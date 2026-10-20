La tumba de Tiro: antiguos frescos del Líbano

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La tumba de Tiro: antiguos frescos del Líbano

Descubrido en 1937, esta tumba del siglo II dC contiene frescos inspirados en la mitología griega: el secuestro de Proserpine por Plutón, Alceste traído del infierno por Heracles, el castigo de Tantalus… Restaurado gracias a la cooperación italiana-libanesa, es ahora una pieza importante del Museo Nacional de Beirut.

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