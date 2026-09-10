Líbano: Devolución de los pagos

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La inversión es espectacular. A finales de julio de 2026, la balanza de pagos del Líbano, medida por cambios en los activos externos netos del sistema financiero, tenía un déficit acumulativo de 2.300 millones de dólares, en comparación con un superávit de 8.920 millones de dólares al año anterior. La brecha es de $11.239 mil millones. Sin embargo, la comparación bruta exagera el deterioro real de las corrientes de divisas, ya que las estadísticas ahora incluyen el oro monetario del Banco del Líbano y, por consiguiente, sus cambios de valor. La señal económica, sin embargo, sigue siendo preocupante: el déficit llega en un momento en que el país ha regresado a la recesión, el déficit comercial se ha ampliado aún más y el turismo, uno de los principales proveedores de dólares frescos, ha sufrido el choque de la guerra.

Sin embargo, las cifras de julio muestran inflexión. Los activos externos netos del Banco del Líbano aumentaron en 367,9 millones de dólares durante el mes y los bancos comerciales en 168,8 millones de dólares. La mejora mensual alcanzó así 536,7 millones de dólares. Coincide con el regreso estacional de la diáspora y la recuperación parcial de la actividad turística. La pregunta ahora es si julio marca el comienzo de una estabilización o sólo una pausa de verano en un año cuando las necesidades de financiación externa del Líbano han aumentado significativamente.

Una inversión de 11.200 millones de dólares

El desglose de los datos publicados por el Banco del Líbano permite medir mejor el fenómeno. Entre enero y julio de 2026, los activos externos netos del banco central disminuyeron en 3.200 millones de dólares. En cambio, los bancos comerciales aumentaron en 967,7 millones. El balance de los dos componentes produce el déficit acumulativo de $2.319 mil millones.

Indicador Fin de julio 2025 Fin de julio 2026 Cambio Balance de los pagos efectuados por el NFA + 8.900 millones de dólares – $2.319 mil millones – 11.239 millones de dólares BDL NFA, acumulación 2026 — 3.200 millones de dólares — NFA de bancos, acumulación 2026 — + 0,968 mil millones — Cambio mensual en el NFA en julio — + 0,537 mil millones — Reservas BDL Liquid finales de julio — 11,53 millones de dólares — Oro del final del BDL de julio — 37.450 millones de dólares —

Sin embargo, la comparación con 2025 requiere mucha precaución. Desde enero de 2024, de acuerdo con una decisión del Consejo Central y las recomendaciones metodológicas del Fondo Monetario Internacional, los activos externos del BDL incluyen oro monetario, valores extranjeros mantenidos por el banco central y divisas y depósitos con corresponsales extranjeros y organizaciones internacionales.

Este cambio infla mecánicamente el efecto de los cambios del precio del oro en la balanza de pagos calculados a partir de la NFA. BLORINvest afirma además que el fuerte aumento de los activos externos netos del BDL observados anteriormente se debió principalmente a la apreciación del stock de oro.

El superávit de 8,92 millones de dólares a finales de julio de 2025 no ascendía a 8,92 millones de dólares en el nuevo capital del Líbano. La diferencia de 11.24 billones con 2026 no representa una fuga equivalente de dólares.

Esta corrección metodológica es esencial, pero no es suficiente para descartar la señal negativa. Una vez que se ha compensado el efecto dramático de la comparación con el oro, los otros indicadores también muestran un deterioro de la posición externa de la economía.

El déficit comercial ya asciende a 8.650 millones de dólares

El primer problema es el comercio exterior. En la primera mitad de 2026, las importaciones libanesas alcanzaron aproximadamente10.100 millones de dólares, un 5,6% más de un año. Las exportaciones siguieron la dirección opuesta: cayeron alrededor1.4 mil millones, una disminución del 14,1%.

Así pues, el déficit comercial alcanzó8.650 millones de dólarescontra 7.87 millones en la primera mitad de 2025. Se ha excavado en 786,6 millones, es decir, el 10% en un año.

Esta tendencia es particularmente desfavorable porque ocurre durante una recesión.

En tiempos de fuerte crecimiento, un aumento del déficit comercial puede resultar de una inversión y un consumo más rápidos. Las empresas importan más maquinaria y materias primas, los hogares consumen más y la actividad genera ingresos adicionales.

La situación libanesa de 2026 es diferente. El Banco Mundial prevé una contracción del PIB real6,4%, después de un crecimiento estimado del 4,2% en 2025. A pesar de esta disminución de la actividad, las importaciones están aumentando y las exportaciones están disminuyendo.

En otras palabras, la recesión ni siquiera produjo la compresión de las importaciones, que generalmente acompañaba una fuerte contracción en la demanda interna.

Por lo tanto, el Líbano debe encontrar más dólares para financiar sus compras externas al mismo tiempo que su economía produce menos.

La tasa de cobertura de importación por las exportaciones ilustra esta debilidad. Sobre la base de datos para el primer semestre del año, las exportaciones sólo financian alrededor14 % de las importacionesPor cada 100 dólares de los bienes adquiridos en el extranjero, la economía libanesa financia sólo unos 14 dólares por sus ventas de bienes.

El resto debe estar cubierto por servicios, turismo, transferencias de la diáspora, inversiones y otras corrientes financieras.

Aquí es donde el déficit de balanza de pagos se está volviendo mucho más significativo.

La guerra golpea precisamente las fuentes de dólares

El modelo exterior libanés siempre se ha basado en una paradoja: el país importa mucho más bienes de lo que hace para exportar, pero compensa parte de esta brecha por entradas de capital e ingresos procedentes del extranjero.

Antes de 2019, el sistema bancario jugó un papel central. Las altas tasas de interés y la confianza en la paridad fija atrajeron depósitos, especialmente los de la diáspora. Los bancos colocaron algunos de estos dólares con el Banco del Líbano, que en sí mismo financió al Estado y defendió el tipo de cambio.

Este modelo se derrumbó cuando las nuevas entradas ya no eran suficientes para financiar las obligaciones acumuladas.

Desde la crisis, el mecanismo ha sido diferente, pero sigue dependiendo de los dólares externos. El turismo, las transferencias de expatriados y la economía en efectivo sustituyeron parte del viejo circuito bancario. Los dólares vienen más directamente a la economía y mucho menos a través de la intermediación bancaria tradicional.

La Guerra de 2026 es sobre este nuevo modelo.

El Banco Mundial considera que el conflicto de marzo ha reducido10,4 puntos porcentualescrecimiento que podría haber sido registrado en su ausencia. Se identifica el turismo y el consumo privado como uno de los principales canales de transmisión del choque.

Si bien la temporada de turismo de verano ha mejorado desde la primavera, no ha compensado las pérdidas acumuladas. Las cancelaciones, las interrupciones del aire y la incertidumbre en materia de seguridad disminuyeron los ingresos previstos.

El problema se vuelve macroeconómico: el Líbano sigue necesitando miles de millones de dólares para pagar sus importaciones, mientras que una de las principales fuentes de entradas de divisas se debilita.

11.53 mil millones de reservas líquidas, no 49 mil millones

La distinción entre oro y reservas que se pueden movilizar realmente se vuelve decisiva aquí.

A finales de julio, las reservas externas del Banco del Líbano alcanzaron alrededor11,53 millones de dólares. El valor del oro era paralelo37.45 millones.

Añadiendo ambos da una imagen patrimonial impresionante, cerca de $49 mil millones. Pero económicamente, las dos categorías no cumplen la misma función.

Las 11.530 millones de reservas líquidas pueden contribuir a las necesidades de gestión monetaria y divisa del banco central. Está protegida por el derecho libanés y no puede ser vendida libremente por el BDL. Su aumento de valor refuerza el balance de la institución pero no crea automáticamente dólares que pueden utilizarse para financiar importaciones o intervenir en el mercado de intercambio.

Esta distinción explica por qué un país con oro de más de $37 mil millones puede permanecer simultáneamente vulnerable a una disminución de sus entradas de divisas.

También explica por qué la evolución de las reservas líquidas es probablemente más significativa a corto plazo que el valor total de los activos externos.

Entre finales de junio y finales de julio, permanecieron ampliamente estables, pasando de alrededor de 11.55 millones de dólares a 11.53 millones de dólares después de una disminución en la primera quincena y un aumento de 86 millones de dólares durante el segundo.

Esta estabilidad es algo bueno. Significa que el déficit acumulativo del NFA no se tradujo en un drenaje equivalente en las reservas líquidas del banco central.

Pero debe colocarse en un ambiente donde la necesidad de dólares aumenta.

La estabilidad del libro también depende de estas entradas

La libra libanesa sigue siendo notablemente estable en torno a su nivel actual a pesar de la guerra, la recesión y la inflación. Esta estabilidad es una de las principales rupturas con los primeros años de la crisis.

Sin embargo, se basa en un equilibrio particular.

El Banco Mundial señala que el tipo de cambio ha sido apoyado por el uso de reservas y una política mucho más restrictiva de liquidez en libros. En particular, el banco central evita recrear los volúmenes de divisas nacionales que habían alimentado la depreciación y la inflación en los primeros años de la crisis.

La dolarización masiva también reduce la demanda de libros. Una parte importante de los sueldos, alquileres, compras y transacciones privados se denomina directamente en dólares.

Este sistema estabiliza el tipo de cambio pero no elimina la limitación externa. Lo está moviendo.

Una economía dolarizada necesita un flujo constante de dólares físicos y bancarios. Si los recibos turísticos, las transferencias u otras entradas disminuyen permanentemente mientras las importaciones siguen siendo elevadas, las tensiones reaparecen en otras partes: sobre reservas, liquidez, consumo o precios.

El Banco Mundial también advierte que el tipo de cambio puede estar sujeto a nuevas presiones si persisten las entradas externas o los choques relacionados con conflictos.

Por lo tanto, el déficit de balanza de pagos se vuelve menos la señal de una devaluación inmediata que un indicador del margen disponible para mantener la estabilidad actual.

Banks improve their NFA, but still do not finance the economy

El crecimiento de 967,7 millones de dólares en activos externos netos de bancos comerciales desde principios del año podría considerarse como una buena noticia para el sector financiero.

También debe interpretarse con cautela.

En julio, las reclamaciones de los bancos sobre el sector financiero no residente aumentaron en $210.8 millones a $5.9 billones. Otros activos externos crecieron en casi 78 millones, a 2.93 millones de dólares, y carteras de valores no residentes en 75,7 millones, a 1.700 millones.

Al mismo tiempo, se alcanzaron depósitos de clientes no residentes21.25 millones de dólares.

Esta mejora de la posición externa no significa que el sistema bancario libanés haya regresado al funcionamiento normal.

El crédito sigue siendo extremadamente bajo y los bancos siguen soportando las consecuencias de la crisis de 2019. Recientemente SplP señaló que los depósitos de clientes no residentes, alrededor de $21 mil millones en junio, permanecen muy por debajo de los $43 mil millones registrados a finales de 2017. La dolarización de los depósitos también se aproxima al 98%.

Otra figura muestra el alcance de la ruptura. The letters of credit opened to finance imports represented only around21,3 millones de dólares en la primera mitad de 2026En comparación con más de 10.000 millones de dólares en importaciones, esta cantidad es marginal.

Por consiguiente, el comercio exterior funciona en gran medida fuera de los mecanismos bancarios tradicionales.

Seis años después del comienzo de la crisis, el Líbano financia sus importaciones, comercio y parte de su actividad mediante ahorros de dólares frescos y liquidez en lugar de mediante un sistema de crédito normal.

Esta es una de las razones por las que la balanza de pagos debe leerse ahora de manera diferente que antes de 2019.

Julio trae 537 millones: mejora o simple efecto estacional?

La cifra más alentadora del informe de julio se encuentra finalmente en la evolución mensual.

El BDL NFA aumentó en 367,9 millones de dólares y los bancos en 168,8 millones de dólares. Así pues, el equilibrio positivo alcanzado536,7 millones.

Esta mejora viene en el corazón de la temporada de verano, cuando los expatriados libaneses tradicionalmente regresan en números y inyectan monedas en la economía.

Por lo tanto, sería prematuro ver una inversión estructural.

Si Agosto confirma otra mejora a pesar de una temporada turística más baja de lo esperado, el déficit acumulado en la primera mitad del año puede comenzar a disminuir. Si los NFA comienzan a degradarse nuevamente después del verano, julio aparecerá como el efecto temporal de la entrada estacional.

Esto hace que los datos futuros sean particularmente importantes.

El problema externo del Líbano no se limita al déficit de $2.319 mil millones anunciado en julio. Esta figura está fuertemente influenciada por una metodología que integra el oro y hace la comparación con 2025 espectacular. Sin embargo, los datos económicos reales proporcionan un diagnóstico más preocupante:un déficit comercial de 8.650 millones de dólares en sólo seis meses, importa un 5,6%, exporta un 14,1%, una economía esperada baja 6,4% y los ingresos turísticos afectados por la guerra.

En este contexto, la cuestión ya no es sólo si la balanza de pagos es positiva o negativa durante un mes. Pregunta si el modelo económico que ha surgido desde 2019 — dolarización, transferencias de la diáspora, turismo y financiación de las importaciones en efectivo— podría seguir generando suficiente moneda para compensar un déficit comercial estructural, sin restablecer los desequilibrios financieros que han conducido a la crisis.

Las cifras de agosto proporcionarán una respuesta inicial. Lo más importante, determinarán si los 536,7 millones de dólares recaudados en julio son una mejora de la posición externa o el último efecto de una temporada de verano que este año no proporcionó al Líbano los ingresos que esperaba.