PALAIS AUDI, SAIDA — El secreto del jabón Aleppo

PALAIS AUDI, SAIDA — El secreto del jabón de Alepo En el corazón de los zocos tradicionales de Saida, el Audi Palace alberga el Museo Savon, instalado en una antigua fábrica del siglo XVII. Abierto en 2000..

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PALAIS AUDI, SAIDA — El secreto del jabón de Alepo

En el corazón de los zocos tradicionales de Saida, el Audi Palace alberga el Museo Savon, situado en una antigua fábrica del siglo XVII. Inaugurado en el año 2000 por la Fundación Audi, reconstruye la fabricación artesanal de jabón con aceite de oliva, un know-how milenario con cuatro ingredientes, refinado en chimeneas durante 6 meses a 3 años. Por todo el mundo, el Khan El-Francj, construido por Emir Fakhreddine II, y los callejones abovedados de los viejos zocos continúan llevando este laberinto comercial centenario a la vida.

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