Seis meses para evitar el vacío en el sur del Líbano: el inconveniente del escenario de transición después de la FPNUL

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Una fórmula circula en Nueva York sin ser un acuerdo

Una propuesta de compromiso circula en los intercambios diplomáticos dedicados al futuro del Líbano meridional: la ampliación de la misión de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano por seis meses a fin de evitar un vacío de seguridad, al tiempo que da tiempo a las diversas partes para definir el mecanismo para que lo tenga éxito. Varias fuentes diplomáticas se refieren a esta fórmula al 23 de septiembre de 2026. Pero el séquito del Primer Ministro Nawaf Salam trae un matiz esencial: en esta etapa no habría un plan completo y acordado para una prórroga de seis meses. Lo que se confirma es la voluntad del Líbano de mantener una presencia internacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas en el Sur.

Esta diferencia es central. Sugiere que los seis meses constituyan por el momento una fórmula discutida o incluso probada con los diversos actores, en lugar de un compromiso negociado definitivamente.

Las consultas en Nueva York tratan de resolver una ecuación que se ha vuelto urgente. El mandato actual de la FPNUL termina a finales de 2026. Sin embargo, el Líbano considera que las condiciones de seguridad no permiten un retiro internacional seguido de un período sin mecanismo de vigilancia. Al mismo tiempo, los Estados interesados ya están examinando la naturaleza de un mecanismo que se encargará.

Por lo tanto, la posición de Nawaf Salam es disociar dos cuestiones. La primera es inmediata: prevenir un vacío el 1 de enero de 2027. El segundo es más complejo: determinar qué estructura internacional puede entonces funcionar, con qué mandato, qué fuerzas, qué países participantes, y qué relación con el ejército libanés.

Los seis meses permitirían precisamente separar estos dos calendarios.

Carta oficial del Líbano a las Naciones Unidas

Beirut no estaba contenta con los debates oficiosos. According to available information, the United Nations received an official Lebanese letter requesting the continuing or extension of the international mission. Esto confirma que el principio de continuidad internacional se ha convertido en una posición oficial.

Sin embargo, la redacción exacta de la solución sigue siendo objeto de debate. Una primera opción sería la renovación de la misión. Si esto no es posible, una extensión limitada de seis meses podría ser la solución de transición. Una tercera opción sería la creación de un nuevo mecanismo internacional.

Esta arquitectura explica por qué la información disponible puede parecer contradictoria sin necesariamente ser. Las fuentes diplomáticas se refieren a una prórroga de seis meses. Al mismo tiempo, el séquito del Primer Ministro indica que no se han acordado propuestas tan amplias.

Por lo tanto, puede ser un escenario de trabajo presentado a las diversas capitales antes de ser transformado, posiblemente, en una propuesta oficial.

El calendario internacional también desempeña un papel. Según fuentes oficiales, el Líbano prevé una decisión final sobre el futuro del mecanismo después de las elecciones en los Estados Unidos e Israel y después de una aclaración del conflicto entre Washington y Teherán. Un período adicional de seis meses permitiría que la decisión estructural se aplazara hacia un entorno regional potencialmente diferente.

Sin embargo, esta expectativa plantea un riesgo: si bien la diplomacia negocia la arquitectura futura, las realidades militares siguen evolucionando sobre el terreno.

Treinta posiciones israelíes complican el escenario de retirada

La situación militar es precisamente el principal obstáculo para una simple transición.

Según datos proporcionados por la FPNUL, se informa de que las fuerzas israelíes están presentes en aproximadamente 30 posiciones militares en diversas zonas del Líbano meridional. Entre ellas estarían ocho posiciones fortificadas.

Antes del nuevo enfrentamiento, se identificaron cinco posiciones fortificadas israelíes cerca y al norte de la Línea Azul. Three new fortified positions were reportedly observed during the year 2026.

Estas instalaciones añadirían unas veinte posiciones militares temporales instaladas en lo que se describe como una zona segura. Según la información disponible, esta zona puede alcanzar hasta diez kilómetros de profundidad dentro del territorio libanés en ciertas zonas.

Estos datos cambian profundamente la naturaleza del debate de la FPNUL. El debate no se refiere simplemente a la sustitución de una fuerza internacional al concluir su mandato. Sigue abierta la cuestión de la ocupación, las posiciones militares israelíes y la libertad de circulación del ejército libanés.

Por consiguiente, para Beirut, el mantenimiento de una presencia internacional sirve para varios fines: vigilancia, comunicación entre las partes, documentación de incidentes y apoyo para el despliegue del ejército.

Nawaf Salam hizo estas demandas en Nueva York, al mismo tiempo destacando el retiro total de Israel, el fortalecimiento de las capacidades del ejército y el regreso de los habitantes a las localidades del sur.

Nawaf Salam busca continuidad bajo la bandera de la ONU

Durante su reunión con el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, Nawaf Salam destacó la necesidad de mantener una presencia internacional en el sur después de la FPNUL.

La redacción utilizada es importante. El Primer Ministro no sólo pide la retención de observadores extranjeros. Esperaba que esta presencia permaneciera bajo la cobertura de las Naciones Unidas. Debe proporcionar misiones de vigilancia, presentación de informes y comunicaciones, al tiempo que contribuye a la estabilidad y el despliegue de la autoridad del Estado libanés.

Esta posición demuestra que Beirut no considera automáticamente a ninguna fuerza multinacional como sustituto aceptable.

La cobertura de las Naciones Unidas ofrece un marco político y jurídico diferente al de una coalición de países formados fuera de la organización. También permite al Líbano presentar la presencia internacional como apoyo a la autoridad del Estado y no como sustituto de ella.

Esta distinción se vuelve más importante ya que Nawaf Salam reafirma simultáneamente la voluntad del gobierno de colocar armas y la decisión sobre la guerra y la paz bajo la autoridad exclusiva del Estado.

La estrategia libanesa se basa en dos movimientos paralelos: el fortalecimiento del ejército como principal agente de seguridad y el mantenimiento de la cobertura internacional durante el período de su expansión.

Turquía abre nueva pista

Turquía entró directamente en la discusión post-FINAL.

Durante su reunión con Nawaf Salam en Nueva York, el Presidente Recep Tayyip Erdogan dijo que se necesitaría una iniciativa internacional para reemplazar a la fuerza actual. También confirmó la voluntad de su país de seguir apoyando al Líbano.

Sin embargo, la formulación turca sigue siendo general. No hay ofertas completas de Ankara para desplegar una fuerza turca que sustituya a la FPNUL.

Por consiguiente, es necesario distinguir el apoyo turco a la idea de un mecanismo internacional para la posible participación militar turca, que no se establece.

Sin embargo, Turquía participa en varios niveles en el expediente del sur. Las conversaciones se centraron en los hogares prefabricados para los residentes, el regreso a las aldeas, la reconstrucción y la infraestructura. También se mencionan proyectos de cooperación en materia de energía, transporte y enlaces regionales.

Esta presencia podría dar a Ankara un papel en la fase de estabilización sin prejuzgar la forma exacta de su compromiso de seguridad.

Jordania también apoya la idea de una fuerza de sustitución

El Rey Abdullah II de Jordania también examinó con Nawaf Salam la cuestión de los arreglos internacionales para tener éxito en la FPNUL.

Las discusiones se centraron en la necesidad de evitar cualquier vacío después del final de la misión. Jordania también apoya al ejército libanés y participa en los esfuerzos por movilizar el apoyo internacional a las instituciones de seguridad.

La convergencia entre Beirut, Ankara y Ammán sobre la necesidad de continuidad internacional es políticamente importante. Sin embargo, no es suficiente para crear una fuerza.

Para que surja un nuevo acuerdo, será necesario determinar su mandato, sus normas de participación, la dotación de personal, la financiación y los Estados que aportan contingentes.

También será necesario saber si Israel aceptará su presencia y en qué condiciones.

Aquí es donde la fórmula de seis meses tiene sentido. Daría tiempo para negociar estos parámetros sin causar una ruptura inmediata en la presencia internacional.

París quiere mantener un papel en el sur del Líbano

Francia sigue siendo especialmente activa en esta cuestión. Según la información disponible, Emmanuel Macron presidió una reunión del Consejo de Seguridad dedicada al Oriente Medio, con el Líbano entre los temas examinados. La cuestión de la FPNUL y la cuestión de la fuerza de sustitución deben ocupar un lugar importante.

París busca mantener la participación europea en la arquitectura de seguridad del Sur. Este enfoque es de particular importancia ya que el papel francés en los mecanismos de vigilancia del caso libanés ha evolucionado en los últimos meses.

Francia ha participado en el mecanismo de vigilancia de la cesación del fuego junto con los Estados Unidos, el Líbano, Israel y la FPNUL. Sin embargo, los acontecimientos posteriores y las negociaciones directas reforzaron el lugar de Washington.

Por consiguiente, el futuro mecanismo internacional se está convirtiendo en una cuestión de división de funciones entre los asociados occidentales.

Una fuerza con un fuerte componente europeo ofrecerá a París la oportunidad de mantener una presencia operacional. Una fórmula controlada principalmente por Washington produciría un equilibrio muy diferente.

Washington es el principal desconocido

La posición americana sigue siendo decisiva.

La información reunida en el caso libanés muestra que Washington ha reforzado gradualmente su control sobre los mecanismos de negociación y vigilancia del Sur. Los Estados Unidos patrocinan negociaciones directas entre el Líbano e Israel. Por lo tanto, son fundamentales para cualquier debate sobre los futuros arreglos de seguridad.

La octava ronda de negociaciones entre el Líbano e Israel se espera en octubre de 2026. Sin embargo, a más tardar el 23 de septiembre, Beirut todavía no había recibido una fecha o una invitación formal específica del Ombudsman estadounidense.

Esta ausencia añade incertidumbre adicional.

Los Estados Unidos podrían considerar que los mecanismos directos que copatrocina son suficientes para formar parte de las funciones políticas ejercidas anteriormente por una presencia internacional más amplia. Ese enfoque no correspondería necesariamente a la preferencia del Líbano por la cobertura de las Naciones Unidas.

Por lo tanto, el debate se centra menos en la necesidad abstracta de supervisión que en su arquitectura.

¿Quién está mirando? ¿Con qué mandato? ¿Quién arbitra los incidentes? ¿Qué queda de las Naciones Unidas? ¿Qué papel tiene Washington? ¿Y qué autonomía conserva el Líbano en este mecanismo?

Israel también impone sus realidades sobre el terreno

Durante estos debates, Israel continúa sus operaciones en el Sur.

Se han denunciado bombardeos de artillería, destrucción de edificios, incendios de viviendas y movimiento de vehículos militares en varias zonas. La zona de Khiam es una de las zonas donde la presencia militar israelí sigue siendo visible.

El Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, también afirmó que el ejército israelí estaba desplegado en zonas seguras en el Líbano, Siria y Gaza.

Esta situación crea una asimetría entre el tiempo diplomático y militar.

Los negociadores examinan un futuro mecanismo de seguridad. En el terreno, las nuevas posiciones pueden convertirse gradualmente en permanentes. Cuanto más tiempo continúe esta situación, más probable será que el futuro acuerdo internacional tenga que gestionar un hecho consumado en lugar de supervisar un retiro.

Esta es una de las principales preocupaciones libanesas.

Una presencia internacional después de la FPNUL tendría un alcance limitado si intervenía sin resolver la cuestión de las posiciones israelíes y sin suficiente libertad de despliegue para el ejército libanés.

El papel de las Fuerzas Armadas Libanesas en el centro de todas las formas

Ninguno de los escenarios examinados oficialmente prevé una fuerza internacional para reemplazar al ejército libanés de manera duradera.

Por el contrario, la posición de Beirut es fortalecer el despliegue del ejército y convertir al Estado en la autoridad central de seguridad del Sur.

Así pues, el Gobierno presenta la presencia internacional como acompañante.

Esta distinción responde también a las críticas de que una prórroga de la FPNUL retrasaría el momento en que el Estado por sí solo asumió la responsabilidad de la seguridad fronteriza. Para Beirut, los dos objetivos no son contradictorios: el fortalecimiento del ejército debe continuar mientras que un mecanismo internacional reduce el riesgo de confrontación y asegura las comunicaciones necesarias.

La propia FPNUL afirma que su función no puede sustituir las decisiones políticas de las partes. Su mandato considera que la plena aplicación de la resolución 1701 sigue siendo la base para una estabilidad duradera.

Por consiguiente, la misión internacional puede observar, informar y facilitar las comunicaciones. Sólo no puede imponer una regulación.

El escenario del período de amortiguación de seis meses

En este contexto, los seis meses parecen menos como una nueva estrategia que como período de amortiguación.

Evitarían tres descansos simultáneos: la salida de la FPNUL, la ausencia de una fuerza de reemplazo y un ejército libanés que todavía se enfrenta a una situación militar inestable.

Este período también podría hacer posible negociar la composición de un nuevo acuerdo.

¿Una fuerza europea? ¿Una misión de observación más ligera de las Naciones Unidas? ¿Una estructura multinacional con varios países? ¿Un mecanismo fortalecido de vigilancia alrededor del ejército libanés? Las fuentes del 23 de septiembre todavía no dan prioridad a una fórmula.

Muestran sobre todo que circulan varias propuestas.

Por lo tanto, la prórroga de seis meses ahorraría tiempo. Pero ahorrar tiempo es útil sólo si este retraso realmente permite una nueva arquitectura.

Un aparente desacuerdo que revela el estado real de las negociaciones

El punto más revelador finalmente sigue siendo la divergencia entre la información diplomática y la posición transmitida por el séquito de Nawaf Salam.

Por un lado, varias fuentes hablan claramente de un compromiso de seis meses. Presentan esta duración como una solución diseñada para evitar el vacío y permitir la negociación de un sucesor.

Por otra parte, el séquito del Primer Ministro afirma que no existe una propuesta completa y finalizada para una prórroga de seis meses. La demanda libanesa se centra en mantener una presencia internacional.

Ambas versiones pueden conciliarse si la fórmula de seis meses sigue en fase de consulta diplomática.

Sería entonces suficientemente avanzado para circular entre los actores, pero no suficientemente negociado para ser asumido formalmente por Beirut como acuerdo.

Esto es precisamente lo que hace que el archivo sea sensible. Un anuncio prematuro podría provocar oposición incluso antes de que se acordaran los términos del compromiso.

Los próximos pasos medirán su madurez: debates en el Consejo de Seguridad, reuniones de Nawaf Salam en Washington, posición de Estados Unidos, reacción israelí y preparativos para la octava ronda de negociaciones directas.

El 23 de septiembre de 2026 se estableció una cosa:Beirut rechaza un vacío internacional en el sur del Líbano después de la FPNULLa prórroga de seis meses es una opción muy mencionada por las fuentes diplomáticas, pero aún no es presentada por el gobierno como fórmula negociada final. Entre estos dos elementos se encuentra ahora una de las negociaciones más importantes para el futuro de seguridad del Sur.