

Puede verificarse un cargo específico contra un funcionario sobre la base de información individualizada. Una objeción a su confesión o lugar de nacimiento plantea una pregunta completamente diferente.

Por lo tanto, la posible publicación o confirmación de esta lista sería un paso importante. Determinaría si el caso Nassereddine está aislado o si corresponde a una red de evaluación más amplia.

La idea de una unidad especial para el Sur añade una segunda zona sombra

Otro elemento aparece en la información disponible: ya se han celebrado debates sobre la creación de una fuerza o regimiento específicamente para el Sur.

La idea de una unidad especializada no es nada extraordinario en sí misma. La situación particular de la frontera puede justificar una organización apropiada, equipo específico y capacitación para las misiones de vigilancia.

Pero también habría circulado una versión mucho más sensible: la composición de esta fuerza podría diseñarse para excluir a los soldados chiítas.

No hay pruebas de que ese proyecto haya sido aprobado por el Estado libanés o por el mando del ejército. This information is reported in the context of the discussions surrounding the military presence in the South.

Sin embargo, merece ser examinado porque se ajusta exactamente a la lógica del tratamiento de Nassereddine.

Si una unidad para el Sur fuera compuesta según un criterio religioso, el problema ya no se preocuparía solo de Israel. Afectaría directamente la organización del ejército libanés y el equilibrio en el que descansa.

Esa decisión tendría también consecuencias políticas considerables. La población chiíta es una parte importante del pueblo del sur del Líbano. Deplorar una fuerza diseñada para excluir a los soldados de esa comunidad crearía inmediatamente una crisis de confianza entre el ejército y una parte de la población que se supone que debe proteger.

Ahora no hay pruebas de que esa decisión esté en preparación. Pero la existencia misma de esta discusión explica por qué la información sobre las identidades de los oficiales es particularmente sensible.

De la misión militar a su composición

The progression of the alleged requirements is probably the most important issue on the file.

En la primera fase, los debates se centraron en:lo que el ejército libanés debe hacer: desplegarse en ciertas zonas, controlar las armas, inspeccionar los lugares, prevenir ciertas actividades y garantizar la seguridad después de un retiro israelí.

En una segunda fase, los debates pueden centrarse en:donde puede desplegarsey mecanismos de coordinación para evitar incidentes.

Pero si se confirma la información sobre las listas de oficiales, aparece una tercera fase:que pueden llevar a cabo estas tareas.

Es un cambio de naturaleza.

La coordinación militar puede determinar que una unidad debe anunciar su desplazamiento para evitar el enfrentamiento. Normalmente no da al otro partido el derecho de elegir al comandante de esa unidad.

Es precisamente la frontera que parece ser borrosa.

The case of Deir Mimas shows a Lebanese force whose presence was allegedly coordinated. A pesar de esto, el análisis israelí avanza hacia la identidad del oficial.

Por consiguiente, la cuestión operacional se convierte en identidad.

La presión estadounidense es la otra dimensión del caso

La información disponible también describe una presión americana más amplia sobre el ejército libanés.

Los actores políticos libaneses y los activistas estadounidenses acusan regularmente el mando de no aplicar rápidamente las decisiones sobre el desarme de Hezbollah. Según estos críticos, el ejército debería adoptar una actitud más ofensiva.

Así pues, el mando militar está en una posición particularmente delicada.

El gobierno le pide que extienda la autoridad estatal. Washington financia y equipo en parte la institución. Israel pidió garantías de seguridad. Al mismo tiempo, el ejército debe preservar su cohesión interna y evitar una confrontación que pueda convertirse en un conflicto civil.

Los funcionarios libaneses también invocarían el riesgo de sanciones estadounidenses contra oficiales o de una reducción de la ayuda militar para explicar la necesidad de tener en cuenta ciertas observaciones de Washington.

A este respecto, las fuentes se refieren al precedente de sanciones contra funcionarios militares y de seguridad general, así como a las reiteradas amenazas de reducción de la asistencia a la institución militar.

Esta dependencia crea una palanca.

El ejército libanés ha recibido durante años una importante asistencia de los Estados Unidos en materia de equipo, municiones, capacitación y apoyo logístico. Al mismo tiempo que las necesidades están aumentando en el Sur, la ayuda externa se convierte en una herramienta que puede influir en las opciones institucionales.

Esto no prueba que Washington transmita o apoya cada solicitud israelí de oficiales. Por otro lado, si la lista de julio pasa por el mediador americano, el papel de los Estados Unidos tendrá que ser aclarado.

¿Washington transmite las solicitudes o las respalda?

Esta es una de las preguntas aún sin respuesta.

Un mediador puede transmitir una solicitud sin apoyarla. Los Estados Unidos pueden haber comunicado una objeción israelí a las autoridades libanesas simplemente porque administra el mecanismo de coordinación.

Pero también pueden considerar ciertas objeciones legítimas y pedir a Beirut que las tenga en cuenta.

La diferencia es considerable.

En el primer caso, Washington sirve como buzón diplomático. En segundo lugar, la presión israelí disfruta del peso político y financiero estadounidense.

Las fuentes disponibles no permiten decidir.

Para determinar esto, sería necesario conocer la redacción exacta del mensaje de julio. ¿Fue una « lista israelí » presentada para información? ¿Una recomendación de Estados Unidos? ¿Una condición relacionada con la cooperación militar? ¿Una simple solicitud de verificación?

La respuesta mediría el alcance real del problema.

El incidente de Deir Mimas se convierte en una prueba

El episodio del 18 de septiembre puede servir como caso concreto.

La primera pregunta es factual: ¿se había coordinado adecuadamente el 7o regimiento? La información disponible indica que el ejército libanés dice que sí.

La segunda se refiere a la intervención israelí: ¿por qué una fuerza israelí se acercó al puesto? ¿Por qué se han utilizado granadas de ensanchamiento?

La tercera se refiere a la reacción posterior: ¿por qué la identidad religiosa del comandante libanés se ha convertido en un elemento de análisis?

Si la pregunta se trataba sólo de un error de coordinación, la confesión del oficial no tendría ninguna relevancia operacional.

El hecho de que se presente sugiere que se utilice otra red de lectura: se evaluará a un personal militar de acuerdo con su presunto entorno social.

Este método tiene una debilidad obvia. Sustituye el examen del comportamiento individual por una presunción colectiva.

Ser chiíta, ser de Hermel o provenir de una región donde Hezbollah tiene un fuerte asentamiento no demuestra una relación con la organización.

Un riesgo directo para la cohesión militar

Para el Líbano, el peligro no se limita a la soberanía.

El ejército es una de las pocas instituciones nacionales cuya cohesión reside precisamente en la integración del personal militar de todas las comunidades.

La introducción de una lógica de selección confesional para el Sur podría debilitar esta arquitectura.

A Shiite officer could then have to prove that he is not linked to Hezbollah. Un oficial de una zona considerada hostil a Israel podría ser objeto de un escrutinio especial. En última instancia, el mismo razonamiento podría aplicarse a otras comunidades dependiendo de las zonas de despliegue.

La institución dejará de evaluarse como una cadena nacional de mando. Sus miembros serán evaluados según su origen.

Esta lógica también sería difícil de conciliar con el objetivo declarado de fortalecer el Estado.

Si el Estado se convierte en la única autoridad armada del sur del Líbano, su ejército debe poder desplegar los oficiales que elija según sus propias reglas. Un ejército cuya composición local dependería de un veto externo tendría soberanía limitada.

La Paradoja del Desarme de Hezbolá

El expediente finalmente revela una paradoja política.

Los Estados Unidos e Israel están pidiendo que el ejército libanés se haga lo suficientemente fuerte como para imponer la autoridad estatal exclusiva y reducir la presencia militar de Hezbolá.

Pero si, al mismo tiempo, los oficiales chiítas de este ejército son considerados sospechosos por su identidad, la capacidad de la institución de presentarse como una alternativa nacional a Hezbolá puede ser debilitada.

En las aldeas del sur de Shia, la legitimidad del ejército también depende de su carácter nacional y no comunitario.

Por el contrario, un ejército considerado reorganizado para cumplir con los criterios israelíes podría alimentar el discurso de quienes afirman que el Estado actúa bajo presión externa.

Esto sería exactamente lo contrario del objetivo.

Para reducir el papel militar de Hezbollah de manera sostenible, el Estado necesita una institución capaz de ser considerada legítima por la población local. Por lo tanto, la confianza se vuelve tan importante como los números y las armas.

Los tres elementos que permitirían saber si se ha cruzado una línea roja

Tres auditorías ahora pueden convertir este archivo de sospecha en una investigación documentada.

La primera es la existencia de la lista de julio. Si se puede confirmar, habrá que obtener el número de nombres, las calificaciones implicadas y las razones dadas para cada objeción.

La segunda se refiere al proyecto de la Dependencia Especial del Sur. Debe determinarse si la idea de una composición que excluya al ejército chiíta se ha transmitido realmente a las autoridades, por las cuales y en qué forma, o si nunca ha ido más allá de la etapa de discusiones informales.

La tercera es Washington. Debe establecerse si los Estados Unidos simplemente transmiten solicitudes israelíes o si solicitan cambios en las asignaciones militares.

El caso de Mohammad Nabih Nassereddine ahora proporciona un punto de partida concreto. Su nombre, regimiento, fecha del incidente y razonamiento israelí son identificables. La lista de julio y el proyecto de unidad especial son las dos piezas desaparecidas.

Si se confirma, la cuestión ya no será si Israel está vigilando las actividades del Ejército Libanés en el Sur. Esto ya es evidente en un contexto de enfrentamiento militar.

La pregunta será mucho más específica:¿es una negociación dedicada inicialmente a las misiones del ejército a la deriva hacia un derecho externo de mirar a los hombres que lo componen?