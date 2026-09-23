Walid Jumblatt y Joseph Aoun: detrás del desacuerdo, una batalla en la plaza del estado, Hezbollah y Siria

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Una supuesta divergencia, pero ningún frente contra Baabda

Walid Joumblatt se distancia de ciertas orientaciones de Joseph Aoun, pero se niega a convertir estas diferencias en confrontación con la Presidencia. Esta distinción está en el corazón de su posición actual. Sobre todo, nos permite entender por qué el líder histórico de Mukhtara puede criticar las elecciones de Baabda, mantener sus propias relaciones con Hezbollah y Siria, evitando al mismo tiempo unirse a una coalición política dirigida contra el Presidente de la República.

La primera cuestión es cómo abordar la cuestión de las armas y la recomposición del Estado. Jumblatt no discute el principio del monopolio de la fuerza legítima. Sin embargo, su enfoque es rechazar una política que trate el desarme como una operación aislada del resto del problema libanés. Para él, la cuestión de Hezbolá sigue vinculada al retiro israelí, la situación en el Sur, la seguridad de la comunidad chiíta y el nuevo equilibrio regional creado por la guerra con Irán.

Esta precaución no es sólo ideológica. Corresponde a un método político que Jumblatt ha aplicado desde hace mucho tiempo: no ser prisionero de un eje en un momento en que las relaciones de poder regionales cambian rápidamente. En el contexto de 2026, este método llevó a la retención simultánea de canales con Baabda, el gobierno de Nawaf Salam, Hezbollah, Damasco, Riad y varias capitales occidentales.

El resultado puede dar la impresión de una posición ambigua. Más bien, es una estrategia para separar archivos. Joumblatt puede estar en desacuerdo con Joseph Aoun sin considerar que el debilitamiento de la presidencia sirve a sus intereses.

La primera disputa se refiere a cómo tratar con Hezbollah

La decisión del Gobierno de 2026 de julio de poner fin a la existencia militar autónoma de Hezbollah y reservar el uso de la fuerza al Estado ha movido el debate político. La cuestión ya no se plantea formalmente en cuanto a si el Estado debe tener un monopolio de las armas. Se ha convertido en el calendario, método y condiciones de su aplicación.

Nawaf Salam resumió la posición del gobierno en Nueva York al afirmar que podría haber « dos ejércitos » y « dos decisiones ». Joseph Aoun también insiste en fortalecer el estado y el ejército.

Jumblatt no tiene interés en aparecer como defensor de una estructura militar paralela. Pero tampoco quiere apoyar una lógica que pueda conducir a un enfrentamiento interno con Hezbollah.

Este matiz es fundamental.

Hezbollah no es sólo un arsenal. También es una fuerza política con una gran presencia social en la comunidad chiíta. Por consiguiente, una operación de desarme realizada sin acuerdo político podría tener consecuencias mucho más allá del ámbito militar.

El séquito político de Jumblatt ha insistido durante mucho tiempo en esta dimensión. La cuestión no es simplemente recuperar armas, sino cómo integrarlas en una nueva arquitectura estatal sin causar un descanso con parte de la población.

El debate se suma así al fortalecimiento del ejército. Para que el Estado sustituya a Hezbollah de manera sostenible como garante de la seguridad, debe poder ofrecer una protección creíble al pueblo del Sur y a la Bekaa.

Israel sigue ocupando posiciones en el Líbano y continúa sus operaciones. En esas circunstancias, pedir un desarme rápido sin obtener el retiro israelí crea una ecuación políticamente difícil.

Jumblatt no cree en el desarme obtenido por simple orden

El ex Ministro Ghazi Aridi, que sigue siendo uno de los familiares políticos más experimentados de Mukhtara, dio una lectura particularmente clara del problema. Según él, Hezbollah no simplemente entrega sus armas al estado porque una decisión gubernamental lo exige. Por el contrario, las declaraciones públicas de los dirigentes del partido muestran que condicionan su posición a la evolución de la situación militar y política.

Esta evaluación no significa que Jumblatt desee mantener indefinidamente el arsenal de Hezbollah. Significa que no cree en una solución basada únicamente en limitaciones administrativas.

El problema es tanto más complejo como Washington e Israel esperan resultados rápidos del ejército libanés. Estados Unidos apoya condicionalmente la consolidación de la autoridad estatal. Israel utiliza la existencia del arsenal de Hezbolá para justificar el mantenimiento de ciertas posiciones y la continuación de sus operaciones.

Jumblatt es muy cuidadoso con este mecánico.

Si Israel condiciona su retirada al desarme completo, mientras que Hezbolá condiciona el debate sobre sus armas al retiro israelí, el Estado libanés se encuentra atrapado entre dos condiciones incompatibles.

Tomar lados exclusivamente para una de las dos secuencias puede conducir a un impasse.

Por lo tanto, el método Joumblat consiste más en buscar un proceso que un ultimátum.

La divergencia con Baabda también se refiere al ritmo

Joseph Aoun está bajo considerable presión internacional. Debe demostrar que el Estado libanés es capaz de cumplir sus compromisos, fortalecer el ejército y extender su autoridad sobre el territorio.

Joumblatt tiene una posición diferente. Ya no dirige al ejecutivo y puede razonar en un calendario político más largo.

Esta diferencia de responsabilidad produce naturalmente una diferencia de ritmo.

Baabda debe responder a las demandas estadounidenses e internacionales. Mukhtara puede centrarse más en los riesgos internos.

Para Jumblatt, una decisión teóricamente correcta puede ser peligrosa si se aplica en malas condiciones. La historia de la guerra civil libanesa pesa mucho sobre este enfoque. Cualquier intento de transformar un conflicto político en una confrontación entre instituciones y comunidades es una línea especialmente sensible para él.

También conoce el costo de la polarización religiosa.

Esta es una razón por la que evita presentar la cuestión de las armas como una confrontación entre el estado y el chiíta.

El problema debe seguir siendo el de una organización militar autónoma, no el de una comunidad.

El factor israelí impide que Jumblatt vaya a romper con Hezbollah

La presencia israelí en el Líbano meridional es un elemento esencial de esta posición.

Mientras Israel ocupe partes del territorio y continúe sus operaciones, Hezbolá tiene un poderoso argumento político para justificar el mantenimiento de su arsenal.

Este argumento puede ser desafiado. No se puede ignorar.

Para Jumblatt, la obtención de una retirada israelí permitiría un cambio profundo en los términos del debate interno. Hezbollah encontraría más difícil justificar la autonomía militar si el ejército controlara efectivamente el territorio y las violaciones israelíes disminuyeran.

Esta lógica explica por qué Mukhtara insiste en el vínculo entre el apoyo al ejército, la retirada israelí y la cuestión de las armas.

También explica por qué Jumblatt no se une a las fuerzas políticas que desean hacer del desarme inmediato la condición previa para todo lo demás.

No quiere dar a Hezbollah un derecho permanente a conservar sus armas. Sobre todo, se niega al Líbano a aceptar una ecuación en la que Israel mantiene sus posiciones mientras que el Estado solo corre el riesgo de confrontación interna.

Siria es el segundo parámetro principal

La posición de Jumblatt no puede entenderse únicamente desde el Líbano. Siria se ha convertido en un elemento clave de su estrategia.

Para el Jefe Druze, este caso tiene una dimensión personal, histórica y comunitaria. Su relación con Damasco ha sido extremadamente violenta. Pero la situación de 2026 nos obliga a mirar a Siria de manera diferente.

La cuestión de Druze en Siria, especialmente en el sur de Siria, coloca a Mukhtara frente a una participación directamente relacionada con la seguridad de la comunidad. Jumblatt busca preservar el Druze sirio evitando su transformación en un instrumento de un proyecto separatista o una estrategia israelí.

Esta línea es esencial.

Joumblatt ha defendido históricamente la unidad de Siria. El orador se preocupa por los proyectos de los cantones comunitarios, incluso cuando se presentan como garantías de protección para las minorías.

Para él, la protección de los drusos no debe conducir al desapego de sus regiones del estado sirio ni a su colocación bajo protección israelí.

Esta posición lo lleva a buscar relaciones con Damasco manteniendo su capacidad de crítica.

El precedente del Golán pesa en su lectura de la pregunta de Druze

La relación entre Israel y algunas comunidades drusas en la región es un tema particularmente sensible para Jumblatt.

Israel puede presentar su política como proteger al Druze contra las amenazas que enfrentan en Siria. Mukhtara, sin embargo, desconfia cualquier estrategia que haga de la comunidad un relevo de la influencia israelí.

La historia del Golán refuerza esta desconfianza.

Una parte importante del Druze en el Golán ocupado mantuvo su identidad siria durante decenios a pesar de la anexión israelí. Por lo tanto, para Jumblatt, la comunidad drusa no debe transformarse en justificación para una redefinición de fronteras o soberanía.

Este enfoque también explica su interés en la estabilidad del estado sirio.

Un colapso de la autoridad central podría crear áreas comunitarias rivales y colocar a los drusos frente a la necesidad de buscar protectores externos. Este es precisamente el escenario que busca evitar.

El Líbano ofrece ejemplos suficientes de las consecuencias de un sistema en el que cada comunidad busca su propio apoyo regional.

Es aquí que su posición es paradójicamente similar a la de Joseph Aoun

Por lo tanto, el desacuerdo entre Jumblatt y Aoun no debe enmascarar un punto importante de convergencia.

El Presidente dice que el Líbano debe dejar de buscar su fuerza fuera contra sus oponentes internos. El 23 de septiembre, exhortó a los diversos componentes del país a « apoyarse unos a otros » en lugar de utilizar poderes extranjeros en sus conflictos.

Este concepto se une a la estrategia actual de Joumblatt.

El jefe druso tiene muchas relaciones externas. No quería que el Líbano se transformara en un grupo de comunidades cada una protegida por un poder diferente.

Su negativa de un frente contra Baabda también debe leerse desde este ángulo.

Debilitar la presidencia mientras el Estado intenta reconstruir su autoridad podría producir exactamente el sistema de fragmentación que Jumblatt busca evitar en Siria.

Por lo tanto, puede desafiar a Joseph Aoun en el método, considerando la estabilidad de la presidencia como un interés superior.

¿Por qué no se une a los oponentes de Baabda?

Esta es probablemente la cuestión política más interesante.

En el sistema libanés, el desacuerdo con el Presidente puede conducir rápidamente a la formación de una coalición de personas descontentas. Varias fuerzas tienen quejas contra Baabda. Algunos cuestionan la gestión de los nombramientos. Otros critican la cuestión de las armas o la conducta de la diplomacia.

Jumblatt podría usar estas tensiones para reconstruir un bloque de oposición.

No lo hace.

La primera razón es Nawaf Salam. Jumblatt no tiene interés en desestabilizar simultáneamente Baabda y el gobierno mientras el país atraviesa una fase particularmente peligrosa de las negociaciones.

La segunda es la ausencia de una alternativa clara. Formar un frente contra Joseph Aoun no respondería ni la cuestión de la retirada israelí ni la de las armas.

El tercero es regional. La relación entre Riyadh, Washington, Damasco, Teherán y otras capitales sigue siendo demasiado fluida para asegurar que sea prudente cerrar un rígido eje libanés.

El cuarto es histórico: Jumblatt sabe que en Líbano las coaliciones construidas alrededor de una confrontación suelen existir menos largos que las consecuencias de esta confrontación.

Mukhtara prefiere mantener una posición central

Esta estrategia permite a Joumblatt permanecer en contacto con actores que hablan poco entre sí.

Puede apoyar al estado sin unirse a las campañas más duras contra Hezbollah. Puede hablar con Hezbollah sin reanudar su estrategia militar. Puede mantener relaciones con los países del Golfo manteniendo canales sirios. Puede criticar a Baabda sin intentar derribar al presidente.

Esta posición tiene un valor político particular en un sistema fragmentado.

Permite que Mukhtara vuelva a ser útil cuando se bloquean los informes.

La elección también es coherente con la transición gradual de la dirección del Partido Socialista Progresista a Taymour Joumblatt. Sin embargo, Walid Jumblatt mantiene una influencia decisiva en las amplias directrices, especialmente cuando se refieren a Siria, Druze y los equilibrios regionales.

Una confrontación frontal con Baabda encerraría a su hijo y a su partido en un campo específico cuando la estrategia familiar era preservar las relaciones con varios polos.

Así que la pregunta no es si Jumblatt « apoye » Aoun

Reducir la relación a una elección entre apoyo y oposición sería engañoso.

Jumblatt puede apoyar a Joseph Aoun cuando defiende la unidad del estado, el fortalecimiento del ejército o la negativa de las protecciones comunitarias extranjeras. Puede alejarse de ella cuando considera que el ritmo impuesto a las armas podría conducir a la confrontación o que las condiciones regionales aún no permiten la aplicación de una decisión.

Esta flexibilidad puede ser criticada como una forma de oportunismo. Es también el método político que Jumblatt ha utilizado durante varias décadas para preservar su comunidad e influencia en medio de cambios regionales brutales.

En 2026, este método fue particularmente útil.

El Líbano está en la unión de tres crisis: la confrontación israelí, la transformación del papel de Hezbolá y la recomposición de Siria. Para Jumblatt, estos archivos no se pueden tratar por separado.

Esto es precisamente lo que a veces lo distancia del método Baabda.

Pero eso también le impide convertir este desacuerdo en una guerra política contra Joseph Aoun. Una presidencia debilitada, un ejército controvertido y un gobierno paralizado no daría más garantías al druso, en el sur o en el resto del país.

Por lo tanto, el cálculo de Mukhtara parece más preciso que una simple distancia tomar:dejar a Joseph Aoun la responsabilidad de reconstruir la autoridad del Estado, desafiar los métodos considerados peligrosos, mantener el diálogo con Hezbollah y Damasco, pero negarse a participar en una coalición cuyo objetivo sería debilitar a Baabda.

Es menos espectacular que un frente político. En la lógica de Walid Jumblatt, esto es precisamente lo que lo hace valer.