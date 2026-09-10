Líbano: Casi 700 farmacias amenazadas con cierre

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La red farmacéutica libanesa está pasando por una nueva fase crítica. Alrededor de 200 farmacias ya han cerrado sus puertas y casi 700 más están en riesgo, mientras que las farmacias todavía activas ven sus márgenes comprimidos por aumento de costos, débil poder adquisitivo y cambios en el mercado de drogas. Detrás de estas dificultades financieras ahora parece ser un riesgo para la salud: si continúan los cierres, el acceso a medicamentos podría concentrarse en grandes ciudades y ser más difícil en zonas donde una farmacia a veces sirve a varias localidades.

La crisis viene ya que el sector ya ha absorbido seis años de trastorno desde el colapso financiero de 2019. La devaluación de la libra, la eliminación gradual de los subsidios, la explosión del precio de los medicamentos importados, el desarrollo de los genéricos, la disminución del poder adquisitivo y la desaparición del crédito bancario han alterado profundamente la economía de los officiarios. El rápido aumento del pago electrónico hoy añade una nueva limitación: los honorarios bancarios, los plazos de liquidación y los costos de transacción pueden reducir un margen ya estrecho.

Productos farmacéuticos en el Líbano: 200 cierres y 700 farmacias en peligro

Las cifras comunicadas por la prensa libanesa dan la medida de alerta. Aproximadamente 200 establecimientos ya han cesado las operaciones y otros 700 estarían en riesgo de cierre. En comparación con una red nacional de varios miles de funcionarios, estas cifras no significan la desaparición inminente de la farmacia local. Por otra parte, muestran que una gran parte del sector ahora opera con insuficiente rentabilidad.

El problema radica en la estructura misma de la actividad. Una farmacia no fija libremente el precio de los medicamentos que vende. Esto depende de mecanismos de fijación de precios y márgenes regulados. Cuando los costos operativos aumentan más rápido que los ingresos de ventas, los precios oficiales no pueden simplemente aumentar como lo haría el comercio ordinario.

Sin embargo, estos costos han aumentado notablemente desde 2019. Los alquileres, electricidad, generadores, suscripciones, software, seguridad, equipo y parte de los salarios ahora se facturan o indexan al dólar. Además, es necesario mantener una cantidad suficientemente grande de medicamentos, lo que supone un efectivo considerable.

La dolarización de facto de la droga ha reducido parte de la escasez causada por el antiguo sistema de subvenciones. También transfirió una parte mucho mayor del costo a pacientes y farmacias forzadas para financiar sus acciones a precios mucho más altos que los del período anterior a la crisis.

El farmacéutico se encuentra así entre dos limitaciones: un paciente con un poder adquisitivo bajo y proveedores cuyos productos están vinculados en gran medida a las monedas.

La medicina ha cambiado la economía desde 2019

Para entender la situación actual, debemos regresar al colapso del sistema financiero.

Antes de octubre de 2019, el Banco del Líbano celebró oficialmente el libro alrededor de £1,507.5 por un dólar. Los medicamentos importados entonces se beneficiaron de un mecanismo de financiación de divisas para limitar sus precios en moneda local.

Este modelo se hizo insostenible cuando se contrajeron las reservas de divisas del banco central.

El Líbano importa el grueso de las drogas consumidas en el país, incluso si existe una industria farmacéutica local. Cuando los dólares comenzaron a funcionar, los importadores encontraron dificultades para financiar sus órdenes. Las deficiencias han aumentado y las farmacias han visto algunos tratamientos comunes como los medicamentos para enfermedades crónicas desaparecen de sus estantes.

El sistema de subvenciones se redujo gradualmente.

Este desarrollo era prácticamente inevitable en términos financieros: continuar financiando las importaciones a la tasa artificial de la vieja paridad habría consumido ya reservas extranjeras muy debilitadas. Pero la abolición de la ayuda ha producido un aumento considerable de los precios pagados por los pacientes.

Así pues, el sector ha pasado de una crisis de disponibilidad a una crisis de accesibilidad.

Los medicamentos están más disponibles que en el pico de la escasez, pero algunos hogares tienen dificultades para comprarlos. Para las farmacias, esto significa que el aumento nominal de la facturación no corresponde necesariamente a una mejora de la rentabilidad: el precio del stock ha aumentado al mismo tiempo.

Existencias económicas en una economía sin crédito

La desaparición casi total del crédito bancario es una de las diferencias fundamentales entre una farmacia libanesa y una oficina en una economía normal.

Una farmacia debe tener siempre cientos o incluso miles de referencias. Algunos giran rápidamente; otros pueden permanecer en los estantes durante varios meses antes de ser vendidos. Sin embargo, deben mantenerse para satisfacer los requisitos.

Esta acción representa capital fijo.

Antes de la crisis, una empresa podría utilizar instalaciones bancarias, overdrafts u otros instrumentos financieros para gestionar su capital de operaciones. Desde 2019, estos mecanismos han permanecido extremadamente limitados. Muchas empresas libanesas tienen que financiar sus negocios con su propio flujo de efectivo.

Para una farmacia, la dificultad se complica por la naturaleza del producto. No puede decidir reducir su catálogo a los únicos medicamentos más rentables sin afectar directamente el servicio prestado a los pacientes.

Los productos también tienen fechas de caducidad. Un medicamento no vendido no es simplemente una reserva para dormir: puede convertirse en una pérdida.

Esta limitación favorece mecánicamente a las instituciones con más capital. Una gran farmacia ubicada en un área densamente poblada puede extender sus costos sobre un volumen de ventas más grande y renovar su stock más rápido. Una pequeña zona rural tiene mucho menos espacio para maniobrar.

Aquí es donde la crisis económica puede convertirse gradualmente en un problema de acceso a la atención.

El riesgo de un desierto farmacéutico en ciertas regiones

Doscientos cierres no producen el mismo efecto dependiendo de su ubicación.

La desaparición de una farmacia en un barrio de Beirut, donde varios establecimientos operan a unos cientos de metros puede ser absorbida por la red vecina. El cierre de una pequeña ciudad en Akkar, Bekaa o el Sur puede requerir que los residentes viajen varios kilómetros para su tratamiento.

Este problema se vuelve particularmente importante para los ancianos y pacientes con enfermedades crónicas.

La hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el tratamiento psiquiátrico u otras patologías a menudo requieren una renovación regular. La farmacia es también el primer punto de contacto con el sistema de salud en muchas regiones.

El farmacéutico obviamente no reemplaza al médico. Sin embargo, en un país donde una consulta puede representar un gasto significativo, los pacientes suelen solicitar asesoramiento de clínicas sobre síntomas menores, consumo de drogas o remisión a un profesional de la salud.

Por lo tanto, la reducción de la red aumenta la distancia entre el paciente y este primer nivel de acceso.

También puede acentuar las diferencias territoriales. Por supuesto, las farmacias tienen interés en establecer áreas donde la densidad de población y el poder adquisitivo permiten un volumen de ventas suficiente. Si la rentabilidad general del sector disminuye, esta lógica se vuelve aún más fuerte.

Las áreas menos rentables son entonces las primeras expuestas.

El pago electrónico añade una nueva ecuación

El aumento de los pagos de tarjetas y otros medios electrónicos podría considerarse como una modernización bienvenida en una economía que dependía en gran medida del efectivo después de 2019.

Sin embargo, para las farmacias plantea una cuestión de costo.

Cada pago electrónico puede implicar una comisión o costos relacionados con el proveedor y el banco. En aislamiento, el porcentaje parece limitado. Aplicado a una actividad donde se regula el margen sobre el medicamento, puede llegar a ser significativo.

La ecuación es simple: el farmacéutico no puede necesariamente pasar esta comisión al precio de una medicina regulada. Por lo tanto, se absorbe por su margen.

El problema se vuelve más sensible a medida que aumenta la proporción de pagos electrónicos.

También es necesario distinguir entre la facturación y los ingresos reales. Un oficial puede cobrar grandes cantidades porque las drogas se han vuelto mucho más caras, manteniendo un pequeño margen después de que el proveedor y los gastos hayan sido pagados.

Una comisión calculada sobre la cantidad total de la transacción puede representar una parte sustancialmente mayor del beneficio que su porcentaje aparente.

Sin embargo, el desarrollo de los pagos electrónicos tiene ventajas para la economía libanesa. Reduce la dependencia del efectivo, mejora la trazabilidad de las transacciones y puede facilitar la formalización fiscal. Por lo tanto, el problema no es el principio del pago electrónico, sino su costo cuando se aplica a un producto cuyo precio y margen se enmarcan.

El ajuste de los honorarios o el procesamiento de los pagos farmacéuticos puede ser necesario si el Estado desea fomentar simultáneamente la digitalización de las transacciones y preservar la red de farmacias.

Nueva recesión debilita aún más las farmacias

La situación económica de 2026 reduce aún más la capacidad del sector para absorber estos costos.

El Banco Mundial está planeando una contracción en el6.4% del PIB libanés este año, después del regreso al crecimiento positivo en 2025. La institución también cree que la inflación podría alcanzar17.5% en promedio2026.

Esta nueva recesión afecta directamente a las farmacias.

Contrariamente a una idea intuitiva, el medicamento no está completamente protegido contra la caída del poder adquisitivo. Los pacientes continúan comprando los tratamientos necesarios, pero pueden posponer ciertas compras, buscar alternativas más baratas, pedir genéricos o renunciar a productos considerados menos urgentes.

La demanda se vuelve más sensible al precio.

Parafarmacéuticos, cosméticos, suplementos y productos de cuidado, que pueden proporcionar diferentes márgenes para productos medicinales que los regulados, son particularmente vulnerables a esta contracción en consumo.

Como resultado de ello, las farmacias sufren simultáneamente mayores cargas y mayor precaución entre los hogares.

La concentración del sector podría acelerar

Si varios cientos de funcionarios desaparecen, el mercado no necesariamente contraerá en las mismas proporciones.

Algunos de sus clientes serán transferidos a las farmacias restantes.

Por consiguiente, los establecimientos más grandes, los que tienen un lugar favorable, un volumen elevado de ventas y un efectivo suficiente para mantener grandes existencias pueden salir de la crisis.

Es un mecanismo clásico de concentración.

Existen ciertos beneficios económicos: grandes estructuras pueden negociar de manera más eficiente, automatizar parte de su gestión y asignar sus costos fijos a más transacciones.

Pero aplicado a la farmacia, este mecanismo tiene un límite. Un funcionario no es solo un negocio. Participa en la red de salud del territorio.

Por consiguiente, la racionalización económica de la red puede contravenir el objetivo del acceso a los medicamentos.

El mercado naturalmente tiende a concentrar farmacias donde son rentables. Por el contrario, la política sanitaria debe garantizar una presencia suficiente cuando la población lo necesite.

Si los 700 establecimientos considerados frágiles se encuentran en su mayoría en zonas con baja densidad o bajo poder adquisitivo, su desaparición tendría un impacto mucho mayor que su única participación en el número total de farmacias.

Esto es precisamente lo que las autoridades sanitarias tendrán que medir.

Una crisis que ahora supera a los farmacéuticos

Por lo tanto, el debate no puede reducirse a la rentabilidad de una profesión.

El cierre de una empresa ordinaria da lugar a una pérdida de actividad y empleo. Una farmacia también puede cambiar el acceso territorial a un producto sanitario esencial.

Sin embargo, el gobierno tiene un margen presupuestario muy pequeño. En una economía en recesión de nuevo, con funcionarios públicos y personal militar que reclaman aumentar sus ingresos mismos, parece difícil contar con un apoyo público masivo a las farmacias.

Por lo tanto, las soluciones probablemente deben centrarse más en el funcionamiento del mercado: márgenes, tributación, costos de las transacciones electrónicas, condiciones de suministro, desarrollo de medicamentos genéricos y apoyo específico para los productos farmacéuticos esenciales en las regiones infraservidas.

Un cambio en los márgenes tendría consecuencias. Si resulta en un aumento del precio final, transferiría el costo a los pacientes. Si es absorbido por importadores o distribuidores, cambiaría la presión a otra parte de la cadena farmacéutica.

Por lo tanto, no hay solución sin costo.

La primera prioridad es determinar dónde están en riesgo las farmacias, cuáles son sus dificultades reales, y cuántas comunidades corren el riesgo de perder su última farmacia.

Con cerca de 200 cierres ya identificados y casi 700 establecimientos adicionales presentados como amenazados, este mapeo se vuelve urgente. Se determinará si el Líbano está pasando por una importante reestructuración económica de su red farmacéutica o si está empezando a ver zonas donde el acceso físico a los medicamentos en sí está en peligro.