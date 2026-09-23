Regresando 2026 al Líbano: tras la disminución de la matrícula, se está recomponiendo una tarjeta escolar

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Una señal todavía parcial, pero lo suficientemente seria para ser seguida

La información inicial reunida del sector de la educación en el período previo al reingreso de 2026-2027 indica una disminución de la matriculación en escuelas y universidades en comparación con años anteriores. Sin embargo, sería prematuro deducir una disminución uniforme del número de alumnos y estudiantes en el Líbano. Para el 23 de septiembre, ni siquiera se han completado las inscripciones universitarias: en la Universidad Libanesa, permanecen abiertas hasta el 20 de noviembre para estudiantes nuevos y antiguos, y hasta finales de diciembre para doctorados. Todavía no se dispone de cifras consolidadas para el año escolar 2026-2027.

Sin embargo, la información debe tomarse en serio porque forma parte de una tendencia anterior. Los datos del Centro de Investigación y Desarrollo Educativos muestran que el sector privado que paga ya había perdido alrededor del 12% de sus estudiantes durante un período de cinco años antes de la nueva guerra. La disminución fue del 19% en Beirut y del 27,7% en Bekaa. Por lo tanto, el fenómeno no comienza con el comienzo actual. Lo que cambió en 2026 fue la acumulación de varios factores: el costo de las instituciones privadas, el desplazamiento causado por la guerra, la destrucción de escuelas, la emigración de familias y el debilitamiento de los ingresos.

Sobre todo, se debe evitar una mala interpretación. Un alumno que desaparece de los registros de una escuela privada no abandonó necesariamente el sistema educativo. Puede que se haya unido a una escuela pública o privada gratuita, se haya trasladado a otra región, abandonado el Líbano o interrumpido su escolarización. Del mismo modo, la disminución de la matrícula en una universidad privada puede ser una transferencia a la Universidad Libanesa, estudios en el extranjero o el abandono temporal de la educación superior.

El sujeto real no es sólo el declive. Es saberdonde van los estudiantes que no vuelven a registrar donde se esperaba.

El pago privado había comenzado a perder estudiantes mucho antes de 2026

Durante mucho tiempo, la educación privada ha ocupado un lugar excepcional en el sistema libanés. Sigue siendo particularmente dominante en los primeros años de escolaridad. Los últimos datos estructurales disponibles muestran que más de tres cuartas partes de los niños preescolares están alojados en el sector privado. A medida que avanzan los estudiantes, aumenta la proporción del sector público; En el nivel secundario, más de la mitad de los alumnos están matriculados en la escuela.

Esta tendencia ya indica una forma de selección económica progresiva. Cuanto más progresa la educación, más familias recurren al público.

La disminución del 12% respecto de cinco años en el sector privado no libre confirma que el fenómeno no es marginal. Está especialmente marcada en regiones donde los ingresos se han visto muy afectados por la crisis. Beirut perdió casi una quinta parte de los estudiantes en este sector durante el período observado.

Por el contrario, el sector privado libre ha aumentado en parte de este período. Esta diferencia es importante: las familias no necesariamente abandonan la educación privada porque rechazan su modelo de enseñanza. Pueden buscar una fórmula más barata.

La crisis financiera abierta en 2019 aceleró esta lógica. Las escuelas privadas tienen que revisar sus honorarios para pagar a los maestros y cubrir los gastos que ahora se calculan en gran medida en dólares. Los padres cuyos ingresos permanecieron en libros o fueron ajustados imperfectamente tuvieron que arbitrar.

Este mecanismo no siempre produce un abandono. Primero produce unrebajas por el preciouna familia que podría elegir su lugar de negocio ahora elige cuál puede pagar.

La guerra añade ruptura geográfica al colapso económico

Sin embargo, el reingreso de 2026 es diferente del anterior debido al estado físico de la red escolar.

En una evaluación nacional realizada por el Ministerio de Educación en junio se identificaron 340 escuelas públicas, privadas y profesionales dañadas por el conflicto. Diecisiete fueron completamente destruidos. A principios de julio, al menos 100.000 niños corrían el riesgo de comenzar el año sin que se dispusiera de un aula si el trabajo necesario no se completaba a tiempo.

El problema es particularmente agudo en el sur. Decenas de escuelas estatales también han servido de refugio para los desplazados internos. Algunos pueden regresar a la escuela, otros pueden tener que alojar a las familias o operar en condiciones degradadas.

Esto cambia completamente la lectura de las inscripciones.

Una disminución de una escuela del Sur no puede traducirse en emigración o incapacidad para pagar. El estudiante simplemente puede vivir temporalmente en otra región. Su familia puede esperar hasta que sepan si puede regresar al pueblo antes de elegir su institución. También puede registrar al niño cerca de su lugar de viaje sin saber cuánto durará esta situación.

Por lo tanto, el mapa escolar de 2026 puede ser una fotografía de movimientos de población, así como una fotografía del sistema educativo.

Esta distinción será esencial cuando se disponga de las cifras finales.

Volver a las aldeas no significa automáticamente volver a la escuela de origen

La destrucción causa un problema adicional. Una familia puede regresar a su localidad sin el establecimiento asistido por sus hijos capaces de funcionar.

Debe encontrar una escuela en un municipio cercano, organizar el transporte y llevar su costo.

En algunos lugares cerca de la frontera, las familias han optado por regresar a pesar de los riesgos de seguridad. La vivienda prefabricada ha comenzado a instalarse para permitir este retorno. Pero reconstruir una casa y reabrir una escuela son dos operaciones diferentes.

Una escuela requiere un edificio seguro, maestros, equipo, electricidad y a veces transporte público.

La consecuencia puede ser paradójica: las aldeas encuentran parte de sus habitantes sin regresar inmediatamente a su población escolar.

A mediano plazo, este fenómeno puede acelerar la concentración de estudiantes en las escuelas de las principales ciudades. Las escuelas pequeñas de las zonas afectadas pueden perder suficiente personal para hacer difícil su reapertura económicamente.

El riesgo es entonces convertir un cierre relacionado con la guerra en una desaparición duradera.

El costo de la escolarización ahora actúa mucho más allá de los honorarios mostrados

Para las familias no desplazadas directamente, el costo sigue siendo la variable determinante. Pero esto no debe reducirse a la cantidad de escolarización.

Esto incluye transporte, libros, suministros, actividades y a veces pagos auxiliares solicitados por la institución. El aumento del combustible aumenta particularmente el primer punto.

Por lo tanto, una familia con dos o tres hijos puede tener un aumento mucho mayor que el visible en la tasa escolar.

Esta situación también afecta las opciones geográficas. Una escuela más barata pero situada lejos de casa puede ser más caro una vez que el transporte se añade. Por el contrario, una familia puede preferir una institución comunitaria aunque su proyecto educativo sea menos adecuado a su primera elección.

Por consiguiente, el mercado escolar libanés se recompone según una lógica de costo total.

Esto puede fomentar las escuelas públicas locales cuando funcionan normalmente. Pero también puede fortalecer algunas escuelas privadas libres o semi-libre capaz de mantener tasas más bajas.

La reputación escolar sigue siendo importante. Simplemente ya no es el único criterio.

La disminución demográfica debe separarse de la crisis económica

Otra variable es más difícil de medir: el número de niños que viven en el Líbano.

Una disminución de la matrícula nacional puede interpretarse como un problema educativo, mientras que en parte es el resultado de una disminución de la población en edad escolar. La emigración libanesa, las salidas de familias extranjeras y los cambios demográficos influyen directamente en la fuerza laboral.

Por lo tanto, será necesario esperar a que los datos consolidados distingan entre dos fenómenos.

La primera es una disminución del número total de niños en el país. En este caso, la disminución de la matrícula no significa necesariamente que más niños sean privados de la escuela.

La segunda es una disminución de la tasa de escolarización de los niños presentes. Esto sería mucho más preocupante.

Los datos históricos ya muestran que la participación escolar disminuye a medida que avanza la educación. La tasa de matriculación es elevada en el nivel primario y luego disminuye bruscamente en el nivel secundario. Por consiguiente, es probable que la presión económica afecte a los adolescentes, para quienes la familia puede arbitrar entre la educación continua, la formación profesional y la entrada temprana en el mercado laboral.

Es en este nivel que el riesgo de abandonar probablemente merece la mayor atención.

El diagnóstico universitario es aún más difícil

La situación académica no puede leerse con las mismas herramientas.

El 23 de septiembre, la Universidad Libanesa sigue al comienzo de un período de inscripción que debe durar hasta el 20 de noviembre. Por lo tanto, es imposible utilizar las entradas actuales como figura definitiva.

Algunas facultades todavía tienen listas de espera. En la Facultad de Tecnología, los estudiantes de estas listas debían aparecer el 23 de septiembre para ver si se habían liberado lugares. Esto demuestra que no se puede inferir una disminución general de alguna información de los establecimientos individuales.

El sector privado también presenta situaciones diferentes. Como punto de referencia, una gran universidad privada tenía 9.765 estudiantes en el otoño de 2025, incluyendo 2.201 nuevos estudiantes de grado. Estos datos proporcionan una base para la comparación, pero todavía no se dispone de cifras consolidadas para el otoño de 2026.

La cuestión universitaria radica principalmente en la capacidad de las familias para financiar varios años de educación en dólares.

Una familia puede mantener a un niño en una escuela privada a pesar del aumento de los honorarios, y luego ya no ser capaz de financiar una universidad privada con un costo anual significativamente superior.

La Universidad Libanesa se convierte en un recurso natural.

Transfer to Lebanese University may mask the empoverishment of families

Por consiguiente, un posible aumento de la matrícula en la Universidad Libanesa no debe interpretarse automáticamente como un atractivo académico renovado, incluso si la institución mantiene un papel importante.

También puede traducir una limitación financiera.

Esto es precisamente lo que debe medirse cuando se cierran las inscripciones: ¿cuántos estudiantes proceden directamente de la escuela secundaria y cuántos son transferidos de universidades privadas?

Las solicitudes de transferencia entre facultades y ramas también figuran explícitamente en el calendario 2026-2027.

El mismo fenómeno puede existir entre las universidades privadas. Una familia puede buscar una institución que ofrezca más asistencia financiera, un programa más corto o la posibilidad de alojarse en casa en lugar de alquilar alojamiento cerca del campus.

Por lo tanto, la geografía universitaria también puede cambiar.

El estudiante elige menos sólo un entrenamiento. Ahora calcula al mismo tiempo tarifas universitarias, alojamiento, transporte y oportunidad de trabajar durante sus estudios.

El riesgo más discreto es el del estudiante que no se registra en ninguna parte

Las transferencias entre instituciones siguen siendo visibles. El abandono es mucho menos.

Un estudiante que deja una universidad privada para la Universidad Libanesa aparece en las estadísticas de ambas instituciones. Una persona que postergue sus estudios durante un año o abandone su plan de estudios puede desaparecer de los datos sin que se conozca inmediatamente la razón.

Sin embargo, esta población merece la mayor atención.

La crisis económica puede hacer que un joven trabaje en lugar de continuar su educación. Una familia puede decidir financiar la educación de un niño como prioridad más que otra. Un estudiante puede ir al extranjero no para estudiar sino para trabajar.

Estas trayectorias tienen un efecto duradero en el capital humano del país.

El Líbano ha compensado históricamente parte de sus debilidades económicas con un alto nivel de educación. Si bien la crisis reduce el acceso a la educación superior por ingresos familiares, no sólo causa dificultades sociales inmediatas. Cambia la calificación de la generación que entrará en el mercado laboral en unos pocos años.

Las escuelas privadas son tomadas en una ecuación casi imposible

Sin embargo, sería menos probable que los establecimientos presentaran como causa de mayores costos.

Las escuelas deben pagar a sus maestros. Han visto colapsar sus ingresos desde 2019 y están demandando salarios justos. Las instituciones también deben financiar energía, mantenimiento, seguros y equipo.

Por lo tanto, mantener los costos artificialmente muy bajos puede dar lugar a otra forma de degradación: salida de maestros experimentados, reducción de servicios y reducción de la calidad.

Algunas escuelas pueden compensar a través de fundaciones, congregaciones o redes de donantes. Otros no pueden hacerlo.

Esta diferencia probablemente explica parte de la reestructuración del sector privado. Las instituciones más fuertes pueden absorber más choques. Otros deben aumentar los costos, fusionarse, cambiar de gerente o, en algunos casos, considerar vender sus activos.

El archivo escolar de Nazaret en Ashrafieh ya ha mostrado lo lejos que esta presión puede conducir. Sin embargo, no debe generalizarse a todas las escuelas religiosas o privadas.

Las cifras del comienzo deben leerse como flujos, no como totales

Cuando se disponga de estadísticas 2026-2027, no bastará con comparar el número total de alumnos con el del año anterior.

Tendremos que medir los movimientos.

¿Cuántos estudiantes dejaron el pago privado por el público? ¿Cuántos se unieron al privado libre? ¿Cuántos han cambiado regiones por la guerra? ¿Cuántos niños desplazados permanecen fuera de la escuela? ¿Cuántas familias han salido del país? ¿Cuántos estudiantes han dejado privados para la Universidad Libanesa? ¿Cuántos han interrumpido sus estudios?

Estos flujos dicen realidades muy diferentes.

Una migración de privado a público indica principalmente la presión económica sobre los hogares. Una caída simultánea en ambos sectores indicaría una disminución de la población o una disminución. Un descenso concentrado en el Sur indicaría el efecto de la guerra. Una disminución particularmente fuerte del superior plantearía la cuestión del costo universitario.

Es sólo separando estos movimientos que uno puede entender lo que está sucediendo realmente.

La reingreso de 2026 podría marcar una nueva etapa de desmantelamiento educativo

Por lo tanto, la señal transmitida por las primeras inscripciones aún no permite anunciar una caída nacional de la matrícula. Faltan datos definitivos y, en la universidad, la matrícula sigue abierta.

Pero las tendencias disponibles ya dibujan un problema más profundo que un mal comienzo.

Los pagadores privados perdieron estudiantes antes de la nueva guerra. Las familias enfrentan ahora mayores costos de educación y transporte. Cientos de escuelas han sido dañadas. Al menos 100.000 niños estaban expuestos al riesgo de no tener un aula en el año escolar. Los viajes cambian la geografía escolar. Y el costo de la educación superior puede empujar a más jóvenes a la Universidad Libanesa o fuera de la universidad.

Por lo tanto, la cuestión decisiva aún no es cuántos registros se perdieron en septiembre. Es determinar qué se convierte en niños y jóvenes que desaparecen de las listas donde antes aparecieron.

Si vuelven a aparecer en otra institución, el Líbano está sometido principalmente a una recomposición de su tarjeta educativa. Si salen del país, sufre una nueva contracción demográfica. Si no reaparecen en ninguna parte, el problema se vuelve más serio:la crisis económica y la guerra ya no mueven a los estudiantes sólo entre las escuelas; empiezan a sacarlos del propio sistema educativo.