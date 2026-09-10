Líbano meridional: intensifica la dinamización israelí

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En el sur del Líbano, la noche del miércoles 9 al jueves 10 de septiembre no marcó un respiro. Después de un día ya dominado por explosiones y huelgas, las operaciones israelíes continuaron hasta las primeras horas de la mañana, incluso alrededor de Ali al-Taher Ridge en la zona de Nabatiyah, Mansuri, Beit al-Sayyad, Qantara y Wadi al-Saluki. At 1446 hours, Beirut time, no lasting return to calm could be observed. Sobre todo, la secuencia confirma una evolución ahora visible sobre el terreno: más allá de las redadas aéreas, la destrucción de edificios y explosiones se convierte en un método recurrente en varias localidades del sur, complicando el regreso de los habitantes y el despliegue del ejército libanés.

La noche extendió las operaciones del miércoles. En el distrito de Tiro se han registrado ataques aéreos, entre ellos Mansuri y Beit al-Sayyad, así como en la provincia de Nabatiyah, donde Ali al-Taher Ridge ha sido objeto reiteradamente de ataques. También se golpeó a Qantara, mientras que la artillería israelí siguió disparando en zonas cercanas a Ali al-Taher. At 0052 hours artillery fire was reported on Halta. Poco después de 1 hora, se reportó más explosión en Wadi al-Saluqi.

Mansouri, símbolo de destrucción que se asienta

Esta continuidad entre el 9 de septiembre y la noche del 10 es importante. El miércoles, Mansouri había concentrado una campaña de demolición excepcionalmente intensa. Varios medios de comunicación libaneses habían registrado 33 explosiones en la zona antes del comienzo de la noche, después de haber contado ya 29 operaciones a las 16.30 horas. Una escuela era uno de los edificios amenazados por acusaciones israelíes, mientras que las casas fueron destruidas una después de la otra. La dinamización ya no se limita a posiciones militares claramente identificadas: en varias aldeas afecta directamente al tejido construido.

El fenómeno rebosa Mansouri. También se reportaron explosiones el miércoles en Bani Hayyan, Khiam, Tayri, Qantara y Wadi al-Saluqi. Se habían observado movimientos armados en Tallousa y al este de Khiam, mientras que la artillería golpeó varias zonas entre Marjayoun, Bint Jbeil y Nabatiyah. La repetición de estas operaciones da al Sur una fisionomía permanente de guerra de baja intensidad, con localidades donde los residentes pueden escuchar explosiones varias veces al día sin una batalla convencional que necesariamente sucede.

El equilibrio humano de los últimos días refuerza esta sensación de escalada. On 7 September, strikes on Kfar Remmane resulted in at least 12 deaths, including two children and four women. Otro ataque en la carretera de Marj Harouf a Zibdine causó lesiones el miércoles por la noche. According to the Lebanese authorities, 9 September also resulted in one death and several injuries in various attacks in the South. Israel afirma dirigirse a miembros de Hezbollah, movimientos de armas o infraestructura militar. En el lado libanés, la multiplicación de huelgas en zonas residenciales alimenta la acusación de una campaña que supera con creces la lógica de ataques militares.

Ejército libanés denuncia casi 7.700 violaciones

El ejército libanés endureció su discurso. En una declaración emitida el miércoles, acusó a Israel de intensificar sus ataques contra zonas e instituciones residenciales, mientras continuaban las operaciones de demolición y explosión. El Comando cree que estas acciones amenazan los arreglos existentes, violan la soberanía del Líbano e impiden que el ejército complete sus misiones de estabilización.

The figure put forward by the institution is considerable: approximately 7,700 Israeli violations have reportedly been recorded since the framework agreement of 26 June. Este total incluye varias categorías de incidentes. Es el recuento oficial libanés, no una evaluación independiente. Pero muestra el alcance de la litigación acumulada en menos de tres meses. El ejército también afirma haber sido baleado cerca de sus posiciones y patrullas, y considera que la continuación de las operaciones israelíes obstaculiza la terminación de su despliegue en varias zonas.

La cuestión es ahora menos teórica que el día después de la cesación del fuego. Líbano está comprometido a fortalecer el monopolio de armas del Estado y a expandir la presencia del ejército. Washington apoya esta dirección y reitera que las instituciones libanesas deben tomar exclusivamente la decisión sobre la guerra y la paz. Pero desde el punto de vista de Beirut, este requisito contradice la continuación de las operaciones israelíes en el territorio. El ejército está llamado a recuperar el control de un espacio donde las fuerzas extranjeras continúan golpeando, entrando y destruyendo.

Dynamiting hace que el retorno sea más difícil

La dinamización hace que esta contradicción sea particularmente visible. Según Israel, una huelga aérea puede responder a una amenaza ad hoc. La demolición sistemática de un edificio o un grupo de casas tiene un efecto duradero en el territorio. altera las condiciones de retorno, destruye el capital inmobiliario y crea necesidades de reconstrucción que permanecerán mucho después de que las operaciones militares hayan terminado. Para los habitantes, la pregunta ya no es sólo cuando los bombardeos se detengan, sino lo que encontrarán cuando puedan regresar.

Esta dimensión es cada vez más importante en Mansouri. El pueblo se ha convertido en uno de los símbolos de la secuencia actual, con repetidas destrucciones e imágenes de edificios preparados para ser dinámicos. En otros lugares, los mismos métodos ya se han informado en las últimas semanas. En julio, el ejército libanés denunció la destrucción sistemática de Kfar Tebnit, Hadatha, Kounine, Ebl al-Saqi, Khiam, Mansouri, Byout al-Sayyad y Majdelzoun. In August, it accused Israeli forces of detonating in Zawtar al-Sharqiyah a municipal building, a public school, a clinic, a day care centre and several houses.

El costo supera el de las paredes destruidas. Cuando un pueblo pierde casas, una escuela, una carretera o una red de agua, el regreso de la población se vuelve más difícil y costoso. Las familias desplazadas deben ampliar su alojamiento en otros lugares. Los municipios deben financiar reparaciones, mientras que sus recursos son limitados. El Estado debe intervenir en la infraestructura. Los comercios y las granjas pierden a sus clientes o sus medios de producción. La destrucción del edificio se transforma así en un choque económico y demográfico.

El poder libanés trata de reafirmar su línea

Esta realidad también alimenta la tensión política en Beirut. El Presidente Joseph Aoun reafirmó el jueves que la elección de negociación se había hecho en interés del Líbano y no para satisfacer una potencia extranjera. También destacó la necesidad de poner fin a las guerras que destruyeron el país. Esas observaciones se formulan a medida que el Estado procura fortalecer su presencia en Nabatiyah y el Sur, al tiempo que pide que se ponga fin a las operaciones israelíes.

La posición estadounidense sobre Hezbollah sigue siendo más severa. La embajada estadounidense en Beirut dijo el jueves que los libaneses preferían a las instituciones estatales sobre las armas del partido y que el sur no era propiedad de milicias o actores regionales. El mensaje apoya explícitamente al ejército libanés. Pero no resuelve el problema planteado por su mando: sin detener las huelgas y explosiones israelíes, el despliegue del Estado tiene lugar en un entorno militar que sigue siendo inestable.

A las 14.46 horas, el jueves no se publicó ningún nuevo examen oficial general. However, the available information confirmed the continued attacks and firings in the night and early morning, including around Ali al-Taher, Mansuri and several localities in Nabatiyah governorate. Por lo tanto, la imagen sigue siendo la de desescalación inalcanzable: una lucha menos abierta que a la altura de la guerra, pero una sucesión diaria de huelgas, incursiones, fuego y destrucción.