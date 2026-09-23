Líbano: Cómo Washington habría desmantelado el formato de los cinco antes de tomar el control de las negociaciones

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15 de enero, discreto desacuerdo en Baabda

Una reunión celebrada en el Palacio de Baabda el 15 de enero de 2026 hoy tiene un significado diferente. Oficialmente, se reunió alrededor del Presidente Joseph Aoun los representantes de los cinco países que siguieron colectivamente el caso libanés: Estados Unidos, Arabia Saudita, Francia, Qatar y Egipto. Sin embargo, según una fuente informada de los debates, la composición misma de esta reunión habría sido objeto de desacuerdos tras los escenarios.

Joseph Aoun habría insistido en recibir a los cinco representantes. Washington habría preferido un formato mucho más pequeño, limitado a estadounidenses y saudíes.

El episodio podría parecer protocolario. No lo es. Para, según la misma fuente, la administración estadounidense ya estaba buscando antes de las elecciones presidenciales para reducir la función política del Comité de los Cinco para instalar, en su lugar, la gestión esencialmente americana-saudi del archivo libanés.

Así pues, el 15 de enero habría sido menos una demostración más de unidad de los cinco que un intento de Baabda de preservar un mecanismo ya amenazado.

Nueve meses después, la comisión no fue disuelta oficialmente. Pero ya no funcionaría más. Ningún comunicado solemne anunció su desaparición. Ninguno de sus miembros declaró que había dejado de existir. Sin embargo, las cuestiones anteriormente tratadas en los debates colectivos se tratan ahora en otros lugares y en diferentes formatos.

Este desarrollo es tanto más importante ya que no sólo se refiere a una estructura diplomática. Cuenta la historia de una fase en la que varios capitales extranjeros estaban tratando juntos de influir en los equilibrios libaneses en una etapa en la que Washington controla directamente la cuestión estratégica más sensible: la relación de seguridad entre el Líbano e Israel.

Antes de Joseph Aoun, Washington ya hubiera querido cambiar el formato

El elemento más interesante es cronológico.

Según la fuente informada, la voluntad estadounidense de reducir la comisión a una asociación privilegiada con Riyadh no nació después de la llegada de Joseph Aoun a Baabda. Habría empezado antes.

Esto cambia la lectura de la carpeta.

El Comité de los Cinco ha encontrado su principal razón para la vacante presidencial. Cada uno de sus miembros trajo una palanca diferente. Washington tenía el peso americano. Riyadh mantuvo una influencia decisiva en parte del paisaje político libanés. París mantuvo sus redes históricas y acceso a casi todos los campamentos. Doha tiene sus propios canales y experiencia de mediación en el Líbano. El Cairo también ofreció una presencia y relaciones árabes adicionales con varias fuerzas libanesas.

Esa pluralidad es útil mientras la cuestión principal sea la elección de un Presidente.

Se hace mucho menos necesario desde el punto de vista americano cuando el problema central cambia en la naturaleza.

Después de las elecciones presidenciales, el centro del tema ya no es sólo la reconstrucción de las instituciones. Se convirtió en militar y estratégico: la presencia israelí en el Sur, el despliegue del ejército, las armas de Hezbolá, el mecanismo de vigilancia, las negociaciones con Israel, el futuro de la FPNUL y las condiciones para una estabilización duradera.

En relación con estas cuestiones, los cinco miembros ya no tienen medios de acción comparables.

Washington tiene lo que ningún otro tiene: acceso decisivo a Israel.

Por consiguiente, el cambio en el formato diplomático puede leerse como resultado de un cambio de expediente. Pero la información que los Estados Unidos habrían comenzado a preparar para esta reducciónantes de la elección de Joseph Aountambién sugiere una estrategia más construida.

¿Por qué mantener a Riyadh y descartar el formato colectivo?

La presencia saudí en el nuevo esquema no es accidental.

Un tándem Washington-Riyadh reúne dos palancas diferentes. Los Estados Unidos controlan una parte esencial del canal israelí y tienen influencia militar y diplomática directa. Arabia Saudita tiene una capacidad política y económica en el Líbano que Washington no puede reproducirse solo.

Tal configuración también permite la distribución de funciones.

Para los estadounidenses, la cuestión de seguridad, Israel, las garantías y la presión diplomática. A los saudíes, parte de la relación árabe con Beirut, los equilibrios políticos y, potencialmente, el apoyo económico a la estabilización.

Esta hipótesis nos permite entender por qué Washington habría tratado de reducir el mecanismo sin eliminar ninguna participación árabe.

También ayuda a entender por qué Joseph Aoun tendría mejor para mantener los cinco.

Para Baabda, una arquitectura de cinco vías impide que un solo eje externo tenga el monopolio de la mediación. Le permite buscar París cuando una posición americana se vuelve demasiado rígida, Doha cuando se necesita un canal en particular, o El Cairo para reintroducir un equilibrio árabe.

Por lo tanto, el desacuerdo del 15 de enero habría sido mucho más que el número de sillas alrededor de la mesa.

Se refería al número de puertas diplomáticas disponibles para el Líbano.

Two mechanisms were reportedly neutralized before 14 April

Otro elemento de la información disponible merece más atención. La fuente no sólo se refiere al Comité de los Cinco. Afirma que Washington habría tratado gradualmente de deshacerse de su asociación con Francia, debilitar el papel de las fuerzas internacionales y tomar casi el liderazgo en el mecanismo de seguimiento.

Entonces viene una secuencia extremadamente corta.

El 14 de abril de 2026 comenzaron las negociaciones directas entre el Líbano e Israel.

El 26 de junio se llegó al acuerdo marco tripartito.

Según la fuente,antes de estos dos pasos, Washington habría logrado marginar los dos mecanismos anteriores.

Probablemente sea el sujeto real.

Por lo tanto, no sería simplemente la desaparición de una comisión que se había vuelto inútil después de las elecciones presidenciales. Ello entrañaría la reestructuración del sistema de mediación antes de la transición a negociaciones directas.

En otras palabras, antes de establecer Beirut e Israel en un nuevo marco, Washington habría reducido primero los lugares donde otras potencias podrían influir en los parámetros de las negociaciones.

Esta lectura todavía necesita ser corroborada. Viene de una fuente e incluye alguna interpretación. Pero la cronología le da un verdadero asunto periodístico.

15 de enero: Joseph Aoun quiere reunir a los cinco.

14 de abril: apertura de negociaciones directas.

26 de junio: acuerdo marco tripartito.

Septiembre: Los principales debates sobre el Sur tienen lugar directamente con Washington, ONU o reuniones bilaterales. La Comisión de los Cinco ya no parece un lugar de decisión.

Francia perdería su lugar en la fabricación de la decisión

Decir que Francia desapareció del Líbano obviamente sería falsa.

París sigue activo. Emmanuel Macron mantiene contactos con líderes libaneses. Francia trabaja en el futuro de la presencia internacional en el Sur. Expresó su disposición a cooperar con Italia y otros asociados para crear un sucesor de la FPNUL. También quiere organizar una conferencia internacional para fortalecer las capacidades del ejército libanés.

Pero debemos distinguirestar presenteyparticipar en la elaboración de la decisión.

Probablemente aquí es donde está el declive francés.

París puede organizar una conferencia para el ejército, discutir la futura fuerza internacional y mantener contactos políticos. Pero si los parámetros esenciales de la relación Líbano-Israel se negocian en un canal liderado por Washington, Francia entonces interviene alrededor del acuerdo en lugar de en su núcleo.

Esta diferencia es considerable.

También explica por qué el dossier post-FINUL se ha vuelto tan importante para París. Una fuerte participación en la futura presencia internacional permitirá a Francia recuperar un papel operacional en un sistema cuyo centro diplomático se ha trasladado a Washington.

Por lo tanto, la batalla en torno a la sucesión de la FPNUL no se trata sólo de la seguridad del Sur. También se refiere al lugar respectivo de las potencias extranjeras en la próxima arquitectura.

Caso egipcio revela la ruptura de la comisión

Egipto es otro indicador.

Según la información disponible, El Cairo está tratando de reactivar su actividad libanesa, en particular con la llegada de su nuevo embajador.

Esto sería mucho menos importante si el Comité de los Cinco siguiera funcionando normalmente. En este caso, Egipto ya tendría un canal colectivo establecido para influir en las decisiones.

Por el contrario, la necesidad de reactivar la propia diplomacia sugiere que cada ex miembro debe ahora reconstruir su capacidad de influir individualmente.

La misma lógica se aplica a Qatar.

Doha no dejó el caso. Continúa sus contactos, iniciativas y relaciones con funcionarios libaneses. Pero actúa principalmente a través de sus propios canales.

Así pues, la desaparición de la comisión no significa que tres países hayan sido expulsados del Líbano.

Significa algo más sutil:la coordinación ha desaparecido, mientras que la diplomacia nacional sigue.

Eso es exactamente lo que fortalece Washington. En un grupo de cinco, se pueden discutir las posiciones antes de ser presentadas en Beirut. En un sistema fragmentado, cada capital interviene por separado mientras el actor controlador mantiene la ventaja.

Joseph Aoun allegedly tried to retain diplomatic insurance

El comportamiento atribuido al Presidente el 15 de enero puede ser releído desde otro ángulo.

Al exigir la presencia de los cinco representantes, Joseph Aoun no defendió necesariamente la comisión por sí mismo. Podría defender una arquitectura en la que el Líbano retiene a varios interlocutores simultáneamente.

Esta pluralidad es una forma de garantía.

Un pequeño Estado que se enfrenta a negociaciones con Israel y depende en gran medida del apoyo externo debe evitar que un solo intermediario controle todas las etapas del proceso.

Esto no significa que París, Doha o El Cairo defiendan sistemáticamente la posición libanesa. Esto significa que una pluralidad de intermediarios permite a Beirut confrontar propuestas, enviar mensajes a través de múltiples canales y buscar apoyo cuando surge un desacuerdo.

Un tándem americano-saudi es más simple.

También está más concentrado.

Por consiguiente, el episodio del 15 de enero podría constituir una de las primeras manifestaciones de un desacuerdo discreto entre la Presidencia del Líbano y Washington sobre la forma en que debería internacionalizarse la cuestión.

Nawaf Salam ahora se enfrenta a Washington

La situación actual muestra el resultado de este desarrollo.

Nawaf Salam utiliza las reuniones en Nueva York para hacer varias demandas: retiro israelí, mantenimiento de una presencia internacional en el Sur, refuerzo del ejército, reconstrucción y retorno de los habitantes.

Pero la etapa decisiva es en Washington.

Los temas más sensibles deben ser discutidos con la administración estadounidense. Washington es el patrocinador de negociaciones con Israel. También es su posición que la posibilidad de obtener concesiones israelíes depende en gran medida.

La octava ronda de negociaciones se espera en octubre. Sin embargo, para el 23 de septiembre, el Líbano todavía no recibió la fecha exacta ni la invitación formal del mediador estadounidense.

Este detalle es indicativo del nuevo equilibrio de poder.

El país que organiza el proceso también controla su calendario.

Con una comisión activa, varias capitales podrían haber intervenido en este calendario o haber pedido explicaciones. Bajo el nuevo esquema, Beirut espera esencialmente la decisión del mediador estadounidense.

FPNUL, próximo paso en la concentración de Estados Unidos?

El archivo de la FPNUL proporcionará información sobre el alcance de esta transformación.

El mandato debe terminar a finales de 2026. El Líbano busca evitar cualquier vacío. Una extensión de seis meses se examina como una solución intermedia, aunque todavía no se presenta como un acuerdo finalizado.

Francia defiende una nueva fórmula internacional. Turquía también se refiere a la necesidad de una iniciativa internacional. Jordania apoya la continuidad de una presencia externa. Beirut quiere mantener la cobertura de las Naciones Unidas.

Pero Washington sigue siendo un deber.

Si los Estados Unidos imponen la forma del acuerdo sucesor a la FPNUL, el cambio emprendido con la Comisión de los Cinco habrá llegado a una nueva etapa: después de la presidencia y las negociaciones directas, la futura arquitectura de seguridad del Sur también se estructurará principalmente alrededor del Canal Americano.

Por otra parte, una fuerza verdaderamente multilateral bajo el mandato de la ONU daría un margen a París y otras capitales.

Por consiguiente, el debate de seis meses oculta otro debate:¿Quién controlará políticamente después de FINUL?

Una comisión muerta sin certificado de defunción

El más notable es finalmente el método.

Washington no habría necesitado solicitar formalmente la disolución de la cinco comisión. Tal decisión habría creado tensiones innecesarias con París, Doha y El Cairo.

Fue suficiente para mover las carpetas gradualmente a otros altavoces.

Con la conclusión de las elecciones presidenciales, la cuestión de la seguridad podría abordarse en un mecanismo diferente. Se pueden confiar negociaciones directas a la mediación estadounidense. Los debates sobre la presencia internacional podrían pasar por el Consejo de Seguridad y las consultas bilaterales. Las cuestiones económicas pueden abordarse por separado con Riyadh, Doha o instituciones internacionales.

A medida que las competencias migraron, la comisión perdió su función.

Podría seguir existiendo nominalmente sin nuevas decisiones.

Por ello, la reunión del 15 de enero merece más atención de lo que recibió. Según la información disponible, Joseph Aoun defendió la presencia de los cinco al mismo tiempo que Washington ya deseaba reducir la mesa a dos actores extranjeros.

Tres meses después, comenzaron las negociaciones directas con Israel. Dos meses y medio más tarde, el acuerdo marco instaló una nueva arquitectura. En septiembre, las cinco antiguas capitales asociadas permanecen alrededor del Líbano, pero ya no se sientan alrededor de la misma mesa.

Así que no fue sólo el comité de los cinco que fue borrado.Es la forma internacional de gestionar el caso libanés que habría cambiado: desde un sistema de poderes que se controlan unos a otros hacia una mediación mucho más concentrada en manos de Washington, con Riad como socio árabe privilegiado.

Y eso es precisamente lo que hace interesante el episodio del 15 de enero: podría haber sido el momento en que Baabda se dio cuenta de que la cuestión ya no era lo que los cinco decidirían, pero cuánto tiempo los cinco seguirían decidiendo juntos.