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La tumba de Tiro: antiguos frescos del Líbano
Descubrido en 1937, esta tumba del siglo II dC contiene frescos inspirados en la mitología griega: el secuestro de Proserpine por Plutón, Alceste traído del infierno por Heracles, el castigo de Tantalus… Restaurado gracias a la cooperación italiana-libanesa, es ahora una pieza importante del Museo Nacional de Beirut.
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